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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Аланьяспор
3:3
Конец матча
Адана Демирспор
0'
13' Желтая карточка
Систо Пионе
1:0
20' Гол
Балковец Юре
2:0
33' Гол
Айдын Огуз
2:1
67' Пенальти
Акбаба Эмре
2:2
69' Гол
Сари Юсуф
75' Желтая карточка
Каракуш Ведат
2:2
76' Не забитый пенальти
Новаиш Жоау
3:2
76' Гол
Хадергьонай Флорент
81' Желтая карточка
Новаиш Жоау
90' Желтая карточка
Алити Фидан
3:3
90' Гол
Сари Юсуф
90'+8
1
Ташкиран
Махмут
94
Хадергьонай
Флорент
20
Аксой
Фатих
5
Алити
Фидан
29
Балковец
Юре
25
Алмейда
Ричард
10
Новаиш
Жоау
11
Айдын
Огуз
18
Систо
Пионе
27
Аугусто
Лойде
28
Феррейра
Карлос
Эдуардо
71
Магомедалиев
Шахрудин
31
Аталь
Юсеф
4
Гюлер
Семих
5
Гравильон
Эндрю
13
Мохаммади
Милад
20
Мишю
Эдуар
58
Maestro
7
Сари
Юсуф
8
Акбаба
Эмре
11
Мендоса
Стивен
9
Балотелли
Марио
Аланьяспор
4-2-3-1
Адана Демирспор
4-2-3-1

История личных встреч

Аланьяспор
Адана Демирспор

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

16 матчей

37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

12.5%
56.3%
31.2%
2 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

С
4:0
С
4:2
С
0:0
С
1:2
К
1:1
С
1:3
ТМК
2:1
ПЛТ
1:1
ПЛТ
1:1
ПЛТ
2:2
ПЛТ
1:0
ТПЛ
3:1
ЛБ
4:2
ЛБ
2:1
ЛБ
0:2
ЛБ
1:0

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.11
1.14

Среднее время на гол

81
78

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

2.57
1.22

Среднее время на гол

35
73

Всего голов

28
19

Голов в среднем за матч

1.75
1.19

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

51
75

Бомбардиры внутри турнира

Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новаиш Жоау 5 (2) 0.19
Айдын Огуз 4 (1) 0.15
Аугусто Лойде 3 0.12
Кордова Серхио 3 0.12
Феррейра Карлос Эдуардо 3 0.12
Оздемир Юсуф 2 0.08
Жанвье Николя 2 0.08
Балковец Юре 2 0.08
Караджа Эфеджан 1 0.04
Хадергьонай Флорент 1 0.04
Фер Лерой 1 0.04
Систо Пионе 1 0.04
Алмейда Ричард 1 0.04
Аксой Фатих 1 0.04
Алити Фидан 0 0
Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ньянг М'Байе 8 (4) 0.31
Акбаба Эмре 6 (1) 0.23
Балотелли Марио 4 0.15
Эрдоган Юсуф 4 (1) 0.15
Беланда Юнес 3 0.12
Сари Юсуф 2 0.08
Нани Луиш 2 0.08
Акинтола Дэвид 2 0.08
Бараси Юсуф 2 0.08
Гравильон Эндрю 2 0.08
Айдоган Тайфун 1 0.04
Ндиайе Чериф 1 0.04
Стамбули Бенжамен 1 0.04
Свенссон Юнас 0 0
Кевин Родригес 0 0
Зенели Арбер 0 0
Гюлер Семих 0 0

Карточки

Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алмейда Ричард 10 0
Новаиш Жоау 6 0
Байыр Фуркан 6 0
Оздемир Юсуф 6 0
Аугусто Лойде 6 0
Фер Лерой 4 1
Балковец Юре 5 0
Алити Фидан 5 0
Караджа Эфеджан 4 0
Айдын Огуз 2 1
Жанвье Николя 3 0
Эрдоган Эмер 1 1
Ташкиран Махмут 2 0
Феррейра Карлос Эдуардо 2 0
Систо Пионе 1 0
Хадергьонай Флорент 1 0
Кордова Серхио 1 0
Силва Андерсон 1 0
Лима Нуно 1 0
Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кевин Родригес 4 1
Гюлер Семих 4 1
Стамбули Бенжамен 3 1
Озбир Эртач 3 1
Беланда Юнес 4 0
Акбаба Эмре 4 0
Нани Луиш 3 0
Эрдоган Юсуф 3 0
Гравильон Эндрю 3 0
Айдоган Тайфун 3 0
Мишю Эдуар 3 0
Бараси Юсуф 1 1
Балотелли Марио 2 0
Свенссон Юнас 2 0
Ньянг М'Байе 2 0
Акинтола Дэвид 2 0
Токёз Дорукхан 2 0
Н'Диайе Папа 1 0
Мохаммади Милад 1 0
Каракуш Ведат 1 0
Ндиайе Чериф 1 0
Сари Юсуф 1 0

