Тур: 25. Стадион: Читта-дель-Триколоре.
0'
0:1
9' ГолСгарби Филиппо
17' Желтая карточкаLorenzo Lucchesi
18' Желтая карточкаГондо Седрик
36' Желтая карточкаПьераньоло Эдоардо
47' Желтая карточкаРодзио Паоло
60' Желтая карточкаСгарби Филиппо
0:2
75' ГолРаймондо Антонио
90'+6
Ход матча
9'
0:1
17'
18'
47'
60'
75'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 6
-
7 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
507 Количество передач 340
-
60 Владение мячом, % 40
77
Кабаши
Элвис
28
Антист
Жанис
11
Гондо
Седрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Кабаши ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Антист ЖанисПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гондо СедрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Natan Girma
-
-
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Франчи ДенисВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бреда Роберто
История личных встреч
Реджана
Тернана
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.33
Среднее время на гол
0
270
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
2
Среднее время на гол
54
45
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
0.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
120
Бомбардиры внутри турнира
Реджана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0.04
|Мелегони Филиппо
|1
|0.04
|Alessandro Marcandalli
|1
|0.04
|Сампиризи Марио
|0
|0
|Чрнигой Домен
|0
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|0
|0
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раймондо Антонио
|8
|0.32
|Ди Стефано Филиппо
|4
|0.16
|Касасола Тиаго
|4
|0.16
|Диаките Салим
|3
|0.12
|Lorenzo Lucchesi
|2
|0.08
|Соренсен Фредерик
|2
|0.08
|Фалетти Сесар
|1 (1)
|0.04
|Перейро Гастон
|1
|0.04
|Луперини Грегорио
|1
|0.04
|Дионизи Федерико
|1
|0.04
|Челли Алессандро III
|1
|0.04
|Сгарби Филиппо
|1
|0.04
|Карбони Франко
|1
|0.04
|Пююхтя Никлас
|0
|0
|Де Бур Кес
|0
|0
|Мантовани Валерио
|0
|0
|Лабойко Якуб
|0
|0
|Коррадо Никколо
|0
|0
|Фатиканти Джакомо
|0
|0
|Фавазули Костантино
|0
|0
Карточки
Реджана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чигарини Лука
|5
|1
|Портанова Маноло
|5
|0
|Мелегони Филиппо
|2
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|Нарди Филиппо
|1
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|1
|0
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лабойко Якуб
|8
|0
|Фалетти Сесар
|7
|0
|Луперини Грегорио
|6
|0
|Диаките Салим
|6
|0
|Де Бур Кес
|3
|1
|Раймондо Антонио
|4
|0
|Lorenzo Lucchesi
|4
|0
|Капуано Марко
|2
|1
|Фавилли Андреа
|2
|1
|Челли Алессандро III
|3
|0
|Ди Стефано Филиппо
|3
|0
|Коррадо Никколо
|1
|1
|Яннарилли Энтони
|2
|0
|Дионизи Федерико
|2
|0
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|Касасола Тиаго
|2
|0
|Пююхтя Никлас
|2
|0
|Фавазули Костантино
|2
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Перейро Гастон
|1
|0
|Пройетти Маттиа
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Сгарби Филиппо
|1
|0
|Маргинеан Юлиус
|1
|0
|Карбони Франко
|1
|0
Результаты матчей
Реджана
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Тернана
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
7
10
Реджана
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Тернана
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
8
12
Реджана
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
Тернана
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
20% (5)
48% (12)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
15
22
Голы по времени матча
Забито
8
18
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 15
1
13%
3
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
11%
31-45
1
13%
3
17%
46-60
1
13%
5
28%
61-75
3
38%
5
28%
76-90
Пропущено
21
21
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
5
24%
3
14%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
4
19%
5
24%
31-45
2
10%
4
19%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
4
19%
6
29%
76-90
Забито
9
13
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
20 Не забивали 17
2
22%
2
15%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
3
33%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
22%
3
23%
76-90
Пропущено
23
12
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
5
22%
1
8%
1-15
3
13%
1
8%
16-30
2
9%
3
25%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
2
9%
3
25%
61-75
7
30%
3
25%
76-90
Забито
17
31
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 11
13 Не забивали 7
3
18%
5
16%
1-15
2
12%
2
6%
16-30
2
12%
3
10%
31-45
4
24%
5
16%
46-60
1
6%
8
26%
61-75
5
29%
29%
8
26%
76-90
Пропущено
44
33
20 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 22
10
23%
4
12%
1-15
4
9%
4
12%
16-30
6
14%
8
24%
31-45
6
14%
5
15%
46-60
7
16%
3
9%
61-75
11
25%
9
27%
76-90
Результаты последних матчей
Реджана
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Кремонезе - Реджана 1:1 Реджана - ФералпиСало 1:1 Бари - Реджана 0:2 Реджана - Комо 2:2
Пиза - Реджана 2:2 Реджана - Катанзаро 1:0 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Реджана - Брешия 1:1 Модена - Реджана 2:1 Реджана - Асколи 1:1 Козенца - Реджана 2:0 Реджана - Лекко 1:1 Дженоа - Реджана 2:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Реджана - Венеция 1:0 Реджана - Бари 1:1 Тернана - Реджана 3:0 Реджана - Пиза 0:0 Специя - Реджана 1:2
Тернана
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Тернана - Специя 1:1 Тернана - Комо 0:1 Венеция - Тернана 1:0 Тернана - Читтаделла 3:1
Бари - Тернана 3:1 Тернана - Пиза 1:1 Парма - Тернана 3:1 Лекко - Тернана 2:3 Тернана - ФералпиСало 2:1 Козенца - Тернана 1:3 Тернана - Палермо 1:1 Специя - Тернана 2:2 Тернана - Венеция 0:1 Модена - Тернана 2:1 Тернана - Брешия 0:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Тернана - Реджана 3:0 Асколи - Тернана 2:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Комо - Тернана 2:1
Результаты матчей
Реджана
Тернана
Точный счет
1:1
5 раз 38%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
1:1
4 раза 31%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
9 раз 69%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Точный счет
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:1
6 раз 24%
2:2
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:1
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
3:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 44%
0
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
2 раза 8%
1
10 раз 40%
0
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
4 раза 16%
Тоталы голов в матче
Реджана
Тернана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
85
211
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
102
66
57
210
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
196
Больше Меньше
187
817
817
223
421
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|16
|6
|3
|48 - 25
|54
|2.
