  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Зрители: 11270 Главный судья: Нарсису Андре
Брага
2:1
Конец матча
Фаренсе
0'
36' Желтая карточка
Фалькао Клаудио
39' Желтая карточка
Дуарте Бруно
40' Желтая карточка
Пастор
0:0
41' Не забитый пенальти
Моутинью Жоау
45' Желтая карточка
Саласар Родриго
1:0
62' Гол
Банза Симон
63' Желтая карточка
Фонте Жозе
73' Желтая карточка
Джало Альваро
1:1
74' Гол
Беллуми Мохамед
2:1
85' Гол
Н'Дур Шер
89' Желтая карточка
Матеус Лима
90' Желтая карточка
Ньякате Сику
90'+8

Ход матча

36'
 
Фалькао Клаудио
39'
 
Дуарте Бруно
40'
 
Пастор
41'
Моутинью Жоау
0:0
45'
Саласар Родриго
 
62'
Банза Симон
(Фернандеш Рожер)
1:0
63'
Фонте Жозе
 
65'
Карвалью Витор
Руис Абель
 
65'
Джало Альваро
Саласар Родриго
 
66'
 
Исидоро Фабрисио
Фалькао Клаудио
66'
 
Барбоза Рафаэл
Элвис
66'
 
Беллуми Мохамед
Матиаш Марку
73'
Джало Альваро
 
74'
1:1
Беллуми Мохамед
(Барбоза Рафаэл II)
77'
Н'Дур Шер
Пицци Луиш
 
77'
 
Зе Луиш Жозе
Дуарте Бруно
82'
Гомес Виктор
Мендес Юсафат
 
82'
Лопеш Рони
Фернандеш Рожер
 
84'
 
Жорж Артур
Мускат Зак
85'
Н'Дур Шер
2:1
89'
Матеус Лима
 
90'
Ньякате Сику
 
Прогнозы 121
Брага 96.7% (117)
X 1.7% (2)
Фаренсе 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Матеус
Лима
17
Мендес
Юсафат
6
Фонте
Жозе
4
Ньякате
Сику
26
Борха
Кристиан
28
Моутинью
Жоау
16
Саласар
Родриго
11
Фернандеш
Рожер
22
Пицци
Луиш
9
Руис
Абель
23
Банза
Симон
33
Вельо
Рикардо
28
Пастор
37
Силва
Гонсалу
6
Мускат
Зак
31
Талоша
Жоау
29
Фалькао
Клаудио
5
Касерес
Факундо
7
Элвис
27
Матеус
де
Андраде
77
Матиаш
Марку
9
Дуарте
Бруно
Брага
4-2-3-1
Фаренсе
4-2-3-1

История личных встреч

Брага
Фаренсе

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ТМК
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ТМС
2:0
К
0:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

0.8
0

Среднее время на гол

112
0

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1
0.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

90
126

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 15 (1) 0.68
Орта Рикарду 7 0.32
Джало Альваро 6 0.27
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 (2) 0.14
Саласар Родриго 2 0.09
Брума Арминду 2 0.09
Орта Андре 2 0.09
Руис Абель 2 0.09
Пицци Луиш 1 0.05
Борха Кристиан 1 0.05
Моутинью Жоау 1 0.05
Лопеш Рони 1 0.05
Карвалью Витор 1 0.05
Н'Дур Шер 1 0.05
Фернандеш Рожер 0 0
Сатчи Сердар 0 0
Гомес Виктор 0 0
Паулу Оливейра 0 0
Мендес Юсафат 0 0
Фаренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуарте Бруно 8 (3) 0.36
Беллуми Мохамед 4 0.18
Матеус де Андраде 4 (1) 0.18
Кошта Руи 3 0.14
Фалькао Клаудио 3 0.14
Исидоро Фабрисио 2 0.09
Мускат Зак 2 0.09
Матиаш Марку 1 0.05
Элвис 1 0.05
Барбоза Рафаэл II 1 0.05
Гонсалвеш Витор 1 0.05
Понде Кристиан 0 0
Талоша Жоау 0 0

