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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Василица Янку
Эшторил
1:3
Конец матча
Жил Висенте
0'
25' Желтая карточка
Витал Бернардо
37' Желтая карточка
Перейра Габриэл
1:0
46' Гол
Маркес Алехандро
51' Желтая карточка
Шаброль Тиджани
57' Желтая карточка
Маркеш Жоао
1:1
59' Гол
Перейра Габриэл
65' Красная карточка
Гомес Родриго
1:2
69' Гол
Коррея Фелиш
72' Желтая карточка
Коррея Фелиш
90' Желтая карточка
Вашку Сеабра
1:3
90' Гол
Алипур Али
90'+8
99
Фигейра
Даниэль
13
Бассо
Жоау
3
Витал
Бернардо
22
Мангала
Эльяким
21
Гомес
Родриго
II
7
Виниций
48
Коста
Мишел
78
Араужу
Тьягу
10
Гитан
Рафик
9
Маркес
Алехандро
33
Маркеш
Жоао
42
Эндрю
67
Пинту
Алекс
13
Перейра
Габриэл
26
Рубен
Мигель
23
Бута
Леонарду
8
Домингес
Максим
24
Гбане
Мори
25
Тиба
Педру
77
Мурило
Коста
7
Шаброль
Тиджани
70
Коррея
Фелиш
Эшторил
3-4-3
Жил Висенте
4-4-2

История личных встреч

Эшторил
Жил Висенте

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

19 матчей

42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

47.4%
21.1%
31.5%
9 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
5:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
LC2S
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ГЛ
1:3
ГЛ
2:1
ГЛ
0:2
ГЛ
0:2
ГЛ
2:1
ГЛ
2:2
ГЛ
2:0

Голы

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.5
1.44

Среднее время на гол

60
62

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.22
1.1

Среднее время на гол

73
81

Всего голов

26
24

Голов в среднем за матч

1.37
1.26

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

65
71

Бомбардиры внутри турнира

Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркес Алехандро 7 0.32
Маркеш Жоао 5 0.23
Кассиано Диас 5 (1) 0.23
Гомес Родриго II 4 0.18
Гитан Рафик 4 0.18
Холсгров Джордан 2 0.09
Араужу Тьягу 2 0.09
Тавареш Эриберту 2 0.09
Мангала Эльяким 1 0.05
Карлос Жоао III 1 0.05
Витал Бернардо 1 0.05
Парра Рауль 1 0.05
Фернандеш Матеуш 1 0.05
Волней 0 0
Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Домингес Максим 6 (1) 0.27
Коррея Фелиш 4 0.18
Мурило Коста 3 (2) 0.14
Перейра Габриэл 3 0.14
Депу 3 0.14
Тиба Педру 3 (1) 0.14
Фудзимото Канья 2 (1) 0.09
Роко Батурина 2 0.09
Шаброль Тиджани 2 0.09
Мигель Монтейру 1 0.05
Фильо Жозе Карлос 1 0.05
Алипур Али 1 0.05
Рубен Мигель 1 0.05
Уилсон Роан 1 0.05
Нету Мартим 0 0
Зе Карлос 0 0
Бута Леонарду 0 0

Карточки

Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холсгров Джордан 6 1
Гомес Родриго II 5 1
Маркеш Жоао 6 0
Алвару Педру 5 0
Витал Бернардо 5 0
Фернандеш Матеуш 5 0
Карлос Жоао III 4 0
Волней 4 0
Араужу Тьягу 4 0
Тавареш Эриберту 3 0
Маркес Алехандро 3 0
Мангала Эльяким 2 0
Кассиано Диас 2 0
Карне Марсело 2 0
Ндиайе Мор 2 0
Пина Вагнер 2 0
Вашку Сеабра 2 0
Виниций 1 0
Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фильо Жозе Карлос 6 0
Перейра Габриэл 6 0
Тиба Педру 6 0
Домингес Максим 5 0
Нету Мартим 5 0
Гбане Мори 5 0
Коррея Фелиш 4 0
Рубен Мигель 3 0
Мурило Коста 2 0
Хавьер Марлон 2 0
Бута Леонарду 2 0
Кастильо Хесус 1 0
Шаброль Тиджани 1 0

Результаты матчей

Эшторил
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Жил Висенте
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
7
Эшторил
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Жил Висенте
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

