Тур: 26. Стадион: Stadio P.C. Tombolato.
1:2
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаБальдини Энрико
0:1
19' ГолЙемелло Пьетро
1:1
29' ПенальтиБальдини Энрико
32' Желтая карточкаСконьямилло Стефано
1:2
56' ГолЙемелло Пьетро
85' Желтая карточкаВероли Давиде
90' Желтая карточкаБриньола Энрико
90'+7
Ход матча
19'
0:1
29'
1:1
56'
1:2
85'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 5
-
5 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
34 Владение мячом, % 66
16
Вита
Алессио
27
Данци
Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
-
27 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
74 Ahmed Sanogo
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
92 Шитум МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Сала АндреаВратарь
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виварини Винченцо
История личных встреч
Читтаделла
Катанзаро
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пандольфи Лука
|7
|0.27
|Вита Алессио
|4
|0.15
|Filippo Pittarello
|4
|0.15
|Кассано Клаудио
|3
|0.12
|Маистрелло Томми
|3
|0.12
|Andrea Magrassi
|3
|0.12
|Каррьеро Джузеппе
|2
|0.08
|Бранка Симоне
|1
|0.04
|Кариссони Лоренцо
|1
|0.04
|Сальви Алессандро
|1
|0.04
|Stefano Negro
|1
|0.04
|Паван Никола
|1
|0.04
|Francesco Amatucci
|1
|0.04
|Бальдини Энрико
|1 (1)
|0.04
|Federico Giraudo
|0
|0
|Тессьоре Андреа
|0
|0
|Мастрантонио Валерио
|0
|0
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йемелло Пьетро
|9
|0.35
|Бьяши Томмазо
|7
|0.27
|Вандепутте Яри
|6 (1)
|0.23
|Сунас Димитрис
|3
|0.12
|Верна Лука
|3
|0.12
|Амброзино Джузеппе
|2
|0.08
|Доннарумма Альфредо
|2 (1)
|0.08
|Антонини Матиас
|2
|0.08
|Помпетти Марко
|1
|0.04
|Бригенти Николо
|1
|0.04
|Бриньола Энрико
|1
|0.04
|Гион Андреа
|1
|0.04
|Стоппа Маттео
|0
|0
|Кацерис Панос
|0
|0
|Шитум Марио
|0
|0
|Сконьямилло Стефано
|0
|0
Карточки
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|12
|1
|Сальви Алессандро
|8
|0
|Кариссони Лоренцо
|8
|0
|Анжели Маттео
|5
|1
|Federico Giraudo
|5
|0
|Stefano Negro
|5
|0
|Filippo Pittarello
|4
|0
|Пандольфи Лука
|3
|0
|Мастрантонио Валерио
|3
|0
|Бальдини Энрико
|2
|0
|Маистрелло Томми
|2
|0
|Вита Алессио
|2
|0
|Паван Никола
|2
|0
|Каррьеро Джузеппе
|2
|0
|Фраре Доменико
|2
|0
|Francesco Amatucci
|2
|0
|Andrea Magrassi
|1
|0
|Тессьоре Андреа
|1
|0
|Соттини Эдоардо
|1
|0
|Кассано Клаудио
|1
|0
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сконьямилло Стефано
|10
|0
|Бригенти Николо
|6
|1
|Вандепутте Яри
|5
|0
|Вероли Давиде
|5
|0
|Шитум Марио
|4
|0
|Сунас Димитрис
|4
|0
|Бьяши Томмазо
|4
|0
|Кацерис Панос
|4
|0
|Оливери Андреа
|2
|1
|Миранда Кевин
|2
|1
|Стоппа Маттео
|3
|0
|Гион Андреа
|3
|0
|Йемелло Пьетро
|2
|0
|Крайнц Лука
|2
|0
|Верна Лука
|2
|0
|Помпетти Марко
|2
|0
|Амброзино Джузеппе
|2
|0
|Д'Андреа Лука
|2
|0
|Фулиньяти Андреа
|1
|0
|Понтиссо Симоне
|1
|0
|Петриччоне Якопо
|1
|0
|Бриньола Энрико
|1
|0
Результаты матчей
Читтаделла
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Катанзаро
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
6
4
Читтаделла
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Катанзаро
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
77% (10)
15% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
13
10
Упущенные победы
7
20
Читтаделла
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
46% (12)
38% (10)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
Катанзаро
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
46% (12)
35% (9)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
17
16
Упущенные победы
13
24
Голы по времени матча
Забито
23
15
13 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 18
5
22%
1
7%
1-15
5
22%
2
13%
16-30
3
13%
7
47%
31-45
1
4%
3
20%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
7
30%
2
13%
76-90
Пропущено
17
17
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
18%
3
18%
1-15
2
12%
3
18%
16-30
2
12%
4
24%
31-45
4
24%
2
12%
46-60
3
18%
1
6%
61-75
3
18%
4
24%
76-90
Забито
11
23
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 10
17 Не забивали 14
2
18%
4
17%
1-15
1
9%
5
22%
16-30
2
18%
1
4%
31-45
1
9%
7
30%
46-60
1
9%
3
13%
61-75
4
36%
3
13%
76-90
Пропущено
17
24
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 12
3
18%
2
8%
1-15
3
18%
6
25%
16-30
3
18%
3
13%
31-45
4
24%
7
29%
29%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
1
6%
6
25%
76-90
Забито
34
38
18 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 15
5 Не забивали 6
7
21%
5
13%
1-15
6
18%
7
18%
16-30
5
15%
8
21%
31-45
2
6%
10
26%
46-60
3
9%
3
8%
61-75
11
32%
5
13%
76-90
Пропущено
34
41
16 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 23
6
18%
5
12%
1-15
5
15%
9
22%
16-30
5
15%
7
17%
31-45
8
24%
9
22%
46-60
6
18%
1
2%
61-75
4
12%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Читтаделла
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Специя - Читтаделла 4:2 Читтаделла - Парма 1:2 Брешия - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Сампдория 1:2
Тернана - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Палермо 2:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Специя 4:1 Модена - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Козенца 2:0 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Брешия 3:2 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Читтаделла - Лекко 2:1 Катанзаро - Читтаделла 1:1
Катанзаро
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Катанзаро - Асколи 3:2 Специя - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Палермо 1:1
ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Катанзаро - Лекко 5:3 Реджана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Брешия 2:3 Асколи - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Пиза 2:0 Палермо - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Козенца 2:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Катанзаро - Модена 1:2 Комо - Катанзаро 1:0 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Бари - Катанзаро 2:2
Результаты матчей
Читтаделла
Катанзаро
Точный счет
1:2
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:2
5 раз 19%
2:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 46%
2
7 раз 27%
0
5 раз 19%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
2
9 раз 35%
0
6 раз 23%
1
6 раз 23%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Читтаделла
Катанзаро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
121
77
94
212
49
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
85
210
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
215
Больше Меньше
206
917
1412
224
521
125
224
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|13 (6)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|13 (3)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|13 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|10 (5)
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 12
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 10
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 11
|Бьянко Алессандро
|12
|Пиза
|Марин Мариус
|1 9