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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Газиантеп
1:1
Конец матча
Самсунспор
0'
45' Желтая карточка
Муандилмаджи Мариус
70' Желтая карточка
Озчичек Огюн
72' Желтая карточка
Баджи Алиу
1:0
83' Гол
Озчичек Огюн
1:1
90' Гол
Шатка Любомир
90' Желтая карточка
Тэт Флавьен
90' Желтая карточка
Соялп Фуркан
90' Желтая карточка
Озтюрк Алим
90'+8

Ход матча

45'
 
Муандилмаджи Мариус
62'
Баджи Алиу
Максим Александру
 
62'
Градель Макс-Ален
Монтейру Жамиру
 
68'
 
Кара Эркан
Муандилмаджи Мариус
68'
 
Айдогду Сонер
Антальялы Тайлан
68'
 
Раман Бенито
Муйя Арбнор
70'
Озчичек Огюн
 
72'
Баджи Алиу
 
78'
Соялп Фуркан
Артан Омюрджан
 
79'
Сореску Деян
Евтович Марко
 
83'
Озчичек Огюн
1:0
87'
 
Дениз Берхан
Челик Осман
90'
Маркович Лазар
Драгус Денис
 
90'
1:1
Шатка Любомир
90'
 
Тэт Флавьен
90'
Соялп Фуркан
 
90'
 
Озтюрк Алим

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 4
  • 3 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
33
Ницэ
Флорин
4
Кызылдаг
Арда
63
Н'Кулу
Николя
3
Джилободжи
Папи
27
Артан
Омюрджан
22
М'баката
Салем
23
Монтейру
Жамиру
8
Евтович
Марко
61
Озчичек
Огюн
44
Максим
Александру
70
Драгус
Денис
1
Коджук
Окан
18
Явру
Зеки
37
Шатка
Любомир
28
Генюл
Сонер
4
Ван
Дронгелен
Рик
88
Челик
Осман
48
Антальялы
Тайлан
21
Хольсе
Карло
13
Тэт
Флавьен
98
Муйя
Арбнор
9
Муандилмаджи
Мариус
Газиантеп
5-4-1
Самсунспор
4-2-3-1

История личных встреч

Газиантеп
Самсунспор

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 10 (1) 0.38
Кызылдаг Арда 4 0.15
Маркович Лазар 2 0.08
Максим Александру 2 (2) 0.08
Озчичек Огюн 2 0.08
Градель Макс-Ален 1 0.04
Соялп Фуркан 1 0.04
Эскихеллач Мустафа 1 0.04
Джилободжи Папи 1 0.04
Н'Кулу Николя 1 0.04
Евтович Марко 1 0.04
Айети Альбиан 1 0.04
Риаскос Брайан 1 0.04
Сореску Деян 1 0.04
Монтейру Жамиру 0 0
Самсунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муандилмаджи Мариус 7 0.27
Нтчам Оливье 4 (3) 0.15
Кылынч Эмре 3 0.12
Хольсе Карло 3 0.12
Кара Эркан 3 (1) 0.12
Ван Дронгелен Рик 2 0.08
Явру Зеки 1 0.04
Айдогду Сонер 1 0.04
Шатка Любомир 1 0.04
Антальялы Тайлан 1 (1) 0.04
Шиндлер Кингсли 1 0.04
Аит Бенассер Юссеф 1 0.04
Димата Ландри 1 0.04
Муйя Арбнор 1 0.04
Фофана Морике 0 0
Озтюрк Алим 0 0
Тэт Флавьен 0 0
Нану Гомеш 0 0
Генюл Сонер 0 0
Гюмюшкая Мухаммед 0 0

