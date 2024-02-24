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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Зюйдтироль
1:0
Конец матча
Бари
0'
15' Желтая карточка
Simone Davi
16' Желтая карточка
Бенали Ахмед
29' Желтая карточка
Каньяно Андреа
1:0
60' Пенальти
Казираги Даниэль
90' Желтая карточка
Скалья Филиппо
90'+7

Ход матча

15'
Simone Davi
 
16'
 
Бенали Ахмед
29'
Каньяно Андреа
 
46'
 
Насти Марко
Каллон Яя
60'
Казираги Даниэль
1:0
62'
Silvio Merkaj
Emanuele Pecorino
 
65'
Lorenzo Lonardi
Куртич Ясмин
 
69'
 
Риччи Джакомо
Гиебр Абдул
69'
 
Лулич Карло
Акампора Дженнаро
79'
Эль-Кауакиби Хамза
Молина Сальваторе
 
79'
Раути Никола
Тайт Фабиан
 
80'
Одогву Рафаэль
Казираги Даниэль
 
80'
 
Менез Жереми
Пушкаш Георге
80'
 
Белломо Никола
Эджума Малком
90'
Скалья Филиппо
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 495 Количество передач 339
  • 58 Владение мячом, % 42
1
Полуцци
Джакомо
30
Джорджини
Андреа
2
Скалья
Филиппо
3
Каньяно
Андреа
79
Молина
Сальваторе
21
Тайт
Фабиан
4
Арригони
Томмазо
27
Куртич
Ясмин
24
Simone
Davi
9
Emanuele
Pecorino
17
Казираги
Даниэль
22
Бренно
93
Дорваль
Мехди
5
Матино
Эммануэле
23
Викари
Франческо
19
Гиебр
Абдул
24
Эджума
Малком
8
Бенали
Ахмед
44
Акампора
Дженнаро
47
Пушкаш
Георге
20
Сибилли
Джузеппе
91
Каллон
Яя
Зюйдтироль
3-5-2
Бари
4-3-3

История личных встреч

Зюйдтироль
Бари

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

История матчей

СB
2:1
СB
1:0
СB
1:0
СB
0:1
СB
2:2
СCС
1:2

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.5
1.25

Среднее время на гол

180
72

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.17
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
90

Бомбардиры внутри турнира

Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казираги Даниэль 13 (9) 0.5
Одогву Рафаэль 4 0.15
Emanuele Pecorino 4 0.15
Silvio Merkaj 3 0.12
Тайт Фабиан 2 0.08
Мазиелло Андреа 2 0.08
Киерво Риккардо 1 0.04
Раути Никола 1 0.04
Куртич Ясмин 1 0.04
Винетот Кевин 1 0.04
Simone Davi 0 0
Джорджини Андреа 0 0
Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибилли Джузеппе 9 (3) 0.35
Насти Марко 4 0.15
Куцупиас Илиас 2 0.08
Ди Чезаре Валерио 2 0.08
Дьяв Давиде 2 0.08
Дорваль Мехди 1 0.04
Викари Франческо 1 0.04
Риччи Джакомо 1 0.04
Ismail Achik 1 0.04
Бенали Ахмед 1 0.04
Пушкаш Георге 1 0.04
Эджума Малком 1 0.04
Akpa Chukwu Hemsley 1 0.04
Майта Маттиа 0 0
Каллон Яя 0 0
Майелло Раффаэле 0 0
Менез Жереми 0 0
Араму Маттиа 0 0
Акампора Дженнаро 0 0