22
4

Упущенные победы

3
20
Эшторил
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (7)
50% (11)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
32% (7)
23% (5)
Жил Висенте
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
18% (4)
45% (10)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
18% (4)
55% (12)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

22
5

Упущенные победы

9
27

Голы по времени матча

Забито

21
12
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
4
19%
0
0%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
2
10%
5
42%
31-45
5
24%
2
17%
46-60
4
19%
2
17%
61-75
5
24%
2
17%
76-90

Пропущено

13
22
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
2
15%
2
9%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
3
23%
4
18%
31-45
1
8%
7
32%
46-60
3
23%
2
9%
61-75
3
23%
6
27%
76-90

Забито

18
22
5 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
12 Не забивали 12
3
17%
4
18%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
4
22%
4
18%
46-60
5
28%
5
23%
61-75
4
22%
5
23%
76-90

Пропущено

24
13
11 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
3
13%
1
8%
1-15
3
13%
1
8%
16-30
5
21%
0
0%
31-45
7
29%
29%
3
23%
46-60
2
8%
2
15%
61-75
4
17%
6
46%
76-90

Забито

39
34
12 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 12
2 Не забивали 5
7
18%
4
12%
1-15
3
8%
2
6%
16-30
2
5%
8
24%
31-45
9
23%
6
18%
46-60
9
23%
7
21%
61-75
9
23%
7
21%
76-90

Пропущено

37
35
17 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 17
5
14%
3
9%
1-15
4
11%
2
6%
16-30
8
22%
4
11%
31-45
8
22%
10
29%
46-60
5
14%
4
11%
61-75
7
19%
12
34%
76-90

Результаты последних матчей

Эшторил
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Боавишта - Эшторил 2:1 Эшторил - Эштрела 1:0 Риу Аве - Эшторил 1:1 Брага - Эшторил 1:1
Бенфика - Эшторил 1:1 Эшторил - Арока 1:2 Эшторил - Морейренсе 1:3 Эшторил - Порту 0:4 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Эшторил - Шавиш 4:0 Эшторил - Порту 3:1 Брага - Эшторил 3:1 Эшторил - Мафра 2:1 Эшторил - Каса Пия 4:0 Порту - Эшторил 0:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Синтренсе - Эшторил 0:5 Эшторил - Бенфика 0:1
Жил Висенте
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Жил Висенте - Визела 0:1 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0
Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Амаранти 3:1 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Арока - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Серпа - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Брага 3:3 СФ Ос Белененсеш - Жил Висенте 1:2 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Порту - Жил Висенте 2:1

Результаты матчей

Эшторил
Жил Висенте

Точный счет

4:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
4
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
2 раза 18%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

4:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
12 раз 55%
2
3 раза 14%
4
3 раза 14%
0
2 раза 9%
3
2 раза 9%
1
9 раз 41%
0
5 раз 23%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%
5
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Эшторил
Жил Висенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
10
1
5
6
1.5
5
6
3
8
2.5
3
8
3
8
3.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
4
3
8
1.5
3
8
2
9
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
2
0.5
Больше Меньше
17
5
8
14
1.5
8
14
5
17
2.5
4
18
3
19
3.5
2
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 22 17 4 1 52 - 15 55
2.
Спортинг Л
 Заявка 20 17 1 2 58 - 19 52
3.
Порту
 Заявка 22 15 3 4 37 - 16 48
4.
Брага
 0:0 Заявка 22 12 5 5 44 - 32 41
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 22 12 5 5 35 - 23 41
6.
Морейренсе
 Заявка 21 10 5 6 26 - 24 35
7.
Арока
 Заявка 22 8 4 10 35 - 30 28
8.
Фаренсе
 0:0 Заявка 22 7 6 9 29 - 29 27
9.
Фамаликан
 Заявка 21 6 8 7 21 - 25 26
10.
Жил Висенте
 Заявка 22 7 4 11 33 - 36 25
11.
Боавишта
 Заявка 22 6 6 10 30 - 40 24
12.
Каса Пия
 Заявка 22 6 5 11 20 - 35 23
13.
Портимоненсе
 Заявка 22 6 4 12 24 - 45 22
14.
Эшторил
 Заявка 22 6 3 13 36 - 40 21
15.
Эштрела
 Заявка 22 5 6 11 22 - 34 21
16.
Риу Аве
 Заявка 22 4 9 9 22 - 31 21
17.
Шавиш
 Заявка 22 4 5 13 22 - 48 17
18.
Визела
 Заявка 22 3 7 12 20 - 44 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 11 11 0 0 37 - 7 33
2.
Бенфика
 Заявка 11 9 2 0 29 - 5 29
3.
Порту
 Заявка 11 8 2 1 19 - 5 26
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 11 8 1 2 25 - 12 25
5.
Брага
 0:0 Заявка 11 5 4 2 20 - 10 19
6.
Жил Висенте
 Заявка 11 5 4 2 22 - 13 19
7.
Морейренсе
 Заявка 10 5 2 3 14 - 12 17
8.
Эшторил
 Заявка 11 5 1 5 21 - 13 16
9.
Риу Аве
 Заявка 11 4 4 3 15 - 14 16
10.
Фамаликан
 Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
11.
Фаренсе
 0:0 Заявка 11 4 3 4 16 - 13 15
12.
Арока
 Заявка 11 4 2 5 18 - 16 14
13.
Эштрела
 Заявка 11 4 1 6 14 - 18 13
14.
Боавишта
 Заявка 11 3 4 4 16 - 22 13
15.
Шавиш
 Заявка 11 3 3 5 15 - 21 12
16.
Портимоненсе
 Заявка 11 3 3 5 11 - 17 12
17.
Каса Пия
 Заявка 11 2 3 6 6 - 13 9
18.
Визела
 Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 11 8 2 1 23 - 10 26
2.
Порту
 Заявка 11 7 1 3 18 - 11 22
3.
Брага
 0:0 Заявка 11 7 1 3 24 - 22 22
4.
Спортинг Л
 Заявка 9 6 1 2 21 - 12 19
5.
Морейренсе
 Заявка 11 5 3 3 12 - 12 18
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 11 4 4 3 10 - 11 16
7.
Арока
 Заявка 11 4 2 5 17 - 14 14
8.
Каса Пия
 Заявка 11 4 2 5 14 - 22 14
9.
Фаренсе
 0:0 Заявка 11 3 3 5 13 - 16 12
10.
Боавишта
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
11.
Фамаликан
 Заявка 11 2 5 4 9 - 12 11
12.
Портимоненсе
 Заявка 11 3 1 7 13 - 28 10
13.
Визела
 Заявка 11 2 4 5 10 - 22 10
14.
Эштрела
 Заявка 11 1 5 5 8 - 16 8
15.
Жил Висенте
 Заявка 11 2 0 9 11 - 23 6
16.
Эшторил
 Заявка 11 1 2 8 15 - 27 5
17.
Шавиш
 Заявка 11 1 2 8 7 - 27 5
18.
Риу Аве
 Заявка 11 0 5 6 7 - 17 5
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 16 (8)
Брага Банза Симон 14 (3)
Арока Мухика Рафаэль 13 (1)
Шавиш Эрнандес Эктор II 11 (1)
Визела Эссанд Самюэль 11
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Боавишта Перес Себастьян 1 8
Визела Перейра Матеус 9
Портимоненсе Денер Клементе 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 65'
      УДАЛЕНИЕ! - Гомес Родриго II увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 59'
      Г О О О О Л - Перейра Габриэл забивает ударом с правой ноги!
    • 57'
      Маркеш Жоао получил желтую карточку от судьи
    • 51'
      Шаброль Тиджани получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Коста Мишел сделал результативную передачу.
    • 46'
      Г О О О О Л - Маркес Алехандро забивает ударом с правой ноги!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Перейра Габриэл получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Витал Бернардо получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 114
    Эшторил 70.2% (80)
    X 26.3% (30)
    Жил Висенте 3.5% (4)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Эшторил 1:3 Жил Висенте онлайн

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    Прогнозы на матч Эшторил 1:3 Жил Висенте

    Исход игры
    Эшторил
    70.2% (80)
    Ничья
    26.3% (30)
    Жил Висенте
    3.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.29% (44)
    Меньше
    60.71% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    65.18% (73)
    Нет
    34.82% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Эшторил
    34.2% (39)
    1:0 Эшторил
    28.9% (33)
    1:1 Ничья
    25.4% (29)
    2:0 Эшторил
    3.5% (4)
    1:2 Жил Висенте
    1.8% (2)
    0:2 Жил Висенте
    1.8% (2)
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