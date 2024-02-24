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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Читтаделла
1:2
Конец матча
Катанзаро
0'
4' Желтая карточка
Бальдини Энрико
0:1
19' Гол
Йемелло Пьетро
1:1
29' Пенальти
Бальдини Энрико
32' Желтая карточка
Сконьямилло Стефано
1:2
56' Гол
Йемелло Пьетро
85' Желтая карточка
Вероли Давиде
90' Желтая карточка
Бриньола Энрико
90'+7
36
Кастари
Элхан
2
Сальви
Алессандро
30
Stefano
Negro
15
Фраре
Доменико
24
Кариссони
Лоренцо
16
Вита
Алессио
27
Данци
Андреа
20
Каррьеро
Джузеппе
92
Бальдини
Энрико
7
Пандольфи
Лука
11
Filippo
Pittarello
1
Фулиньяти
Андреа
92
Шитум
Марио
14
Сконьямилло
Стефано
4
Антонини
Матиас
72
Вероли
Давиде
24
Сунас
Димитрис
8
Верна
Лука
10
Петриччоне
Якопо
27
Вандепутте
Яри
9
Йемелло
Пьетро
70
Амброзино
Джузеппе
Читтаделла
4-3-1-2
Катанзаро
4-4-2

История личных встреч

Читтаделла
Катанзаро

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пандольфи Лука 7 0.27
Вита Алессио 4 0.15
Filippo Pittarello 4 0.15
Кассано Клаудио 3 0.12
Маистрелло Томми 3 0.12
Andrea Magrassi 3 0.12
Каррьеро Джузеппе 2 0.08
Бранка Симоне 1 0.04
Кариссони Лоренцо 1 0.04
Сальви Алессандро 1 0.04
Stefano Negro 1 0.04
Паван Никола 1 0.04
Francesco Amatucci 1 0.04
Бальдини Энрико 1 (1) 0.04
Federico Giraudo 0 0
Тессьоре Андреа 0 0
Мастрантонио Валерио 0 0
Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йемелло Пьетро 9 0.35
Бьяши Томмазо 7 0.27
Вандепутте Яри 6 (1) 0.23
Сунас Димитрис 3 0.12
Верна Лука 3 0.12
Амброзино Джузеппе 2 0.08
Доннарумма Альфредо 2 (1) 0.08
Антонини Матиас 2 0.08
Помпетти Марко 1 0.04
Бригенти Николо 1 0.04
Бриньола Энрико 1 0.04
Гион Андреа 1 0.04
Стоппа Маттео 0 0
Кацерис Панос 0 0
Шитум Марио 0 0
Сконьямилло Стефано 0 0

Карточки

Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 12 1
Сальви Алессандро 8 0
Кариссони Лоренцо 8 0
Анжели Маттео 5 1
Federico Giraudo 5 0
Stefano Negro 5 0
Filippo Pittarello 4 0
Пандольфи Лука 3 0
Мастрантонио Валерио 3 0
Бальдини Энрико 2 0
Маистрелло Томми 2 0
Вита Алессио 2 0
Паван Никола 2 0
Каррьеро Джузеппе 2 0
Фраре Доменико 2 0
Francesco Amatucci 2 0
Andrea Magrassi 1 0
Тессьоре Андреа 1 0
Соттини Эдоардо 1 0
Кассано Клаудио 1 0
Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сконьямилло Стефано 10 0
Бригенти Николо 6 1
Вандепутте Яри 5 0
Вероли Давиде 5 0
Шитум Марио 4 0
Сунас Димитрис 4 0
Бьяши Томмазо 4 0
Кацерис Панос 4 0
Оливери Андреа 2 1
Миранда Кевин 2 1
Стоппа Маттео 3 0
Гион Андреа 3 0
Йемелло Пьетро 2 0
Крайнц Лука 2 0
Верна Лука 2 0
Помпетти Марко 2 0
Амброзино Джузеппе 2 0
Д'Андреа Лука 2 0
Фулиньяти Андреа 1 0
Понтиссо Симоне 1 0
Петриччоне Якопо 1 0
Бриньола Энрико 1 0

Результаты матчей

Читтаделла
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Катанзаро
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

6
4
Читтаделла
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Катанзаро
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
77% (10)
15% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

13
10

Упущенные победы

7
20
Читтаделла
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
46% (12)
38% (10)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
Катанзаро
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
46% (12)
35% (9)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

17
16

Упущенные победы

13
24

Голы по времени матча

Забито

23
15
13 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 18
5
22%
1
7%
1-15
5
22%
2
13%
16-30
3
13%
7
47%
31-45
1
4%
3
20%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
7
30%
2
13%
76-90

Пропущено

17
17
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
18%
3
18%
1-15
2
12%
3
18%
16-30
2
12%
4
24%
31-45
4
24%
2
12%
46-60
3
18%
1
6%
61-75
3
18%
4
24%
76-90

Забито

11
23
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 10
17 Не забивали 14
2
18%
4
17%
1-15
1
9%
5
22%
16-30
2
18%
1
4%
31-45
1
9%
7
30%
46-60
1
9%
3
13%
61-75
4
36%
3
13%
76-90

Пропущено

17
24
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 12
3
18%
2
8%
1-15
3
18%
6
25%
16-30
3
18%
3
13%
31-45
4
24%
7
29%
29%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
1
6%
6
25%
76-90

Забито

34
38
18 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 15
5 Не забивали 6
7
21%
5
13%
1-15
6
18%
7
18%
16-30
5
15%
8
21%
31-45
2
6%
10
26%
46-60
3
9%
3
8%
61-75
11
32%
5
13%
76-90