Карточки

Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соялп Фуркан 7 1
Максим Александру 4 2
Драгус Денис 6 0
Озчичек Огюн 5 0
Градель Макс-Ален 4 0
Евтович Марко 4 0
Маркович Лазар 4 0
Эскихеллач Мустафа 4 0
Джилободжи Папи 3 0
Бикел Жаниу 3 0
Кызылдаг Арда 3 0
Ницэ Флорин 2 0
Риаскос Брайан 2 0
Эрсой Эртугрул 2 0
Marius Sumudica 2 0
М'баката Салем 2 0
Гюнеш Эрдал 1 0
Н'Кулу Николя 1 0
Мораис Жуниор II 1 0
Сореску Деян 1 0
Монтейру Жамиру 1 0
Баджи Алиу 1 0
Хасеф Науфель 1 0
Станковски Лука 1 0
Самсунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муандилмаджи Мариус 5 0
Димата Ландри 3 1
Озтюрк Алим 4 0
Нтчам Оливье 4 0
Тирпан Микаэль 4 0
Кылынч Эмре 3 0
Фофана Морике 3 0
Аит Бенассер Юссеф 3 0
Ван Дронгелен Рик 3 0
Хольсе Карло 3 0
Явру Зеки 2 0
Тэт Флавьен 2 0
Коджук Окан 2 0
Шатка Любомир 2 0
Челик Осман 2 0
Генюл Сонер 2 0
Чифт Юнус Эмре 2 0
Айдогду Сонер 1 0
Шиндлер Кингсли 1 0
Антальялы Тайлан 1 0
Бола Марк 1 0
Тан Халук Мустафа 1 0

Результаты матчей

Газиантеп
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Самсунспор
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
9
Газиантеп
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Самсунспор
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

15
8

Упущенные победы

13
16
Газиантеп
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Самсунспор
25%
75%
5 побед 15 поражений
Первый тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

15
10

Упущенные победы

20
25

Голы по времени матча

Забито

12
12
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 0
18 Не забивали 17
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
4
33%
2
17%
46-60
2
17%
3
25%
61-75
3
25%
4
33%
76-90

Пропущено

20
23
7 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 13
3
15%
5
22%
1-15
0
0%
6
26%
16-30
4
20%
3
13%
31-45
2
10%
2
9%
46-60
5
25%
4
17%
61-75
6
30%
3
13%
76-90

Забито

18
18
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
2
11%
3
17%
1-15
4
22%
2
11%
16-30
5
28%
1
6%
31-45
4
22%
3
17%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
3
17%
7
39%
76-90

Пропущено

19
13
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
7
37%
3
23%
1-15
2
11%
3
23%
16-30
1
5%
2
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
21%
1
8%
61-75
5
26%
4
31%
76-90

Забито

30
30
14 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
3
10%
3
10%
1-15
6
20%
3
10%
16-30
5
17%
3
10%
31-45
8
27%
5
17%
46-60
2
7%
5
17%
61-75
6
20%
11
37%
76-90

Пропущено

39
36
17 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 14
15 Пропускали первыми 20
20 Не пропускали 21
10
26%
8
22%
1-15
2
5%
9
25%
16-30
5
13%
5
14%
31-45
2
5%
2
6%
46-60
9
23%
5
14%
61-75
11
28%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Газиантеп
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Истанбулспор - Газиантеп 1:3 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Галатасарай - Газиантеп 2:1
Газиантеп - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Газиантеп 2:2 Газиантеп - Бодрумспор 1:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0 Газиантеп - Пендикспор 2:2 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Газиантеп - Этимесгут 2:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Газиантеп - Эфелер 09 4:0 Бешикташ - Газиантеп 2:0
Самсунспор
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Самсунспор - Антальяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Галатасарай 0:2 Истанбулспор - Самсунспор 1:1
Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Фенербахче - Самсунспор 1:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Самсунспор - Сивасспор 2:0 Трабзонспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Самсунспор - Коньяспор 1:1 Самсунспор - Касымпаша 4:2 Самсунспор - Токат Беледие Плевнеспор 3:0 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Самсунспор - Бешикташ 1:2 Пендикспор - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1 Анкарагюджю - Самсунспор 2:0

