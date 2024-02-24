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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Пиза
1:2
Конец матча
Венеция
0'
21' Желтая карточка
Пьерини Николас
24' Желтая карточка
Бузио Джанлука
57' Желтая карточка
Марин Мариус
0:1
62' Гол
Похьянпало Йоэль
1:1
68' Гол
Бонфанти Николас
74' Желтая карточка
Барбьери Томмазо
82' Желтая карточка
Сверко Марин
1:2
90' Гол
Оливьери Марко
90'+7

Ход матча

21'
 
Пьерини Николас
24'
 
Бузио Джанлука
46'
 
Оливьери Марко
Пьерини Николас
57'
Марин Мариус
 
59'
Беруатто Пьетро
Эштевеш Томаш
 
59'
Alesandro Arena
Валоти Матиа
 
62'
0:1
Похьянпало Йоэль
65'
 
Ульманн Максимилиан
Дзампано Франческо
65'
 
Эллертссон Микаэль-Эгиль
Бьярксон Бьярки Стейнн
68'
Бонфанти Николас
(Alesandro Arena)
1:1
71'
Млакар Ян
Бонфанти Николас
 
74'
Барбьери Томмазо
 
78'
 
Гюткьяр Кристиан
Похьянпало Йоэль
82'
 
Сверко Марин
84'
Херманнссон Хьёртур
Калабрези Артуро
 
85'
Барберис Андреа
Велозу Мигель
 
90'
1:2
Оливьери Марко
(Бузио Джанлука)
90'
 
Яяло Мато
Бузио Джанлука

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 455 Количество передач 423
  • 51 Владение мячом, % 49
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Николас
Андраде
33
Калабрези
Артуро
4
Караччоло
Антонио
5
Канестрелли
Симоне
42
Барбьери
Томмазо
19
Эштевеш
Томаш
8
Марин
Мариус
44
Велозу
Мигель
15
Туре
Идрисса
27
Валоти
Матиа
9
Бонфанти
Николас
1
Йоронен
Йессе
4
Идзес
Джей
30
Свобода
Михаэль
33
Сверко
Марин
27
Кандела
Антонио
19
Бьярксон
Бьярки
Стейнн
8
Тессманн
Таннер
6
Бузио
Джанлука
7
Дзампано
Франческо
20
Похьянпало
Йоэль
10
Пьерини
Николас
Пиза
3-4-2-1
Венеция
3-5-2

История личных встреч

Пиза
Венеция

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

7 матчей

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

История матчей

СB
2:1
СB
1:1
СB
1:1
СB
2:2
СB
1:1
СB
1:2
СB
1:1

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1.67

Среднее время на гол

72
54

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.29
1.29

Тотал матчей

2.5
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
70

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валоти Матиа 8 (3) 0.31
Млакар Ян 2 0.08
Трамони Лисандру 2 0.08
Караччоло Антонио 2 0.08
Канестрелли Симоне 2 0.08
Марин Мариус 1 0.04
Торрегросса Эрнесто 1 (1) 0.04
Велозу Мигель 1 0.04
Мазуччи Гаэтано 1 0.04
Калабрези Артуро 1 0.04
Беруатто Пьетро 1 0.04
Эштевеш Томаш 1 0.04
Пиччинини Габриэле 1 0.04
Alesandro Arena 1 0.04
Морео Стефано 1 0.04
Трамони Маттео 1 0.04
Барбьери Томмазо 1 0.04
Д'Аллесандро Марко 0 0
Туре Идрисса 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 14 (4) 0.54
Гюткьяр Кристиан 7 (1) 0.27
Пьерини Николас 5 0.19
Бузио Джанлука 5 0.19
Тессманн Таннер 4 0.15
Йонсен Деннис 3 0.12
Альтаре Джорджо 3 0.12
Эллертссон Микаэль-Эгиль 2 0.08
Дзампано Франческо 1 0.04
Оливьери Марко 1 0.04
Бьярксон Бьярки Стейнн 1 0.04
Дембеле Али 1 0.04
Кандела Антонио 0 0
Андерсен Магнус II 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 10 1
Канестрелли Симоне 9 0
Барбьери Томмазо 5 1
Николас Андраде 6 0
Трамони Лисандру 6 0
Калабрези Артуро 4 1
Леверб Максим 4 1
Эштевеш Томаш 5 0
Херманнссон Хьёртур 3 1
Пиччинини Габриэле 4 0
Велозу Мигель 3 0
Д'Аллесандро Марко 3 0
Морео Стефано 3 0
Alesandro Arena 3 0
Надь Адам 1 1
Мазуччи Гаэтано 2 0
Караччоло Антонио 2 0
Валоти Матиа 2 0
Туре Идрисса 2 0
Беруатто Пьетро 2 0
Юрешкин Роко 2 0
Млакар Ян 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзампано Франческо 5 1
Альтаре Джорджо 6 0
Тессманн Таннер 6 0
Сверко Марин 5 0
Йонсен Деннис 4 0
Кандела Антонио 3 0
Бузио Джанлука 3 0
Оливьери Марко 1 1
Лелла Нунцио 2 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 2 0
Дембеле Али 2 0
Бьярксон Бьярки Стейнн 0 1
Гюткьяр Кристиан 1 0
Черышев Денис 1 0
Похьянпало Йоэль 1 0
Йоронен Йессе 1 0
Пьерини Николас 1 0
Бертинато Бруно 1 0

