  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Пендикспор
 
Позже
Трабзонспор
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пендикспор
Ничья
Трабзонспор
3.40
Реклама, pari.ru
3.70
Реклама, betcity.ru
3.55
Все Коэффициенты
1
Канполат
Эрдем
61
Асан
Серкан
33
Эзтюрк
Алпаслан
23
Велинтон
Соуза
6
Секейра
Нуну
18
Мидтше
Фредрик
5
Н'Диайе
Папа
58
Кайя
Гёкхан
11
Акбунар
Халиль
27
Тиам
Маме
21
Диаби
Абдулай
1
Чакыр
Угурджан
12
Мёнье
Тома
3
Хоакин
Фернандес
24
Денсвил
Стефано
18
Элмалы
Эврен
Эрен
5
Оздемир
Берат
6
Менди
Батиста
7
Вишча
Эдин
8
Барди
Энис
10
Трезеге
94
Дестан
Энис
Пендикспор
4-3-3
Трабзонспор
4-2-3-1

История личных встреч

Пендикспор
Трабзонспор

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Пендикспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ярдымджи Эренджан 6 0.24
Найир Умут 3 0.12
Тюрам Рожерио 3 0.12
Ромеро Оскар 3 (3) 0.12
Акбунар Халиль 2 0.08
Велинтон Соуза 2 0.08
Диаби Абдулай 2 0.08
Секейра Нуну 1 0.04
Кайя Гёкхан 1 0.04
Озгенч Эрдем 1 (1) 0.04
Цекици Эндри 1 0.04
Каппел Леандро 1 0.04
Эзтюрк Алпаслан 1 0.04
Зюлюнгёз Беркай 1 0.04
Лусамба Арно 0 0
Мидтше Фредрик 0 0
Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 9 0.36
Трезеге 5 0.2
Дестан Энис 4 0.16
Бакасетас Тасос 4 (1) 0.16
Вишча Эдин 3 0.12
Барди Энис 3 0.12
Пепе Николя 2 0.08
Бенкович Филип 2 0.08
Фунтас Таксиархис 1 0.04
Денсвил Стефано 1 0.04
Менди Батиста 1 0.04
Оздемир Берат 1 0.04
Гюрпюз Гёктан 1 0.04
Йилдирим Пойраз Эфе Энгин 1 0.04
Эмюр Абдулкадир 0 0
Мёнье Тома 0 0

Карточки

Пендикспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велинтон Соуза 3 1
Секейра Нуну 4 0
Вукович Йосип 4 0
Цекици Эндри 4 0
Акбунар Халиль 2 1
Асан Серкан 2 1
Эзтюрк Алпаслан 3 0
Мидтше Фредрик 3 0
Акдаг Ибрахим 3 0
Озгенч Эрдем 2 0
Лусамба Арно 2 0
Найир Умут 2 0
Кайя Гёкхан 2 0
Рассул Джохер Хадим 2 0
Канполат Эрдем 2 0
Ромеро Оскар 1 0
Тюрам Рожерио 1 0
Зюлюнгёз Беркай 1 0
Огюр Бурак 1 0
Битин Горкем 1 0
Осман Озкейлю 1 0
Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 6 1
Элмалы Эврен Эрен 4 0
Бакасетас Тасос 3 0
Бания Раян 3 0
Дестан Энис 3 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 2 0
Курбелис Димитрис 2 0
Барди Энис 2 0
Онуачу Пол 2 0
Бенкович Филип 2 0
Чакыр Угурджан 2 0
Айдин Мехмет 2 0
Вишча Эдин 1 0
Фунтас Таксиархис 1 0
Трезеге 1 0
Эмюр Абдулкадир 1 0
Хасполат Догукан 1 0
Теклич Тонио 1 0

Результаты матчей

Пендикспор
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Трабзонспор
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

7
6
Пендикспор
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Трабзонспор
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

18
12

Упущенные победы

12
13
Пендикспор
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
24% (6)
36% (9)
Трабзонспор
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
32% (8)
40% (10)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

