Тур: 22. Стадион: Эштадиу да Луш. Главный судья: Joao Goncalves
0'
1:0
16' ГолНерес Давид
2:0
25' ГолОтаменди Николас
3:0
30' ГолГовейя Тьягу
40' Желтая карточкаКошта Бруну
4:0
45' ГолНерес Давид
5:0
45' ГолСилва Рафа
5:1
48' ГолЭссанд Самюэль
52' Желтая карточкаОливейра Андерсон
59' Желтая карточкаЭссанд Самюэль
Ход матча
16'
1:0
25'
2:0
30'
3:0
40'
45'
4:0
45'
5:0
48'
5:1
59'
Прогноз на матч от Liveresult
44
Араужу
Томаш
20
Мариу
Жоау
87
Невеш
Жоау
27
Силва
Рафа
47
Говейя
Тьягу
82
Силва
Томаш
28
Кошта
Бруну
18
Авуду
Абдул
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Араужу ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
-
87 Невеш ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
-
47 Говейя ТьягуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
82 Силва ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Кошта БрунуПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Авуду АбдулНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
25 Эшковал ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рашид ОсамаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Amadou Ba-Sy
-
Главный тренер: Де ла Баррера Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Бенфика
Визела
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
2.33
1.8
Среднее время на гол
38
50
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
1.25
1.38
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
72
65
Бомбардиры внутри турнира
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Рафа
|10
|0.45
|Ди Мария Анхель
|7 (1)
|0.32
|Муса Петар
|5
|0.23
|Кабрал Артур
|4
|0.18
|Нерес Давид
|3
|0.14
|Тенгстедт Каспер
|3
|0.14
|Леонардо Маркос
|3
|0.14
|Мариу Жоау
|3 (1)
|0.14
|Эурснес Фредрик
|2
|0.09
|Кекчю Оркун
|2
|0.09
|Отаменди Николас
|2
|0.09
|Невеш Жоау
|2
|0.09
|Силва Антониу
|2
|0.09
|Бах Александр
|1
|0.05
|Говейя Тьягу
|1
|0.05
|Родригес Фелипе II
|0
|0
Визела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эссанд Самюэль
|11
|0.5
|Гарсия Самуэль
|3 (2)
|0.14
|Соро Альберто
|2
|0.09
|Морейра Нуну
|1
|0.05
|Сан-Луи Дилан
|1
|0.05
|Перейра Матеус
|1
|0.05
|Оливейра Уго
|0
|0
|Лакава Матиас
|0
|0
|Силва Томаш
|0
|0
|Лебеденко Орест
|0
|0
|Мендес Алексис
|0
|0
|Жардел
|0
|0
|Наскименто Диого
|0
|0
Карточки
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|7
|0
|Флорентину
|5
|0
|Кекчю Оркун
|5
|0
|Силва Антониу
|4
|0
|Ди Мария Анхель
|3
|0
|Мариу Жоау
|3
|0
|Силва Рафа
|3
|0
|Невеш Жоау
|3
|0
|Муса Петар
|1
|1
|Бах Александр
|2
|0
|Кабрал Артур
|2
|0
|Родригес Фелипе II
|1
|0
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|Шикинью Франциску
|1
|0
|Трубин Анатолий
|1
|0
|Журасек Давид
|1
|0
Визела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Матеус
|9
|0
|Эшковал Жоау
|6
|0
|Гарсия Самуэль
|5
|0
|Ортис Педро
|5
|0
|Лакава Матиас
|3
|1
|Оливейра Андерсон
|4
|0
|Наскименто Диого
|3
|0
|Петров Сава
|1
|1
|Силва Томаш
|1
|1
|Эссанд Самюэль
|2
|0
|Соро Альберто
|2
|0
|Бустаманте Рафаэль
|2
|0
|Кошта Бруну
|1
|0
|Сан-Луи Дилан
|1
|0
|Буснич Александар
|1
|0
|Вилсон Бруно
|1
|0
|Бунтиц Фабиян
|1
|0
|Лебеденко Орест
|1
|0
|Мендес Алексис
|1
|0
|Гонсалвеш Жота
|1
|0
|Авуду Абдул
|1
|0
|Морейра Нуну
|1
|0
Результаты матчей
Бенфика
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
Визела
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
8
Бенфика
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Визела
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
3
21
Упущенные победы
21
3
Бенфика
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
29% (6)
24% (5)
Визела
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (6)
57% (12)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
6
21
Упущенные победы
23
11
Голы по времени матча
Забито
22
10
7 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
1
5%
2
20%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
23%
0
0%
31-45
2
9%
3
30%
46-60
4
18%
3
30%
61-75
9
41%
2
20%
76-90
Пропущено
5
15
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
40%
4
27%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
20%
3
20%
76-90
Забито
23
9
11 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
3
13%
2
22%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
5
22%
0
0%
31-45
4
17%
2
22%
46-60
2
9%
3
33%
61-75
6
26%
2
22%
76-90
Пропущено
10
23
2 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
2
9%
1-15
1
10%
2
9%
16-30
1
10%
7
30%
31-45
2
20%
4
17%
46-60
3
30%
3
13%
61-75
3
30%
5
22%
76-90
Забито
45
19
18 В 1-м тайме 4
27 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 7
1 Не забивали 6
4
9%
4
21%
1-15
4
9%
0
0%
16-30
10
22%
0
0%
31-45
6
13%
5
26%
46-60
6
13%
6
32%
61-75
15
33%
4
21%
76-90
Пропущено
15
38
5 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 15
2
13%
6
16%
1-15
1
7%
4
11%
16-30
2
13%
7
18%
31-45
3
20%
7
18%
46-60
3
20%
6
16%
61-75
4
27%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Бенфика
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Бенфика - Тулуза 2:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Жил Висенте 3:0
