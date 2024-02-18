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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Василица Янку
Эшторил
1:1
Второй тайм: 66'
Жил Висенте
0'
25' Желтая карточка
Витал Бернардо
37' Желтая карточка
Перейра Габриэл
1:0
46' Гол
Маркес Алехандро
51' Желтая карточка
Шаброль Тиджани
57' Желтая карточка
Маркеш Жоао
1:1
59' Гол
Перейра Габриэл

Ход матча

25'
Витал Бернардо
 
37'
 
Перейра Габриэл
46'
Маркес Алехандро
(Коста Мишел)
1:0
51'
 
Шаброль Тиджани
57'
Маркеш Жоао
 
59'
1:1
Перейра Габриэл
Прогнозы 114
Эшторил 70.2% (80)
X 26.3% (30)
Жил Висенте 3.5% (4)
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Эшторил
Ничья
Жил Висенте
2.95
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99
Фигейра
Даниэль
13
Бассо
Жоау
3
Витал
Бернардо
22
Мангала
Эльяким
21
Гомес
Родриго
II
7
Виниций
48
Коста
Мишел
78
Араужу
Тьягу
10
Гитан
Рафик
9
Маркес
Алехандро
33
Маркеш
Жоао
42
Эндрю
67
Пинту
Алекс
13
Перейра
Габриэл
26
Рубен
Мигель
23
Бута
Леонарду
8
Домингес
Максим
24
Гбане
Мори
25
Тиба
Педру
77
Мурило
Коста
7
Шаброль
Тиджани
70
Коррея
Фелиш
Эшторил
3-4-3
Жил Висенте
4-4-2

История личных встреч

Эшторил
Жил Висенте

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

19 матчей

42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

47.4%
21.1%
31.5%
9 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
5:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
LC2S
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ГЛ
1:3
ГЛ
2:1
ГЛ
0:2
ГЛ
0:2
ГЛ
2:1
ГЛ
2:2
ГЛ
2:0

Голы

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.5
1.44

Среднее время на гол

60
62

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.22
1.1

Среднее время на гол

73
81

Всего голов

26
24

Голов в среднем за матч

1.37
1.26

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

65
71

Бомбардиры внутри турнира

Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркес Алехандро 7 0.32
Маркеш Жоао 5 0.23
Кассиано Диас 5 (1) 0.23
Гомес Родриго II 4 0.18
Гитан Рафик 4 0.18
Холсгров Джордан 2 0.09
Араужу Тьягу 2 0.09
Тавареш Эриберту 2 0.09
Мангала Эльяким 1 0.05
Карлос Жоао III 1 0.05
Витал Бернардо 1 0.05
Парра Рауль 1 0.05
Фернандеш Матеуш 1 0.05
Волней 0 0
Коста Мишел 0 0
Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Домингес Максим 6 (1) 0.27
Мурило Коста 3 (2) 0.14
Коррея Фелиш 3 0.14
Депу 3 0.14
Тиба Педру 3 (1) 0.14
Фудзимото Канья 2 (1) 0.09
Перейра Габриэл 2 0.09
Роко Батурина 2 0.09
Шаброль Тиджани 2 0.09
Мигель Монтейру 1 0.05
Фильо Жозе Карлос 1 0.05
Рубен Мигель 1 0.05
Уилсон Роан 1 0.05
Нету Мартим 0 0
Зе Карлос 0 0
Бута Леонарду 0 0

Карточки

Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холсгров Джордан 6 1
Алвару Педру 5 0
Витал Бернардо 5 0
Гомес Родриго II 5 0
Фернандеш Матеуш 5 0
Маркеш Жоао 5 0
Карлос Жоао III 4 0
Волней 4 0
Араужу Тьягу 4 0
Тавареш Эриберту 3 0
Маркес Алехандро 3 0
Мангала Эльяким 2 0
Кассиано Диас 2 0
Карне Марсело 2 0
Ндиайе Мор 2 0
Пина Вагнер 2 0
Виниций 1 0
Вашку Сеабра 1 0
Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фильо Жозе Карлос 6 0
Перейра Габриэл 6 0
Тиба Педру 6 0
Домингес Максим 5 0
Нету Мартим 5 0
Гбане Мори 5 0
Рубен Мигель 3 0
Коррея Фелиш 3 0
Мурило Коста 2 0
Хавьер Марлон 2 0
Бута Леонарду 2 0
Кастильо Хесус 1 0
Шаброль Тиджани 1 0