20
17

Упущенные победы

19
19

Голы по времени матча

Забито

18
20
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 17
3
17%
4
20%
1-15
3
17%
2
10%
16-30
2
11%
4
20%
31-45
1
6%
4
20%
46-60
4
22%
3
15%
61-75
5
28%
3
15%
76-90

Пропущено

20
18
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
2
10%
1
6%
1-15
4
20%
3
17%
16-30
1
5%
2
11%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
2
10%
5
28%
61-75
8
40%
7
39%
76-90

Забито

15
18
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
1
7%
2
11%
1-15
1
7%
4
22%
16-30
4
27%
3
17%
31-45
1
7%
3
17%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
7
47%
5
28%
76-90

Пропущено

27
17
12 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
5
19%
2
12%
1-15
2
7%
1
6%
16-30
5
19%
2
12%
31-45
7
26%
3
18%
46-60
2
7%
4
24%
61-75
6
22%
5
29%
29%
76-90

Забито

33
38
14 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 14
5 Не забивали 7
4
12%
6
16%
1-15
4
12%
6
16%
16-30
6
18%
7
18%
31-45
2
6%
7
18%
46-60
5
15%
4
11%
61-75
12
36%
8
21%
76-90

Пропущено

47
35
19 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 20
7
15%
3
9%
1-15
6
13%
4
11%
16-30
6
13%
4
11%
31-45
10
21%
3
9%
46-60
4
9%
9
26%
61-75
14
30%
30%
12
34%
76-90

Результаты последних матчей

Пендикспор
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Фатих Карагюмрюк - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Адана Демирспор 2:1 Аланьяспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Касымпаша 3:2
Пендикспор - Бешикташ 4:0 Антальяспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1 Газиантеп - Пендикспор 2:2 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Испарта 32 Спор 5:3 Пендикспор - Галатасарай 0:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Самсунспор 1:0 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Коньяспор - Пендикспор 1:2 Пендикспор - Сивасспор 2:3
Трабзонспор
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Генчлербирлиги - Трабзонспор 1:2 Бешикташ - Трабзонспор 2:0 Трабзонспор - Касымпаша 2:3
Ризеспор - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Галатасарай 1:5 Трабзонспор - Маниса Бююкшехир Беледиеспор 3:1 Антальяспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Самсунспор 2:1 Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбулспор - Трабзонспор 1:3 Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Йени Корумспор 3:1 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1 Сивасспор - Трабзонспор 3:3 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Аланьяспор 1:0

