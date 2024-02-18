Тур: 22. Стадион: Мунисипал де Риу Майор. Главный судья: Бесса Жозе
0'
16
Бени
28
Эшгаю
Тьягу
26
Веверсон
89
Сантуш
Педру
10
Джейсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 БениПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
68 Паэс ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Бриту РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
-
96 Жушту СамуэлПолузащитник
- Нападающий
-
11 Сома ЮкиНападающий
-
80 Кастро ПаблоНападающий
-
Главный тренер: Морейра Педро
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Эшгаю ТьягуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 ВеверсонЗащитник
- Полузащитник
-
89 Сантуш ПедруПолузащитник
-
10 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Роша МатиасЗащитник
- Защитник
-
25 Хамаче ЯнисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Пуче МигельНападающий
-
Главный тренер: Соуза Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Каса Пия
Арока
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.67
Среднее время на гол
180
135
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Среднее время на гол
67
180
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1
0.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
150
Бомбардиры внутри турнира
Каса Пия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афонсо Клейтон Мишель
|6 (1)
|0.27
|Кардозо Фелиппе
|3
|0.14
|Кастро Пабло
|2
|0.09
|Андраде Фернандо
|2 (1)
|0.09
|Сома Юки
|1
|0.05
|Ларрасабаль Гаиска
|1
|0.05
|Диас Тиаго
|1
|0.05
|Нунеш Жоау
|1
|0.05
|Жушту Самуэл
|1
|0.05
|Годвин Савиур
|1 (1)
|0.05
|Бриту Рафаэл
|0
|0
|Варела Фернанду
|0
|0
|Ламейраш Рубен
|0
|0
|Нето Анжело
|0
|0
|Лело Леонардо
|0
|0
|Бени
|0
|0
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мухика Рафаэль
|13
|0.59
|Гонсалес Кристо
|9 (2)
|0.41
|Джейсон
|5
|0.23
|Силла Морлей
|1
|0.05
|Эшгаю Тьягу
|1
|0.05
|Букия Андре
|1
|0.05
|Сантуш Педру
|1
|0.05
|Монтеро Франcиско
|1
|0.05
|Роша Матиас
|1
|0.05
|Симау Давид
|0
|0
|Галович Нино
|0
|0
|Лаваль Юсуф
|0
|0
|Веверсон
|0
|0
|Куарежма
|0
|0
Карточки
Каса Пия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нето Анжело
|7
|0
|Кастро Пабло
|5
|1
|Кардозо Фелиппе
|5
|0
|Бени
|5
|0
|Афонсо Клейтон Мишель
|3
|0
|Ларрасабаль Гаиска
|3
|0
|Батишта Рикарду
|1
|1
|Фернандеш Вашку
|2
|0
|Морейра Педру
|2
|0
|Золотич Нермин
|2
|0
|Жералдеш Андре
|2
|0
|Варела Фернанду
|1
|0
|Нунеш Жоау
|1
|0
|Ламейраш Рубен
|1
|0
|Сома Юки
|1
|0
|Диас Тиаго
|1
|0
|Серобян Артур
|1
|0
|Сеговия Теласко
|1
|0
|Жушту Самуэл
|1
|0
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сантуш Педру
|6
|0
|Силла Морлей
|6
|0
|Монтеро Франcиско
|5
|0
|Трецца Альфонсо
|5
|0
|Симау Давид
|3
|1
|Куасси Эбуэ
|3
|1
|Мухика Рафаэль
|3
|1
|Эшгаю Тьягу
|4
|0
|Милованов Богдан
|2
|1
|Джейсон
|3
|0
|Де Арруабаррена Игнасио
|3
|0
|Фернандес Рафаэль
|1
|1
|Daniel Ramos
|1
|1
|Гонсалес Кристо
|2
|0
|Бускетс Ориоль
|2
|0
|Веверсон
|2
|0
|Роша Матиас
|0
|1
|Daniel Sousa
|0
|1
|Галович Нино
|1
|0
|Куарежма
|1
|0
Результаты матчей
Каса Пия
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Арока
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
4
5
Каса Пия
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
0% (0)
45% (5)
Арока
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
18
8
Упущенные победы
13
16
Каса Пия
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
19% (4)
48% (10)
Арока
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
18
11
Упущенные победы
17
21
Голы по времени матча
Забито
5
17
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
16 Не забивали 13
1
20%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
2
40%
4
24%
46-60
1
20%
2
12%
61-75
1
20%
4
24%
76-90
Пропущено
13
13
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
8%
3
23%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
15%
4
31%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
3
23%
61-75
3
23%
2
15%
76-90
Забито
14
16
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
1
7%
2
13%
1-15
4
29%
3
19%
16-30
2
14%
1
6%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
5
36%
5
31%
76-90
Пропущено
22
18
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
4
18%
4
22%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
4
18%
3
17%
31-45
2
9%
4
22%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
6
27%
4
22%
76-90
Забито
19
33
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 7
9 Не забивали 7
2
11%
5
15%
1-15
4
21%
4
12%
16-30
2
11%
4
12%
31-45
3
16%
7
21%
46-60
2
11%
4
12%
61-75
6
32%
9
27%
76-90
Пропущено
35
31
15 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 19
5
14%
7
23%
1-15
4
11%
2
6%
16-30
6
17%
7
23%
31-45
4
11%
4
13%
46-60
7
20%
5
16%
61-75
9
26%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Каса Пия
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Риу Аве - Каса Пия 1:0 Каса Пия - Боавишта 0:0 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Каса Пия - Фаренсе 1:3
Каса Пия - Фамаликан 0:2 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Каса Пия - Брага 1:3 Шавиш - Каса Пия 1:3 Порту - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра - Каса Пия 0:0 Эшторил - Каса Пия 4:0 Каса Пия - Визела 0:1 Брага - Каса Пия 1:1 Бенфика - Каса Пия 1:1 Рабо де Пейше - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Эштрела 0:1 Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Насьонал Мадейра 2:1 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0