|25
|13
|7
|5
|33 - 17
|46
|3.
|0:0
|25
|13
|7
|5
|33 - 25
|46
|4.
|24
|13
|5
|6
|43 - 29
|44
|5.
|0:0
|25
|12
|7
|6
|42 - 29
|43
|6.
|0:1
|25
|11
|5
|9
|38 - 35
|38
|7.
|25
|10
|6
|9
|32 - 33
|36
|8.
|24
|8
|9
|7
|28 - 31
|33
|9.
|0:0
|25
|8
|9
|8
|25 - 24
|33
|10.
|25
|7
|12
|6
|27 - 29
|33
|11.
|25
|8
|8
|9
|29 - 27
|32
|12.
|1:0
|25
|8
|6
|11
|31 - 34
|30
|13.
|0:0
|25
|8
|6
|11
|31 - 38
|30
|14.
|25
|7
|9
|9
|30 - 31
|30
|15.
|25
|6
|12
|7
|29 - 32
|30
|16.
|25
|6
|7
|12
|30 - 34
|25
|17.
|25
|5
|10
|10
|25 - 38
|25
|18.
|25
|5
|8
|12
|25 - 32
|23
|19.
|25
|5
|6
|14
|27 - 41
|21
|20.
|25
|5
|5
|15
|27 - 49
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|5
|0
|24 - 12
|29
|2.
|12
|8
|2
|2
|26 - 17
|26
|3.
|0:0
|12
|7
|3
|2
|19 - 13
|24
|4.
|0:0
|13
|7
|2
|4
|23 - 15
|23
|5.
|0:1
|13
|7
|2
|4
|25 - 19
|23
|6.
|13
|7
|2
|4
|21 - 16
|23
|7.
|13
|6
|4
|3
|16 - 8
|22
|8.
|13
|5
|6
|2
|15 - 13
|21
|9.
|12
|5
|3
|4
|14 - 13
|18
|10.
|12
|4
|4
|4
|20 - 15
|16
|11.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|12.
|0:0
|13
|4
|3
|6
|15 - 18
|15
|13.
|12
|3
|5
|4
|15 - 15
|14
|14.
|13
|3
|5
|5
|13 - 12
|14
|15.
|13
|2
|8
|3
|13 - 16
|14
|16.
|12
|3
|4
|5
|12 - 12
|13
|17.
|12
|3
|3
|6
|17 - 18
|12
|18.
|1:0
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|19.
|12
|2
|6
|4
|10 - 11
|12
|20.
|12
|3
|1
|8
|14 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|1
|3
|24 - 13
|25
|2.
|12
|7
|3
|2
|17 - 9
|24
|3.
|0:0
|13
|6
|4
|3
|14 - 12
|22
|4.
|0:0
|12
|5
|5
|2
|19 - 14
|20
|5.
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|6.
|1:0
|13
|5
|3
|5
|17 - 17
|18
|7.
|0:0
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|8.
|12
|4
|4
|4
|16 - 16
|16
|9.
|13
|4
|4
|5
|15 - 16
|16
|10.
|13
|4
|4
|5
|9 - 12
|16
|11.
|0:1
|12
|4
|3
|5
|13 - 16
|15
|12.
|0:0
|12
|4
|3
|5
|16 - 20
|15
|13.
|12
|3
|6
|3
|14 - 18
|15
|14.
|12
|3
|4
|5
|11 - 17
|13
|15.
|13
|3
|4
|6
|15 - 27
|13
|16.
|12
|2
|6
|4
|12 - 16
|12
|17.
|12
|3
|2
|7
|17 - 22
|11
|18.
|13
|2
|4
|7
|13 - 20
|10
|19.
|13
|2
|4
|7
|13 - 26
|10
|20.
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|12 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|11 (3)
|Парма
|Ман Деннис
|10 (5)
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 12
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 10
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 11
|Бьянко Алессандро
|12
|Пиза
|Марин Мариус
|1 9