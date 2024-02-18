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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Бесса Жозе
Каса Пия
0:0
Первый тайм: 14'
Арока
0'
Прогнозы 109
Каса Пия 22% (24)
X 33% (36)
Арока 45% (49)
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Каса Пия
Ничья
Арока
3.25
3.25
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2.65
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Все Коэффициенты
33
Батишта
Рикарду
15
Варела
Фернанду
2
Тчамба
Дуплекс
19
Золотич
Нермин
18
Жералдеш
Андре
16
Бени
8
Нето Анжело
5
Лело
Леонардо
10
Ламейраш
Рубен
99
Афонсо
Клейтон
Мишель
7
Морейра
Нуну
12
Де
Арруабаррена
Игнасио
28
Эшгаю
Тьягу
3
Бамбу
Робсон
4
Монтеро
Франcиско
26
Веверсон
5
Симау
Давид
89
Сантуш
Педру
10
Джейсон
23
Гонсалес
Кристо
2
Силла
Морлей
19
Мухика
Рафаэль
Каса Пия
3-4-3
Арока
4-2-3-1

История личных встреч

Каса Пия
Арока

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПВЛ
2:1
ПВЛ
1:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.67

Среднее время на гол

180
135

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Среднее время на гол

67
180

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1
0.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
150

Бомбардиры внутри турнира

Каса Пия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афонсо Клейтон Мишель 6 (1) 0.27
Кардозо Фелиппе 3 0.14
Кастро Пабло 2 0.09
Андраде Фернандо 2 (1) 0.09
Сома Юки 1 0.05
Ларрасабаль Гаиска 1 0.05
Диас Тиаго 1 0.05
Нунеш Жоау 1 0.05
Жушту Самуэл 1 0.05
Годвин Савиур 1 (1) 0.05
Бриту Рафаэл 0 0
Варела Фернанду 0 0
Ламейраш Рубен 0 0
Нето Анжело 0 0
Лело Леонардо 0 0
Бени 0 0
Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухика Рафаэль 13 0.59
Гонсалес Кристо 9 (2) 0.41
Джейсон 5 0.23
Силла Морлей 1 0.05
Эшгаю Тьягу 1 0.05
Букия Андре 1 0.05
Сантуш Педру 1 0.05
Монтеро Франcиско 1 0.05
Роша Матиас 1 0.05
Симау Давид 0 0
Галович Нино 0 0
Лаваль Юсуф 0 0
Веверсон 0 0
Куарежма 0 0

Карточки

Каса Пия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нето Анжело 7 0
Кастро Пабло 5 1
Кардозо Фелиппе 5 0
Бени 5 0
Афонсо Клейтон Мишель 3 0
Ларрасабаль Гаиска 3 0
Батишта Рикарду 1 1
Фернандеш Вашку 2 0
Морейра Педру 2 0
Золотич Нермин 2 0
Жералдеш Андре 2 0
Варела Фернанду 1 0
Нунеш Жоау 1 0
Ламейраш Рубен 1 0
Сома Юки 1 0
Диас Тиаго 1 0
Серобян Артур 1 0
Сеговия Теласко 1 0
Жушту Самуэл 1 0
Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантуш Педру 6 0
Силла Морлей 6 0
Монтеро Франcиско 5 0
Трецца Альфонсо 5 0
Симау Давид 3 1
Куасси Эбуэ 3 1
Мухика Рафаэль 3 1
Эшгаю Тьягу 4 0
Милованов Богдан 2 1
Джейсон 3 0
Де Арруабаррена Игнасио 3 0
Фернандес Рафаэль 1 1
Daniel Ramos 1 1
Гонсалес Кристо 2 0
Бускетс Ориоль 2 0
Веверсон 2 0
Роша Матиас 0 1
Daniel Sousa 0 1
Галович Нино 1 0
Куарежма 1 0

Результаты матчей

Каса Пия
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Арока
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
5
Каса Пия
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
0% (0)
45% (5)
Арока
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

18
8

Упущенные победы

13
16
Каса Пия
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
19% (4)
48% (10)
Арока
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

