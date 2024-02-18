Тур: 22. Стадион: Брага Мунисипал. Главный судья: Нарсису Андре
0'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Пицци
Луиш
23
Банза
Симон
28
Пастор
31
Талоша
Жоау
7
Элвис
77
Матиаш
Марку
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Пицци ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Банза СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Н'Дур ШерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лопеш РониПолузащитник
-
Главный тренер: Жорже Артур
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
28 ПасторЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Матиаш МаркуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
91 Зе Луиш ЖозеНападающий
-
-
Главный тренер: Мота Жозе
История личных встреч
Брага
Фаренсе
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
0.8
0
Среднее время на гол
112
0
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1
0.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
90
126
Бомбардиры внутри турнира
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Банза Симон
|14 (1)
|0.64
|Орта Рикарду
|7
|0.32
|Джало Альваро
|6
|0.27
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|3 (2)
|0.14
|Саласар Родриго
|2
|0.09
|Брума Арминду
|2
|0.09
|Орта Андре
|2
|0.09
|Руис Абель
|2
|0.09
|Пицци Луиш
|1
|0.05
|Борха Кристиан
|1
|0.05
|Моутинью Жоау
|1
|0.05
|Лопеш Рони
|1
|0.05
|Карвалью Витор
|1
|0.05
|Фернандеш Рожер
|0
|0
|Сатчи Сердар
|0
|0
|Гомес Виктор
|0
|0
|Паулу Оливейра
|0
|0
|Мендес Юсафат
|0
|0
Фаренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуарте Бруно
|8 (3)
|0.36
|Матеус де Андраде
|4 (1)
|0.18
|Кошта Руи
|3
|0.14
|Беллуми Мохамед
|3
|0.14
|Фалькао Клаудио
|3
|0.14
|Исидоро Фабрисио
|2
|0.09
|Мускат Зак
|2
|0.09
|Матиаш Марку
|1
|0.05
|Элвис
|1
|0.05
|Гонсалвеш Витор
|1
|0.05
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0.05
|Понде Кристиан
|0
|0
|Талоша Жоау
|0
|0
Карточки
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моутинью Жоау
|5
|1
|Жорж Артур
|5
|1
|Фонте Жозе
|6
|0
|Карвалью Витор
|5
|0
|Руис Абель
|5
|0
|Сатчи Сердар
|4
|0
|Джало Альваро
|4
|0
|Ньякате Сику
|2
|1
|Паулу Оливейра
|3
|0
|Орта Рикарду
|3
|0
|Борха Кристиан
|2
|0
|Матеус Лима
|2
|0
|Саласар Родриго
|2
|0
|Пицци Луиш
|1
|0
|Брума Арминду
|1
|0
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0
|Банза Симон
|1
|0
Фаренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фалькао Клаудио
|6
|0
|Мускат Зак
|4
|1
|Исидоро Фабрисио
|4
|1
|Пастор
|5
|0
|Матеус де Андраде
|4
|0
|Силва Гонсалу
|2
|1
|Матиаш Марку
|3
|0
|Талоша Жоау
|3
|0
|Кошта Руи
|2
|0
|Вельо Рикардо
|2
|0
|Касерес Факундо
|2
|0
|Беллуми Мохамед
|2
|0
|Дельгадо Франсиско
|1
|0
|Зе Луиш Жозе
|1
|0
|Росси Игор
|1
|0
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0
|Дуарте Бруно
|1
|0
Результаты матчей
Брага
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Фаренсе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
4
3
Брага
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Фаренсе
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
10
11
Упущенные победы
23
12
Брага
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)
Фаренсе
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
48% (10)
38% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
15
15
Упущенные победы
27
15
Голы по времени матча
Забито
19
14
5 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 15
2
11%
1
7%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
2
11%
5
36%
31-45
8
42%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
6
32%
4
29%
76-90
Пропущено
11
15
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
3
27%
2
13%
1-15
3
27%
1
7%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
3
27%
5
33%
76-90
Забито
24
16
5 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
2
8%
1
6%
1-15
2
8%
3
19%
16-30
1
4%
5
31%
31-45
5
21%
5
31%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
11
46%
2
13%
76-90
Пропущено
22
13
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
2
9%
2
15%
1-15
2
9%
2
15%
16-30
5
23%
3
23%
31-45
4
18%
1
8%
46-60
6
27%
1
8%
61-75
3
14%
4
31%
76-90
Забито
43
30
10 В 1-м тайме 17
33 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 9
3 Не забивали 7
4
9%
2
7%
1-15
3
7%
5
17%
16-30
3
7%
10
33%
31-45
13
30%
6
20%
46-60
3
7%
1
3%
61-75
17
40%
6
20%
76-90
Пропущено
33
28
15 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 16
5
15%
4
14%
1-15
5
15%
3
11%
16-30
5
15%
5
18%
31-45
4
12%
4
14%
46-60
8
24%
3
11%
61-75
6
18%
9
32%
76-90
Результаты последних матчей
Брага
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Брага - Карабах 2:4 Спортинг Л - Брага 5:0 Брага - Морейренсе 1:0 Брага - Шавиш 1:1
Брага - Эшторил 1:1 Брага - Спортинг Л 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Порту - Брага 2:0 Бенфика - Брага 3:2 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Каса Пия - Брага 1:3 Насьонал Мадейра - Брага 1:3 Брага - Бенфика 0:1 Наполи - Брага 2:0 Визела - Брага 1:3 Брага - Эшторил 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Портимоненсе - Брага 1:4 Арока - Брага 0:1 Реал Мадрид - Брага 3:0
