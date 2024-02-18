Тур: 26. Стадион: Газиантеп.
1:1
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаМуандилмаджи Мариус
70' Желтая карточкаОзчичек Огюн
72' Желтая карточкаБаджи Алиу
1:0
83' ГолОзчичек Огюн
1:1
90' ГолШатка Любомир
90' Желтая карточкаТэт Флавьен
90' Желтая карточкаСоялп Фуркан
90' Желтая карточкаОзтюрк Алим
90'+8
Ход матча
70'
72'
83'
1:0
90'
1:1
90'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 5
-
2 Угловые 4
-
3 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
33
Ницэ
Флорин
61
Озчичек
Огюн
70
Драгус
Денис
18
Явру
Зеки
28
Генюл
Сонер
88
Челик
Осман
21
Хольсе
Карло
13
Тэт
Флавьен
98
Муйя
Арбнор
- Основной состав
-
33 Ницэ ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Озчичек ОгюнПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Драгус ДенисНападающий
- Запасные игроки
-
19 Шен БатуханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сореску ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Мирза КиханНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Явру ЗекиЗащитник
- Защитник
-
28 Генюл СонерЗащитник
- Защитник
-
88 Челик ОсманПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Хольсе КарлоПолузащитник
-
13 Тэт ФлавьенПолузащитник
-
98 Муйя АрбнорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
53 Дениз БерханПолузащитник
-
36 Раман БенитоНападающий
-
99 Кара ЭрканНападающий
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
История личных встреч
Газиантеп
Самсунспор
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|10 (1)
|0.38
|Кызылдаг Арда
|4
|0.15
|Маркович Лазар
|2
|0.08
|Максим Александру
|2 (2)
|0.08
|Озчичек Огюн
|2
|0.08
|Градель Макс-Ален
|1
|0.04
|Соялп Фуркан
|1
|0.04
|Эскихеллач Мустафа
|1
|0.04
|Джилободжи Папи
|1
|0.04
|Н'Кулу Николя
|1
|0.04
|Евтович Марко
|1
|0.04
|Айети Альбиан
|1
|0.04
|Риаскос Брайан
|1
|0.04
|Сореску Деян
|1
|0.04
|Монтейру Жамиру
|0
|0
Самсунспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муандилмаджи Мариус
|7
|0.27
|Нтчам Оливье
|4 (3)
|0.15
|Кылынч Эмре
|3
|0.12
|Хольсе Карло
|3
|0.12
|Кара Эркан
|3 (1)
|0.12
|Ван Дронгелен Рик
|2
|0.08
|Явру Зеки
|1
|0.04
|Айдогду Сонер
|1
|0.04
|Шатка Любомир
|1
|0.04
|Антальялы Тайлан
|1 (1)
|0.04
|Шиндлер Кингсли
|1
|0.04
|Аит Бенассер Юссеф
|1
|0.04
|Димата Ландри
|1
|0.04
|Муйя Арбнор
|1
|0.04
|Фофана Морике
|0
|0
|Озтюрк Алим
|0
|0
|Тэт Флавьен
|0
|0
|Нану Гомеш
|0
|0
|Генюл Сонер
|0
|0
|Гюмюшкая Мухаммед
|0
|0
Карточки
Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соялп Фуркан
|7
|1
|Максим Александру
|4
|2
|Драгус Денис
|6
|0
|Озчичек Огюн
|5
|0
|Градель Макс-Ален
|4
|0
|Евтович Марко
|4
|0
|Маркович Лазар
|4
|0
|Эскихеллач Мустафа
|4
|0
|Джилободжи Папи
|3
|0
|Бикел Жаниу
|3
|0
|Кызылдаг Арда
|3
|0
|Ницэ Флорин
|2
|0
|Риаскос Брайан
|2
|0
|Эрсой Эртугрул
|2
|0
|Marius Sumudica
|2
|0
|М'баката Салем
|2
|0
|Гюнеш Эрдал
|1
|0
|Н'Кулу Николя
|1
|0
|Мораис Жуниор II
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Монтейру Жамиру
|1
|0
|Баджи Алиу
|1
|0
|Хасеф Науфель
|1
|0
|Станковски Лука
|1
|0
Самсунспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муандилмаджи Мариус
|5
|0
|Димата Ландри
|3
|1
|Озтюрк Алим
|4
|0
|Нтчам Оливье
|4
|0
|Тирпан Микаэль
|4
|0
|Кылынч Эмре
|3
|0
|Фофана Морике
|3
|0
|Аит Бенассер Юссеф
|3
|0
|Ван Дронгелен Рик
|3
|0
|Хольсе Карло
|3
|0
|Явру Зеки
|2
|0
|Тэт Флавьен
|2
|0
|Коджук Окан
|2
|0
|Шатка Любомир
|2
|0
|Челик Осман
|2
|0
|Генюл Сонер
|2
|0
|Чифт Юнус Эмре
|2
|0
|Айдогду Сонер
|1
|0
|Шиндлер Кингсли
|1
|0
|Антальялы Тайлан
|1
|0
|Бола Марк
|1
|0
|Тан Халук Мустафа
|1
|0
Результаты матчей
Газиантеп
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Самсунспор
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
7
9
Газиантеп
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Самсунспор
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
15
8
Упущенные победы
13
16
Газиантеп
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Самсунспор
25%
75%
5 побед 15 поражений
Первый тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
15
10
Упущенные победы
20
25
Голы по времени матча
Забито
12
12
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 0
18 Не забивали 17
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
4
33%
2
17%
46-60
2
17%
3
25%
61-75
3
25%
4
33%
76-90
Пропущено
20
23
7 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 13
3
15%
5
22%
1-15
0
0%
6
26%
16-30
4
20%
3
13%
31-45
2
10%
2
9%
46-60
5
25%
4
17%
61-75
6
30%
3
13%
76-90
Забито
18
18
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
2
11%
3
17%
1-15
4
22%
2
11%
16-30
5
28%
1
6%
31-45
4
22%
3
17%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
3
17%
7
39%
76-90
Пропущено
19
13
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
7
37%
3
23%
1-15
2
11%
3
23%
16-30
1
5%
2
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
21%
1
8%
61-75
5
26%
4
31%
76-90
Забито
30
30
14 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
3
10%
3
10%
1-15
6
20%
3
10%
16-30
5
17%
3
10%
31-45
8
27%
5
17%
46-60
2
7%
5
17%
61-75
6
20%
11
37%
76-90
Пропущено
39
36
17 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 14
15 Пропускали первыми 20
20 Не пропускали 21
10
26%
8
22%
1-15
2
5%
9
25%
16-30
5
13%
5
14%
31-45
2
5%
2
6%
46-60
9
23%
5
14%
61-75
11
28%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Газиантеп
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Истанбулспор - Газиантеп 1:3 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Галатасарай - Газиантеп 2:1
