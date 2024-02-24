Тур: 26. Стадион: Марко Друсо.
1:0
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаSimone Davi
16' Желтая карточкаБенали Ахмед
29' Желтая карточкаКаньяно Андреа
1:0
60' ПенальтиКазираги Даниэль
90' Желтая карточкаСкалья Филиппо
90'+7
Ход матча
15'
16'
29'
46'
60'
1:0
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
495 Количество передач 339
-
58 Владение мячом, % 42
21
Тайт
Фабиан
27
Куртич
Ясмин
24
Simone
Davi
22
Бренно
19
Гиебр
Абдул
91
Каллон
Яя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Тайт ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
-
24 Simone DaviПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бро ЖеремиПолузащитник
-
26 Чиско АндреаПолузащитник
-
42 Петерс ДаудаПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Раути НиколаНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Federico Valente
- Основной состав
-
22 БренноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Гиебр АбдулЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
91 Каллон ЯяНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Полузащитник
-
14 Лулич КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Ismail Achik
-
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
История личных встреч
Зюйдтироль
Бари
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.5
1.25
Среднее время на гол
180
72
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.17
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
90
Бомбардиры внутри турнира
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казираги Даниэль
|13 (9)
|0.5
|Одогву Рафаэль
|4
|0.15
|Emanuele Pecorino
|4
|0.15
|Silvio Merkaj
|3
|0.12
|Тайт Фабиан
|2
|0.08
|Мазиелло Андреа
|2
|0.08
|Киерво Риккардо
|1
|0.04
|Раути Никола
|1
|0.04
|Куртич Ясмин
|1
|0.04
|Винетот Кевин
|1
|0.04
|Simone Davi
|0
|0
|Джорджини Андреа
|0
|0
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сибилли Джузеппе
|9 (3)
|0.35
|Насти Марко
|4
|0.15
|Куцупиас Илиас
|2
|0.08
|Ди Чезаре Валерио
|2
|0.08
|Дьяв Давиде
|2
|0.08
|Дорваль Мехди
|1
|0.04
|Викари Франческо
|1
|0.04
|Риччи Джакомо
|1
|0.04
|Ismail Achik
|1
|0.04
|Бенали Ахмед
|1
|0.04
|Пушкаш Георге
|1
|0.04
|Эджума Малком
|1
|0.04
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0.04
|Майта Маттиа
|0
|0
|Каллон Яя
|0
|0
|Майелло Раффаэле
|0
|0
|Менез Жереми
|0
|0
|Араму Маттиа
|0
|0
|Акампора Дженнаро
|0
|0
Карточки
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мазиелло Андреа
|8
|1
|Simone Davi
|6
|0
|Казираги Даниэль
|5
|0
|Тайт Фабиан
|5
|0
|Петерс Дауда
|4
|0
|Emanuele Pecorino
|4
|0
|Джорджини Андреа
|4
|0
|Куомо Джузеппе
|2
|1
|Одогву Рафаэль
|3
|0
|Раути Никола
|3
|0
|Каньяно Андреа
|3
|0
|Silvio Merkaj
|3
|0
|Арригони Томмазо
|2
|0
|Гирингелли Лука
|2
|0
|Скалья Филиппо
|2
|0
|Полуцци Джакомо
|2
|0
|Чиско Андреа
|2
|0
|Куртич Ясмин
|1
|0
|Винетот Кевин
|1
|0
|Сьега Николас
|1
|0
|Бро Жереми
|1
|0
|Ровер Маттео
|1
|0
|Лунетта Габриэль
|1
|0
|Эль-Кауакиби Хамза
|1
|0
|Raphael Kofler
|1
|0
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|11
|1
|Сибилли Джузеппе
|8
|0
|Насти Марко
|8
|0
|Бенали Ахмед
|7
|0
|Риччи Джакомо
|6
|0
|Акампора Дженнаро
|5
|0
|Майта Маттиа
|3
|1
|Викари Франческо
|4
|0
|Менез Жереми
|2
|1
|Бренно
|3
|0
|Дорваль Мехди
|3
|0
|Майелло Раффаэле
|2
|0
|Дьяв Давиде
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Куцупиас Илиас
|2
|0
|Каллон Яя
|2
|0
|Ismail Achik
|2
|0
|Пучино Раффаэле
|1
|0
|Лулич Карло
|1
|0
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0
Результаты матчей
Зюйдтироль
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Бари
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
7
10
Зюйдтироль
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Бари
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
14
15
Зюйдтироль
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
27% (7)
38% (10)
Бари
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
38% (10)
42% (11)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
12
6
Упущенные победы
21
25
Голы по времени матча
Забито
15
13
3 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
1
7%
2
15%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
1
7%
2
15%
31-45
3
20%
4
31%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
7
47%
4
31%
76-90
Пропущено
17
16
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
3
18%
4
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
24%
1
6%
31-45
3
18%
1
6%
46-60
2
12%
5
31%
61-75
5
29%
29%
5
31%
76-90
Забито
18
15
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 9
15 Не забивали 17
2
11%
1
7%
1-15
1
6%
3
20%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
5
28%
2
13%
46-60
3
17%
4
27%
61-75
4
22%
3
20%
76-90
Пропущено
19
13
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 9
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
3
23%
16-30
2
11%
2
15%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
1
8%
61-75
5
26%
7
54%
76-90
Забито
33
28
9 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 13
7 Не забивали 9
3
9%
3
11%
1-15
2
6%
4
14%
16-30
4
12%
4
14%
31-45
8
24%
6
21%
46-60
5
15%
4
14%
61-75
11
33%
7
25%
76-90
Пропущено
36
29
15 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 20
6
17%
4
14%
1-15
3
8%
3
10%
16-30
6
17%
3
10%
31-45
6
17%
1
3%
46-60
5
14%
6
21%
61-75
10
28%
12
41%
76-90
Результаты последних матчей
Зюйдтироль
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3 Асколи - Зюйдтироль 1:2 Зюйдтироль - Козенца 0:1
Брешия - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Бари - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Тироль 0:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Палермо - Зюйдтироль 2:1
Бари
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Бари - ФералпиСало 1:0 Бари - Лекко 3:1 Палермо - Бари 3:0 Бари - Реджана 0:2
Асколи - Бари 2:2 Бари - Тернана 3:1 Сампдория - Бари 1:1 Бари - Козенца 0:0 Специя - Бари 1:0 Бари - Зюйдтироль 2:1 Лекко - Бари 1:0 Бари - Венеция 0:3 ФералпиСало - Бари 3:3 Бари - Асколи 1:0 Брешия - Бари 1:2 Бари - Модена 1:1 Реджана - Бари 1:1 Бари - Комо 1:1 Парма - Бари 2:1 Бари - Катанзаро 2:2
Результаты матчей
Зюйдтироль
Бари
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
2:1
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 15%
0:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
6 раз 23%
1:0
5 раз 19%
0:0
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 42%
0
6 раз 23%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%
1
10 раз 38%
0
9 раз 35%
2
4 раза 15%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Зюйдтироль
Бари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
94
49
49
310
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
85
58
310
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
179
917
719
422
323
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|13 (6)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|13 (3)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|13 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|10 (5)
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 12
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 10
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 11
|Бьянко Алессандро
|12
|Пиза
|Марин Мариус
|1 9