Результаты матчей

Пиза
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Венеция
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

11
5
Пиза
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Венеция
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

10
25
Пиза
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (5)
42% (11)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)
Венеция
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
15% (4)
58% (15)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
23% (6)
42% (11)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

12
9

Упущенные победы

21
30

Голы по времени матча

Забито

16
19
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
2
13%
1
5%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
4
25%
2
11%
61-75
4
25%
11
58%
76-90

Пропущено

17
13
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
5
29%
29%
1
8%
1-15
2
12%
3
23%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
6
35%
3
23%
76-90

Забито

16
28
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
2
13%
1
4%
1-15
2
13%
5
18%
16-30
2
13%
7
25%
31-45
4
25%
7
25%
46-60
2
13%
4
14%
61-75
4
25%
4
14%
76-90

Пропущено

15
19
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
1
7%
3
16%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
2
13%
3
16%
46-60
3
20%
5
26%
61-75
5
33%
4
21%
76-90

Забито

32
47
12 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 29
11 Забивали первыми 12
4 Не забивали 4
4
13%
2
4%
1-15
4
13%
8
17%
16-30
4
13%
8
17%
31-45
6
19%
8
17%
46-60
6
19%
6
13%
61-75
8
25%
15
32%
76-90

Пропущено

32
32
15 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 18
6
19%
4
13%
1-15
4
13%
5
16%
16-30
5
16%
3
9%
31-45
2
6%
7
22%
46-60
4
13%
6
19%
61-75
11
34%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Парма - Пиза 3:2 Пиза - Сампдория 2:0 Козенца - Пиза 1:1 Пиза - Специя 2:3
Лекко - Пиза 1:3 Пиза - Реджана 2:2 Тернана - Пиза 1:1 Пиза - Асколи 1:0 Палермо - Пиза 3:2 Катанзаро - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Пиза - Брешия 1:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Пиза - Комо 1:1 Венеция - Пиза 2:1 Пиза - Лекко 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Специя - Пиза 0:0 Пиза - Козенца 1:2 Реджана - Пиза 0:0
Венеция
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Венеция - Модена 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Тернана 1:0
Козенца - Венеция 4:2 Венеция - Сампдория 5:3 Байер Л - Венеция 4:1 ФералпиСало - Венеция 2:2 Венеция - Лекко 2:2 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Кремонезе - Венеция 1:0 Венеция - Асколи 3:1 Бари - Венеция 0:3 Венеция - Копер 4:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Тернана - Венеция 0:1 Венеция - Пиза 2:1 Реджана - Венеция 1:0 Венеция - Парма 3:2 Модена - Венеция 1:3