Газиантеп - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Газиантеп 2:2 Газиантеп - Бодрумспор 1:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0 Газиантеп - Пендикспор 2:2 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Газиантеп - Этимесгут 2:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Газиантеп - Эфелер 09 4:0 Бешикташ - Газиантеп 2:0
Самсунспор
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Самсунспор - Антальяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Галатасарай 0:2 Истанбулспор - Самсунспор 1:1
Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Фенербахче - Самсунспор 1:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Самсунспор - Сивасспор 2:0 Трабзонспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Самсунспор - Коньяспор 1:1 Самсунспор - Касымпаша 4:2 Самсунспор - Токат Беледие Плевнеспор 3:0 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Самсунспор - Бешикташ 1:2 Пендикспор - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1 Анкарагюджю - Самсунспор 2:0
Результаты матчей
Газиантеп
Самсунспор
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:0
4 раза 31%
0:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:0
6 раз 23%
0:3
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
2:0
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 31%
1
8 раз 31%
2
7 раз 27%
3
3 раза 12%
1
11 раз 42%
0
7 раз 27%
2
6 раз 23%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Газиантеп
Самсунспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
103
49
67
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
94
67
211
310
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
188
Больше Меньше
197
1016
818
323
224
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|21
|4
|1
|68 - 21
|67
|2.
|Заявка
|25
|21
|3
|1
|52 - 14
|66
|3.
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|42 - 34
|43
|4.
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|35 - 31
|40
|5.
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|47 - 48
|39
|6.
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|28 - 37
|36
|7.
|Заявка
|26
|8
|11
|7
|31 - 29
|35
|8.
|Заявка
|26
|8
|10
|8
|30 - 36
|34
|9.
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|31 - 30
|33
|10.
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|29 - 34
|32
|11.
|Заявка
|26
|7
|11
|8
|39 - 35
|32
|12.
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|30 - 36
|30
|13.
|Заявка
|25
|6
|11
|8
|30 - 29
|29
|14.
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|32 - 35
|29
|15.
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|31 - 39
|29
|16.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|31 - 30
|28
|17.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|31 - 38
|28
|18.
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|31 - 51
|26
|19.
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|24 - 37
|25
|20.
|Заявка
|26
|3
|6
|17
|21 - 49
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|13
|0
|0
|32 - 9
|39
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|38 - 15
|30
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|17 - 12
|27
|4.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 14
|24
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 11
|23
|6.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 13
|23
|7.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|19 - 16
|22
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 10
|22
|9.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|15 - 13
|22
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 25
|21
|11.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 12
|20
|13.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|22 - 18
|19
|14.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 11
|18
|15.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 19
|18
|16.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|13 - 13
|16
|17.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 13
|15
|18.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 24
|15
|19.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 18
|14
|20.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|30 - 6
|37
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|20 - 5
|27
|3.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 18
|21
|4.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|22 - 23
|18
|5.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 23
|18
|6.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 20
|17
|7.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|8.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 16
|13
|9.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 17
|13
|10.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 22
|12
|11.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|16 - 18
|11
|12.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 20
|11
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 27
|11
|14.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 17
|10
|15.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|10 - 24
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 25
|9
|17.
|Заявка
|13
|0
|8
|5
|14 - 21
|8
|18.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 23
|7
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 20
|6
|20.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 24
|3
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|19 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (5)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|13 (6)
|Сивасспор
|Манай Рей
|13
|Касымпаша
|Кара Айтач
|12 (2)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|10
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 8
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 7
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 7
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 5