18
11

Упущенные победы

17
21

Голы по времени матча

Забито

5
17
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
16 Не забивали 13
1
20%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
2
40%
4
24%
46-60
1
20%
2
12%
61-75
1
20%
4
24%
76-90

Пропущено

13
13
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
8%
3
23%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
15%
4
31%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
3
23%
61-75
3
23%
2
15%
76-90

Забито

14
16
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
1
7%
2
13%
1-15
4
29%
3
19%
16-30
2
14%
1
6%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
5
36%
5
31%
76-90

Пропущено

22
18
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
4
18%
4
22%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
4
18%
3
17%
31-45
2
9%
4
22%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
6
27%
4
22%
76-90

Забито

19
33
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 7
9 Не забивали 7
2
11%
5
15%
1-15
4
21%
4
12%
16-30
2
11%
4
12%
31-45
3
16%
7
21%
46-60
2
11%
4
12%
61-75
6
32%
9
27%
76-90

Пропущено

35
31
15 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 19
5
14%
7
23%
1-15
4
11%
2
6%
16-30
6
17%
7
23%
31-45
4
11%
4
13%
46-60
7
20%
5
16%
61-75
9
26%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Каса Пия
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Риу Аве - Каса Пия 1:0 Каса Пия - Боавишта 0:0 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Каса Пия - Фаренсе 1:3
Каса Пия - Фамаликан 0:2 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Каса Пия - Брага 1:3 Шавиш - Каса Пия 1:3 Порту - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра - Каса Пия 0:0 Эшторил - Каса Пия 4:0 Каса Пия - Визела 0:1 Брага - Каса Пия 1:1 Бенфика - Каса Пия 1:1 Рабо де Пейше - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Эштрела 0:1 Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Насьонал Мадейра 2:1 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0
Арока
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Арока - Порту 3:2 Портимоненсе - Арока 1:2 Арока - Визела 5:0 Эшторил - Арока 1:2
Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Визела - Арока 1:0 Арока - Бенфика 0:3 Эштрела - Арока 1:4 Арока - Жил Висенте 3:0 Арока - Риу Аве 2:2 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Арока - Брага 0:1 Фаренсе - Арока 2:0 Арока - Бенфика 0:2 Арока - Морейренсе 0:1 Фелгейраш 1932 - Арока 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1 Арока - Шавиш 0:2 АВС - Арока 1:2

Результаты матчей

Каса Пия
Арока

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
0:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
5 раз 50%
0
5 раз 45%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
8:0
1 раз 9%
2:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
2 раза 20%

Точный счет

0:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:3
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
0:1
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 43%
1
9 раз 43%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
0
7 раз 33%
1
4 раза 19%
2
4 раза 19%
4
3 раза 14%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Каса Пия
Арока

