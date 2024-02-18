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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Нарсису Андре
Брага
0:0
Первый тайм: 19'
Фаренсе
0'
Прогнозы 118
Брага 96.6% (114)
X 1.7% (2)
Фаренсе 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Брага
Ничья
Фаренсе
8.70
5.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Матеус
Лима
17
Мендес
Юсафат
6
Фонте
Жозе
4
Ньякате
Сику
26
Борха
Кристиан
22
Пицци
Луиш
28
Моутинью
Жоау
11
Фернандеш
Рожер
16
Саласар
Родриго
9
Руис
Абель
23
Банза
Симон
33
Вельо
Рикардо
28
Пастор
6
Мускат
Зак
37
Силва
Гонсалу
31
Талоша
Жоау
29
Фалькао
Клаудио
5
Касерес
Факундо
7
Элвис
27
Матеус
де
Андраде
77
Матиаш
Марку
9
Дуарте
Бруно
Брага
4-2-3-1
Фаренсе
4-2-3-1

История личных встреч

Брага
Фаренсе

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ТМК
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ТМС
2:0
К
0:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

0.8
0

Среднее время на гол

112
0

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1
0.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

90
126

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 14 (1) 0.64
Орта Рикарду 7 0.32
Джало Альваро 6 0.27
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 (2) 0.14
Саласар Родриго 2 0.09
Брума Арминду 2 0.09
Орта Андре 2 0.09
Руис Абель 2 0.09
Пицци Луиш 1 0.05
Борха Кристиан 1 0.05
Моутинью Жоау 1 0.05
Лопеш Рони 1 0.05
Карвалью Витор 1 0.05
Фернандеш Рожер 0 0
Сатчи Сердар 0 0
Гомес Виктор 0 0
Паулу Оливейра 0 0
Мендес Юсафат 0 0
Фаренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуарте Бруно 8 (3) 0.36
Матеус де Андраде 4 (1) 0.18
Кошта Руи 3 0.14
Беллуми Мохамед 3 0.14
Фалькао Клаудио 3 0.14
Исидоро Фабрисио 2 0.09
Мускат Зак 2 0.09
Матиаш Марку 1 0.05
Элвис 1 0.05
Гонсалвеш Витор 1 0.05
Барбоза Рафаэл II 1 0.05
Понде Кристиан 0 0
Талоша Жоау 0 0

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моутинью Жоау 5 1
Жорж Артур 5 1
Фонте Жозе 6 0
Карвалью Витор 5 0
Руис Абель 5 0
Сатчи Сердар 4 0
Джало Альваро 4 0
Ньякате Сику 2 1
Паулу Оливейра 3 0
Орта Рикарду 3 0
Борха Кристиан 2 0
Матеус Лима 2 0
Саласар Родриго 2 0
Пицци Луиш 1 0
Брума Арминду 1 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0
Банза Симон 1 0
Фаренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фалькао Клаудио 6 0
Мускат Зак 4 1
Исидоро Фабрисио 4 1
Пастор 5 0
Матеус де Андраде 4 0
Силва Гонсалу 2 1
Матиаш Марку 3 0
Талоша Жоау 3 0
Кошта Руи 2 0
Вельо Рикардо 2 0
Касерес Факундо 2 0
Беллуми Мохамед 2 0
Дельгадо Франсиско 1 0
Зе Луиш Жозе 1 0
Росси Игор 1 0
Барбоза Рафаэл II 1 0
Дуарте Бруно 1 0

Результаты матчей

Брага
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Фаренсе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

4
3
Брага
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Фаренсе
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

10
11

Упущенные победы

23
12
Брага
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)
Фаренсе
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
48% (10)
38% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

15
15

Упущенные победы

27
15

Голы по времени матча

Забито

19
14
5 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 15
2
11%
1
7%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
2
11%
5
36%
31-45
8
42%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
6
32%
4
29%
76-90

