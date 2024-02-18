Тур: 22. Стадион: Антонио Коимбра де Мота. Главный судья: Василица Янку
1:3
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаВитал Бернардо
37' Желтая карточкаПерейра Габриэл
1:0
46' ГолМаркес Алехандро
51' Желтая карточкаШаброль Тиджани
57' Желтая карточкаМаркеш Жоао
1:1
59' ГолПерейра Габриэл
65' Красная карточкаГомес Родриго
1:2
69' ГолКоррея Фелиш
72' Желтая карточкаКоррея Фелиш
90' Желтая карточкаВашку Сеабра
1:3
90' ГолАлипур Али
90'+8
Ход матча
25'
37'
46'
1:0
51'
57'
59'
1:1
65'
69'
1:2
72'
90'
90'
1:3
13
Бассо
Жоау
7
Виниций
48
Коста
Мишел
78
Араужу
Тьягу
10
Гитан
Рафик
33
Маркеш
Жоао
42
Эндрю
67
Пинту
Алекс
26
Рубен
Мигель
24
Гбане
Мори
25
Тиба
Педру
77
Мурило
Коста
70
Коррея
Фелиш
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Бассо ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
7 ВиницийПолузащитник
-
48 Коста МишелПолузащитник
-
78 Араужу ТьягуПолузащитник
-
10 Гитан РафикНападающий
- Нападающий
-
33 Маркеш ЖоаоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
5 ВолнейЗащитник
- Защитник
-
20 Карлос ЖоаоЗащитник
- Полузащитник
-
64 Ндиайе МорПолузащитник
-
79 Пина ВагнерПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеабра Вашку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
-
67 Пинту АлексЗащитник
- Защитник
-
26 РубенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Гбане МориПолузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
-
77 Мурило КостаПолузащитник
- Нападающий
-
70 Коррея ФелишНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Силва ФелипеЗащитник
-
58 Лучано ТомасЗащитник
- Полузащитник
-
14 Уилсон РоанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
88 Kazu
-
Главный тренер: Кампелос Витор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эшторил
Жил Висенте
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
19 матчей
42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
47.4%
21.1%
31.5%
9 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.5
1.44
Среднее время на гол
60
62
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.22
1.1
Среднее время на гол
73
81
Всего голов
26
24
Голов в среднем за матч
1.37
1.26
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
65
71
Бомбардиры внутри турнира
Эшторил
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркес Алехандро
|7
|0.32
|Маркеш Жоао
|5
|0.23
|Кассиано Диас
|5 (1)
|0.23
|Гомес Родриго II
|4
|0.18
|Гитан Рафик
|4
|0.18
|Холсгров Джордан
|2
|0.09
|Араужу Тьягу
|2
|0.09
|Тавареш Эриберту
|2
|0.09
|Мангала Эльяким
|1
|0.05
|Карлос Жоао III
|1
|0.05
|Витал Бернардо
|1
|0.05
|Парра Рауль
|1
|0.05
|Фернандеш Матеуш
|1
|0.05
|Волней
|0
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Домингес Максим
|6 (1)
|0.27
|Коррея Фелиш
|4
|0.18
|Мурило Коста
|3 (2)
|0.14
|Перейра Габриэл
|3
|0.14
|Депу
|3
|0.14
|Тиба Педру
|3 (1)
|0.14
|Фудзимото Канья
|2 (1)
|0.09
|Роко Батурина
|2
|0.09
|Шаброль Тиджани
|2
|0.09
|Мигель Монтейру
|1
|0.05
|Фильо Жозе Карлос
|1
|0.05
|Алипур Али
|1
|0.05
|Рубен Мигель
|1
|0.05
|Уилсон Роан
|1
|0.05
|Нету Мартим
|0
|0
|Зе Карлос
|0
|0
|Бута Леонарду
|0
|0
Карточки
Эшторил
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холсгров Джордан
|6
|1
|Гомес Родриго II
|5
|1
|Маркеш Жоао
|6
|0
|Алвару Педру
|5
|0
|Витал Бернардо
|5
|0
|Фернандеш Матеуш
|5
|0
|Карлос Жоао III
|4
|0
|Волней
|4
|0
|Араужу Тьягу
|4
|0
|Тавареш Эриберту
|3
|0
|Маркес Алехандро
|3
|0
|Мангала Эльяким
|2
|0
|Кассиано Диас
|2
|0
|Карне Марсело
|2
|0
|Ндиайе Мор
|2
|0
|Пина Вагнер
|2
|0
|Вашку Сеабра
|2
|0
|Виниций
|1
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фильо Жозе Карлос
|6
|0
|Перейра Габриэл
|6
|0
|Тиба Педру
|6
|0
|Домингес Максим
|5
|0
|Нету Мартим
|5
|0
|Гбане Мори
|5
|0
|Коррея Фелиш
|4
|0
|Рубен Мигель
|3
|0
|Мурило Коста
|2
|0
|Хавьер Марлон
|2
|0
|Бута Леонарду
|2
|0
|Кастильо Хесус
|1
|0
|Шаброль Тиджани
|1
|0
Результаты матчей
Эшторил
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Жил Висенте
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
7
Эшторил
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Жил Висенте
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
22
4
Упущенные победы
3
20
Эшторил
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (7)
50% (11)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
32% (7)
23% (5)
Жил Висенте
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
18% (4)
45% (10)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
18% (4)
55% (12)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
22
5
Упущенные победы
9
27
Голы по времени матча
Забито
21
12
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
4
19%
0
0%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
2
10%
5
42%
31-45
5
24%
2
17%
46-60
4
19%
2
17%
61-75
5
24%
2
17%
76-90
Пропущено
13
22
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
2
15%
2
9%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
3
23%
4
18%
31-45
1
8%
7
32%
46-60
3
23%
2
9%
61-75
3
23%
6
27%
76-90
Забито
18
22
5 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
12 Не забивали 12
3
17%
4
18%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
4
22%
4
18%
46-60
5
28%
5
23%
61-75
4
22%
5
23%
76-90
Пропущено
24
13
11 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
3
13%
1
8%
1-15
3
13%
1
8%
16-30
5
21%
0
0%
31-45
7
29%
29%
3
23%
46-60
2
8%
2
15%
61-75
4
17%
6
46%
76-90
Забито
39
34
12 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 12
2 Не забивали 5
7
18%
4
12%
1-15
3
8%
2
6%
16-30
2
5%
8
24%
31-45
9
23%
6
18%
46-60
9
23%
7
21%
61-75
9
23%
7
21%
76-90
Пропущено
37
35
17 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 17
5
14%
3
9%
1-15
4
11%
2
6%
16-30
8
22%
4
11%
31-45
8
22%
