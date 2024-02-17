Тур: 25. Стадион: Читта-дель-Триколоре.
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
77
Кабаши
Элвис
28
Антист
Жанис
11
Гондо
Седрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Кабаши ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Антист ЖанисПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гондо СедрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Natan Girma
-
-
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Франчи ДенисВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бреда Роберто
История личных встреч
Реджана
Тернана
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.33
Среднее время на гол
0
270
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
2
Среднее время на гол
54
45
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
0.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
120
Бомбардиры внутри турнира
Реджана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0.04
|Мелегони Филиппо
|1
|0.04
|Alessandro Marcandalli
|1
|0.04
|Сампиризи Марио
|0
|0
|Чрнигой Домен
|0
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|0
|0
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раймондо Антонио
|7
|0.28
|Ди Стефано Филиппо
|4
|0.16
|Касасола Тиаго
|4
|0.16
|Диаките Салим
|3
|0.12
|Lorenzo Lucchesi
|2
|0.08
|Соренсен Фредерик
|2
|0.08
|Фалетти Сесар
|1 (1)
|0.04
|Перейро Гастон
|1
|0.04
|Луперини Грегорио
|1
|0.04
|Дионизи Федерико
|1
|0.04
|Челли Алессандро III
|1
|0.04
|Карбони Франко
|1
|0.04
|Пююхтя Никлас
|0
|0
|Де Бур Кес
|0
|0
|Мантовани Валерио
|0
|0
|Лабойко Якуб
|0
|0
|Коррадо Никколо
|0
|0
|Фавазули Костантино
|0
|0
Карточки
Реджана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чигарини Лука
|5
|1
|Портанова Маноло
|5
|0
|Мелегони Филиппо
|2
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|Нарди Филиппо
|1
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|1
|0
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лабойко Якуб
|8
|0
|Фалетти Сесар
|7
|0
|Луперини Грегорио
|6
|0
|Диаките Салим
|6
|0
|Де Бур Кес
|3
|1
|Раймондо Антонио
|4
|0
|Капуано Марко
|2
|1
|Фавилли Андреа
|2
|1
|Челли Алессандро III
|3
|0
|Ди Стефано Филиппо
|3
|0
|Lorenzo Lucchesi
|3
|0
|Коррадо Никколо
|1
|1
|Яннарилли Энтони
|2
|0
|Дионизи Федерико
|2
|0
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|Касасола Тиаго
|2
|0
|Пююхтя Никлас
|2
|0
|Фавазули Костантино
|2
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Перейро Гастон
|1
|0
|Пройетти Маттиа
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Маргинеан Юлиус
|1
|0
|Карбони Франко
|1
|0
Результаты матчей
Реджана
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Тернана
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
7
10
Реджана
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Тернана
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
8
12
Реджана
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
Тернана
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (4)
50% (12)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
33% (8)
38% (9)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
15
22
Голы по времени матча
Забито
8
16
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
1
13%
2
13%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
1
13%
3
19%
46-60
1
13%
4
25%
61-75
3
38%
5
31%
76-90
Пропущено
19
21
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
4
21%
3
14%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
4
21%
5
24%
31-45
2
11%
4
19%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
4
21%
6
29%
76-90
Забито
9
13
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
19 Не забивали 16
2
22%
2
15%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
3
33%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
22%
3
23%
76-90
Пропущено
23
12
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
5
22%
1
8%
1-15
3
13%
1
8%
16-30
2
9%
3
25%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
2
9%
3
25%
61-75
7
30%
3
25%
76-90
Забито
17
29
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 10
12 Не забивали 7
3
18%
4
14%
1-15
2
12%
2
7%
16-30
2
12%
3
10%
31-45
4
24%
5
17%
46-60
1
6%
7
24%
61-75
5
29%
29%
8
28%
76-90
Пропущено
42
33
19 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 22
9
21%
4
12%
1-15
4
10%
4
12%
16-30
6
14%
8
24%
31-45
6
14%
5
15%
46-60
6
14%
3
9%
61-75
11
26%
9
27%
76-90
Результаты последних матчей
Реджана
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Кремонезе - Реджана 1:1 Реджана - ФералпиСало 1:1 Бари - Реджана 0:2 Реджана - Комо 2:2
Пиза - Реджана 2:2 Реджана - Катанзаро 1:0 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Реджана - Брешия 1:1 Модена - Реджана 2:1 Реджана - Асколи 1:1 Козенца - Реджана 2:0 Реджана - Лекко 1:1 Дженоа - Реджана 2:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Реджана - Венеция 1:0 Реджана - Бари 1:1 Тернана - Реджана 3:0 Реджана - Пиза 0:0 Специя - Реджана 1:2
Тернана
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Тернана - Специя 1:1 Тернана - Комо 0:1 Венеция - Тернана 1:0 Тернана - Читтаделла 3:1
Бари - Тернана 3:1 Тернана - Пиза 1:1 Парма - Тернана 3:1 Лекко - Тернана 2:3 Тернана - ФералпиСало 2:1 Козенца - Тернана 1:3 Тернана - Палермо 1:1 Специя - Тернана 2:2 Тернана - Венеция 0:1 Модена - Тернана 2:1 Тернана - Брешия 0:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Тернана - Реджана 3:0 Асколи - Тернана 2:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Комо - Тернана 2:1
Результаты матчей
Реджана
Тернана
Точный счет
1:1
5 раз 42%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
1:1
4 раза 31%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
9 раз 75%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Точный счет
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
1:1
6 раз 25%
2:2
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:1
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
3:1
3 раза 13%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 46%
2
6 раз 25%
0
5 раз 21%
3
2 раза 8%
1
10 раз 42%
0
7 раз 29%
3
4 раза 17%
2
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Реджана
Тернана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
85
210
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
92
66
47
210
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
195
Больше Меньше
177
816
717
222
420
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|25
|15
|7
|3
|45 - 23
|52
|2.
