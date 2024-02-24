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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Тернана
0:0
Конец матча
Лекко
0'
9' Желтая карточка
Аматуччи Лоренцо
13' Желтая карточка
Ерарди Марио
67' Желтая карточка
Маргинеан Юлиус
90'+6

Ход матча

9'
Аматуччи Лоренцо
 
13'
 
Ерарди Марио
59'
Маргинеан Юлиус
Де Бур Кес
 
61'
Раймондо Антонио
Фавилли Андреа
 
67'
Маргинеан Юлиус
 
68'
 
Беретта Джакомо
Новакович Андрия
68'
 
Бузо Николо
Alessandro Caporale
69'
Дионизи Федерико
Луперини Грегорио
 
81'
 
Сальседо Эдди
Париджини Витторио
82'
 
Фриджерио Марко
Дельи Инноченти Дуччо
86'
Ди Стефано Филиппо
Карбони Франко
 
86'
Riccardo Zoia
Перейро Гастон
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 9
  • 2 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 398 Количество передач 360
  • 52 Владение мячом, % 48
1
Яннарилли
Энтони
32
Сгарби
Филиппо
19
Капуано
Марко
44
Lorenzo
Lucchesi
72
Аматуччи
Лоренцо
15
Касасола
Тиаго
71
Луперини
Грегорио
8
Де
Бур
Кес
79
Карбони
Франко
17
Фавилли
Андреа
10
Перейро
Гастон
22
Саракко
Умберто
44
Гульелмотти
Давиде
68
Ерарди
Марио
2
Цельяк
Ведран
17
Alessandro
Caporale
5
Дельи
Инноченти
Дуччо
96
Джорджио
Галли
29
Листковски
Марчин
32
Лепоре
Франко
90
Новакович
Андрия
14
Париджини
Витторио
Тернана
3-1-4-2
Лекко
4-3-3

История личных встреч

Тернана
Лекко

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

СB
2:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раймондо Антонио 8 0.31
Ди Стефано Филиппо 4 0.15
Касасола Тиаго 4 0.15
Диаките Салим 3 0.12
Lorenzo Lucchesi 2 0.08
Соренсен Фредерик 2 0.08
Фалетти Сесар 1 (1) 0.04
Перейро Гастон 1 0.04
Луперини Грегорио 1 0.04
Дионизи Федерико 1 0.04
Челли Алессандро III 1 0.04
Сгарби Филиппо 1 0.04
Карбони Франко 1 0.04
Пююхтя Никлас 0 0
Де Бур Кес 0 0
Мантовани Валерио 0 0
Лабойко Якуб 0 0
Коррадо Никколо 0 0
Фатиканти Джакомо 0 0
Фавазули Костантино 0 0
Лекко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новакович Андрия 6 0.23
Бузо Николо 6 0.23
Лепоре Франко 3 (2) 0.12
Ионице Артур 3 0.12
Alessandro Caporale 1 0.04
Ди Стефано Лоренцо 1 0.04
Крочата Джованни 1 0.04
Серсанти Алессандро 1 0.04
Эусепи Умберто 1 0.04
Бьянкони Алессандро 1 0.04
Mattia Tordini 1 0.04
Лемменс Матс 1 0.04
Ерарди Марио 0 0
Джудичи Лука 0 0
Дельи Инноченти Дуччо 0 0

Карточки

Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лабойко Якуб 8 0
Фалетти Сесар 6 0
Луперини Грегорио 6 0
Диаките Салим 6 0
Де Бур Кес 3 1
Раймондо Антонио 4 0
Lorenzo Lucchesi 4 0
Капуано Марко 2 1
Фавилли Андреа 2 1
Яннарилли Энтони 3 0
Челли Алессандро III 3 0
Ди Стефано Филиппо 3 0
Коррадо Никколо 1 1
Дионизи Федерико 2 0
Соренсен Фредерик 2 0
Касасола Тиаго 2 0
Пююхтя Никлас 2 0
Маргинеан Юлиус 2 0
Фавазули Костантино 2 0
Вивиани Федерико 1 0
Перейро Гастон 1 0
Пройетти Маттиа 1 0
Богдан Лука 1 0
Сгарби Филиппо 1 0
Карбони Франко 1 0
Аматуччи Лоренцо 1 0
Лекко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крочата Джованни 10 0
Серсанти Алессандро 10 0
Лемменс Матс 6 1
Дельи Инноченти Дуччо 5 0
Марроне Лука 4 0
Лепоре Франко 4 0
Alessandro Caporale 4 0
Новакович Андрия 3 0
Бьянкони Алессандро 3 0
Mattia Tordini 3 0
Цельяк Ведран 2 0
Гульелмотти Давиде 2 0
Ерарди Марио 2 0
Баттистини Маттео 2 0
Джорджио Галли 2 0
Бузо Николо 2 0
Ионице Артур 1 0
Эусепи Умберто 1 0
Капрадосси Элио 1 0
Мельграти Рикардо 1 0
Сальседо Эдди 1 0
Фриджерио Марко 1 0
Ди Стефано Лоренцо 1 0