Результаты матчей

Эшторил
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Жил Висенте
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
7
Эшторил
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Жил Висенте
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
10% (1)
80% (8)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

22
4

Упущенные победы

3
20
Эшторил
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
33% (7)
19% (4)
Жил Висенте
17.6%
82.4%
3 победы 14 поражений
Первый тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
19% (4)
57% (12)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

22
4

Упущенные победы

8
27

Голы по времени матча

Забито

20
9
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
4
20%
0
0%
1-15
1
5%
1
11%
16-30
2
10%
5
56%
31-45
4
20%
1
11%
46-60
4
20%
1
11%
61-75
5
25%
1
11%
76-90

Пропущено

10
21
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
2
20%
2
10%
1-15
1
10%
1
5%
16-30
3
30%
4
19%
31-45
0
0%
6
29%
46-60
2
20%
2
10%
61-75
2
20%
6
29%
76-90

Забито

18
22
5 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
11 Не забивали 11
3
17%
4
18%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
4
22%
4
18%
46-60
5
28%
5
23%
61-75
4
22%
5
23%
76-90

Пропущено

24
13
11 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
3
13%
1
8%
1-15
3
13%
1
8%
16-30
5
21%
0
0%
31-45
7
29%
29%
3
23%
46-60
2
8%
2
15%
61-75
4
17%
6
46%
76-90

Забито

38
31
12 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 12
2 Не забивали 5
7
18%
4
13%
1-15
3
8%
2
6%
16-30
2
5%
8
26%
31-45
8
21%
5
16%
46-60
9
24%
6
19%
61-75
9
24%
6
19%
76-90

Пропущено

34
34
17 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 25
9 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 16
5
15%
3
9%
1-15
4
12%
2
6%
16-30
8
24%
4
12%
31-45
7
21%
9
26%
46-60
4
12%
4
12%
61-75
6
18%
12
35%
76-90

Результаты последних матчей

Эшторил
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Боавишта - Эшторил 2:1 Эшторил - Эштрела 1:0 Риу Аве - Эшторил 1:1 Брага - Эшторил 1:1
Бенфика - Эшторил 1:1 Эшторил - Арока 1:2 Эшторил - Морейренсе 1:3 Эшторил - Порту 0:4 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Эшторил - Шавиш 4:0 Эшторил - Порту 3:1 Брага - Эшторил 3:1 Эшторил - Мафра 2:1 Эшторил - Каса Пия 4:0 Порту - Эшторил 0:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Синтренсе - Эшторил 0:5 Эшторил - Бенфика 0:1
Жил Висенте
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Жил Висенте - Визела 0:1 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0
Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Амаранти 3:1 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Арока - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Серпа - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Брага 3:3 СФ Ос Белененсеш - Жил Висенте 1:2 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Порту - Жил Висенте 2:1

Результаты матчей

Эшторил
Жил Висенте

Точный счет

4:0
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
4
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
5 раз 45%
2
2 раза 18%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%

