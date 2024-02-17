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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Реджана
0:2
Конец матча
Тернана
0'
0:1
9' Гол
Сгарби Филиппо
17' Желтая карточка
Lorenzo Lucchesi
18' Желтая карточка
Гондо Седрик
36' Желтая карточка
Пьераньоло Эдоардо
47' Желтая карточка
Родзио Паоло
60' Желтая карточка
Сгарби Филиппо
0:2
75' Гол
Раймондо Антонио
90'+6
22
Барди
Франческо
31
Сампиризи
Марио
4
Родзио
Паоло
27
Alessandro
Marcandalli
15
Фьямоцци
Риккардо
3
Пьераньоло
Эдоардо
77
Кабаши
Элвис
42
Бьянко
Алессандро
28
Антист
Жанис
72
Мелегони
Филиппо
11
Гондо
Седрик
1
Яннарилли
Энтони
32
Сгарби
Филиппо
19
Капуано
Марко
44
Lorenzo
Lucchesi
72
Аматуччи
Лоренцо
15
Касасола
Тиаго
71
Луперини
Грегорио
8
Де
Бур
Кес
79
Карбони
Франко
17
Фавилли
Андреа
10
Перейро
Гастон
Реджана
3-4-2-1
Тернана
3-1-4-2

История личных встреч

Реджана
Тернана

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

СB
3:0
ППД
2:0
СCA
0:2
СCB
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.33

Среднее время на гол

0
270

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
2

Среднее время на гол

54
45

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
120

Бомбардиры внутри турнира

Реджана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фьямоцци Риккардо 1 0.04
Мелегони Филиппо 1 0.04
Alessandro Marcandalli 1 0.04
Сампиризи Марио 0 0
Чрнигой Домен 0 0
Muhamed Varela Djamanca 0 0
Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раймондо Антонио 8 0.32
Ди Стефано Филиппо 4 0.16
Касасола Тиаго 4 0.16
Диаките Салим 3 0.12
Lorenzo Lucchesi 2 0.08
Соренсен Фредерик 2 0.08
Фалетти Сесар 1 (1) 0.04
Перейро Гастон 1 0.04
Луперини Грегорио 1 0.04
Дионизи Федерико 1 0.04
Челли Алессандро III 1 0.04
Сгарби Филиппо 1 0.04
Карбони Франко 1 0.04
Пююхтя Никлас 0 0
Де Бур Кес 0 0
Мантовани Валерио 0 0
Лабойко Якуб 0 0
Коррадо Никколо 0 0
Фатиканти Джакомо 0 0
Фавазули Костантино 0 0

Карточки

Реджана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чигарини Лука 5 1
Портанова Маноло 5 0
Мелегони Филиппо 2 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Шиминьски Пшемыслав 1 0
Нарди Филиппо 1 0
Muhamed Varela Djamanca 1 0
Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лабойко Якуб 8 0
Фалетти Сесар 7 0
Луперини Грегорио 6 0
Диаките Салим 6 0
Де Бур Кес 3 1
Раймондо Антонио 4 0
Lorenzo Lucchesi 4 0
Капуано Марко 2 1
Фавилли Андреа 2 1
Челли Алессандро III 3 0
Ди Стефано Филиппо 3 0
Коррадо Никколо 1 1
Яннарилли Энтони 2 0
Дионизи Федерико 2 0
Соренсен Фредерик 2 0
Касасола Тиаго 2 0
Пююхтя Никлас 2 0
Фавазули Костантино 2 0
Вивиани Федерико 1 0
Перейро Гастон 1 0
Пройетти Маттиа 1 0
Богдан Лука 1 0
Сгарби Филиппо 1 0
Маргинеан Юлиус 1 0
Карбони Франко 1 0

Результаты матчей

Реджана
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Тернана
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

7
10
Реджана
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Тернана
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

8
12
Реджана
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
Тернана
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
20% (5)
48% (12)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

15
22

Голы по времени матча

Забито

8
18
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 15
1
13%
3
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
11%
31-45
1
13%
3
17%
46-60
1
13%
5
28%
61-75
3
38%
5
28%
76-90

Пропущено

21
21
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
5
24%
3
14%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
4
19%
5
24%
31-45
2
10%
4
19%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
4
19%
6
29%
76-90

Забито

9
13
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
20 Не забивали 17
2
22%
2
15%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
3
33%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
22%
3
23%
76-90

Пропущено

23
12
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
5
22%
1
8%
1-15
3
13%
1
8%
16-30
2
9%
3
25%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
2
9%
3
25%
61-75
7
30%
3
25%
76-90

Забито

17
31
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 11
13 Не забивали 7
3
18%
5
16%
1-15
2
12%
2
6%
16-30
2
12%
3
10%
31-45
4
24%
5
16%
46-60
1
6%
8
26%
61-75
5
29%
29%
8
26%
76-90

Пропущено

44
33
20 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 22
10
23%
4
12%
1-15
4
9%
4
12%
16-30
6
14%
8
24%
31-45
6
14%
5
15%
46-60
7
16%
3
9%
61-75
11
25%
9
27%
76-90