Результаты матчей

Аланьяспор
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Адана Демирспор
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

11
13
Аланьяспор
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Адана Демирспор
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

8
22
Аланьяспор
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (10)
50% (13)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
Адана Демирспор
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
19% (5)
31% (8)
50% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

18
6

Упущенные победы

19
35

Голы по времени матча

Забито

20
13
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 3
16 Не забивали 17
1
5%
0
0%
1-15
6
30%
1
8%
16-30
3
15%
3
23%
31-45
2
10%
1
8%
46-60
2
10%
4
31%
61-75
6
30%
4
31%
76-90

Пропущено

19
22
5 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
0
0%
2
9%
1-15
0
0%
6
27%
16-30
5
26%
2
9%
31-45
2
11%
5
23%
46-60
3
16%
3
14%
61-75
9
47%
4
18%
76-90

Забито

11
26
3 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 11
19 Не забивали 14
2
18%
3
12%
1-15
0
0%
6
23%
16-30
1
9%
3
12%
31-45
1
9%
4
15%
46-60
2
18%
3
12%
61-75
5
45%
7
27%
76-90

Пропущено

20
13
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 7
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
5
25%
3
23%
31-45
6
30%
1
8%
46-60
3
15%
2
15%
61-75
2
10%
6
46%
76-90

Забито

31
39
13 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 14
9 Не забивали 5
3
10%
3
8%
1-15
6
19%
7
18%
16-30
4
13%
6
15%
31-45
3
10%
5
13%
46-60
4
13%
7
18%
61-75
11
35%
11
28%
76-90

Пропущено

39
35
14 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 18
2
5%
2
6%
1-15
2
5%
7
20%
16-30
10
26%
5
14%
31-45
8
21%
6
17%
46-60
6
15%
5
14%
61-75
11
28%
10
29%
76-90

Результаты последних матчей

Аланьяспор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Касымпаша - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1
Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2 Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Бешикташ - Аланьяспор 1:3 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Аланьяспор - Коджаелиспор 1:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2 Галатасарай - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Кютахьяспор 4:1 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Трабзонспор - Аланьяспор 1:0
Адана Демирспор
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Адана Демирспор - Касымпаша 1:3 Пендикспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Бешикташ - Адана Демирспор 0:0
Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Адана Демирспор - 24 Эрзинджанспор 2:2 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0