Карточки

Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мазиелло Андреа 8 1
Simone Davi 6 0
Казираги Даниэль 5 0
Тайт Фабиан 5 0
Петерс Дауда 4 0
Emanuele Pecorino 4 0
Джорджини Андреа 4 0
Куомо Джузеппе 2 1
Одогву Рафаэль 3 0
Раути Никола 3 0
Каньяно Андреа 3 0
Silvio Merkaj 3 0
Арригони Томмазо 2 0
Гирингелли Лука 2 0
Скалья Филиппо 2 0
Полуцци Джакомо 2 0
Чиско Андреа 2 0
Куртич Ясмин 1 0
Винетот Кевин 1 0
Сьега Николас 1 0
Бро Жереми 1 0
Ровер Маттео 1 0
Лунетта Габриэль 1 0
Эль-Кауакиби Хамза 1 0
Raphael Kofler 1 0
Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 11 1
Сибилли Джузеппе 8 0
Насти Марко 8 0
Бенали Ахмед 7 0
Риччи Джакомо 6 0
Акампора Дженнаро 5 0
Майта Маттиа 3 1
Викари Франческо 4 0
Менез Жереми 2 1
Бренно 3 0
Дорваль Мехди 3 0
Майелло Раффаэле 2 0
Дьяв Давиде 2 0
Эджума Малком 2 0
Куцупиас Илиас 2 0
Каллон Яя 2 0
Ismail Achik 2 0
Пучино Раффаэле 1 0
Лулич Карло 1 0
Akpa Chukwu Hemsley 1 0

Результаты матчей

Зюйдтироль
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Бари
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

7
10
Зюйдтироль
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Бари
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

14
15
Зюйдтироль
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
27% (7)
38% (10)
Бари
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
38% (10)
42% (11)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

21
25

Голы по времени матча

Забито

15
13
3 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
1
7%
2
15%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
1
7%
2
15%
31-45
3
20%
4
31%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
7
47%
4
31%
76-90

Пропущено

17
16
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
3
18%
4
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
24%
1
6%
31-45
3
18%
1
6%
46-60
2
12%
5
31%
61-75
5
29%
29%
5
31%
76-90

Забито

18
15
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 9
15 Не забивали 17
2
11%
1
7%
1-15
1
6%
3
20%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
5
28%
2
13%
46-60
3
17%
4
27%
61-75
4
22%
3
20%
76-90

Пропущено

19
13
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 9
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
3
23%
16-30
2
11%
2
15%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
1
8%
61-75
5
26%
7
54%
76-90

Забито

33
28
9 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 13
7 Не забивали 9
3
9%
3
11%
1-15
2
6%
4
14%
16-30
4
12%
4
14%
31-45
8
24%
6
21%
46-60
5
15%
4
14%
61-75
11
33%
7
25%
76-90

Пропущено

36
29
15 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 20
6
17%
4
14%
1-15
3
8%
3
10%
16-30
6
17%
3
10%
31-45
6
17%
1
3%
46-60
5
14%
6
21%
61-75
10
28%
12
41%
76-90

Результаты последних матчей

Зюйдтироль
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3 Асколи - Зюйдтироль 1:2 Зюйдтироль - Козенца 0:1
Брешия - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Бари - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Тироль 0:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Палермо - Зюйдтироль 2:1
Бари
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Бари - ФералпиСало 1:0 Бари - Лекко 3:1 Палермо - Бари 3:0 Бари - Реджана 0:2
Асколи - Бари 2:2 Бари - Тернана 3:1 Сампдория - Бари 1:1 Бари - Козенца 0:0 Специя - Бари 1:0 Бари - Зюйдтироль 2:1 Лекко - Бари 1:0 Бари - Венеция 0:3 ФералпиСало - Бари 3:3 Бари - Асколи 1:0 Брешия - Бари 1:2 Бари - Модена 1:1 Реджана - Бари 1:1 Бари - Комо 1:1 Парма - Бари 2:1 Бари - Катанзаро 2:2

Результаты матчей

Зюйдтироль
Бари

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

2:1
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 15%
0:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
6 раз 23%
1:0
5 раз 19%
0:0
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 42%
0
6 раз 23%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%
1
10 раз 38%
0
9 раз 35%
2
4 раза 15%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Зюйдтироль
Бари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
4
4
9
1.5
4
9
3
10
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
8
5
5
8
1.5
3
10
1
12
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
6
0.5
Больше Меньше
17
9
9
17
1.5
7
19
4
22
2.5
3
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 25 16 6 3 48 - 25 54
2.
Кремонезе
 26 13 8 5 35 - 19 47
3.
Палермо
 26 13 7 6 47 - 31 46
4.
Венеция
 25 13 6 6 45 - 31 45
5.
Комо
 25 13 6 6 33 - 28 45
6.
Катанзаро
 26 12 6 8 42 - 37 42
7.
Читтаделла
 26 10 6 10 33 - 35 36
8.
Модена
 25 8 10 7 30 - 33 34
9.
Брешия
 26 8 10 8 26 - 25 34
10.
Сампдория
 26 9 6 11 34 - 40 33
11.
Бари
 26 7 12 7 27 - 30 33
12.
Козенца
 26 8 8 10 30 - 29 32
13.
Зюйдтироль
 26 8 7 11 33 - 36 31
14.
Реджана
 26 6 13 7 29 - 32 31
15.
Пиза
 25 7 9 9 30 - 31 30
16.
Асколи
 26 6 8 12 26 - 32 26
17.
Тернана
 25 6 7 12 30 - 34 25
18.
Специя
 25 5 10 10 25 - 38 25
19.
ФералпиСало
 26 5 6 15 27 - 42 21
20.
Лекко
 25 5 5 15 27 - 49 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 13 8 5 0 24 - 12 29
2.
Венеция
 13 8 3 2 28 - 19 27
3.
Палермо
 13 8 1 4 26 - 15 25
4.
Комо
 12 7 3 2 19 - 13 24
5.
Катанзаро
 13 7 3 3 27 - 20 24
6.
Читтаделла
 14 7 2 5 22 - 18 23
7.
Кремонезе
 14 6 5 3 18 - 10 23
8.
Бари
 13 5 6 2 15 - 13 21
9.
Модена
 12 5 3 4 14 - 13 18
10.
Брешия
 13 4 5 4 12 - 12 17
11.
Козенца
 13 4 4 5 21 - 17 16
12.
Зюйдтироль
 13 4 3 6 15 - 17 15
13.
Сампдория
 13 4 3 6 16 - 19 15
14.
Пиза
 12 3 5 4 15 - 15 14
15.
Тернана
 13 3 5 5 13 - 12 14
16.
Реджана
 13 2 8 3 13 - 16 14
17.
Асколи
 12 3 4 5 12 - 12 13
18.
Специя
 12 2 6 4 10 - 11 12
19.
ФералпиСало
 13 3 3 7 17 - 19 12
20.
Лекко
 12 3 1 8 14 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 12 8 1 3 24 - 13 25
2.
Кремонезе
 12 7 3 2 17 - 9 24
3.
Комо
 13 6 3 4 14 - 15 21
4.
Палермо
 13 5 6 2 21 - 16 21
5.
Венеция
 12 5 3 4 17 - 12 18
6.
Катанзаро
 13 5 3 5 15 - 17 18
7.
Сампдория
 13 5 3 5 18 - 21 18
8.
Брешия
 13 4 5 4 14 - 13 17
9.
Реджана
 13 4 5 4 16 - 16 17
10.
Пиза
 13 4 4 5 15 - 16 16
11.
Зюйдтироль
 13 4 4 5 18 - 19 16
12.
Козенца
 13 4 4 5 9 - 12 16
13.
Модена
 13 3 7 3 16 - 20 16
14.
Читтаделла
 12 3 4 5 11 - 17 13
15.
Специя
 13 3 4 6 15 - 27 13
16.
Асколи
 14 3 4 7 14 - 20 13
17.
Бари
 13 2 6 5 12 - 17 12
18.
Тернана
 12 3 2 7 17 - 22 11
19.
Лекко
 13 2 4 7 13 - 26 10
20.
ФералпиСало
 13 2 3 8 10 - 23 9
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 13 (6)
Венеция Похьянпало Йоэль 13 (3)
Кремонезе Кода Массимо 13 (2)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Парма Ман Деннис 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Читтаделла Бранка Симоне 1 12
Асколи Беллучи Джузеппе 2 10
Бари Ди Чезаре Валерио 1 11
Бьянко Алессандро 12
Пиза Марин Мариус 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 29'
    Каньяно Андреа получил желтую карточку от судьи
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