Тур: 26. Стадион: Stadio Romeo Anconetani.
0'
21' Желтая карточкаПьерини Николас
24' Желтая карточкаБузио Джанлука
57' Желтая карточкаМарин Мариус
0:1
62' ГолПохьянпало Йоэль
1:1
68' ГолБонфанти Николас
74' Желтая карточкаБарбьери Томмазо
82' Желтая карточкаСверко Марин
1:2
90' ГолОливьери Марко
90'+7
Ход матча
21'
24'
57'
62'
0:1
68'
74'
82'
90'
1:2
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
455 Количество передач 423
-
51 Владение мячом, % 49
15
Туре
Идрисса
27
Валоти
Матиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
-
27 Валоти МатиаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Млакар ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Альберто Аквилани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Сверко МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
25 Дембеле АлиЗащитник
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Яяло МатоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Пиза
Венеция
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
7 матчей
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.25
1.67
Среднее время на гол
72
54
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.29
1.29
Тотал матчей
2.5
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
70
70
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валоти Матиа
|8 (3)
|0.31
|Млакар Ян
|2
|0.08
|Трамони Лисандру
|2
|0.08
|Караччоло Антонио
|2
|0.08
|Канестрелли Симоне
|2
|0.08
|Марин Мариус
|1
|0.04
|Торрегросса Эрнесто
|1 (1)
|0.04
|Велозу Мигель
|1
|0.04
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.04
|Калабрези Артуро
|1
|0.04
|Беруатто Пьетро
|1
|0.04
|Эштевеш Томаш
|1
|0.04
|Пиччинини Габриэле
|1
|0.04
|Alesandro Arena
|1
|0.04
|Морео Стефано
|1
|0.04
|Трамони Маттео
|1
|0.04
|Барбьери Томмазо
|1
|0.04
|Д'Аллесандро Марко
|0
|0
|Туре Идрисса
|0
|0
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|14 (4)
|0.54
|Гюткьяр Кристиан
|7 (1)
|0.27
|Пьерини Николас
|5
|0.19
|Бузио Джанлука
|5
|0.19
|Тессманн Таннер
|4
|0.15
|Йонсен Деннис
|3
|0.12
|Альтаре Джорджо
|3
|0.12
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|2
|0.08
|Дзампано Франческо
|1
|0.04
|Оливьери Марко
|1
|0.04
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|1
|0.04
|Дембеле Али
|1
|0.04
|Кандела Антонио
|0
|0
|Андерсен Магнус II
|0
|0
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|10
|1
|Канестрелли Симоне
|9
|0
|Барбьери Томмазо
|5
|1
|Николас Андраде
|6
|0
|Трамони Лисандру
|6
|0
|Калабрези Артуро
|4
|1
|Леверб Максим
|4
|1
|Эштевеш Томаш
|5
|0
|Херманнссон Хьёртур
|3
|1
|Пиччинини Габриэле
|4
|0
|Велозу Мигель
|3
|0
|Д'Аллесандро Марко
|3
|0
|Морео Стефано
|3
|0
|Alesandro Arena
|3
|0
|Надь Адам
|1
|1
|Мазуччи Гаэтано
|2
|0
|Караччоло Антонио
|2
|0
|Валоти Матиа
|2
|0
|Туре Идрисса
|2
|0
|Беруатто Пьетро
|2
|0
|Юрешкин Роко
|2
|0
|Млакар Ян
|1
|0
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзампано Франческо
|5
|1
|Альтаре Джорджо
|6
|0
|Тессманн Таннер
|6
|0
|Сверко Марин
|5
|0
|Йонсен Деннис
|4
|0
|Кандела Антонио
|3
|0
|Бузио Джанлука
|3
|0
|Оливьери Марко
|1
|1
|Лелла Нунцио
|2
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|2
|0
|Дембеле Али
|2
|0
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|0
|1
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Похьянпало Йоэль
|1
|0
|Йоронен Йессе
|1
|0
|Пьерини Николас
|1
|0
|Бертинато Бруно
|1
|0
Результаты матчей
Пиза
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Венеция
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
11
5
Пиза
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Венеция
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
10
25
Пиза
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (5)
42% (11)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)
Венеция
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
15% (4)
58% (15)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
23% (6)
42% (11)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
12
9
Упущенные победы
21
30
Голы по времени матча
Забито
16
19
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
2
13%
1
5%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
4
25%
2
11%
61-75
4
25%
11
58%
76-90
Пропущено
17
13
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
5
29%
29%
1
8%
1-15
2
12%
3
23%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
6
35%
3
23%
76-90
Забито
16
28
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
2
13%
1
4%
1-15
2
13%
5
18%
16-30
2
13%
7
25%
31-45
4
25%
7
25%
46-60
2
13%
4
14%
61-75
4
25%
4
14%
76-90
Пропущено
15
19
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
1
7%
3
16%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
2
13%
3
16%
46-60
3
20%
5
26%
61-75
5
33%
4
21%
76-90
Забито
32
47
12 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 29
11 Забивали первыми 12
4 Не забивали 4
4
13%
2
4%
1-15
4
13%
8
17%
16-30
4
13%
8
17%
31-45
6
19%
8
17%
46-60
6
19%
6
13%
61-75
8
25%
15
32%
76-90
Пропущено
32
32
15 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 18
6
19%
4
13%
1-15
4
13%
5
16%
16-30
5
16%
3
9%
31-45
2
6%
7
22%
46-60
4
13%
6
19%
61-75
11
34%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Парма - Пиза 3:2 Пиза - Сампдория 2:0 Козенца - Пиза 1:1 Пиза - Специя 2:3
Лекко - Пиза 1:3 Пиза - Реджана 2:2 Тернана - Пиза 1:1 Пиза - Асколи 1:0 Палермо - Пиза 3:2 Катанзаро - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Пиза - Брешия 1:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Пиза - Комо 1:1 Венеция - Пиза 2:1 Пиза - Лекко 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Специя - Пиза 0:0 Пиза - Козенца 1:2 Реджана - Пиза 0:0
Венеция
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Венеция - Модена 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Тернана 1:0
Козенца - Венеция 4:2 Венеция - Сампдория 5:3 Байер Л - Венеция 4:1 ФералпиСало - Венеция 2:2 Венеция - Лекко 2:2 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Кремонезе - Венеция 1:0 Венеция - Асколи 3:1 Бари - Венеция 0:3 Венеция - Копер 4:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Тернана - Венеция 0:1 Венеция - Пиза 2:1 Реджана - Венеция 1:0 Венеция - Парма 3:2 Модена - Венеция 1:3
Результаты матчей
Пиза
Венеция
Точный счет
1:2
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
1:2
5 раз 19%
0:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 46%
2
8 раз 31%
0
5 раз 19%
3
1 раз 4%
2
9 раз 35%
1
6 раз 23%
3
6 раз 23%
0
4 раза 15%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Пиза
Венеция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
49
94
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
94
58
76
112
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
215
Больше Меньше
224
917
1610
125
719
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|14 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|13 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|13 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|10 (5)
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 12
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 10
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 11
|Бьянко Алессандро
|12
|Пиза
|Марин Мариус
|1 10