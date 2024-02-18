Тур: 26. Стадион: Газиантеп.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
33
Ницэ
Флорин
61
Озчичек
Огюн
70
Драгус
Денис
18
Явру
Зеки
88
Челик
Осман
13
Тэт
Флавьен
21
Хольсе
Карло
98
Муйя
Арбнор
- Основной состав
-
33 Ницэ ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 Озчичек ОгюнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Драгус ДенисНападающий
- Запасные игроки
-
19 Шен БатуханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сореску ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Мирза КиханНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Явру ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Челик ОсманПолузащитник
-
13 Тэт ФлавьенПолузащитник
-
21 Хольсе КарлоПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Муйя АрбнорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Генюл СонерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
53 Дениз БерханПолузащитник
-
36 Раман БенитоНападающий
-
99 Кара ЭрканНападающий
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
История личных встреч
Газиантеп
Самсунспор
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|10 (1)
|0.4
|Кызылдаг Арда
|4
|0.16
|Маркович Лазар
|2
|0.08
|Максим Александру
|2 (2)
|0.08
|Градель Макс-Ален
|1
|0.04
|Соялп Фуркан
|1
|0.04
|Эскихеллач Мустафа
|1
|0.04
|Джилободжи Папи
|1
|0.04
|Озчичек Огюн
|1
|0.04
|Н'Кулу Николя
|1
|0.04
|Евтович Марко
|1
|0.04
|Айети Альбиан
|1
|0.04
|Риаскос Брайан
|1
|0.04
|Сореску Деян
|1
|0.04
|Монтейру Жамиру
|0
|0
Самсунспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муандилмаджи Мариус
|7
|0.28
|Нтчам Оливье
|4 (3)
|0.16
|Кылынч Эмре
|3
|0.12
|Хольсе Карло
|3
|0.12
|Кара Эркан
|3 (1)
|0.12
|Ван Дронгелен Рик
|2
|0.08
|Явру Зеки
|1
|0.04
|Айдогду Сонер
|1
|0.04
|Антальялы Тайлан
|1 (1)
|0.04
|Шиндлер Кингсли
|1
|0.04
|Аит Бенассер Юссеф
|1
|0.04
|Димата Ландри
|1
|0.04
|Муйя Арбнор
|1
|0.04
|Фофана Морике
|0
|0
|Озтюрк Алим
|0
|0
|Тэт Флавьен
|0
|0
|Нану Гомеш
|0
|0
|Шатка Любомир
|0
|0
|Генюл Сонер
|0
|0
|Гюмюшкая Мухаммед
|0
|0
Карточки
Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соялп Фуркан
|6
|1
|Максим Александру
|4
|2
|Драгус Денис
|6
|0
|Градель Макс-Ален
|4
|0
|Евтович Марко
|4
|0
|Маркович Лазар
|4
|0
|Эскихеллач Мустафа
|4
|0
|Озчичек Огюн
|4
|0
|Джилободжи Папи
|3
|0
|Бикел Жаниу
|3
|0
|Кызылдаг Арда
|3
|0
|Ницэ Флорин
|2
|0
|Риаскос Брайан
|2
|0
|Эрсой Эртугрул
|2
|0
|Marius Sumudica
|2
|0
|М'баката Салем
|2
|0
|Гюнеш Эрдал
|1
|0
|Н'Кулу Николя
|1
|0
|Мораис Жуниор II
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Монтейру Жамиру
|1
|0
|Хасеф Науфель
|1
|0
|Станковски Лука
|1
|0
Самсунспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Димата Ландри
|3
|1
|Нтчам Оливье
|4
|0
|Тирпан Микаэль
|4
|0
|Муандилмаджи Мариус
|4
|0
|Озтюрк Алим
|3
|0
|Кылынч Эмре
|3
|0
|Фофана Морике
|3
|0
|Аит Бенассер Юссеф
|3
|0
|Ван Дронгелен Рик
|3
|0
|Хольсе Карло
|3
|0
|Явру Зеки
|2
|0
|Коджук Окан
|2
|0
|Шатка Любомир
|2
|0
|Челик Осман
|2
|0
|Генюл Сонер
|2
|0
|Чифт Юнус Эмре
|2
|0
|Айдогду Сонер
|1
|0
|Шиндлер Кингсли
|1
|0
|Антальялы Тайлан
|1
|0
|Тэт Флавьен
|1
|0
|Бола Марк
|1
|0
|Тан Халук Мустафа
|1
|0
Результаты матчей
Газиантеп
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Самсунспор
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
6
8
Газиантеп
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Самсунспор
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
15
8
Упущенные победы
13
16
Газиантеп
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
28% (7)
36% (9)
Самсунспор
25%
75%
5 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
15
10
Упущенные победы
19
24
Голы по времени матча
Забито
11
11
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 0
18 Не забивали 17
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
4
36%
2
18%
46-60
2
18%
3
27%
61-75
2
18%
3
27%
76-90
Пропущено
19
22
7 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 12
3
16%
5
23%
1-15
0
0%
6
27%
16-30
4
21%
3
14%
31-45
2
11%
2
9%
46-60
5
26%
4
18%
61-75
5
26%
2
9%
76-90
Забито
18
18
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
2
11%
3
17%
1-15
4
22%
2
11%
16-30
5
28%
1
6%
31-45
4
22%
3
17%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
3
17%
7
39%
76-90
Пропущено
19
13
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
7
37%
3
23%
1-15
2
11%
3
23%
16-30
1
5%
2
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
21%
1
8%
61-75
5
26%
4
31%
76-90
Забито
29
29
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
3
10%
3
10%
1-15
6
21%
3
10%
16-30
5
17%
3
10%
31-45
8
28%
5
17%
46-60
2
7%
5
17%
61-75
5
17%
10
34%
76-90
Пропущено
38
35
17 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 13
15 Пропускали первыми 19
19 Не пропускали 20
10
26%
8
23%
1-15
2
5%
9
26%
16-30
5
13%
5
14%
31-45
2
5%
2
6%
46-60
9
24%
5
14%
61-75
10
26%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Газиантеп
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Истанбулспор - Газиантеп 1:3 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Галатасарай - Газиантеп 2:1
Газиантеп - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Газиантеп 2:2 Газиантеп - Бодрумспор 1:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0 Газиантеп - Пендикспор 2:2 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Газиантеп - Этимесгут 2:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Газиантеп - Эфелер 09 4:0 Бешикташ - Газиантеп 2:0