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
6
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
2
3
8
1.5
5
5
3
8
2.5
2
8
1
10
3.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
9
0.5
Больше Меньше
14
7
3
18
1.5
10
11
3
18
2.5
6
15
1
20
3.5
4
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 20 17 1 2 58 - 19 52
2.
Бенфика
 Заявка 21 16 4 1 46 - 14 52
3.
Порту
 Заявка 22 15 3 4 37 - 16 48
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 22 12 5 5 35 - 23 41
5.
Брага
 Заявка 21 12 4 5 44 - 32 40
6.
Морейренсе
 Заявка 21 10 5 6 26 - 24 35
7.
Арока
 0:0 Заявка 22 8 5 9 35 - 29 29
8.
Фаренсе
 Заявка 21 7 5 9 29 - 29 26
9.
Фамаликан
 Заявка 21 6 8 7 21 - 25 26
10.
Боавишта
 Заявка 22 6 6 10 30 - 40 24
11.
Жил Висенте
 Заявка 21 6 4 11 30 - 35 22
12.
Портимоненсе
 Заявка 22 6 4 12 24 - 45 22
13.
Эшторил
 Заявка 21 6 3 12 35 - 37 21
14.
Эштрела
 Заявка 22 5 6 11 22 - 34 21
15.
Каса Пия
 0:0 Заявка 22 5 6 11 19 - 35 21
16.
Риу Аве
 Заявка 22 4 9 9 22 - 31 21
17.
Шавиш
 Заявка 22 4 5 13 22 - 48 17
18.
Визела
 Заявка 21 3 7 11 19 - 38 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 11 11 0 0 37 - 7 33
2.
Бенфика
 Заявка 10 8 2 0 23 - 4 26
3.
Порту
 Заявка 11 8 2 1 19 - 5 26
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 11 8 1 2 25 - 12 25
5.
Жил Висенте
 Заявка 11 5 4 2 22 - 13 19
6.
Брага
 Заявка 10 5 3 2 20 - 10 18
7.
Морейренсе
 Заявка 10 5 2 3 14 - 12 17
8.
Эшторил
 Заявка 10 5 1 4 20 - 10 16
9.
Риу Аве
 Заявка 11 4 4 3 15 - 14 16
10.
Фамаликан
 Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
11.
Фаренсе
 Заявка 11 4 3 4 16 - 13 15
12.
Арока
 0:0 Заявка 11 4 2 5 18 - 16 14
13.
Эштрела
 Заявка 11 4 1 6 14 - 18 13
14.
Боавишта
 Заявка 11 3 4 4 16 - 22 13
15.
Шавиш
 Заявка 11 3 3 5 15 - 21 12
16.
Портимоненсе
 Заявка 11 3 3 5 11 - 17 12
17.
Каса Пия
 0:0 Заявка 11 1 4 6 5 - 13 7
18.
Визела
 Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 11 8 2 1 23 - 10 26
2.
Порту
 Заявка 11 7 1 3 18 - 11 22
3.
Брага
 Заявка 11 7 1 3 24 - 22 22
4.
Спортинг Л
 Заявка 9 6 1 2 21 - 12 19
5.
Морейренсе
 Заявка 11 5 3 3 12 - 12 18
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 11 4 4 3 10 - 11 16
7.
Арока
 0:0 Заявка 11 4 3 4 17 - 13 15
8.
Каса Пия
 0:0 Заявка 11 4 2 5 14 - 22 14
9.
Фаренсе
 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
10.
Боавишта
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
11.
Фамаликан
 Заявка 11 2 5 4 9 - 12 11
12.
Визела
 Заявка 10 2 4 4 9 - 16 10
13.
Портимоненсе
 Заявка 11 3 1 7 13 - 28 10
14.
Эштрела
 Заявка 11 1 5 5 8 - 16 8
15.
Эшторил
 Заявка 11 1 2 8 15 - 27 5
16.
Шавиш
 Заявка 11 1 2 8 7 - 27 5
17.
Риу Аве
 Заявка 11 0 5 6 7 - 17 5
18.
Жил Висенте
 Заявка 10 1 0 9 8 - 22 3
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  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 16 (8)
Брага Банза Симон 14 (3)
Арока Мухика Рафаэль 13 (1)
Шавиш Эрнандес Эктор II 11 (1)
Витория Гимарайнш Силва Андре III 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Боавишта Перес Себастьян 1 8
Визела Перейра Матеус 9
Портимоненсе Денер Клементе 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 32.1% пользователей.
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Прогнозы 109
Каса Пия 22% (24)
X 33% (36)
Арока 45% (49)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Каса Пия
Ничья
Арока
3.25
3.25
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2.65
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Где смотреть матч Каса Пия 0:0 Арока онлайн

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Прогнозы на матч Каса Пия 0:0 Арока

Исход игры
Каса Пия
22% (24)
Ничья
33% (36)
Арока
45% (49)
Тотал 2.5
Больше
25.93% (28)
Меньше
74.07% (80)
Обе команды забьют
Да
58.33% (63)
Нет
41.67% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.1% (35)
0:1 Арока
23.9% (26)
1:2 Арока
16.5% (18)
1:0 Каса Пия
11.9% (13)
2:1 Каса Пия
7.3% (8)
0:2 Арока
3.7% (4)
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