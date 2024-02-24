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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Кремонезе
2:2
Конец матча
Палермо
0'
13' Желтая карточка
Кастаньетти Микеле
16' Красная карточка
Серникола Леонардо
0:1
18' Пенальти
Брунори Маттео
22' Желтая карточка
Ди Мариано Франческо
0:2
44' Гол
Раноккья Филиппо
1:2
49' Гол
Кастаньетти Микеле
2:2
50' Гол
Кода Массимо
62' Желтая карточка
Раноккья Филиппо
82' Желтая карточка
Аурелио Джузеппе
90'+4
22
Юнгдаль
Андреас
26
Антов
Валентин
5
Раванелли
Лука
15
Бьянкетти
Маттео
98
Дзанимачча
Лука
6
Пикель
Шарль
19
Кастаньетти
Микеле
71
Йонсен
Деннис
17
Серникола
Леонардо
20
Васкес
Франко
90
Кода
Массимо
22
Пильячелли
Мирко
23
Диаките
Салим
18
Неделчару
Ионуц
32
Чеккарони
Пьетро
31
Аурелио
Джузеппе
14
Раноккья
Филиппо
4
Гомес
Клаудио
8
Сегре
Джакопо
10
Ди
Мариано
Франческо
9
Брунори
Маттео
17
Ди
Франческо
Федерико
Кремонезе
3-5-2
Палермо
4-3-3

История личных встреч

Кремонезе
Палермо

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

СB
3:2
СB
2:0
СB
2:2
СB
1:1
СB
1:2
К
2:1
К
3:1

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.4

Среднее время на гол

60
64

Всего голов

11
2

Голов в среднем за матч

2.2
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

2
1.29

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

45
70

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 13 (2) 0.5
Кастаньетти Микеле 4 0.15
Пикель Шарль 3 0.12
Коллоколо Микеле 3 0.12
Раванелли Лука 3 0.12
Гильоне Паоло 2 0.08
Окереке Давид 2 0.08
Васкес Франко 1 0.04
Серникола Леонардо 1 0.04
Дзанимачча Лука 1 0.04
Антов Валентин 1 0.04
Абрего Гонсало 1 0.04
Тсаджут Франк 0 0
Квальята Джакомо 0 0
Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 10 (3) 0.38
Сегре Джакопо 7 0.27
Ди Франческо Федерико 4 0.15
Штулац Лео 4 0.15
Солери Эдоардо 4 0.15
Раноккья Филиппо 4 0.15
Манкузо Леонардо 3 0.12
Инсинье Роберто 2 0.08
Чеккарони Пьетро 2 0.08
Лучиони Фабио 2 0.08
Хендерсон Лиам 1 0.04
Кулибали Мамаду 1 0.04
Неделчару Ионуц 1 0.04
Гравес Симон 1 0.04
Аурелио Джузеппе 1 0.04
Ди Мариано Франческо 0 0
Валенте Никола 0 0
Гомес Клаудио 0 0
Диаките Салим 0 0
Хансен Кристоффер Лунн 0 0
Alessio Buttaro 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьянкетти Маттео 7 0
Антов Валентин 5 1
Васкес Франко 6 0
Раванелли Лука 4 1
Лочошвили Лука 4 1
Майер Жан 5 0
Пикель Шарль 5 0
Квальята Джакомо 3 1
Кастаньетти Микеле 4 0
Окереке Давид 4 0
Коллоколо Микеле 4 0
Серникола Леонардо 2 1
Фалетти Сесар 3 0
Дзанимачча Лука 3 0
Бертолаччи Андреа 2 0
Абрего Гонсало 2 0
Йонсен Деннис 0 1
Туйя Алессандро 1 0
Чофани Даниэль 1 0
Кода Массимо 1 0
Гильоне Паоло 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0
Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штулац Лео 4 1
Матею Алеш 5 0
Брунори Маттео 5 0
Лучиони Фабио 4 0
Ди Мариано Франческо 4 0
Кулибали Мамаду 4 0
Ivan Marconi 2 1
Ди Франческо Федерико 3 0
Сегре Джакопо 3 0
Раноккья Филиппо 3 0
Аурелио Джузеппе 3 0
Хансен Кристоффер Лунн 3 0
Корини Эудженио 1 1
Чеккарони Пьетро 2 0
Неделчару Ионуц 2 0
Солери Эдоардо 2 0
Валенте Никола 2 0
Гомес Клаудио 2 0
Гравес Симон 2 0
Aljosa Vasic 2 0
Инсинье Роберто 1 0
Alessio Buttaro 1 0