10
29%
46-60
5
14%
4
11%
61-75
7
19%
12
34%
76-90
Результаты последних матчей
Эшторил
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Боавишта - Эшторил 2:1 Эшторил - Эштрела 1:0 Риу Аве - Эшторил 1:1 Брага - Эшторил 1:1
Бенфика - Эшторил 1:1 Эшторил - Арока 1:2 Эшторил - Морейренсе 1:3 Эшторил - Порту 0:4 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Эшторил - Шавиш 4:0 Эшторил - Порту 3:1 Брага - Эшторил 3:1 Эшторил - Мафра 2:1 Эшторил - Каса Пия 4:0 Порту - Эшторил 0:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Синтренсе - Эшторил 0:5 Эшторил - Бенфика 0:1
Жил Висенте
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Жил Висенте - Визела 0:1 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0
Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Амаранти 3:1 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Арока - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Серпа - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Брага 3:3 СФ Ос Белененсеш - Жил Висенте 1:2 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Порту - Жил Висенте 2:1
Результаты матчей
Эшторил
Жил Висенте
Точный счет
4:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
4
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
2 раза 18%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
4:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
12 раз 55%
2
3 раза 14%
4
3 раза 14%
0
2 раза 9%
3
2 раза 9%
1
9 раз 41%
0
5 раз 23%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%
5
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Эшторил
Жил Висенте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
101
56
56
38
38
38
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
74
38
38
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
202
Больше Меньше
175
814
814
517
418
319
220
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|17
|4
|1
|52 - 15
|55
|2.
|Заявка
|20
|17
|1
|2
|58 - 19
|52
|3.
|Заявка
|22
|15
|3
|4
|37 - 16
|48
|4.
|0:0 Заявка
|22
|12
|5
|5
|44 - 32
|41
|5.
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|35 - 23
|41
|6.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|26 - 24
|35
|7.
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|35 - 30
|28
|8.
|0:0 Заявка
|22
|7
|6
|9
|29 - 29
|27
|9.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|21 - 25
|26
|10.
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|33 - 36
|25
|11.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|30 - 40
|24
|12.
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|20 - 35
|23
|13.
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|24 - 45
|22
|14.
|Заявка
|22
|6
|3
|13
|36 - 40
|21
|15.
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|22 - 34
|21
|16.
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|22 - 31
|21
|17.
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|22 - 48
|17
|18.
|Заявка
|22
|3
|7
|12
|20 - 44
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|37 - 7
|33
|2.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 5
|29
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 5
|26
|4.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|25 - 12
|25
|5.
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 10
|19
|6.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|22 - 13
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|21 - 13
|16
|9.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 14
|16
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|11.
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 13
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|18 - 16
|14
|13.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 18
|13
|14.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 22
|13
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 21
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 13
|9
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 10
|26
|2.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 11
|22
|3.
|0:0 Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 22
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|21 - 12
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 12
|18
|6.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|10 - 11
|16
|7.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 14
|14
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 22
|14
|9.
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 16
|12
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 12
|11
|12.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 28
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 22
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 16
|8
|15.
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|11 - 23
|6
|16.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|15 - 27
|5
|17.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 27
|5
|18.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|7 - 17
|5
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|16 (8)
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|13 (1)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|11 (1)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|11
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 8
|Визела
|Перейра Матеус
|9
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|9
Прогнозы на матч Эшторил 1:3 Жил Висенте
Исход игры
Эшторил
70.2% (80)
Ничья
26.3% (30)
Жил Висенте
3.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
39.29% (44)
Меньше
60.71% (68)
Обе команды забьют
Да
65.18% (73)
Нет
34.82% (39)
Популярный счёт
2:1 Эшторил
34.2% (39)
1:0 Эшторил
28.9% (33)
1:1 Ничья
25.4% (29)
2:0 Эшторил
3.5% (4)
1:2 Жил Висенте
1.8% (2)
0:2 Жил Висенте
1.8% (2)
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