Фаренсе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фаренсе - Фамаликан 1:1 Шавиш - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Порту 1:3 Каса Пия - Фаренсе 1:3
Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фаренсе - Эштрела 0:0 Бенфика - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Боавишта - Фаренсе 1:3 Фаренсе - Арока 2:0 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Вилаверденсе - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Визела 0:0 Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Фаренсе - Тондела 1:0 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Брага 3:1
Результаты матчей
Брага
Фаренсе
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:3
2 раза 18%
2:4
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
3
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:4
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
1:3
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 33%
3
5 раз 24%
0
3 раза 14%
4
3 раза 14%
2
2 раза 10%
6
1 раз 5%
0
7 раз 33%
1
7 раз 33%
3
3 раза 14%
2
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Брага
Фаренсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
83
46
47
37
29
28
110
19
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
64
74
37
65
37
29
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
147
1110
714
912
516
417
219
120
120
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|17
|4
|1
|52 - 15
|55
|2.
|Заявка
|20
|17
|1
|2
|58 - 19
|52
|3.
|Заявка
|22
|15
|3
|4
|37 - 16
|48
|4.
|0:0 Заявка
|22
|12
|5
|5
|44 - 32
|41
|5.
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|35 - 23
|41
|6.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|26 - 24
|35
|7.
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|35 - 30
|28
|8.
|0:0 Заявка
|22
|7
|6
|9
|29 - 29
|27
|9.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|21 - 25
|26
|10.
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|33 - 36
|25
|11.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|30 - 40
|24
|12.
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|20 - 35
|23
|13.
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|24 - 45
|22
|14.
|Заявка
|22
|6
|3
|13
|36 - 40
|21
|15.
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|22 - 34
|21
|16.
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|22 - 31
|21
|17.
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|22 - 48
|17
|18.
|Заявка
|22
|3
|7
|12
|20 - 44
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|37 - 7
|33
|2.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 5
|29
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 5
|26
|4.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|25 - 12
|25
|5.
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 10
|19
|6.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|22 - 13
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|21 - 13
|16
|9.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 14
|16
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|11.
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 13
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|18 - 16
|14
|13.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 18
|13
|14.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 22
|13
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 21
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 13
|9
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 10
|26
|2.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 11
|22
|3.
|0:0 Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 22
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|21 - 12
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 12
|18
|6.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|10 - 11
|16
|7.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 14
|14
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 22
|14
|9.
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 16
|12
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 12
|11
|12.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 28
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 22
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 16
|8
|15.
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|11 - 23
|6
|16.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|15 - 27
|5
|17.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 27
|5
|18.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|7 - 17
|5
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- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|16 (8)
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|13 (1)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|11 (1)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|11
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 8
|Визела
|Перейра Матеус
|9
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брага 0:0 Фаренсе
Исход игры
Брага
96.7% (117)
Ничья
1.7% (2)
Фаренсе
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
40.71% (46)
Меньше
59.29% (67)
Обе команды забьют
Да
40.71% (46)
Нет
59.29% (67)
Популярный счёт
2:0 Брага
39.7% (48)
2:1 Брага
31.4% (38)
1:0 Брага
14.9% (18)
3:1 Брага
5% (6)
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