Тур: 26. Стадион: Либеро Либерати.
0'
9' Желтая карточкаАматуччи Лоренцо
13' Желтая карточкаЕрарди Марио
67' Желтая карточкаМаргинеан Юлиус
90'+6
Ход матча
13'
67'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 9
-
2 Удары в створ 4
-
7 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
398 Количество передач 360
-
52 Владение мячом, % 48
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Франчи ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бреда Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
68 Ерарди МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
83 Лемменс МатсЗащитник
- Полузащитник
-
99 Бузо НиколоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
История личных встреч
Тернана
Лекко
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Бомбардиры внутри турнира
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раймондо Антонио
|8
|0.31
|Ди Стефано Филиппо
|4
|0.15
|Касасола Тиаго
|4
|0.15
|Диаките Салим
|3
|0.12
|Lorenzo Lucchesi
|2
|0.08
|Соренсен Фредерик
|2
|0.08
|Фалетти Сесар
|1 (1)
|0.04
|Перейро Гастон
|1
|0.04
|Луперини Грегорио
|1
|0.04
|Дионизи Федерико
|1
|0.04
|Челли Алессандро III
|1
|0.04
|Сгарби Филиппо
|1
|0.04
|Карбони Франко
|1
|0.04
|Пююхтя Никлас
|0
|0
|Де Бур Кес
|0
|0
|Мантовани Валерио
|0
|0
|Лабойко Якуб
|0
|0
|Коррадо Никколо
|0
|0
|Фатиканти Джакомо
|0
|0
|Фавазули Костантино
|0
|0
Лекко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новакович Андрия
|6
|0.23
|Бузо Николо
|6
|0.23
|Лепоре Франко
|3 (2)
|0.12
|Ионице Артур
|3
|0.12
|Alessandro Caporale
|1
|0.04
|Ди Стефано Лоренцо
|1
|0.04
|Крочата Джованни
|1
|0.04
|Серсанти Алессандро
|1
|0.04
|Эусепи Умберто
|1
|0.04
|Бьянкони Алессандро
|1
|0.04
|Mattia Tordini
|1
|0.04
|Лемменс Матс
|1
|0.04
|Ерарди Марио
|0
|0
|Джудичи Лука
|0
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|0
|0
Карточки
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лабойко Якуб
|8
|0
|Фалетти Сесар
|6
|0
|Луперини Грегорио
|6
|0
|Диаките Салим
|6
|0
|Де Бур Кес
|3
|1
|Раймондо Антонио
|4
|0
|Lorenzo Lucchesi
|4
|0
|Капуано Марко
|2
|1
|Фавилли Андреа
|2
|1
|Яннарилли Энтони
|3
|0
|Челли Алессандро III
|3
|0
|Ди Стефано Филиппо
|3
|0
|Коррадо Никколо
|1
|1
|Дионизи Федерико
|2
|0
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|Касасола Тиаго
|2
|0
|Пююхтя Никлас
|2
|0
|Маргинеан Юлиус
|2
|0
|Фавазули Костантино
|2
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Перейро Гастон
|1
|0
|Пройетти Маттиа
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Сгарби Филиппо
|1
|0
|Карбони Франко
|1
|0
|Аматуччи Лоренцо
|1
|0
Лекко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крочата Джованни
|10
|0
|Серсанти Алессандро
|10
|0
|Лемменс Матс
|6
|1
|Дельи Инноченти Дуччо
|5
|0
|Марроне Лука
|4
|0
|Лепоре Франко
|4
|0
|Alessandro Caporale
|4
|0
|Новакович Андрия
|3
|0
|Бьянкони Алессандро
|3
|0
|Mattia Tordini
|3
|0
|Цельяк Ведран
|2
|0
|Гульелмотти Давиде
|2
|0
|Ерарди Марио
|2
|0
|Баттистини Маттео
|2
|0
|Джорджио Галли
|2
|0
|Бузо Николо
|2
|0
|Ионице Артур
|1
|0
|Эусепи Умберто
|1
|0
|Капрадосси Элио
|1
|0
|Мельграти Рикардо
|1
|0
|Сальседо Эдди
|1
|0
|Фриджерио Марко
|1
|0
|Ди Стефано Лоренцо
|1
|0
Результаты матчей
Тернана
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Лекко
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
5
9
Тернана
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Лекко
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
15
21
Упущенные победы
13
6
Тернана
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (8)
50% (13)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)
Лекко
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (10)
31% (8)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
17
23
Упущенные победы
18
15
Голы по времени матча
Забито
13
13
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
2
15%
1
8%
1-15
2
15%
5
38%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
3
23%
2
15%
61-75
3
23%
3
23%
76-90
Пропущено
12
26
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
1
8%
2
8%
1-15
1
8%
5
19%
16-30
3
25%
1
4%
31-45
1
8%
6
23%
46-60
3
25%
6
23%
61-75
3
25%
6
23%
76-90
Забито
18
13
5 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 2
16 Не забивали 19
3
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
11%
2
15%
31-45
3
17%
2
15%
46-60
4
22%
3
23%
61-75
6
33%
4
31%
76-90
Пропущено
21
24
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
3
14%
3
13%
1-15
3
14%
1
4%
16-30
5
24%
3
13%
31-45
4
19%
8
33%
46-60
0
0%
5
21%
61-75
6
29%
4
17%
76-90
Забито
31
26
10 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 6
8 Не забивали 11
5
16%
1
4%
1-15
2
6%
7
27%
16-30
3
10%
3
12%
31-45
5
16%
3
12%
46-60
7
23%
5
19%
61-75
9
29%
29%
7
27%
76-90
Пропущено
33
50
16 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 35
13 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 21
4
12%
5
10%
1-15
4
12%
6
12%
16-30
8
24%
4
8%
31-45
5
15%
14
28%
46-60
3
9%
11
22%
61-75
9
27%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Тернана
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Реджана - Тернана 0:2 Тернана - Специя 1:1 Тернана - Комо 0:1 Венеция - Тернана 1:0
Тернана - Читтаделла 3:1 Бари - Тернана 3:1 Тернана - Пиза 1:1 Парма - Тернана 3:1 Лекко - Тернана 2:3 Тернана - ФералпиСало 2:1 Козенца - Тернана 1:3 Тернана - Палермо 1:1 Специя - Тернана 2:2 Тернана - Венеция 0:1 Модена - Тернана 2:1 Тернана - Брешия 0:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Тернана - Реджана 3:0 Асколи - Тернана 2:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1
Лекко
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Лекко - Козенца 1:3 Бари - Лекко 3:1 Лекко - Кремонезе 0:1 ФералпиСало - Лекко 5:1
Лекко - Пиза 1:3 Катанзаро - Лекко 5:3 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Лекко 2:2 Лекко - Тернана 2:3 Сампдория - Лекко 2:0 Лекко - Бари 1:0 Комо - Лекко 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Лекко - Парма 3:2 Лекко - Специя 0:0 Реджана - Лекко 1:1 Палермо - Лекко 1:2 Пиза - Лекко 1:2 Лекко - Асколи 0:2 Козенца - Лекко 3:0
Результаты матчей
Тернана
Лекко
Точный счет
0:1
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
2:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 38%
0
8 раз 31%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
0
10 раз 38%
1
8 раз 31%
2
5 раз 19%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Тернана
Лекко
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
84
311
48
212
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
86
57
410
210
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
188
Больше Меньше
1610
818
818
422
323
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|14 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|13 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|13 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|10 (5)
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 12
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 10
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 11
|Бьянко Алессандро
|12
|Пиза
|Марин Мариус
|1 10