Арока
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Арока - Порту 3:2 Портимоненсе - Арока 1:2 Арока - Визела 5:0 Эшторил - Арока 1:2
Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Визела - Арока 1:0 Арока - Бенфика 0:3 Эштрела - Арока 1:4 Арока - Жил Висенте 3:0 Арока - Риу Аве 2:2 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Арока - Брага 0:1 Фаренсе - Арока 2:0 Арока - Бенфика 0:2 Арока - Морейренсе 0:1 Фелгейраш 1932 - Арока 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1 Арока - Шавиш 0:2 АВС - Арока 1:2
Результаты матчей
Каса Пия
Арока
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
0:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
5 раз 50%
0
5 раз 45%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
8:0
1 раз 9%
2:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
2 раза 20%
Точный счет
0:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:3
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
0:1
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 43%
1
9 раз 43%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
0
7 раз 33%
1
4 раза 19%
2
4 раза 19%
4
3 раза 14%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Каса Пия
Арока
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
65
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
82
38
55
38
28
110
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
129
Больше Меньше
147
318
1011
318
615
120
417
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|17
|1
|2
|58 - 19
|52
|2.
|Заявка
|21
|16
|4
|1
|46 - 14
|52
|3.
|Заявка
|22
|15
|3
|4
|37 - 16
|48
|4.
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|35 - 23
|41
|5.
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|44 - 32
|40
|6.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|26 - 24
|35
|7.
|0:0 Заявка
|22
|8
|5
|9
|35 - 29
|29
|8.
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|29 - 29
|26
|9.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|21 - 25
|26
|10.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|30 - 40
|24
|11.
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|30 - 35
|22
|12.
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|24 - 45
|22
|13.
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|35 - 37
|21
|14.
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|22 - 34
|21
|15.
|0:0 Заявка
|22
|5
|6
|11
|19 - 35
|21
|16.
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|22 - 31
|21
|17.
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|22 - 48
|17
|18.
|Заявка
|21
|3
|7
|11
|19 - 38
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|37 - 7
|33
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|23 - 4
|26
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 5
|26
|4.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|25 - 12
|25
|5.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|22 - 13
|19
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 10
|18
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|8.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|20 - 10
|16
|9.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 14
|16
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|11.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 13
|15
|12.
|0:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|18 - 16
|14
|13.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 18
|13
|14.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 22
|13
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 21
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|17.
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 13
|7
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 10
|26
|2.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 11
|22
|3.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 22
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|21 - 12
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 12
|18
|6.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|10 - 11
|16
|7.
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 13
|15
|8.
|0:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 22
|14
|9.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 12
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|13.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 28
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 16
|8
|15.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|15 - 27
|5
|16.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 27
|5
|17.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|7 - 17
|5
|18.
|Заявка
|10
|1
|0
|9
|8 - 22
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|16 (8)
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|13 (1)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|11 (1)
|Витория Гимарайнш
|Силва Андре III
|10 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 8
|Визела
|Перейра Матеус
|9
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|9
Прогнозы на матч Каса Пия 0:0 Арока
Исход игры
Каса Пия
22% (24)
Ничья
33% (36)
Арока
45% (49)
Тотал 2.5
Больше
25.93% (28)
Меньше
74.07% (80)
Обе команды забьют
Да
58.33% (63)
Нет
41.67% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.1% (35)
0:1 Арока
23.9% (26)
1:2 Арока
16.5% (18)
1:0 Каса Пия
11.9% (13)
2:1 Каса Пия
7.3% (8)
0:2 Арока
3.7% (4)
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