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фонте Жозе 7 0
Моутинью Жоау 5 1
Жорж Артур 5 1
Карвалью Витор 5 0
Руис Абель 5 0
Джало Альваро 5 0
Ньякате Сику 3 1
Сатчи Сердар 4 0
Паулу Оливейра 3 0
Орта Рикарду 3 0
Матеус Лима 3 0
Саласар Родриго 3 0
Борха Кристиан 2 0
Пицци Луиш 1 0
Брума Арминду 1 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0
Банза Симон 1 0
Фаренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фалькао Клаудио 7 0
Пастор 6 0
Мускат Зак 4 1
Исидоро Фабрисио 4 1
Матеус де Андраде 4 0
Силва Гонсалу 2 1
Матиаш Марку 3 0
Талоша Жоау 3 0
Кошта Руи 2 0
Вельо Рикардо 2 0
Дуарте Бруно 2 0
Касерес Факундо 2 0
Беллуми Мохамед 2 0
Дельгадо Франсиско 1 0
Зе Луиш Жозе 1 0
Росси Игор 1 0
Барбоза Рафаэл II 1 0

Результаты матчей

Брага
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Фаренсе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

4
4
Брага
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Фаренсе
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

10
11

Упущенные победы

23
12
Брага
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (8)
32% (7)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
27% (6)
36% (8)
Фаренсе
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
45% (10)
41% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

16
15

Упущенные победы

27
16

Голы по времени матча

Забито

21
15
5 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 15
2
10%
1
7%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
2
10%
5
33%
31-45
8
38%
1
7%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
7
33%
4
27%
76-90

Пропущено

12
17
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
3
25%
2
12%
1-15
3
25%
1
6%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
3
25%
3
18%
61-75
3
25%
6
35%
76-90

Забито

24
16
5 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
2
8%
1
6%
1-15
2
8%
3
19%
16-30
1
4%
5
31%
31-45
5
21%
5
31%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
11
46%
2
13%
76-90

Пропущено

22
13
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
2
9%
2
15%
1-15
2
9%
2
15%
16-30
5
23%
3
23%
31-45
4
18%
1
8%
46-60
6
27%
1
8%
61-75
3
14%
4
31%
76-90

Забито

45
31
10 В 1-м тайме 17
35 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 9
3 Не забивали 7
4
9%
2
6%
1-15
3
7%
5
16%
16-30
3
7%
10
32%
31-45
13
29%
6
19%
46-60
4
9%
2
6%
61-75
18
40%
6
19%
76-90

Пропущено

34
30
15 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 17
5
15%
4
13%
1-15
5
15%
3
10%
16-30
5
15%
5
17%
31-45
4
12%
4
13%
46-60
9
26%
4
13%
61-75
6
18%
10
33%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Брага - Карабах 2:4 Спортинг Л - Брага 5:0 Брага - Морейренсе 1:0 Брага - Шавиш 1:1
Брага - Эшторил 1:1 Брага - Спортинг Л 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Порту - Брага 2:0 Бенфика - Брага 3:2 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Каса Пия - Брага 1:3 Насьонал Мадейра - Брага 1:3 Брага - Бенфика 0:1 Наполи - Брага 2:0 Визела - Брага 1:3 Брага - Эшторил 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Портимоненсе - Брага 1:4 Арока - Брага 0:1 Реал Мадрид - Брага 3:0
Фаренсе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фаренсе - Фамаликан 1:1 Шавиш - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Порту 1:3 Каса Пия - Фаренсе 1:3
Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фаренсе - Эштрела 0:0 Бенфика - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Боавишта - Фаренсе 1:3 Фаренсе - Арока 2:0 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Вилаверденсе - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Визела 0:0 Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Фаренсе - Тондела 1:0 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Брага 3:1

Результаты матчей

Брага
Фаренсе

Точный счет

1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:3
2 раза 18%
2:4
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:4
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

