Тур: 26. Стадион: Лино Турина.
0:1
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаМанцари Джакомо
0:1
32' ГолПатрицио Масини
40' Желтая карточкаРодригес Пабло
48' Желтая карточкаСтренг Джеремайя
61' Желтая карточкаДи Таккио Франческо
72' Желтая карточкаDavide Balestrero
90'+9
Ход матча
30'
32'
0:1
40'
48'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 4
-
7 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
509 Количество передач 256
-
67 Владение мячом, % 33
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Крастев ДимоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Дзаффарони Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Мендеш ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Васкес ДэвисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Дурис ДавидНападающий
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
История личных встреч
ФералпиСало
Асколи
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
ФералпиСало
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бутич Карло
|4
|0.15
|Компаньон Маттиа
|4
|0.15
|Davide Balestrero
|3
|0.12
|Ла Мантия Андреа
|3 (1)
|0.12
|Феличи Маттиа
|2
|0.08
|Зеннаро Маттиа
|2
|0.08
|Курфалидис Христос
|2
|0.08
|Mattia Tonetto
|2
|0.08
|Мартелла Бруно
|1
|0.04
|Federico Bergonzi
|1
|0.04
|Сау Марко
|1
|0.04
|Дубицкас Эдгарас
|1
|0.04
|Ди Мольфетта Давиде
|0
|0
|Чеппители Лука
|0
|0
|Летиция Гаэтано
|0
|0
|Париджини Витторио
|0
|0
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендеш Педру
|10 (3)
|0.38
|Родригес Пабло
|2
|0.08
|Боттегин Эрик
|2
|0.08
|Несторовски Илья
|2
|0.08
|Патрицио Масини
|2
|0.08
|Манцари Джакомо
|1
|0.04
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.04
|Беллучи Джузеппе
|1
|0.04
|Мантовани Валерио
|1
|0.04
|Кваранта Данило
|1
|0.04
|Калигара Фабрицио
|1
|0.04
|Фаласко Никола
|0
|0
|Джоване Самуэль
|0
|0
|Селия Раффаэле
|0
|0
|Миланезе Томмазо
|0
|0
Карточки
ФералпиСало
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Davide Balestrero
|10
|0
|Чеппители Лука
|8
|0
|Фьордилино Лука
|5
|1
|Феличи Маттиа
|5
|1
|Бутич Карло
|3
|1
|Ла Мантия Андреа
|3
|0
|Мартелла Бруно
|3
|0
|Париджини Витторио
|3
|0
|Пицциньякко Семуэль
|3
|0
|Зеннаро Маттиа
|3
|0
|Компаньон Маттиа
|3
|0
|Курфалидис Христос
|3
|0
|Ди Мольфетта Давиде
|2
|0
|Federico Bergonzi
|2
|0
|Alessandro Pilati
|2
|0
|Летиция Гаэтано
|0
|1
|Карраро Федерико
|1
|0
|Loris Bacchetti
|1
|0
|Denis Hergheligiu
|1
|0
|Christopher Attys
|1
|0
|Mattia Tonetto
|1
|0
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллучи Джузеппе
|10
|2
|Ди Таккио Франческо
|9
|0
|Фаласко Никола
|6
|1
|Джоване Самуэль
|6
|0
|Кваранта Данило
|4
|1
|Калигара Фабрицио
|5
|0
|Патрицио Масини
|5
|0
|Боттегин Эрик
|4
|0
|Родригес Пабло
|4
|0
|Несторовски Илья
|4
|0
|Фальцерано Марчелло
|4
|0
|Вивиано Эмильяно
|1
|1
|Вальцания Лука
|1
|1
|Мендеш Педру
|2
|0
|Миллико Винченцо
|2
|0
|Стренг Джеремайя
|2
|0
|Манцари Джакомо
|2
|0
|Simon D'Uffizi
|2
|0
|Бюхель Марсель
|0
|1
|Форте Франческо
|0
|1
|Вяйсянен Саули
|1
|0
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|Миланезе Томмазо
|1
|0
|Erdis Kraja
|1
|0
|Kevin Haveri
|1
|0
|Байейе Брайан
|1
|0
Результаты матчей
ФералпиСало
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Асколи
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
7
11
ФералпиСало
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Асколи
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
16
10
Упущенные победы
8
9
ФералпиСало
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
35% (9)
23% (6)
Асколи
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
42% (11)
31% (8)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
42% (11)
38% (10)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
17
11
Упущенные победы
15
20
Голы по времени матча
Забито
16
15
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 16
3
19%
2
13%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
1
6%
4
27%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
4
25%
1
7%
61-75
5
31%
3
20%
76-90
Пропущено
20
19
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
3
15%
1
5%
1-15
2
10%
4
21%
16-30
5
25%
1
5%
31-45
3
15%
5
26%
46-60
2
10%
2
11%
61-75
5
25%
6
32%
76-90
Забито
11
11
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
2
18%
2
18%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
4
36%
1
9%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
3
27%
3
27%
76-90
Пропущено
22
13
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 7
2
9%
3
23%
1-15
3
14%
2
15%
16-30
3
14%
2
15%
31-45
4
18%
3
23%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
7
32%
3
23%
76-90
Забито
27
26
8 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 11
10 Не забивали 9
5
19%
4
15%
1-15
2
7%
3
12%
16-30
1
4%
7
27%
31-45
6
22%
4
15%
46-60
5
19%
2
8%
61-75
8
30%
30%
6
23%
76-90
Пропущено
42
32
18 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 19
19 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 18
5
12%
4
13%
1-15
5
12%
6
19%
16-30
8
19%
3
9%
31-45
7
17%
8
25%
46-60
5
12%
2
6%
61-75
12
29%
9
28%
76-90
Результаты последних матчей
ФералпиСало
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Бари - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Палермо 1:2 Реджана - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Лекко 5:1
ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Венеция 2:2 Сампдория - ФералпиСало 2:3 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Тернана - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Комо - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Бари 3:3 Козенца - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Брешия - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Специя 1:2 Лекко - ФералпиСало 1:2 ФералпиСало - Пиза 0:1
Асколи
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Асколи - Кремонезе 0:0 Катанзаро - Асколи 3:2 Асколи - Зюйдтироль 1:2 Комо - Асколи 0:2
Асколи - Бари 2:2 Парма - Асколи 1:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Пиза - Асколи 1:0 Асколи - Катанзаро 1:0 Асколи - Специя 1:2 Венеция - Асколи 3:1 Реджана - Асколи 1:1 Асколи - Комо 0:1 Бари - Асколи 1:0 Асколи - Парма 1:3 Лекко - Асколи 0:2 Асколи - Сампдория 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Асколи - Тернана 2:0 Кремонезе - Асколи 2:2
Результаты матчей
ФералпиСало
Асколи
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
3:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
Точный счет
3:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 42%
1
9 раз 35%
3
3 раза 12%
2
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
11 раз 42%
0
8 раз 31%
2
6 раз 23%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ФералпиСало
Асколи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
84
49
39
310
111
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
104
211
410
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1511
Больше Меньше
188
620
719
422
125
125
125
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|13 (6)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|13 (3)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|13 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|10 (5)
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 12
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 10
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 11
|Бьянко Алессандро
|12
|Пиза
|Марин Мариус
|1 9