Самсунспор
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Самсунспор - Антальяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Галатасарай 0:2 Истанбулспор - Самсунспор 1:1
Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Фенербахче - Самсунспор 1:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Самсунспор - Сивасспор 2:0 Трабзонспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Самсунспор - Коньяспор 1:1 Самсунспор - Касымпаша 4:2 Самсунспор - Токат Беледие Плевнеспор 3:0 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Самсунспор - Бешикташ 1:2 Пендикспор - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1 Анкарагюджю - Самсунспор 2:0
Результаты матчей
Газиантеп
Самсунспор
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:0
4 раза 31%
0:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:0
6 раз 24%
1:3
3 раза 12%
0:3
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:0
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 32%
1
7 раз 28%
2
7 раз 28%
3
3 раза 12%
1
10 раз 40%
0
7 раз 28%
2
6 раз 24%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Газиантеп
Самсунспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
103
48
67
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
84
67
210
310
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
178
Больше Меньше
187
1015
817
322
223
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|21
|4
|1
|68 - 21
|67
|2.
|Заявка
|25
|21
|3
|1
|52 - 14
|66
|3.
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|40 - 34
|40
|4.
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|35 - 31
|40
|5.
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|47 - 48
|39
|6.
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|28 - 37
|36
|7.
|Заявка
|26
|8
|11
|7
|31 - 29
|35
|8.
|Заявка
|26
|8
|10
|8
|30 - 36
|34
|9.
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|31 - 30
|33
|10.
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|29 - 34
|32
|11.
|Заявка
|26
|7
|11
|8
|39 - 35
|32
|12.
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|29 - 35
|29
|13.
|Заявка
|25
|6
|11
|8
|30 - 29
|29
|14.
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|32 - 35
|29
|15.
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|31 - 39
|29
|16.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|31 - 30
|28
|17.
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|30 - 37
|27
|18.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|31 - 49
|26
|19.
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|24 - 37
|25
|20.
|Заявка
|26
|3
|6
|17
|21 - 49
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|13
|0
|0
|32 - 9
|39
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|38 - 15
|30
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|17 - 12
|27
|4.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 14
|24
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 11
|23
|6.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 13
|23
|7.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|19 - 16
|22
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 10
|22
|9.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|15 - 13
|22
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 25
|21
|11.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 12
|20
|13.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|22 - 18
|19
|14.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 11
|18
|15.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 19
|18
|16.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|13 - 13
|16
|17.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 13
|15
|18.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 22
|15
|19.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|20.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|30 - 6
|37
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|20 - 5
|27
|3.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 18
|18
|4.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|22 - 23
|18
|5.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 23
|18
|6.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 20
|17
|7.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|8.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 16
|13
|9.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 17
|13
|10.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 22
|12
|11.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|16 - 18
|11
|12.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 20
|11
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 27
|11
|14.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 17
|10
|15.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|10 - 24
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 25
|9
|17.
|Заявка
|13
|0
|8
|5
|14 - 21
|8
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 20
|6
|20.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 24
|3
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|19 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (5)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|13 (6)
|Сивасспор
|Манай Рей
|13
|Касымпаша
|Кара Айтач
|12 (2)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|10
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 8
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 7
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Газиантеп - Самсунспор
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