Результаты матчей

Пендикспор
Трабзонспор

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
6 раз 50%
1
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
2:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
3
4 раза 31%
1
2 раза 15%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
7 раз 28%
2:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:3
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
1:5
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 48%
0
6 раз 24%
2
4 раза 16%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
2
7 раз 28%
0
6 раз 24%
1
6 раз 24%
3
5 раз 20%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Пендикспор
Трабзонспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
11
1
4
8
1.5
7
5
2
10
2.5
1
11
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
5
3
10
1.5
6
7
1
12
2.5
5
8
1
12
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
6
0.5
Больше Меньше
19
6
7
18
1.5
13
12
3
22
2.5
6
19
2
23
3.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 26 21 4 1 68 - 21 67
2.
Галатасарай
 Заявка 25 21 3 1 52 - 14 66
3.
Трабзонспор
 Заявка 25 12 4 9 40 - 34 40
4.
Бешикташ
 Заявка 25 12 4 9 35 - 31 40
5.
Касымпаша
 Заявка 26 11 6 9 47 - 48 39
6.
Ризеспор
 Заявка 26 10 6 10 28 - 37 36
7.
Антальяспор
 Заявка 26 8 11 7 31 - 29 35
8.
Сивасспор
 Заявка 26 8 10 8 30 - 36 34
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 25 9 6 10 31 - 30 33
10.
Кайсериспор
 Заявка 25 8 8 9 29 - 34 32
11.
Адана Демирспор
 Заявка 26 7 11 8 39 - 35 32
12.
Самсунспор
 Заявка 25 8 5 12 29 - 35 29
13.
Анкарагюджю
 Заявка 25 6 11 8 30 - 29 29
14.
Хатайспор
 Заявка 26 6 11 9 32 - 35 29
15.
Аланьяспор
 Заявка 26 6 11 9 31 - 39 29
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 26 7 7 12 31 - 30 28
17.
Газиантеп
 Заявка 25 7 6 12 30 - 37 27
18.
Пендикспор
 Заявка 25 6 8 11 31 - 49 26
19.
Коньяспор
 Заявка 25 5 10 10 24 - 37 25
20.
Истанбулспор
 Заявка 26 3 6 17 21 - 49 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 13 13 0 0 32 - 9 39
2.
Фенербахче
 Заявка 13 9 3 1 38 - 15 30
3.
Ризеспор
 Заявка 14 8 3 3 17 - 12 27
4.
Адана Демирспор
 Заявка 13 7 3 3 25 - 14 24
5.
Бешикташ
 Заявка 12 7 2 3 18 - 11 23
6.
Самсунспор
 Заявка 13 7 2 4 18 - 13 23
7.
Трабзонспор
 Заявка 12 7 1 4 19 - 16 22
8.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 13 6 4 3 22 - 10 22
9.
Антальяспор
 Заявка 14 5 7 2 15 - 13 22
10.
Касымпаша
 Заявка 13 6 3 4 25 - 25 21
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
12.
Кайсериспор
 Заявка 13 5 5 3 16 - 12 20
13.
Хатайспор
 Заявка 13 4 7 2 22 - 18 19
14.
Анкарагюджю
 Заявка 13 4 6 3 14 - 11 18
15.
Аланьяспор
 Заявка 13 4 6 3 20 - 19 18
16.
Сивасспор
 Заявка 12 3 7 2 13 - 13 16
17.
Коньяспор
 Заявка 12 4 3 5 14 - 13 15
18.
Пендикспор
 Заявка 12 4 3 5 16 - 22 15
19.
Газиантеп
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
20.
Истанбулспор
 Заявка 13 2 3 8 12 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 13 12 1 0 30 - 6 37
2.
Галатасарай
 Заявка 12 8 3 1 20 - 5 27
3.
Трабзонспор
 Заявка 13 5 3 5 21 - 18 18
4.
Касымпаша
 Заявка 13 5 3 5 22 - 23 18
5.
Сивасспор
 Заявка 14 5 3 6 17 - 23 18
6.
Бешикташ
 Заявка 13 5 2 6 17 - 20 17
7.
Газиантеп
 Заявка 13 4 2 7 17 - 20 14
8.
Антальяспор
 Заявка 12 3 4 5 16 - 16 13
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 13 3 4 6 12 - 17 13
10.
Кайсериспор
 Заявка 12 3 3 6 13 - 22 12
11.
Анкарагюджю
 Заявка 12 2 5 5 16 - 18 11
12.
Аланьяспор
 Заявка 13 2 5 6 11 - 20 11
13.
Пендикспор
 Заявка 13 2 5 6 15 - 27 11
14.
Хатайспор
 Заявка 13 2 4 7 10 - 17 10
15.
Коньяспор
 Заявка 13 1 7 5 10 - 24 10
16.
Ризеспор
 Заявка 12 2 3 7 11 - 25 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 13 0 8 5 14 - 21 8
18.
Самсунспор
 Заявка 12 1 3 8 11 - 22 6
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 13 1 3 9 9 - 20 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 13 1 3 9 9 - 24 3
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 19 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (5)
Галатасарай Икарди Мауро 13 (6)
Сивасспор Манай Рей 13
Касымпаша Кара Айтач 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 10
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 8
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 7
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 5
Весь список
Где смотреть матч Пендикспор - Трабзонспор онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Пендикспор - Трабзонспор

Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Пендикспор
Трабзонспор
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный