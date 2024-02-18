Тур: 26. Стадион: Пендик.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
61
Асан
Серкан
58
Кайя
Гёкхан
27
Тиам
Маме
12
Мёнье
Тома
10
Трезеге
94
Дестан
Энис
- Основной состав
- Вратарь
-
61 Асан СерканЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Кайя ГёкханПолузащитник
- Нападающий
-
27 Тиам МамеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Огюр БуракВратарь
-
13 Акча МуратЗащитник
- Защитник
-
22 Озгенч ЭрдемЗащитник
- Полузащитник
-
66 Лусамба АрноПолузащитник
-
90 Эзе ЭмекаНападающий
-
25 Сайхан ЭфеНападающий
-
-
78 Калик Эрдем
-
Главный тренер: Виейра Иво
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Мёнье ТомаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ТрезегеПолузащитник
-
94 Дестан ЭнисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
50 Айдин МехметЗащитник
-
19 Пепе НиколяПолузащитник
-
16 Шен КеремПолузащитник
-
23 Гюнеш УмутПолузащитник
- Полузащитник
-
73 Бослук АрифПолузащитник
- Нападающий
-
30 Онуачу ПолНападающий
-
Главный тренер: Авчи Абдулла
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Пендикспор
Трабзонспор
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Пендикспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ярдымджи Эренджан
|6
|0.24
|Найир Умут
|3
|0.12
|Тюрам Рожерио
|3
|0.12
|Ромеро Оскар
|3 (3)
|0.12
|Акбунар Халиль
|2
|0.08
|Велинтон Соуза
|2
|0.08
|Диаби Абдулай
|2
|0.08
|Секейра Нуну
|1
|0.04
|Кайя Гёкхан
|1
|0.04
|Озгенч Эрдем
|1 (1)
|0.04
|Цекици Эндри
|1
|0.04
|Каппел Леандро
|1
|0.04
|Эзтюрк Алпаслан
|1
|0.04
|Зюлюнгёз Беркай
|1
|0.04
|Лусамба Арно
|0
|0
|Мидтше Фредрик
|0
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|9
|0.36
|Трезеге
|5
|0.2
|Дестан Энис
|4
|0.16
|Бакасетас Тасос
|4 (1)
|0.16
|Вишча Эдин
|3
|0.12
|Барди Энис
|3
|0.12
|Пепе Николя
|2
|0.08
|Бенкович Филип
|2
|0.08
|Фунтас Таксиархис
|1
|0.04
|Денсвил Стефано
|1
|0.04
|Менди Батиста
|1
|0.04
|Оздемир Берат
|1
|0.04
|Гюрпюз Гёктан
|1
|0.04
|Йилдирим Пойраз Эфе Энгин
|1
|0.04
|Эмюр Абдулкадир
|0
|0
|Мёнье Тома
|0
|0
Карточки
Пендикспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велинтон Соуза
|3
|1
|Секейра Нуну
|4
|0
|Вукович Йосип
|4
|0
|Цекици Эндри
|4
|0
|Акбунар Халиль
|2
|1
|Асан Серкан
|2
|1
|Эзтюрк Алпаслан
|3
|0
|Мидтше Фредрик
|3
|0
|Акдаг Ибрахим
|3
|0
|Озгенч Эрдем
|2
|0
|Лусамба Арно
|2
|0
|Найир Умут
|2
|0
|Кайя Гёкхан
|2
|0
|Рассул Джохер Хадим
|2
|0
|Канполат Эрдем
|2
|0
|Ромеро Оскар
|1
|0
|Тюрам Рожерио
|1
|0
|Зюлюнгёз Беркай
|1
|0
|Огюр Бурак
|1
|0
|Битин Горкем
|1
|0
|Осман Озкейлю
|1
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Батиста
|6
|1
|Элмалы Эврен Эрен
|4
|0
|Бакасетас Тасос
|3
|0
|Бания Раян
|3
|0
|Дестан Энис
|3
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|2
|0
|Курбелис Димитрис
|2
|0
|Барди Энис
|2
|0
|Онуачу Пол
|2
|0
|Бенкович Филип
|2
|0
|Чакыр Угурджан
|2
|0
|Айдин Мехмет
|2
|0
|Вишча Эдин
|1
|0
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|Трезеге
|1
|0
|Эмюр Абдулкадир
|1
|0
|Хасполат Догукан
|1
|0
|Теклич Тонио
|1
|0
Результаты матчей
Пендикспор
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Трабзонспор
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
7
6
Пендикспор
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Трабзонспор
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
18
12
Упущенные победы
12
13
Пендикспор
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
24% (6)
36% (9)
Трабзонспор
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
32% (8)
40% (10)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
20
17
Упущенные победы
19
19
Голы по времени матча
Забито
18
20
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 17
3
17%
4
20%
1-15
3
17%
2
10%
16-30
2
11%
4
20%
31-45
1
6%
4
20%
46-60
4
22%
3
15%
61-75
5
28%
3
15%
76-90
Пропущено
20
18
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
2
10%
1
6%
1-15
4
20%
3
17%
16-30
1
5%
2
11%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
2
10%
5
28%
61-75
8
40%
7
39%
76-90
Забито
15
18
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
1
7%
2
11%
1-15
1
7%
4
22%
16-30
4
27%
3
17%
31-45
1
7%
3
17%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
7
47%
5
28%
76-90
Пропущено
27
17
12 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
5
19%
2
12%
1-15
2
7%
1
6%
16-30
5
19%
2
12%
31-45
7
26%
3
18%
46-60
2
7%
4
24%
61-75
6
22%
5
29%
29%
76-90
Забито
33
38
14 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 14
5 Не забивали 7
4
12%
6
16%
1-15
4
12%
6
16%
16-30
6
18%
7
18%
31-45
2
6%
7
18%
46-60
5
15%
4
11%
61-75
12
36%
8
21%
76-90
Пропущено
47
35
19 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 20
7
15%
3
9%
1-15
6
13%
4
11%
16-30
6
13%
4
11%
31-45
10
21%
3
9%
46-60
4
9%
9
26%
61-75
14
30%
30%
12
34%
76-90
Результаты последних матчей
Пендикспор
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Фатих Карагюмрюк - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Адана Демирспор 2:1 Аланьяспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Касымпаша 3:2
Пендикспор - Бешикташ 4:0 Антальяспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1 Газиантеп - Пендикспор 2:2 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Испарта 32 Спор 5:3 Пендикспор - Галатасарай 0:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Самсунспор 1:0 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Коньяспор - Пендикспор 1:2 Пендикспор - Сивасспор 2:3
Трабзонспор
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Генчлербирлиги - Трабзонспор 1:2 Бешикташ - Трабзонспор 2:0 Трабзонспор - Касымпаша 2:3
Ризеспор - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Галатасарай 1:5 Трабзонспор - Маниса Бююкшехир Беледиеспор 3:1 Антальяспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Самсунспор 2:1 Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбулспор - Трабзонспор 1:3 Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Йени Корумспор 3:1 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1 Сивасспор - Трабзонспор 3:3 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Аланьяспор 1:0
Результаты матчей
Пендикспор
Трабзонспор
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
6 раз 50%
1
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
2:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
3
4 раза 31%
1
2 раза 15%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
7 раз 28%
2:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:3
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
1:5
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 48%
0
6 раз 24%
2
4 раза 16%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
2
7 раз 28%
0
6 раз 24%
1
6 раз 24%
3
5 раз 20%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Пендикспор
Трабзонспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
111
48
75
210
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
85
310
67
112
58
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
196
Больше Меньше
196
718
1312
322
619
223
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|21
|4
|1
|68 - 21
|67
|2.
|Заявка
|25
|21
|3
|1
|52 - 14
|66
|3.
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|40 - 34
|40
|4.
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|35 - 31
|40
|5.
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|47 - 48
|39
|6.
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|28 - 37
|36
|7.
|Заявка
|26
|8
|11
|7
|31 - 29
|35
|8.
|Заявка
|26
|8
|10
|8
|30 - 36
|34
|9.
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|31 - 30
|33
|10.
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|29 - 34
|32
|11.
|Заявка
|26
|7
|11
|8
|39 - 35
|32
|12.
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|29 - 35
|29
|13.
|Заявка
|25
|6
|11
|8
|30 - 29
|29
|14.
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|32 - 35
|29
|15.
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|31 - 39
|29
|16.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|31 - 30
|28
|17.
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|30 - 37
|27
|18.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|31 - 49
|26
|19.
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|24 - 37
|25
|20.
|Заявка
|26
|3
|6
|17
|21 - 49
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|13
|0
|0
|32 - 9
|39
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|38 - 15
|30
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|17 - 12
|27
|4.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 14
|24
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 11
|23
|6.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 13
|23
|7.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|19 - 16
|22
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 10
|22
|9.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|15 - 13
|22
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 25
|21
|11.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 12
|20
|13.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|22 - 18
|19
|14.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 11
|18
|15.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 19
|18
|16.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|13 - 13
|16
|17.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 13
|15
|18.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 22
|15
|19.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|20.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|30 - 6
|37
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|20 - 5
|27
|3.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 18
|18
|4.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|22 - 23
|18
|5.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 23
|18
|6.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 20
|17
|7.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|8.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 16
|13
|9.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 17
|13
|10.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 22
|12
|11.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|16 - 18
|11
|12.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 20
|11
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 27
|11
|14.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 17
|10
|15.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|10 - 24
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 25
|9
|17.
|Заявка
|13
|0
|8
|5
|14 - 21
|8
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 20
|6
|20.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 24
|3
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|19 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (5)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|13 (6)
|Сивасспор
|Манай Рей
|13
|Касымпаша
|Кара Айтач
|12 (2)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|10
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 8
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 7
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Пендикспор - Трабзонспор
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