Пропущено

11
15
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
3
27%
2
13%
1-15
3
27%
1
7%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
3
27%
5
33%
76-90

Забито

24
16
5 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
2
8%
1
6%
1-15
2
8%
3
19%
16-30
1
4%
5
31%
31-45
5
21%
5
31%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
11
46%
2
13%
76-90

Пропущено

22
13
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
2
9%
2
15%
1-15
2
9%
2
15%
16-30
5
23%
3
23%
31-45
4
18%
1
8%
46-60
6
27%
1
8%
61-75
3
14%
4
31%
76-90

Забито

43
30
10 В 1-м тайме 17
33 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 9
3 Не забивали 7
4
9%
2
7%
1-15
3
7%
5
17%
16-30
3
7%
10
33%
31-45
13
30%
6
20%
46-60
3
7%
1
3%
61-75
17
40%
6
20%
76-90

Пропущено

33
28
15 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 16
5
15%
4
14%
1-15
5
15%
3
11%
16-30
5
15%
5
18%
31-45
4
12%
4
14%
46-60
8
24%
3
11%
61-75
6
18%
9
32%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Брага - Карабах 2:4 Спортинг Л - Брага 5:0 Брага - Морейренсе 1:0 Брага - Шавиш 1:1
Брага - Эшторил 1:1 Брага - Спортинг Л 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Порту - Брага 2:0 Бенфика - Брага 3:2 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Каса Пия - Брага 1:3 Насьонал Мадейра - Брага 1:3 Брага - Бенфика 0:1 Наполи - Брага 2:0 Визела - Брага 1:3 Брага - Эшторил 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Портимоненсе - Брага 1:4 Арока - Брага 0:1 Реал Мадрид - Брага 3:0
Фаренсе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фаренсе - Фамаликан 1:1 Шавиш - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Порту 1:3 Каса Пия - Фаренсе 1:3
Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фаренсе - Эштрела 0:0 Бенфика - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Боавишта - Фаренсе 1:3 Фаренсе - Арока 2:0 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Вилаверденсе - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Визела 0:0 Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Фаренсе - Тондела 1:0 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Брага 3:1

Результаты матчей

Брага
Фаренсе

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:3
2 раза 18%
2:4
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