Эштрела - Бенфика 1:4 Бенфика - Эшторил 1:1 Бенфика - Боавишта 2:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Бенфика - Брага 3:2 Арока - Бенфика 0:3 Бенфика - Фамаликан 3:0 Бенфика - АВС 4:1 Брага - Бенфика 0:1 Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3 Бенфика - Фаренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Бенфика - Интер Милан 3:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1
Визела
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Жил Висенте - Визела 0:1 Визела - Бенфика 1:2 Визела - Витория Гимарайнш 0:1 Арока - Визела 5:0
Визела - Спортинг Л 2:5 Визела - Боавишта 1:4 Визела - Арока 1:0 Эштрела - Визела 1:1 Визела - Морейренсе 0:0 Риу Аве - Визела 1:1 Визела - Брага 1:3 Шавиш - Визела 2:1 Визела - Эштрела 2:1 Визела - Фамаликан 0:0 Каса Пия - Визела 0:1 Визела - Порту 0:2 Атлетику КП - Визела 0:1 Фаренсе - Визела 0:0 Визела - Портимоненсе 2:3 Эшторил - Визела 2:2
Результаты матчей
Бенфика
Визела
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Точный счет
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 33%
1
5 раз 24%
3
5 раз 24%
4
3 раза 14%
0
1 раз 5%
1
9 раз 43%
0
7 раз 33%
2
5 раз 24%
Тоталы голов в матче
Бенфика
Визела
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
38
46
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
73
83
28
47
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
201
Больше Меньше
147
156
516
813
318
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5:1 Заявка
|22
|17
|4
|1
|51 - 15
|55
|2.
|Заявка
|20
|17
|1
|2
|58 - 19
|52
|3.
|Заявка
|22
|15
|3
|4
|37 - 16
|48
|4.
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|35 - 23
|41
|5.
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|44 - 32
|40
|6.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|26 - 24
|35
|7.
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|35 - 30
|28
|8.
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|29 - 29
|26
|9.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|21 - 25
|26
|10.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|30 - 40
|24
|11.
|1:1 Заявка
|22
|6
|5
|11
|31 - 36
|23
|12.
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|20 - 35
|23
|13.
|1:1 Заявка
|22
|6
|4
|12
|36 - 38
|22
|14.
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|24 - 45
|22
|15.
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|22 - 34
|21
|16.
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|22 - 31
|21
|17.
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|22 - 48
|17
|18.
|1:5 Заявка
|22
|3
|7
|12
|20 - 43
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|37 - 7
|33
|2.
|5:1 Заявка
|11
|9
|2
|0
|28 - 5
|29
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 5
|26
|4.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|25 - 12
|25
|5.
|1:1 Заявка
|11
|5
|4
|2
|22 - 13
|19
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 10
|18
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|8.
|1:1 Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 11
|17
|9.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 14
|16
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|11.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 13
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|18 - 16
|14
|13.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 18
|13
|14.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 22
|13
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 21
|12
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 13
|9
|18.
|1:5 Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5:1 Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 10
|26
|2.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 11
|22
|3.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 22
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|21 - 12
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 12
|18
|6.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|10 - 11
|16
|7.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 14
|14
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 22
|14
|9.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 12
|11
|12.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 28
|10
|13.
|1:5 Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 21
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 16
|8
|15.
|1:1 Заявка
|11
|1
|2
|8
|15 - 27
|5
|16.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 27
|5
|17.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|7 - 17
|5
|18.
|1:1 Заявка
|11
|1
|1
|9
|9 - 23
|4
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|16 (8)
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|13 (1)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|11 (1)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|11
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 8
|Визела
|Перейра Матеус
|9
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бенфика 5:1 Визела
Исход игры
Бенфика
99.2% (119)
Ничья
0% (0)
Визела
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
46.43% (52)
Меньше
53.57% (60)
Обе команды забьют
Да
17.86% (20)
Нет
82.14% (92)
Популярный счёт
2:0 Бенфика
47.5% (57)
3:0 Бенфика
25% (30)
2:1 Бенфика
9.2% (11)
3:1 Бенфика
5% (6)
1:0 Бенфика
2.5% (3)
3:2 Бенфика
1.7% (2)
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