Результаты матчей

Газиантеп
Самсунспор

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:0
4 раза 31%
0:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:0
6 раз 23%
0:3
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
2:0
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 31%
1
8 раз 31%
2
7 раз 27%
3
3 раза 12%
1
11 раз 42%
0
7 раз 27%
2
6 раз 23%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Газиантеп
Самсунспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
4
9
1.5
6
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
4
6
7
1.5
2
11
3
10
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
8
0.5
Больше Меньше
19
7
10
16
1.5
8
18
3
23
2.5
2
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 26 21 4 1 68 - 21 67
2.
Галатасарай
 Заявка 25 21 3 1 52 - 14 66
3.
Трабзонспор
 Заявка 26 13 4 9 42 - 34 43
4.
Бешикташ
 Заявка 25 12 4 9 35 - 31 40
5.
Касымпаша
 Заявка 26 11 6 9 47 - 48 39
6.
Ризеспор
 Заявка 26 10 6 10 28 - 37 36
7.
Антальяспор
 Заявка 26 8 11 7 31 - 29 35
8.
Сивасспор
 Заявка 26 8 10 8 30 - 36 34
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 25 9 6 10 31 - 30 33
10.
Кайсериспор
 Заявка 25 8 8 9 29 - 34 32
11.
Адана Демирспор
 Заявка 26 7 11 8 39 - 35 32
12.
Самсунспор
 Заявка 26 8 6 12 30 - 36 30
13.
Анкарагюджю
 Заявка 25 6 11 8 30 - 29 29
14.
Хатайспор
 Заявка 26 6 11 9 32 - 35 29
15.
Аланьяспор
 Заявка 26 6 11 9 31 - 39 29
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 26 7 7 12 31 - 30 28
17.
Газиантеп
 Заявка 26 7 7 12 31 - 38 28
18.
Пендикспор
 Заявка 26 6 8 12 31 - 51 26
19.
Коньяспор
 Заявка 25 5 10 10 24 - 37 25
20.
Истанбулспор
 Заявка 26 3 6 17 21 - 49 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 13 13 0 0 32 - 9 39
2.
Фенербахче
 Заявка 13 9 3 1 38 - 15 30
3.
Ризеспор
 Заявка 14 8 3 3 17 - 12 27
4.
Адана Демирспор
 Заявка 13 7 3 3 25 - 14 24
5.
Бешикташ
 Заявка 12 7 2 3 18 - 11 23
6.
Самсунспор
 Заявка 13 7 2 4 18 - 13 23
7.
Трабзонспор
 Заявка 12 7 1 4 19 - 16 22
8.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 13 6 4 3 22 - 10 22
9.
Антальяспор
 Заявка 14 5 7 2 15 - 13 22
10.
Касымпаша
 Заявка 13 6 3 4 25 - 25 21
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
12.
Кайсериспор
 Заявка 13 5 5 3 16 - 12 20
13.
Хатайспор
 Заявка 13 4 7 2 22 - 18 19
14.
Анкарагюджю
 Заявка 13 4 6 3 14 - 11 18
15.
Аланьяспор
 Заявка 13 4 6 3 20 - 19 18
16.
Сивасспор
 Заявка 12 3 7 2 13 - 13 16
17.
Коньяспор
 Заявка 12 4 3 5 14 - 13 15
18.
Пендикспор
 Заявка 13 4 3 6 16 - 24 15
19.
Газиантеп
 Заявка 13 3 5 5 14 - 18 14
20.
Истанбулспор
 Заявка 13 2 3 8 12 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 13 12 1 0 30 - 6 37
2.
Галатасарай
 Заявка 12 8 3 1 20 - 5 27
3.
Трабзонспор
 Заявка 14 6 3 5 23 - 18 21
4.
Касымпаша
 Заявка 13 5 3 5 22 - 23 18
5.
Сивасспор
 Заявка 14 5 3 6 17 - 23 18
6.
Бешикташ
 Заявка 13 5 2 6 17 - 20 17
7.
Газиантеп
 Заявка 13 4 2 7 17 - 20 14
8.
Антальяспор
 Заявка 12 3 4 5 16 - 16 13
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 13 3 4 6 12 - 17 13
10.
Кайсериспор
 Заявка 12 3 3 6 13 - 22 12
11.
Анкарагюджю
 Заявка 12 2 5 5 16 - 18 11
12.
Аланьяспор
 Заявка 13 2 5 6 11 - 20 11
13.
Пендикспор
 Заявка 13 2 5 6 15 - 27 11
14.
Хатайспор
 Заявка 13 2 4 7 10 - 17 10
15.
Коньяспор
 Заявка 13 1 7 5 10 - 24 10
16.
Ризеспор
 Заявка 12 2 3 7 11 - 25 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 13 0 8 5 14 - 21 8
18.
Самсунспор
 Заявка 13 1 4 8 12 - 23 7
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 13 1 3 9 9 - 20 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 13 1 3 9 9 - 24 3
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 19 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (5)
Галатасарай Икарди Мауро 13 (6)
Сивасспор Манай Рей 13
Касымпаша Кара Айтач 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 10
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 8
Газиантеп Соялп Фуркан 1 7
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 7
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 5
Весь список
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