3
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:4
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
1:3
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 33%
3
5 раз 24%
0
3 раза 14%
4
3 раза 14%
2
2 раза 10%
6
1 раз 5%
0
7 раз 33%
1
7 раз 33%
3
3 раза 14%
2
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Брага
Фаренсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
3
4
6
1.5
4
7
3
7
2.5
2
9
2
8
3.5
1
10
1
9
4.5
1
10
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
6
4
7
4
1.5
3
7
6
5
2.5
3
7
2
9
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
3
0.5
Больше Меньше
14
7
11
10
1.5
7
14
9
12
2.5
5
16
4
17
3.5
2
19
1
20
4.5
1
20
1
20
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 22 17 4 1 52 - 15 55
2.
Спортинг Л
 Заявка 20 17 1 2 58 - 19 52
3.
Порту
 Заявка 22 15 3 4 37 - 16 48
4.
Брага
 0:0 Заявка 22 12 5 5 44 - 32 41
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 22 12 5 5 35 - 23 41
6.
Морейренсе
 Заявка 21 10 5 6 26 - 24 35
7.
Арока
 Заявка 22 8 4 10 35 - 30 28
8.
Фаренсе
 0:0 Заявка 22 7 6 9 29 - 29 27
9.
Фамаликан
 Заявка 21 6 8 7 21 - 25 26
10.
Жил Висенте
 Заявка 22 7 4 11 33 - 36 25
11.
Боавишта
 Заявка 22 6 6 10 30 - 40 24
12.
Каса Пия
 Заявка 22 6 5 11 20 - 35 23
13.
Портимоненсе
 Заявка 22 6 4 12 24 - 45 22
14.
Эшторил
 Заявка 22 6 3 13 36 - 40 21
15.
Эштрела
 Заявка 22 5 6 11 22 - 34 21
16.
Риу Аве
 Заявка 22 4 9 9 22 - 31 21
17.
Шавиш
 Заявка 22 4 5 13 22 - 48 17
18.
Визела
 Заявка 22 3 7 12 20 - 44 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 11 11 0 0 37 - 7 33
2.
Бенфика
 Заявка 11 9 2 0 29 - 5 29
3.
Порту
 Заявка 11 8 2 1 19 - 5 26
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 11 8 1 2 25 - 12 25
5.
Брага
 0:0 Заявка 11 5 4 2 20 - 10 19
6.
Жил Висенте
 Заявка 11 5 4 2 22 - 13 19
7.
Морейренсе
 Заявка 10 5 2 3 14 - 12 17
8.
Эшторил
 Заявка 11 5 1 5 21 - 13 16
9.
Риу Аве
 Заявка 11 4 4 3 15 - 14 16
10.
Фамаликан
 Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
11.
Фаренсе
 0:0 Заявка 11 4 3 4 16 - 13 15
12.
Арока
 Заявка 11 4 2 5 18 - 16 14
13.
Эштрела
 Заявка 11 4 1 6 14 - 18 13
14.
Боавишта
 Заявка 11 3 4 4 16 - 22 13
15.
Шавиш
 Заявка 11 3 3 5 15 - 21 12
16.
Портимоненсе
 Заявка 11 3 3 5 11 - 17 12
17.
Каса Пия
 Заявка 11 2 3 6 6 - 13 9
18.
Визела
 Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 11 8 2 1 23 - 10 26
2.
Порту
 Заявка 11 7 1 3 18 - 11 22
3.
Брага
 0:0 Заявка 11 7 1 3 24 - 22 22
4.
Спортинг Л
 Заявка 9 6 1 2 21 - 12 19
5.
Морейренсе
 Заявка 11 5 3 3 12 - 12 18
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 11 4 4 3 10 - 11 16
7.
Арока
 Заявка 11 4 2 5 17 - 14 14
8.
Каса Пия
 Заявка 11 4 2 5 14 - 22 14
9.
Фаренсе
 0:0 Заявка 11 3 3 5 13 - 16 12
10.
Боавишта
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
11.
Фамаликан
 Заявка 11 2 5 4 9 - 12 11
12.
Портимоненсе
 Заявка 11 3 1 7 13 - 28 10
13.
Визела
 Заявка 11 2 4 5 10 - 22 10
14.
Эштрела
 Заявка 11 1 5 5 8 - 16 8
15.
Жил Висенте
 Заявка 11 2 0 9 11 - 23 6
16.
Эшторил
 Заявка 11 1 2 8 15 - 27 5
17.
Шавиш
 Заявка 11 1 2 8 7 - 27 5
18.
Риу Аве
 Заявка 11 0 5 6 7 - 17 5
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  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 16 (8)
Брага Банза Симон 14 (3)
Арока Мухика Рафаэль 13 (1)
Шавиш Эрнандес Эктор II 11 (1)
Визела Эссанд Самюэль 11
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Боавишта Перес Себастьян 1 8
Визела Перейра Матеус 9
Портимоненсе Денер Клементе 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 74% завершится ничьей.
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Прогнозы 118
Брага 96.6% (114)
X 1.7% (2)
Фаренсе 1.7% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брага
Ничья
Фаренсе
8.70
5.30
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8.50
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Брага 0:0 Фаренсе

Исход игры
Брага
96.7% (117)
Ничья
1.7% (2)
Фаренсе
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
40.71% (46)
Меньше
59.29% (67)
Обе команды забьют
Да
40.71% (46)
Нет
59.29% (67)
Популярный счёт
2:0 Брага
39.7% (48)
2:1 Брага
31.4% (38)
1:0 Брага
14.9% (18)
3:1 Брага
5% (6)
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