Результаты матчей

Тернана
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Лекко
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
9
Тернана
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Лекко
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

15
21

Упущенные победы

13
6
Тернана
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (8)
50% (13)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)
Лекко
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (10)
31% (8)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

17
23

Упущенные победы

18
15

Голы по времени матча

Забито

13
13
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
2
15%
1
8%
1-15
2
15%
5
38%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
3
23%
2
15%
61-75
3
23%
3
23%
76-90

Пропущено

12
26
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
1
8%
2
8%
1-15
1
8%
5
19%
16-30
3
25%
1
4%
31-45
1
8%
6
23%
46-60
3
25%
6
23%
61-75
3
25%
6
23%
76-90

Забито

18
13
5 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 2
16 Не забивали 19
3
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
11%
2
15%
31-45
3
17%
2
15%
46-60
4
22%
3
23%
61-75
6
33%
4
31%
76-90

Пропущено

21
24
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
3
14%
3
13%
1-15
3
14%
1
4%
16-30
5
24%
3
13%
31-45
4
19%
8
33%
46-60
0
0%
5
21%
61-75
6
29%
4
17%
76-90

Забито

31
26
10 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 6
8 Не забивали 11
5
16%
1
4%
1-15
2
6%
7
27%
16-30
3
10%
3
12%
31-45
5
16%
3
12%
46-60
7
23%
5
19%
61-75
9
29%
29%
7
27%
76-90

Пропущено

33
50
16 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 35
13 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 21
4
12%
5
10%
1-15
4
12%
6
12%
16-30
8
24%
4
8%
31-45
5
15%
14
28%
46-60
3
9%
11
22%
61-75
9
27%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Тернана
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Реджана - Тернана 0:2 Тернана - Специя 1:1 Тернана - Комо 0:1 Венеция - Тернана 1:0
Тернана - Читтаделла 3:1 Бари - Тернана 3:1 Тернана - Пиза 1:1 Парма - Тернана 3:1 Лекко - Тернана 2:3 Тернана - ФералпиСало 2:1 Козенца - Тернана 1:3 Тернана - Палермо 1:1 Специя - Тернана 2:2 Тернана - Венеция 0:1 Модена - Тернана 2:1 Тернана - Брешия 0:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Тернана - Реджана 3:0 Асколи - Тернана 2:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1
Лекко
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Лекко - Козенца 1:3 Бари - Лекко 3:1 Лекко - Кремонезе 0:1 ФералпиСало - Лекко 5:1
Лекко - Пиза 1:3 Катанзаро - Лекко 5:3 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Лекко 2:2 Лекко - Тернана 2:3 Сампдория - Лекко 2:0 Лекко - Бари 1:0 Комо - Лекко 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Лекко - Парма 3:2 Лекко - Специя 0:0 Реджана - Лекко 1:1 Палермо - Лекко 1:2 Пиза - Лекко 1:2 Лекко - Асколи 0:2 Козенца - Лекко 3:0

Результаты матчей

Тернана
Лекко

Точный счет

0:1
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 38%
0
8 раз 31%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
0
10 раз 38%
1
8 раз 31%
2
5 раз 19%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Тернана
Лекко

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
8
4
3
11
1.5
4
8
2
12
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
6
5
7
1.5
4
10
2
10
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
8
0.5
Больше Меньше
16
10
8
18
1.5
8
18
4
22
2.5
3
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 26 16 7 3 49 - 26 55
2.
Венеция
 26 14 6 6 47 - 32 48
3.
Кремонезе
 26 13 8 5 35 - 19 47
4.
Палермо
 26 13 7 6 47 - 31 46
5.
Комо
 26 13 7 6 34 - 29 46
6.
Катанзаро
 26 12 6 8 42 - 37 42
7.
Читтаделла
 26 10 6 10 33 - 35 36
8.
Модена
 25 8 10 7 30 - 33 34
9.
Брешия
 26 8 10 8 26 - 25 34
10.
Сампдория
 26 9 6 11 34 - 40 33
11.
Бари
 26 7 12 7 27 - 30 33
12.
Козенца
 26 8 8 10 30 - 29 32
13.
Зюйдтироль
 26 8 7 11 33 - 36 31
14.
Реджана
 26 6 13 7 29 - 32 31
15.
Пиза
 26 7 9 10 31 - 33 30
16.
Тернана
 26 6 8 12 30 - 34 26
17.
Асколи
 26 6 8 12 26 - 32 26
18.
Специя
 25 5 10 10 25 - 38 25
19.
ФералпиСало
 26 5 6 15 27 - 42 21
20.
Лекко
 26 5 6 15 27 - 49 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 13 8 5 0 24 - 12 29
2.
Венеция
 13 8 3 2 28 - 19 27
3.
Палермо
 13 8 1 4 26 - 15 25
4.
Комо
 13 7 4 2 20 - 14 25
5.
Катанзаро
 13 7 3 3 27 - 20 24
6.
Читтаделла
 14 7 2 5 22 - 18 23
7.
Кремонезе
 14 6 5 3 18 - 10 23
8.
Бари
 13 5 6 2 15 - 13 21
9.
Модена
 12 5 3 4 14 - 13 18
10.
Брешия
 13 4 5 4 12 - 12 17
11.
Козенца
 13 4 4 5 21 - 17 16
12.
Зюйдтироль
 13 4 3 6 15 - 17 15
13.
Сампдория
 13 4 3 6 16 - 19 15
14.
Тернана
 14 3 6 5 13 - 12 15
15.
Пиза
 13 3 5 5 16 - 17 14
16.
Реджана
 13 2 8 3 13 - 16 14
17.
Асколи
 12 3 4 5 12 - 12 13
18.
Специя
 12 2 6 4 10 - 11 12
19.
ФералпиСало
 13 3 3 7 17 - 19 12
20.
Лекко
 12 3 1 8 14 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 13 8 2 3 25 - 14 26
2.
Кремонезе
 12 7 3 2 17 - 9 24
3.
Венеция
 13 6 3 4 19 - 13 21
4.
Комо
 13 6 3 4 14 - 15 21
5.
Палермо
 13 5 6 2 21 - 16 21
6.
Катанзаро
 13 5 3 5 15 - 17 18
7.
Сампдория
 13 5 3 5 18 - 21 18
8.
Брешия
 13 4 5 4 14 - 13 17
9.
Реджана
 13 4 5 4 16 - 16 17
10.
Пиза
 13 4 4 5 15 - 16 16
11.
Зюйдтироль
 13 4 4 5 18 - 19 16
12.
Козенца
 13 4 4 5 9 - 12 16
13.
Модена
 13 3 7 3 16 - 20 16
14.
Читтаделла
 12 3 4 5 11 - 17 13
15.
Специя
 13 3 4 6 15 - 27 13
16.
Асколи
 14 3 4 7 14 - 20 13
17.
Бари
 13 2 6 5 12 - 17 12
18.
Тернана
 12 3 2 7 17 - 22 11
19.
Лекко
 14 2 5 7 13 - 26 11
20.
ФералпиСало
 13 2 3 8 10 - 23 9
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 14 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 13 (6)
Кремонезе Кода Массимо 13 (2)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Парма Ман Деннис 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Читтаделла Бранка Симоне 1 12
Асколи Беллучи Джузеппе 2 10
Бари Ди Чезаре Валерио 1 11
Бьянко Алессандро 12
Пиза Марин Мариус 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 13'
    Ерарди Марио получил желтую карточку от судьи
  • 9'
    Аматуччи Лоренцо получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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