Результаты матчей

Пиза
Венеция

Точный счет

1:2
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
1:2
5 раз 19%
0:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 46%
2
8 раз 31%
0
5 раз 19%
3
1 раз 4%
2
9 раз 35%
1
6 раз 23%
3
6 раз 23%
0
4 раза 15%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Пиза
Венеция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
4
9
1.5
9
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
4
5
8
1.5
7
6
1
12
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
22
4
9
17
1.5
16
10
1
25
2.5
7
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 26 16 7 3 49 - 26 55
2.
Венеция
 26 14 6 6 47 - 32 48
3.
Кремонезе
 26 13 8 5 35 - 19 47
4.
Палермо
 26 13 7 6 47 - 31 46
5.
Комо
 26 13 7 6 34 - 29 46
6.
Катанзаро
 26 12 6 8 42 - 37 42
7.
Читтаделла
 26 10 6 10 33 - 35 36
8.
Модена
 25 8 10 7 30 - 33 34
9.
Брешия
 26 8 10 8 26 - 25 34
10.
Сампдория
 26 9 6 11 34 - 40 33
11.
Бари
 26 7 12 7 27 - 30 33
12.
Козенца
 26 8 8 10 30 - 29 32
13.
Зюйдтироль
 26 8 7 11 33 - 36 31
14.
Реджана
 26 6 13 7 29 - 32 31
15.
Пиза
 26 7 9 10 31 - 33 30
16.
Тернана
 26 6 8 12 30 - 34 26
17.
Асколи
 26 6 8 12 26 - 32 26
18.
Специя
 25 5 10 10 25 - 38 25
19.
ФералпиСало
 26 5 6 15 27 - 42 21
20.
Лекко
 26 5 6 15 27 - 49 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 13 8 5 0 24 - 12 29
2.
Венеция
 13 8 3 2 28 - 19 27
3.
Палермо
 13 8 1 4 26 - 15 25
4.
Комо
 13 7 4 2 20 - 14 25
5.
Катанзаро
 13 7 3 3 27 - 20 24
6.
Читтаделла
 14 7 2 5 22 - 18 23
7.
Кремонезе
 14 6 5 3 18 - 10 23
8.
Бари
 13 5 6 2 15 - 13 21
9.
Модена
 12 5 3 4 14 - 13 18
10.
Брешия
 13 4 5 4 12 - 12 17
11.
Козенца
 13 4 4 5 21 - 17 16
12.
Зюйдтироль
 13 4 3 6 15 - 17 15
13.
Сампдория
 13 4 3 6 16 - 19 15
14.
Тернана
 14 3 6 5 13 - 12 15
15.
Пиза
 13 3 5 5 16 - 17 14
16.
Реджана
 13 2 8 3 13 - 16 14
17.
Асколи
 12 3 4 5 12 - 12 13
18.
Специя
 12 2 6 4 10 - 11 12
19.
ФералпиСало
 13 3 3 7 17 - 19 12
20.
Лекко
 12 3 1 8 14 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 13 8 2 3 25 - 14 26
2.
Кремонезе
 12 7 3 2 17 - 9 24
3.
Венеция
 13 6 3 4 19 - 13 21
4.
Комо
 13 6 3 4 14 - 15 21
5.
Палермо
 13 5 6 2 21 - 16 21
6.
Катанзаро
 13 5 3 5 15 - 17 18
7.
Сампдория
 13 5 3 5 18 - 21 18
8.
Брешия
 13 4 5 4 14 - 13 17
9.
Реджана
 13 4 5 4 16 - 16 17
10.
Пиза
 13 4 4 5 15 - 16 16
11.
Зюйдтироль
 13 4 4 5 18 - 19 16
12.
Козенца
 13 4 4 5 9 - 12 16
13.
Модена
 13 3 7 3 16 - 20 16
14.
Читтаделла
 12 3 4 5 11 - 17 13
15.
Специя
 13 3 4 6 15 - 27 13
16.
Асколи
 14 3 4 7 14 - 20 13
17.
Бари
 13 2 6 5 12 - 17 12
18.
Тернана
 12 3 2 7 17 - 22 11
19.
Лекко
 14 2 5 7 13 - 26 11
20.
ФералпиСало
 13 2 3 8 10 - 23 9
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 14 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 13 (6)
Кремонезе Кода Массимо 13 (2)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Парма Ман Деннис 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Читтаделла Бранка Симоне 1 12
Асколи Беллучи Джузеппе 2 10
Бари Ди Чезаре Валерио 1 11
Бьянко Алессандро 12
Пиза Марин Мариус 1 10
Весь список
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    • 46'
      Пьерини Николас уходит с поля. Оливьери Марко выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 24'
      Бузио Джанлука получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Пьерини Николас получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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