Точный счет

4:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:0
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 52%
2
3 раза 14%
4
3 раза 14%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
1
9 раз 43%
0
5 раз 24%
2
4 раза 19%
5
2 раза 10%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Эшторил
Жил Висенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
10
1
5
5
1.5
5
6
3
7
2.5
3
8
3
7
3.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
6
4
3
8
1.5
2
8
2
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
2
0.5
Больше Меньше
16
5
8
13
1.5
7
14
5
16
2.5
3
18
3
18
3.5
2
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 5:1 Заявка 22 17 4 1 51 - 15 55
2.
Спортинг Л
 Заявка 20 17 1 2 58 - 19 52
3.
Порту
 Заявка 22 15 3 4 37 - 16 48
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 22 12 5 5 35 - 23 41
5.
Брага
 Заявка 21 12 4 5 44 - 32 40
6.
Морейренсе
 Заявка 21 10 5 6 26 - 24 35
7.
Арока
 Заявка 22 8 4 10 35 - 30 28
8.
Фаренсе
 Заявка 21 7 5 9 29 - 29 26
9.
Фамаликан
 Заявка 21 6 8 7 21 - 25 26
10.
Боавишта
 Заявка 22 6 6 10 30 - 40 24
11.
Жил Висенте
 1:1 Заявка 22 6 5 11 31 - 36 23
12.
Каса Пия
 Заявка 22 6 5 11 20 - 35 23
13.
Эшторил
 1:1 Заявка 22 6 4 12 36 - 38 22
14.
Портимоненсе
 Заявка 22 6 4 12 24 - 45 22
15.
Эштрела
 Заявка 22 5 6 11 22 - 34 21
16.
Риу Аве
 Заявка 22 4 9 9 22 - 31 21
17.
Шавиш
 Заявка 22 4 5 13 22 - 48 17
18.
Визела
 1:5 Заявка 22 3 7 12 20 - 43 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 11 11 0 0 37 - 7 33
2.
Бенфика
 5:1 Заявка 11 9 2 0 28 - 5 29
3.
Порту
 Заявка 11 8 2 1 19 - 5 26
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 11 8 1 2 25 - 12 25
5.
Жил Висенте
 1:1 Заявка 11 5 4 2 22 - 13 19
6.
Брага
 Заявка 10 5 3 2 20 - 10 18
7.
Морейренсе
 Заявка 10 5 2 3 14 - 12 17
8.
Эшторил
 1:1 Заявка 11 5 2 4 21 - 11 17
9.
Риу Аве
 Заявка 11 4 4 3 15 - 14 16
10.
Фамаликан
 Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
11.
Фаренсе
 Заявка 11 4 3 4 16 - 13 15
12.
Арока
 Заявка 11 4 2 5 18 - 16 14
13.
Эштрела
 Заявка 11 4 1 6 14 - 18 13
14.
Боавишта
 Заявка 11 3 4 4 16 - 22 13
15.
Портимоненсе
 Заявка 11 3 3 5 11 - 17 12
16.
Шавиш
 Заявка 11 3 3 5 15 - 21 12
17.
Каса Пия
 Заявка 11 2 3 6 6 - 13 9
18.
Визела
 1:5 Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 5:1 Заявка 11 8 2 1 23 - 10 26
2.
Порту
 Заявка 11 7 1 3 18 - 11 22
3.
Брага
 Заявка 11 7 1 3 24 - 22 22
4.
Спортинг Л
 Заявка 9 6 1 2 21 - 12 19
5.
Морейренсе
 Заявка 11 5 3 3 12 - 12 18
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 11 4 4 3 10 - 11 16
7.
Арока
 Заявка 11 4 2 5 17 - 14 14
8.
Каса Пия
 Заявка 11 4 2 5 14 - 22 14
9.
Фаренсе
 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
10.
Боавишта
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
11.
Фамаликан
 Заявка 11 2 5 4 9 - 12 11
12.
Портимоненсе
 Заявка 11 3 1 7 13 - 28 10
13.
Визела
 1:5 Заявка 11 2 4 5 10 - 21 10
14.
Эштрела
 Заявка 11 1 5 5 8 - 16 8
15.
Эшторил
 1:1 Заявка 11 1 2 8 15 - 27 5
16.
Шавиш
 Заявка 11 1 2 8 7 - 27 5
17.
Риу Аве
 Заявка 11 0 5 6 7 - 17 5
18.
Жил Висенте
 1:1 Заявка 11 1 1 9 9 - 23 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 16 (8)
Брага Банза Симон 14 (3)
Арока Мухика Рафаэль 13 (1)
Шавиш Эрнандес Эктор II 11 (1)
Визела Эссанд Самюэль 11
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Боавишта Перес Себастьян 1 8
Визела Перейра Матеус 9
Портимоненсе Денер Клементе 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 59'
    Г О О О О Л - Перейра Габриэл забивает ударом с правой ноги!
  • 57'
    Маркеш Жоао получил желтую карточку от судьи
  • 51'
    Шаброль Тиджани получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Коста Мишел сделал результативную передачу.
  • 46'
    Г О О О О Л - Маркес Алехандро забивает с правой ноги!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Перейра Габриэл получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Витал Бернардо получил желтую карточку от судьи
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 34.2% пользователей.
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Прогнозы 114
Эшторил 70.2% (80)
X 26.3% (30)
Жил Висенте 3.5% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Эшторил
Ничья
Жил Висенте
2.95
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4.00
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3.65
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Прогнозы на матч Эшторил 1:1 Жил Висенте

Исход игры
Эшторил
70.2% (80)
Ничья
26.3% (30)
Жил Висенте
3.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
39.29% (44)
Меньше
60.71% (68)
Обе команды забьют
Да
65.18% (73)
Нет
34.82% (39)
Популярный счёт
2:1 Эшторил
34.2% (39)
1:0 Эшторил
28.9% (33)
1:1 Ничья
25.4% (29)
2:0 Эшторил
3.5% (4)
1:2 Жил Висенте
1.8% (2)
0:2 Жил Висенте
1.8% (2)
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