Результаты последних матчей

Реджана
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Кремонезе - Реджана 1:1 Реджана - ФералпиСало 1:1 Бари - Реджана 0:2 Реджана - Комо 2:2
Пиза - Реджана 2:2 Реджана - Катанзаро 1:0 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Реджана - Брешия 1:1 Модена - Реджана 2:1 Реджана - Асколи 1:1 Козенца - Реджана 2:0 Реджана - Лекко 1:1 Дженоа - Реджана 2:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Реджана - Венеция 1:0 Реджана - Бари 1:1 Тернана - Реджана 3:0 Реджана - Пиза 0:0 Специя - Реджана 1:2
Тернана
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Тернана - Специя 1:1 Тернана - Комо 0:1 Венеция - Тернана 1:0 Тернана - Читтаделла 3:1
Бари - Тернана 3:1 Тернана - Пиза 1:1 Парма - Тернана 3:1 Лекко - Тернана 2:3 Тернана - ФералпиСало 2:1 Козенца - Тернана 1:3 Тернана - Палермо 1:1 Специя - Тернана 2:2 Тернана - Венеция 0:1 Модена - Тернана 2:1 Тернана - Брешия 0:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Тернана - Реджана 3:0 Асколи - Тернана 2:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Комо - Тернана 2:1

Результаты матчей

Реджана
Тернана

Точный счет

1:1
5 раз 38%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
1:1
4 раза 31%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
9 раз 69%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Точный счет

2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:1
6 раз 24%
2:2
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:1
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
3:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 44%
0
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
2 раза 8%
1
10 раз 40%
0
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
4 раза 16%

Тоталы голов в матче

Реджана
Тернана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
5
2
11
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
2
6
6
1.5
5
7
2
10
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
6
0.5
Больше Меньше
18
7
8
17
1.5
8
17
2
23
2.5
4
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 25 16 6 3 48 - 25 54
2.
Кремонезе
 25 13 7 5 33 - 17 46
3.
Комо
 0:0 25 13 7 5 33 - 25 46
4.
Венеция
 24 13 5 6 43 - 29 44
5.
Палермо
 0:0 25 12 7 6 42 - 29 43
6.
Катанзаро
 0:1 25 11 5 9 38 - 35 38
7.
Читтаделла
 25 10 6 9 32 - 33 36
8.
Модена
 24 8 9 7 28 - 31 33
9.
Брешия
 0:0 25 8 9 8 25 - 24 33
10.
Бари
 25 7 12 6 27 - 29 33
11.
Козенца
 25 8 8 9 29 - 27 32
12.
Зюйдтироль
 1:0 25 8 6 11 31 - 34 30
13.
Сампдория
 0:0 25 8 6 11 31 - 38 30
14.
Пиза
 25 7 9 9 30 - 31 30
15.
Реджана
 25 6 12 7 29 - 32 30
16.
Тернана
 25 6 7 12 30 - 34 25
17.
Специя
 25 5 10 10 25 - 38 25
18.
Асколи
 25 5 8 12 25 - 32 23
19.
ФералпиСало
 25 5 6 14 27 - 41 21
20.
Лекко
 25 5 5 15 27 - 49 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 13 8 5 0 24 - 12 29
2.
Венеция
 12 8 2 2 26 - 17 26
3.
Комо
 0:0 12 7 3 2 19 - 13 24
4.
Палермо
 0:0 13 7 2 4 23 - 15 23
5.
Катанзаро
 0:1 13 7 2 4 25 - 19 23
6.
Читтаделла
 13 7 2 4 21 - 16 23
7.
Кремонезе
 13 6 4 3 16 - 8 22
8.
Бари
 13 5 6 2 15 - 13 21
9.
Модена
 12 5 3 4 14 - 13 18
10.
Козенца
 12 4 4 4 20 - 15 16
11.
Брешия
 0:0 12 4 4 4 12 - 12 16
12.
Сампдория
 0:0 13 4 3 6 15 - 18 15
13.
Пиза
 12 3 5 4 15 - 15 14
14.
Тернана
 13 3 5 5 13 - 12 14
15.
Реджана
 13 2 8 3 13 - 16 14
16.
Асколи
 12 3 4 5 12 - 12 13
17.
ФералпиСало
 12 3 3 6 17 - 18 12
18.
Зюйдтироль
 1:0 12 3 3 6 14 - 17 12
19.
Специя
 12 2 6 4 10 - 11 12
20.
Лекко
 12 3 1 8 14 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 12 8 1 3 24 - 13 25
2.
Кремонезе
 12 7 3 2 17 - 9 24
3.
Комо
 0:0 13 6 4 3 14 - 12 22
4.
Палермо
 0:0 12 5 5 2 19 - 14 20
5.
Венеция
 12 5 3 4 17 - 12 18
6.
Зюйдтироль
 1:0 13 5 3 5 17 - 17 18
7.
Брешия
 0:0 13 4 5 4 13 - 12 17
8.
Реджана
 12 4 4 4 16 - 16 16
9.
Пиза
 13 4 4 5 15 - 16 16
10.
Козенца
 13 4 4 5 9 - 12 16
11.
Катанзаро
 0:1 12 4 3 5 13 - 16 15
12.
Сампдория
 0:0 12 4 3 5 16 - 20 15
13.
Модена
 12 3 6 3 14 - 18 15
14.
Читтаделла
 12 3 4 5 11 - 17 13
15.
Специя
 13 3 4 6 15 - 27 13
16.
Бари
 12 2 6 4 12 - 16 12
17.
Тернана
 12 3 2 7 17 - 22 11
18.
Асколи
 13 2 4 7 13 - 20 10
19.
Лекко
 13 2 4 7 13 - 26 10
20.
ФералпиСало
 13 2 3 8 10 - 23 9
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (6)
Кремонезе Кода Массимо 12 (2)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Венеция Похьянпало Йоэль 11 (3)
Парма Ман Деннис 10 (5)
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Топ нарушителей
Читтаделла Бранка Симоне 1 12
Асколи Беллучи Джузеппе 2 10
Бари Ди Чезаре Валерио 1 11
Бьянко Алессандро 12
Пиза Марин Мариус 1 9
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