Результаты матчей

Кремонезе
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Палермо
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

8
10
Кремонезе
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Палермо
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

15
24
Кремонезе
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (7)
54% (14)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
42% (11)
38% (10)
Палермо
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (10)
27% (7)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
15% (4)
50% (13)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

23
34

Голы по времени матча

Забито

19
21
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 9
14 Не забивали 16
2
11%
3
14%
1-15
6
32%
3
14%
16-30
2
11%
2
10%
31-45
4
21%
2
10%
46-60
2
11%
4
19%
61-75
3
16%
7
33%
76-90

Пропущено

9
16
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
3
33%
5
31%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
1
11%
5
31%
76-90

Забито

17
26
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
1
6%
2
8%
1-15
2
12%
3
12%
16-30
3
18%
4
15%
31-45
2
12%
2
8%
46-60
4
24%
4
15%
61-75
5
29%
29%
11
42%
76-90

Пропущено

9
15
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
1
11%
2
13%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
6
40%
31-45
1
11%
4
27%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
2
22%
2
13%
76-90

Забито

36
47
16 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 30
17 Забивали первыми 15
5 Не забивали 5
3
8%
5
11%
1-15
8
22%
6
13%
16-30
5
14%
6
13%
31-45
6
17%
4
9%
46-60
6
17%
8
17%
61-75
8
22%
18
38%
76-90

Пропущено

18
31
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 19
1
6%
2
6%
1-15
5
28%
2
6%
16-30
2
11%
8
26%
31-45
4
22%
9
29%
29%
46-60
3
17%
3
10%
61-75
3
17%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Асколи - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Реджана 1:1 Лекко - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Брешия 1:0
Специя - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Козенца 1:0 Рома - Кремонезе 2:1 Палермо - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Модена 4:0 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 1:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Кремонезе - Специя 3:0 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Комо - Кремонезе 1:3 Кремонезе - Парма 1:2
Палермо
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Палермо - Комо 3:0 ФералпиСало - Палермо 1:2 Палермо - Бари 3:0 Катанзаро - Палермо 1:1
Палермо - Модена 4:2 Читтаделла - Палермо 2:0 Палермо - Кремонезе 3:2 Комо - Палермо 3:3 Палермо - Пиза 3:2 Парма - Палермо 3:3 Палермо - Катанзаро 1:2 Тернана - Палермо 1:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Палермо - Брешия 1:0 Сампдория - Палермо 1:0 Палермо - Лекко 1:2 Палермо - Специя 2:2 Модена - Палермо 0:2 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Палермо 1:3

Результаты матчей

Кремонезе
Палермо

Точный счет

1:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
3:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
3
5 раз 38%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%

Точный счет

0:1
5 раз 19%
1:0
5 раз 19%
0:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 38%
0
6 раз 23%
2
6 раз 23%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
3
9 раз 35%
1
6 раз 23%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Кремонезе
Палермо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
2
4
10
1.5
8
5
2
12
2.5
6
7
1
13
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
3
6
6
1.5
7
6
2
10
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
6
0.5
Больше Меньше
21
5
10
16
1.5
15
11
4
22
2.5
10
16
1
25
3.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 25 16 6 3 48 - 25 54
2.
Кремонезе
 26 13 8 5 35 - 19 47
3.
Палермо
 26 13 7 6 47 - 31 46
4.
Венеция
 25 13 6 6 45 - 31 45
5.
Комо
 25 13 6 6 33 - 28 45
6.
Катанзаро
 26 12 6 8 42 - 37 42
7.
Читтаделла
 26 10 6 10 33 - 35 36
8.
Модена
 25 8 10 7 30 - 33 34
9.
Брешия
 26 8 10 8 26 - 25 34
10.
Сампдория
 26 9 6 11 34 - 40 33
11.
Бари
 26 7 12 7 27 - 30 33
12.
Козенца
 26 8 8 10 30 - 29 32
13.
Зюйдтироль
 26 8 7 11 33 - 36 31
14.
Реджана
 26 6 13 7 29 - 32 31
15.
Пиза
 25 7 9 9 30 - 31 30
16.
Асколи
 26 6 8 12 26 - 32 26
17.
Тернана
 25 6 7 12 30 - 34 25
18.
Специя
 25 5 10 10 25 - 38 25
19.
ФералпиСало
 26 5 6 15 27 - 42 21
20.
Лекко
 25 5 5 15 27 - 49 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 13 8 5 0 24 - 12 29
2.
Венеция
 13 8 3 2 28 - 19 27
3.
Палермо
 13 8 1 4 26 - 15 25
4.
Комо
 12 7 3 2 19 - 13 24
5.
Катанзаро
 13 7 3 3 27 - 20 24
6.
Читтаделла
 14 7 2 5 22 - 18 23
7.
Кремонезе
 14 6 5 3 18 - 10 23
8.
Бари
 13 5 6 2 15 - 13 21
9.
Модена
 12 5 3 4 14 - 13 18
10.
Брешия
 13 4 5 4 12 - 12 17
11.
Козенца
 13 4 4 5 21 - 17 16
12.
Зюйдтироль
 13 4 3 6 15 - 17 15
13.
Сампдория
 13 4 3 6 16 - 19 15
14.
Пиза
 12 3 5 4 15 - 15 14
15.
Тернана
 13 3 5 5 13 - 12 14
16.
Реджана
 13 2 8 3 13 - 16 14
17.
Асколи
 12 3 4 5 12 - 12 13
18.
Специя
 12 2 6 4 10 - 11 12
19.
ФералпиСало
 13 3 3 7 17 - 19 12
20.
Лекко
 12 3 1 8 14 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 12 8 1 3 24 - 13 25
2.
Кремонезе
 12 7 3 2 17 - 9 24
3.
Комо
 13 6 3 4 14 - 15 21
4.
Палермо
 13 5 6 2 21 - 16 21
5.
Венеция
 12 5 3 4 17 - 12 18
6.
Катанзаро
 13 5 3 5 15 - 17 18
7.
Сампдория
 13 5 3 5 18 - 21 18
8.
Брешия
 13 4 5 4 14 - 13 17
9.
Реджана
 13 4 5 4 16 - 16 17
10.
Пиза
 13 4 4 5 15 - 16 16
11.
Зюйдтироль
 13 4 4 5 18 - 19 16
12.
Козенца
 13 4 4 5 9 - 12 16
13.
Модена
 13 3 7 3 16 - 20 16
14.
Читтаделла
 12 3 4 5 11 - 17 13
15.
Специя
 13 3 4 6 15 - 27 13
16.
Асколи
 14 3 4 7 14 - 20 13
17.
Бари
 13 2 6 5 12 - 17 12
18.
Тернана
 12 3 2 7 17 - 22 11
19.
Лекко
 13 2 4 7 13 - 26 10
20.
ФералпиСало
 13 2 3 8 10 - 23 9
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 13 (6)
Венеция Похьянпало Йоэль 13 (3)
Кремонезе Кода Массимо 13 (2)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Парма Ман Деннис 10 (5)
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Топ нарушителей
Читтаделла Бранка Симоне 1 12
Асколи Беллучи Джузеппе 2 10
Бари Ди Чезаре Валерио 1 11
Бьянко Алессандро 12
Пиза Марин Мариус 1 9
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      Г О О О О Л - Кастаньетти Микеле бьет в цель!
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Кремонезе 2:2 Палермо онлайн

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