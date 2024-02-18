Тур: 26. Стадион: Бахчешехир Окуллари.
2:0
Перерыв
Ход матча
13'
20'
1:0
33'
2:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 3
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
20
Аксой
Фатих
29
Балковец
Юре
10
Новаиш
Жоау
11
Айдын
Огуз
18
Систо
Пионе
31
Аталь
Юсеф
20
Мишю
Эдуар
58
Maestro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Аксой ФатихЗащитник
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Полузащитник
-
10 Новаиш ЖоауПолузащитник
-
11 Айдын ОгузПолузащитник
-
18 Систо ПионеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Карагёз ЮсуфВратарь
-
42 Бахадир ЮнусЗащитник
- Защитник
-
88 Оздемир ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Алтинаш ЭренПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Уи-Чжо ХванНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Текке Фатих
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Аталь ЮсефЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Мишю ЭдуарПолузащитник
-
58 MaestroПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Манев ЙованЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Эрдоган ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
56 Бараси ЮсуфНападающий
-
30 Нани ЛуишНападающий
-
Главный тренер: Караман Хикмет
История личных встреч
Аланьяспор
Адана Демирспор
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
16 матчей
37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
12.5%
56.3%
31.2%
2 победы 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.11
1.14
Среднее время на гол
81
78
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
2.57
1.22
Среднее время на гол
35
73
Всего голов
28
19
Голов в среднем за матч
1.75
1.19
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
51
75
Бомбардиры внутри турнира
Аланьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новаиш Жоау
|5 (2)
|0.19
|Айдын Огуз
|4 (1)
|0.15
|Аугусто Лойде
|3
|0.12
|Кордова Серхио
|3
|0.12
|Феррейра Карлос Эдуардо
|3
|0.12
|Оздемир Юсуф
|2
|0.08
|Жанвье Николя
|2
|0.08
|Балковец Юре
|2
|0.08
|Караджа Эфеджан
|1
|0.04
|Фер Лерой
|1
|0.04
|Систо Пионе
|1
|0.04
|Алмейда Ричард
|1
|0.04
|Аксой Фатих
|1
|0.04
|Алити Фидан
|0
|0
|Хадергьонай Флорент
|0
|0
Адана Демирспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ньянг М'Байе
|8 (4)
|0.31
|Акбаба Эмре
|5
|0.19
|Балотелли Марио
|4
|0.15
|Эрдоган Юсуф
|4 (1)
|0.15
|Беланда Юнес
|3
|0.12
|Нани Луиш
|2
|0.08
|Акинтола Дэвид
|2
|0.08
|Гравильон Эндрю
|2
|0.08
|Бараси Юсуф
|2
|0.08
|Айдоган Тайфун
|1
|0.04
|Ндиайе Чериф
|1
|0.04
|Стамбули Бенжамен
|1
|0.04
|Сари Юсуф
|0
|0
|Свенссон Юнас
|0
|0
|Кевин Родригес
|0
|0
|Зенели Арбер
|0
|0
|Гюлер Семих
|0
|0
Карточки
Аланьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алмейда Ричард
|10
|0
|Байыр Фуркан
|6
|0
|Оздемир Юсуф
|6
|0
|Аугусто Лойде
|6
|0
|Фер Лерой
|4
|1
|Балковец Юре
|5
|0
|Новаиш Жоау
|5
|0
|Караджа Эфеджан
|4
|0
|Алити Фидан
|4
|0
|Айдын Огуз
|2
|1
|Жанвье Николя
|3
|0
|Эрдоган Эмер
|1
|1
|Ташкиран Махмут
|2
|0
|Феррейра Карлос Эдуардо
|2
|0
|Систо Пионе
|1
|0
|Хадергьонай Флорент
|1
|0
|Кордова Серхио
|1
|0
|Силва Андерсон
|1
|0
|Лима Нуно
|1
|0
Адана Демирспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кевин Родригес
|4
|1
|Гюлер Семих
|4
|1
|Стамбули Бенжамен
|3
|1
|Озбир Эртач
|3
|1
|Беланда Юнес
|4
|0
|Акбаба Эмре
|4
|0
|Нани Луиш
|3
|0
|Эрдоган Юсуф
|3
|0
|Гравильон Эндрю
|3
|0
|Айдоган Тайфун
|3
|0
|Мишю Эдуар
|3
|0
|Бараси Юсуф
|1
|1
|Балотелли Марио
|2
|0
|Свенссон Юнас
|2
|0
|Ньянг М'Байе
|2
|0
|Акинтола Дэвид
|2
|0
|Токёз Дорукхан
|2
|0
|Н'Диайе Папа
|1
|0
|Мохаммади Милад
|1
|0
|Ндиайе Чериф
|1
|0
|Сари Юсуф
|1
|0
Результаты матчей
Аланьяспор
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Адана Демирспор
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
8
10
Аланьяспор
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Адана Демирспор
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
8
22
Аланьяспор
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (9)
52% (13)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
Адана Демирспор
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
20% (5)
32% (8)
48% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
48% (12)
32% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
18
6
Упущенные победы
16
32
Голы по времени матча
Забито
17
10
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
16 Не забивали 17
1
6%
0
0%
1-15
5
29%
29%
1
10%
16-30
2
12%
3
30%
31-45
2
12%
1
10%
46-60
2
12%
2
20%
61-75
5
29%
29%
3
30%
76-90
Пропущено
16
19
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
5
31%
1
5%
31-45
2
13%
5
26%
46-60
1
6%
3
16%
61-75
8
50%
3
16%
76-90
Забито
11
26
3 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 11
18 Не забивали 13
2
18%
3
12%
1-15
0
0%
6
23%
16-30
1
9%
3
12%
31-45
1
9%
4
15%
46-60
2
18%
3
12%
61-75
5
45%
7
27%
76-90
Пропущено
20
13
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 7
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
5
25%
3
23%
31-45
6
30%
1
8%
46-60
3
15%
2
15%
61-75
2
10%
6
46%
76-90
Забито
28
36
11 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 14
9 Не забивали 5
3
11%
3
8%
1-15
5
18%
7
19%
16-30
3
11%
6
17%
31-45
3
11%
5
14%
46-60
4
14%
5
14%
61-75
10
36%
10
28%
76-90
Пропущено
36
32
14 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 17
2
6%
2
6%
1-15
2
6%
6
19%
16-30
10
28%
4
13%
31-45
8
22%
6
19%
46-60
4
11%
5
16%
61-75
10
28%
9
28%
76-90