|25
|13
|7
|5
|33 - 17
|46
|3.
|24
|13
|6
|5
|33 - 25
|45
|4.
|24
|13
|5
|6
|43 - 29
|44
|5.
|24
|12
|6
|6
|42 - 29
|42
|6.
|1:0
|25
|11
|6
|8
|31 - 29
|39
|7.
|24
|11
|5
|8
|38 - 34
|38
|8.
|24
|8
|9
|7
|28 - 31
|33
|9.
|24
|8
|8
|8
|25 - 24
|32
|10.
|1:0
|25
|8
|8
|9
|27 - 26
|32
|11.
|0:0
|25
|7
|10
|8
|28 - 28
|31
|12.
|0:0
|25
|6
|13
|6
|29 - 30
|31
|13.
|0:0
|25
|6
|13
|6
|26 - 29
|31
|14.
|24
|8
|5
|11
|31 - 38
|29
|15.
|24
|7
|6
|11
|30 - 34
|27
|16.
|0:0
|25
|5
|8
|12
|28 - 34
|23
|17.
|25
|5
|8
|12
|25 - 32
|23
|18.
|0:0
|25
|5
|7
|13
|27 - 40
|22
|19.
|0:1
|25
|4
|10
|11
|21 - 37
|22
|20.
|0:1
|25
|5
|5
|15
|26 - 47
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|7
|6
|0
|21 - 10
|27
|2.
|12
|8
|2
|2
|26 - 17
|26
|3.
|12
|7
|3
|2
|19 - 13
|24
|4.
|12
|7
|2
|3
|25 - 18
|23
|5.
|1:0
|13
|7
|2
|4
|21 - 16
|23
|6.
|12
|7
|1
|4
|23 - 15
|22
|7.
|13
|6
|4
|3
|16 - 8
|22
|8.
|0:0
|13
|4
|7
|2
|14 - 13
|19
|9.
|12
|5
|3
|4
|14 - 13
|18
|10.
|1:0
|12
|4
|4
|4
|20 - 15
|16
|11.
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|12.
|0:0
|13
|2
|9
|2
|13 - 14
|15
|13.
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|14.
|0:0
|12
|3
|5
|4
|15 - 15
|14
|15.
|0:0
|13
|3
|5
|5
|13 - 12
|14
|16.
|12
|3
|4
|5
|12 - 12
|13
|17.
|0:0
|12
|3
|3
|6
|17 - 18
|12
|18.
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|19.
|0:1
|12
|3
|1
|8
|13 - 21
|10
|20.
|0:1
|12
|1
|6
|5
|6 - 10
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|12
|8
|1
|3
|24 - 13
|25
|2.
|12
|7
|3
|2
|17 - 9
|24
|3.
|12
|6
|3
|3
|14 - 12
|21
|4.
|12
|5
|5
|2
|19 - 14
|20
|5.
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|6.
|0:0
|13
|4
|5
|4
|13 - 13
|17
|7.
|12
|4
|4
|4
|13 - 12
|16
|8.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|16 - 16
|16
|9.
|1:0
|12
|4
|4
|4
|10 - 13
|16
|10.
|1:0
|13
|4
|4
|5
|7 - 11
|16
|11.
|12
|4
|3
|5
|16 - 17
|15
|12.
|12
|4
|3
|5
|13 - 16
|15
|13.
|12
|4
|3
|5
|16 - 20
|15
|14.
|12
|3
|6
|3
|14 - 18
|15
|15.
|0:1
|13
|3
|4
|6
|15 - 27
|13
|16.
|0:0
|12
|2
|6
|4
|12 - 16
|12
|17.
|13
|2
|4
|7
|13 - 20
|10
|18.
|0:0
|13
|2
|4
|7
|10 - 22
|10
|19.
|0:1
|13
|2
|4
|7
|13 - 26
|10
|20.
|0:0
|12
|2
|3
|7
|15 - 22
|9
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (5)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|12 (2)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|11 (3)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|10 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|10 (2)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 10
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|12
|Бьянко Алессандро
|12
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Пиза
|Марин Мариус
|1 9