3
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:4
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
1:3
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 32%
3
5 раз 23%
0
3 раза 14%
2
3 раза 14%
4
3 раза 14%
6
1 раз 5%
1
8 раз 36%
0
7 раз 32%
3
3 раза 14%
2
2 раза 9%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Брага
Фаренсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
3
5
6
1.5
4
7
3
8
2.5
2
9
2
9
3.5
1
10
1
10
4.5
1
10
1
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
4
7
4
1.5
3
8
6
5
2.5
3
8
2
9
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
3
0.5
Больше Меньше
15
7
12
10
1.5
7
15
9
13
2.5
5
17
4
18
3.5
2
20
1
21
4.5
1
21
1
21
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 22 17 4 1 52 - 15 55
2.
Спортинг Л
 Заявка 20 17 1 2 58 - 19 52
3.
Порту
 Заявка 22 15 3 4 37 - 16 48
4.
Брага
 Заявка 22 13 4 5 46 - 33 43
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 22 12 5 5 35 - 23 41
6.
Морейренсе
 Заявка 21 10 5 6 26 - 24 35
7.
Арока
 Заявка 22 8 4 10 35 - 30 28
8.
Фамаликан
 Заявка 21 6 8 7 21 - 25 26
9.
Фаренсе
 Заявка 22 7 5 10 30 - 31 26
10.
Жил Висенте
 Заявка 22 7 4 11 33 - 36 25
11.
Боавишта
 Заявка 22 6 6 10 30 - 40 24
12.
Каса Пия
 Заявка 22 6 5 11 20 - 35 23
13.
Портимоненсе
 Заявка 22 6 4 12 24 - 45 22
14.
Эшторил
 Заявка 22 6 3 13 36 - 40 21
15.
Эштрела
 Заявка 22 5 6 11 22 - 34 21
16.
Риу Аве
 Заявка 22 4 9 9 22 - 31 21
17.
Шавиш
 Заявка 22 4 5 13 22 - 48 17
18.
Визела
 Заявка 22 3 7 12 20 - 44 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 11 11 0 0 37 - 7 33
2.
Бенфика
 Заявка 11 9 2 0 29 - 5 29
3.
Порту
 Заявка 11 8 2 1 19 - 5 26
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 11 8 1 2 25 - 12 25
5.
Брага
 Заявка 11 6 3 2 22 - 11 21
6.
Жил Висенте
 Заявка 11 5 4 2 22 - 13 19
7.
Морейренсе
 Заявка 10 5 2 3 14 - 12 17
8.
Эшторил
 Заявка 11 5 1 5 21 - 13 16
9.
Риу Аве
 Заявка 11 4 4 3 15 - 14 16
10.
Фамаликан
 Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
11.
Фаренсе
 Заявка 11 4 3 4 16 - 13 15
12.
Арока
 Заявка 11 4 2 5 18 - 16 14
13.
Эштрела
 Заявка 11 4 1 6 14 - 18 13
14.
Боавишта
 Заявка 11 3 4 4 16 - 22 13
15.
Шавиш
 Заявка 11 3 3 5 15 - 21 12
16.
Портимоненсе
 Заявка 11 3 3 5 11 - 17 12
17.
Каса Пия
 Заявка 11 2 3 6 6 - 13 9
18.
Визела
 Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 11 8 2 1 23 - 10 26
2.
Порту
 Заявка 11 7 1 3 18 - 11 22
3.
Брага
 Заявка 11 7 1 3 24 - 22 22
4.
Спортинг Л
 Заявка 9 6 1 2 21 - 12 19
5.
Морейренсе
 Заявка 11 5 3 3 12 - 12 18
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 11 4 4 3 10 - 11 16
7.
Арока
 Заявка 11 4 2 5 17 - 14 14
8.
Каса Пия
 Заявка 11 4 2 5 14 - 22 14
9.
Боавишта
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Фаренсе
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
11.
Фамаликан
 Заявка 11 2 5 4 9 - 12 11
12.
Портимоненсе
 Заявка 11 3 1 7 13 - 28 10
13.
Визела
 Заявка 11 2 4 5 10 - 22 10
14.
Эштрела
 Заявка 11 1 5 5 8 - 16 8
15.
Жил Висенте
 Заявка 11 2 0 9 11 - 23 6
16.
Эшторил
 Заявка 11 1 2 8 15 - 27 5
17.
Шавиш
 Заявка 11 1 2 8 7 - 27 5
18.
Риу Аве
 Заявка 11 0 5 6 7 - 17 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 16 (8)
Брага Банза Симон 15 (3)
Арока Мухика Рафаэль 13 (1)
Шавиш Эрнандес Эктор II 11 (1)
Визела Эссанд Самюэль 11
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Боавишта Перес Себастьян 1 8
Визела Перейра Матеус 9
Портимоненсе Денер Клементе 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Саласар Родриго совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 41'
      СПАСЕНО - Моутинью Жоау пробил пенальти, но Рикарду Велью отбивает!
    • 40'
      Пастор тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
    • 39'
      Бруно Дуарте - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 36'
      Фалькао Клаудио совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 8'
      Г О О О О Л - Н'Дур Шер первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 121
    Брага 96.7% (117)
    X 1.7% (2)
    Фаренсе 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Брага 2:1 Фаренсе онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брага 2:1 Фаренсе

    Исход игры
    Брага
    96.7% (117)
    Ничья
    1.7% (2)
    Фаренсе
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.71% (46)
    Меньше
    59.29% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    40.71% (46)
    Нет
    59.29% (67)
    Популярный счёт
    2:0 Брага
    39.7% (48)
    2:1 Брага
    31.4% (38)
    1:0 Брага
    14.9% (18)
    3:1 Брага
    5% (6)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный