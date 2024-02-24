Тур: 26. Стадион: Джованни Цини.
0'
13' Желтая карточкаКастаньетти Микеле
16' Красная карточкаСерникола Леонардо
0:1
18' ПенальтиБрунори Маттео
22' Желтая карточкаДи Мариано Франческо
0:2
44' ГолРаноккья Филиппо
1:2
49' ГолКастаньетти Микеле
2:2
50' ГолКода Массимо
62' Желтая карточкаРаноккья Филиппо
82' Желтая карточкаАурелио Джузеппе
90'+4
Ход матча
18'
0:1
44'
49'
50'
2:2
62'
82'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 8
-
5 Угловые 9
-
2 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
299 Количество передач 401
-
43 Владение мячом, % 57
90
Кода
Массимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Кода МассимоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Траоре ШакаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Aljosa Vasic
-
-
Главный тренер: Корини Эудженио
История личных встреч
Кремонезе
Палермо
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.4
Среднее время на гол
60
64
Всего голов
11
2
Голов в среднем за матч
2.2
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
2
1.29
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
45
70
Бомбардиры внутри турнира
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|13 (2)
|0.5
|Кастаньетти Микеле
|4
|0.15
|Пикель Шарль
|3
|0.12
|Коллоколо Микеле
|3
|0.12
|Раванелли Лука
|3
|0.12
|Гильоне Паоло
|2
|0.08
|Окереке Давид
|2
|0.08
|Васкес Франко
|1
|0.04
|Серникола Леонардо
|1
|0.04
|Дзанимачча Лука
|1
|0.04
|Антов Валентин
|1
|0.04
|Абрего Гонсало
|1
|0.04
|Тсаджут Франк
|0
|0
|Квальята Джакомо
|0
|0
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|10 (3)
|0.38
|Сегре Джакопо
|7
|0.27
|Ди Франческо Федерико
|4
|0.15
|Штулац Лео
|4
|0.15
|Солери Эдоардо
|4
|0.15
|Раноккья Филиппо
|4
|0.15
|Манкузо Леонардо
|3
|0.12
|Инсинье Роберто
|2
|0.08
|Чеккарони Пьетро
|2
|0.08
|Лучиони Фабио
|2
|0.08
|Хендерсон Лиам
|1
|0.04
|Кулибали Мамаду
|1
|0.04
|Неделчару Ионуц
|1
|0.04
|Гравес Симон
|1
|0.04
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.04
|Ди Мариано Франческо
|0
|0
|Валенте Никола
|0
|0
|Гомес Клаудио
|0
|0
|Диаките Салим
|0
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|0
|0
|Alessio Buttaro
|0
|0
Карточки
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьянкетти Маттео
|7
|0
|Антов Валентин
|5
|1
|Васкес Франко
|6
|0
|Раванелли Лука
|4
|1
|Лочошвили Лука
|4
|1
|Майер Жан
|5
|0
|Пикель Шарль
|5
|0
|Квальята Джакомо
|3
|1
|Кастаньетти Микеле
|4
|0
|Окереке Давид
|4
|0
|Коллоколо Микеле
|4
|0
|Серникола Леонардо
|2
|1
|Фалетти Сесар
|3
|0
|Дзанимачча Лука
|3
|0
|Бертолаччи Андреа
|2
|0
|Абрего Гонсало
|2
|0
|Йонсен Деннис
|0
|1
|Туйя Алессандро
|1
|0
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Гильоне Паоло
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штулац Лео
|4
|1
|Матею Алеш
|5
|0
|Брунори Маттео
|5
|0
|Лучиони Фабио
|4
|0
|Ди Мариано Франческо
|4
|0
|Кулибали Мамаду
|4
|0
|Ivan Marconi
|2
|1
|Ди Франческо Федерико
|3
|0
|Сегре Джакопо
|3
|0
|Раноккья Филиппо
|3
|0
|Аурелио Джузеппе
|3
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|3
|0
|Корини Эудженио
|1
|1
|Чеккарони Пьетро
|2
|0
|Неделчару Ионуц
|2
|0
|Солери Эдоардо
|2
|0
|Валенте Никола
|2
|0
|Гомес Клаудио
|2
|0
|Гравес Симон
|2
|0
|Aljosa Vasic
|2
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Alessio Buttaro
|1
|0
Результаты матчей
Кремонезе
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Палермо
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
8
10
Кремонезе
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Палермо
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
15
24
Кремонезе
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (7)
54% (14)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
42% (11)
38% (10)
Палермо
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (10)
27% (7)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
15% (4)
50% (13)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
4
9
Упущенные победы
23
34
Голы по времени матча
Забито
19
21
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 9
14 Не забивали 16
2
11%
3
14%
1-15
6
32%
3
14%
16-30
2
11%
2
10%
31-45
4
21%
2
10%
46-60
2
11%
4
19%
61-75
3
16%
7
33%
76-90
Пропущено
9
16
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
3
33%
5
31%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
1
11%
5
31%
76-90
Забито
17
26
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
1
6%
2
8%
1-15
2
12%
3
12%
16-30
3
18%
4
15%
31-45
2
12%
2
8%
46-60
4
24%
4
15%
61-75
5
29%
29%
11
42%
76-90
Пропущено
9
15
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
1
11%
2
13%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
6
40%
31-45
1
11%
4
27%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
2
22%
2
13%
76-90
Забито
36
47
16 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 30
17 Забивали первыми 15
5 Не забивали 5
3
8%
5
11%
1-15
8
22%
6
13%
16-30
5
14%
6
13%
31-45
6
17%
4
9%
46-60
6
17%
8
17%
61-75
8
22%
18
38%
76-90
Пропущено
18
31
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 19
1
6%
2
6%
1-15
5
28%
2
6%
16-30
2
11%
8
26%
31-45
4
22%
9
29%
29%
46-60
3
17%
3
10%
61-75
3
17%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Кремонезе
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Асколи - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Реджана 1:1 Лекко - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Брешия 1:0
Специя - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Козенца 1:0 Рома - Кремонезе 2:1 Палермо - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Модена 4:0 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 1:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Кремонезе - Специя 3:0 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Комо - Кремонезе 1:3 Кремонезе - Парма 1:2
Палермо
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Палермо - Комо 3:0 ФералпиСало - Палермо 1:2 Палермо - Бари 3:0 Катанзаро - Палермо 1:1
Палермо - Модена 4:2 Читтаделла - Палермо 2:0 Палермо - Кремонезе 3:2 Комо - Палермо 3:3 Палермо - Пиза 3:2 Парма - Палермо 3:3 Палермо - Катанзаро 1:2 Тернана - Палермо 1:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Палермо - Брешия 1:0 Сампдория - Палермо 1:0 Палермо - Лекко 1:2 Палермо - Специя 2:2 Модена - Палермо 0:2 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Палермо 1:3
Результаты матчей
Кремонезе
Палермо
Точный счет
1:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
3:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
3
5 раз 38%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
Точный счет
0:1
5 раз 19%
1:0
5 раз 19%
0:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 38%
0
6 раз 23%
2
6 раз 23%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
3
9 раз 35%
1
6 раз 23%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Кремонезе
Палермо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
112
410
85
212
67
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
103
66
76
210
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
215
1016
1511
422
1016
125
125
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|13 (6)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|13 (3)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|13 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|10 (5)
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 12
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 10
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 11
|Бьянко Алессандро
|12
|Пиза
|Марин Мариус
|1 9