Результаты последних матчей
Аланьяспор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Касымпаша - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1
Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2 Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Бешикташ - Аланьяспор 1:3 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Аланьяспор - Коджаелиспор 1:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2 Галатасарай - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Кютахьяспор 4:1 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Трабзонспор - Аланьяспор 1:0
Адана Демирспор
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Адана Демирспор - Касымпаша 1:3 Пендикспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Бешикташ - Адана Демирспор 0:0
Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Адана Демирспор - 24 Эрзинджанспор 2:2 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0
Результаты матчей
Аланьяспор
Адана Демирспор
Точный счет
2:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:1
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 36%
1
7 раз 28%
2
6 раз 24%
3
3 раза 12%
1
9 раз 36%
0
6 раз 24%
2
5 раз 20%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Аланьяспор
Адана Демирспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
112
66
85
210
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
84
310
210
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
169
Больше Меньше
196
916
1015
322
520
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|21
|4
|1
|68 - 21
|67
|2.
|Заявка
|25
|21
|3
|1
|52 - 14
|66
|3.
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|40 - 34
|40
|4.
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|35 - 31
|40
|5.
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|47 - 48
|39
|6.
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|28 - 37
|36
|7.
|Заявка
|26
|8
|11
|7
|31 - 29
|35
|8.
|Заявка
|26
|8
|10
|8
|30 - 36
|34
|9.
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|31 - 30
|33
|10.
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|29 - 34
|32
|11.
|0:2 Заявка
|26
|7
|10
|9
|36 - 34
|31
|12.
|2:0 Заявка
|26
|7
|10
|9
|30 - 36
|31
|13.
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|29 - 35
|29
|14.
|Заявка
|25
|6
|11
|8
|30 - 29
|29
|15.
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|32 - 35
|29
|16.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|31 - 30
|28
|17.
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|30 - 37
|27
|18.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|31 - 49
|26
|19.
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|24 - 37
|25
|20.
|Заявка
|26
|3
|6
|17
|21 - 49
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|13
|0
|0
|32 - 9
|39
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|38 - 15
|30
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|17 - 12
|27
|4.
|0:2 Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 14
|24
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 11
|23
|6.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 13
|23
|7.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|19 - 16
|22
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 10
|22
|9.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|15 - 13
|22
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 25
|21
|11.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 12
|20
|13.
|2:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 16
|20
|14.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|22 - 18
|19
|15.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 11
|18
|16.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|13 - 13
|16
|17.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 13
|15
|18.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 22
|15
|19.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|20.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|30 - 6
|37
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|20 - 5
|27
|3.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 18
|18
|4.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|22 - 23
|18
|5.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 23
|18
|6.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 20
|17
|7.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|8.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 16
|13
|9.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 17
|13
|10.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 22
|12
|11.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|16 - 18
|11
|12.
|2:0 Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 20
|11
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 27
|11
|14.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 17
|10
|15.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|10 - 24
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 25
|9
|17.
|0:2 Заявка
|13
|0
|7
|6
|11 - 20
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 20
|6
|20.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 24
|3
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|19 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (5)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|13 (6)
|Сивасспор
|Манай Рей
|13
|Касымпаша
|Кара Айтач
|12 (2)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|10
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 8
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 7
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 5