Пропущено

34
41
16 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 23
6
18%
5
12%
1-15
5
15%
9
22%
16-30
5
15%
7
17%
31-45
8
24%
9
22%
46-60
6
18%
1
2%
61-75
4
12%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Читтаделла
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Специя - Читтаделла 4:2 Читтаделла - Парма 1:2 Брешия - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Сампдория 1:2
Тернана - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Палермо 2:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Специя 4:1 Модена - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Козенца 2:0 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Брешия 3:2 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Читтаделла - Лекко 2:1 Катанзаро - Читтаделла 1:1
Катанзаро
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Катанзаро - Асколи 3:2 Специя - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Палермо 1:1
ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Катанзаро - Лекко 5:3 Реджана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Брешия 2:3 Асколи - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Пиза 2:0 Палермо - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Козенца 2:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Катанзаро - Модена 1:2 Комо - Катанзаро 1:0 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Бари - Катанзаро 2:2

Результаты матчей

Читтаделла
Катанзаро

Точный счет

1:2
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:2
5 раз 19%
2:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 46%
2
7 раз 27%
0
5 раз 19%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
2
9 раз 35%
0
6 раз 23%
1
6 раз 23%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Читтаделла
Катанзаро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
1
7
7
1.5
9
4
2
12
2.5
4
9
1
13
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
5
2
10
1.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
20
6
9
17
1.5
14
12
2
24
2.5
5
21
1
25
3.5
2
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 25 16 6 3 48 - 25 54
2.
Кремонезе
 26 13 8 5 35 - 19 47
3.
Палермо
 26 13 7 6 47 - 31 46
4.
Венеция
 25 13 6 6 45 - 31 45
5.
Комо
 25 13 6 6 33 - 28 45
6.
Катанзаро
 26 12 6 8 42 - 37 42
7.
Читтаделла
 26 10 6 10 33 - 35 36
8.
Модена
 25 8 10 7 30 - 33 34
9.
Брешия
 26 8 10 8 26 - 25 34
10.
Сампдория
 26 9 6 11 34 - 40 33
11.
Бари
 26 7 12 7 27 - 30 33
12.
Козенца
 26 8 8 10 30 - 29 32
13.
Зюйдтироль
 26 8 7 11 33 - 36 31
14.
Реджана
 26 6 13 7 29 - 32 31
15.
Пиза
 25 7 9 9 30 - 31 30
16.
Асколи
 26 6 8 12 26 - 32 26
17.
Тернана
 25 6 7 12 30 - 34 25
18.
Специя
 25 5 10 10 25 - 38 25
19.
ФералпиСало
 26 5 6 15 27 - 42 21
20.
Лекко
 25 5 5 15 27 - 49 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 13 8 5 0 24 - 12 29
2.
Венеция
 13 8 3 2 28 - 19 27
3.
Палермо
 13 8 1 4 26 - 15 25
4.
Комо
 12 7 3 2 19 - 13 24
5.
Катанзаро
 13 7 3 3 27 - 20 24
6.
Читтаделла
 14 7 2 5 22 - 18 23
7.
Кремонезе
 14 6 5 3 18 - 10 23
8.
Бари
 13 5 6 2 15 - 13 21
9.
Модена
 12 5 3 4 14 - 13 18
10.
Брешия
 13 4 5 4 12 - 12 17
11.
Козенца
 13 4 4 5 21 - 17 16
12.
Зюйдтироль
 13 4 3 6 15 - 17 15
13.
Сампдория
 13 4 3 6 16 - 19 15
14.
Пиза
 12 3 5 4 15 - 15 14
15.
Тернана
 13 3 5 5 13 - 12 14
16.
Реджана
 13 2 8 3 13 - 16 14
17.
Асколи
 12 3 4 5 12 - 12 13
18.
Специя
 12 2 6 4 10 - 11 12
19.
ФералпиСало
 13 3 3 7 17 - 19 12
20.
Лекко
 12 3 1 8 14 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 12 8 1 3 24 - 13 25
2.
Кремонезе
 12 7 3 2 17 - 9 24
3.
Комо
 13 6 3 4 14 - 15 21
4.
Палермо
 13 5 6 2 21 - 16 21
5.
Венеция
 12 5 3 4 17 - 12 18
6.
Катанзаро
 13 5 3 5 15 - 17 18
7.
Сампдория
 13 5 3 5 18 - 21 18
8.
Брешия
 13 4 5 4 14 - 13 17
9.
Реджана
 13 4 5 4 16 - 16 17
10.
Пиза
 13 4 4 5 15 - 16 16
11.
Зюйдтироль
 13 4 4 5 18 - 19 16
12.
Козенца
 13 4 4 5 9 - 12 16
13.
Модена
 13 3 7 3 16 - 20 16
14.
Читтаделла
 12 3 4 5 11 - 17 13
15.
Специя
 13 3 4 6 15 - 27 13
16.
Асколи
 14 3 4 7 14 - 20 13
17.
Бари
 13 2 6 5 12 - 17 12
18.
Тернана
 12 3 2 7 17 - 22 11
19.
Лекко
 13 2 4 7 13 - 26 10
20.
ФералпиСало
 13 2 3 8 10 - 23 9
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 13 (6)
Венеция Похьянпало Йоэль 13 (3)
Кремонезе Кода Массимо 13 (2)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Парма Ман Деннис 10 (5)
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Топ нарушителей
Читтаделла Бранка Симоне 1 12
Асколи Беллучи Джузеппе 2 10
Бари Ди Чезаре Валерио 1 11
Бьянко Алессандро 12
Пиза Марин Мариус 1 9
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