Результаты матчей

Аланьяспор
Адана Демирспор

Точный счет

2:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 35%
1
7 раз 27%
2
6 раз 23%
3
4 раза 15%
1
9 раз 35%
0
6 раз 23%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Аланьяспор
Адана Демирспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
2
7
6
1.5
8
5
3
10
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
9
4
3
10
1.5
3
10
1
12
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
9
0.5
Больше Меньше
20
6
10
16
1.5
11
15
4
22
2.5
6
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 26 21 4 1 68 - 21 67
2.
Галатасарай
 Заявка 25 21 3 1 52 - 14 66
3.
Трабзонспор
 0:0 Заявка 26 12 5 9 40 - 34 41
4.
Бешикташ
 Заявка 25 12 4 9 35 - 31 40
5.
Касымпаша
 Заявка 26 11 6 9 47 - 48 39
6.
Ризеспор
 Заявка 26 10 6 10 28 - 37 36
7.
Антальяспор
 Заявка 26 8 11 7 31 - 29 35
8.
Сивасспор
 Заявка 26 8 10 8 30 - 36 34
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 25 9 6 10 31 - 30 33
10.
Кайсериспор
 Заявка 25 8 8 9 29 - 34 32
11.
Адана Демирспор
 Заявка 26 7 11 8 39 - 35 32
12.
Самсунспор
 0:0 Заявка 26 8 6 12 29 - 35 30
13.
Анкарагюджю
 Заявка 25 6 11 8 30 - 29 29
14.
Хатайспор
 Заявка 26 6 11 9 32 - 35 29
15.
Аланьяспор
 Заявка 26 6 11 9 31 - 39 29
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 26 7 7 12 31 - 30 28
17.
Газиантеп
 0:0 Заявка 26 7 7 12 30 - 37 28
18.
Пендикспор
 0:0 Заявка 26 6 9 11 31 - 49 27
19.
Коньяспор
 Заявка 25 5 10 10 24 - 37 25
20.
Истанбулспор
 Заявка 26 3 6 17 21 - 49 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 13 13 0 0 32 - 9 39
2.
Фенербахче
 Заявка 13 9 3 1 38 - 15 30
3.
Ризеспор
 Заявка 14 8 3 3 17 - 12 27
4.
Адана Демирспор
 Заявка 13 7 3 3 25 - 14 24
5.
Бешикташ
 Заявка 12 7 2 3 18 - 11 23
6.
Самсунспор
 0:0 Заявка 13 7 2 4 18 - 13 23
7.
Трабзонспор
 0:0 Заявка 12 7 1 4 19 - 16 22
8.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 13 6 4 3 22 - 10 22
9.
Антальяспор
 Заявка 14 5 7 2 15 - 13 22
10.
Касымпаша
 Заявка 13 6 3 4 25 - 25 21
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
12.
Кайсериспор
 Заявка 13 5 5 3 16 - 12 20
13.
Хатайспор
 Заявка 13 4 7 2 22 - 18 19
14.
Анкарагюджю
 Заявка 13 4 6 3 14 - 11 18
15.
Аланьяспор
 Заявка 13 4 6 3 20 - 19 18
16.
Сивасспор
 Заявка 12 3 7 2 13 - 13 16
17.
Пендикспор
 0:0 Заявка 13 4 4 5 16 - 22 16
18.
Коньяспор
 Заявка 12 4 3 5 14 - 13 15
19.
Газиантеп
 0:0 Заявка 13 3 5 5 13 - 17 14
20.
Истанбулспор
 Заявка 13 2 3 8 12 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 13 12 1 0 30 - 6 37
2.
Галатасарай
 Заявка 12 8 3 1 20 - 5 27
3.
Трабзонспор
 0:0 Заявка 14 5 4 5 21 - 18 19
4.
Касымпаша
 Заявка 13 5 3 5 22 - 23 18
5.
Сивасспор
 Заявка 14 5 3 6 17 - 23 18
6.
Бешикташ
 Заявка 13 5 2 6 17 - 20 17
7.
Газиантеп
 0:0 Заявка 13 4 2 7 17 - 20 14
8.
Антальяспор
 Заявка 12 3 4 5 16 - 16 13
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 13 3 4 6 12 - 17 13
10.
Кайсериспор
 Заявка 12 3 3 6 13 - 22 12
11.
Анкарагюджю
 Заявка 12 2 5 5 16 - 18 11
12.
Аланьяспор
 Заявка 13 2 5 6 11 - 20 11
13.
Пендикспор
 0:0 Заявка 13 2 5 6 15 - 27 11
14.
Хатайспор
 Заявка 13 2 4 7 10 - 17 10
15.
Коньяспор
 Заявка 13 1 7 5 10 - 24 10
16.
Ризеспор
 Заявка 12 2 3 7 11 - 25 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 13 0 8 5 14 - 21 8
18.
Самсунспор
 0:0 Заявка 13 1 4 8 11 - 22 7
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 13 1 3 9 9 - 20 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 13 1 3 9 9 - 24 3
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 19 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (5)
Галатасарай Икарди Мауро 13 (6)
Сивасспор Манай Рей 13
Касымпаша Кара Айтач 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 10
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 8
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 7
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 97'
    Г О О О О Л - Сари Юсуф бьет в цель!
  • 96'
    Алити Фидан получил желтую карточку от судьи
  • 87'
    Аугусто Лойде уходит с поля. Фуркан Баир выходит вместо него
  • 87'
    Аксой Фатих уходит с поля. Оздемир Юсуф выходит вместо него
  • 84'
    Maestro уходит с поля. Родригес Хосе выходит вместо него
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      Г О О О О Л - Айдын Огуз бьет в цель!
    • 20'
      Г О О О О Л - Балковец Юре бьет в цель!
    • 13'
      Систо Пионе получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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