  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
ФералпиСало
0:1
Конец матча
Асколи
0'
30' Желтая карточка
Манцари Джакомо
0:1
32' Гол
Патрицио Масини
40' Желтая карточка
Родригес Пабло
48' Желтая карточка
Стренг Джеремайя
61' Желтая карточка
Ди Таккио Франческо
72' Желтая карточка
Davide Balestrero
90'+9

Ход матча

30'
Манцари Джакомо
 
32'
0:1
Патрицио Масини
40'
 
Родригес Пабло
46'
 
Миланезе Томмазо
Патрицио Масини
46'
 
Стренг Джеремайя
Родригес Пабло
48'
 
Стренг Джеремайя
59'
 
Simon D'Uffizi
Стренг Джеремайя
61'
 
Ди Таккио Франческо
63'
Ла Мантия Андреа
Бутич Карло
 
63'
Летиция Гаэтано
Federico Bergonzi
 
70'
 
Джоване Самуэль
Вальцания Лука
72'
Davide Balestrero
 
79'
 
Селия Раффаэле
Зедадка Карим
82'
Alessandro Pietrelli
Ди Мольфетта Давиде
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 509 Количество передач 256
  • 67 Владение мячом, % 33
1
Пицциньякко
Семуэль
8
Davide
Balestrero
23
Чеппители
Лука
87
Мартелла
Бруно
66
Federico
Bergonzi
39
Курфалидис
Христос
16
Фьордилино
Лука
10
Ди
Мольфетта
Давиде
97
Феличи
Маттиа
28
Манцари
Джакомо
9
Бутич
Карло
2
Вивиано
Эмильяно
3
Мантовани
Валерио
55
Беллучи
Джузеппе
16
Вяйсянен
Саули
23
Фальцерано
Марчелло
7
Зедадка
Карим
73
Патрицио
Масини
18
Ди
Таккио
Франческо
90
Мендеш
Педру
99
Родригес
Пабло
41
Вальцания
Лука
ФералпиСало
3-5-2
Асколи
3-4-2-1

История личных встреч

ФералпиСало
Асколи

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

СB
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

ФералпиСало
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бутич Карло 4 0.15
Компаньон Маттиа 4 0.15
Davide Balestrero 3 0.12
Ла Мантия Андреа 3 (1) 0.12
Феличи Маттиа 2 0.08
Зеннаро Маттиа 2 0.08
Курфалидис Христос 2 0.08
Mattia Tonetto 2 0.08
Мартелла Бруно 1 0.04
Federico Bergonzi 1 0.04
Сау Марко 1 0.04
Дубицкас Эдгарас 1 0.04
Ди Мольфетта Давиде 0 0
Чеппители Лука 0 0
Летиция Гаэтано 0 0
Париджини Витторио 0 0
Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендеш Педру 10 (3) 0.38
Родригес Пабло 2 0.08
Боттегин Эрик 2 0.08
Несторовски Илья 2 0.08
Патрицио Масини 2 0.08
Манцари Джакомо 1 0.04
Фальцерано Марчелло 1 0.04
Беллучи Джузеппе 1 0.04
Мантовани Валерио 1 0.04
Кваранта Данило 1 0.04
Калигара Фабрицио 1 0.04
Фаласко Никола 0 0
Джоване Самуэль 0 0
Селия Раффаэле 0 0
Миланезе Томмазо 0 0

Карточки

ФералпиСало
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Davide Balestrero 10 0
Чеппители Лука 8 0
Фьордилино Лука 5 1
Феличи Маттиа 5 1
Бутич Карло 3 1
Ла Мантия Андреа 3 0
Мартелла Бруно 3 0
Париджини Витторио 3 0
Пицциньякко Семуэль 3 0
Зеннаро Маттиа 3 0
Компаньон Маттиа 3 0
Курфалидис Христос 3 0
Ди Мольфетта Давиде 2 0
Federico Bergonzi 2 0
Alessandro Pilati 2 0
Летиция Гаэтано 0 1
Карраро Федерико 1 0
Loris Bacchetti 1 0
Denis Hergheligiu 1 0
Christopher Attys 1 0
Mattia Tonetto 1 0
Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллучи Джузеппе 10 2
Ди Таккио Франческо 9 0
Фаласко Никола 6 1
Джоване Самуэль 6 0
Кваранта Данило 4 1
Калигара Фабрицио 5 0
Патрицио Масини 5 0
Боттегин Эрик 4 0
Родригес Пабло 4 0
Несторовски Илья 4 0
Фальцерано Марчелло 4 0
Вивиано Эмильяно 1 1
Вальцания Лука 1 1
Мендеш Педру 2 0
Миллико Винченцо 2 0
Стренг Джеремайя 2 0
Манцари Джакомо 2 0
Simon D'Uffizi 2 0
Бюхель Марсель 0 1
Форте Франческо 0 1
Вяйсянен Саули 1 0
Адьяпонг Клод 1 0
Миланезе Томмазо 1 0
Erdis Kraja 1 0
Kevin Haveri 1 0
Байейе Брайан 1 0

Результаты матчей

ФералпиСало
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Асколи
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

7
11
ФералпиСало
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Асколи
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

16
10

Упущенные победы

8
9
ФералпиСало
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
35% (9)
23% (6)
Асколи
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
42% (11)
31% (8)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
42% (11)
38% (10)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

17
11

Упущенные победы

15
20

Голы по времени матча

Забито

16
15
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 16
3
19%
2
13%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
1
6%
4
27%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
4
25%
1
7%
61-75
5
31%
3
20%
76-90

Пропущено

20
19
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
3
15%
1
5%
1-15
2
10%
4
21%
16-30
5
25%
1
5%
31-45
3
15%
5
26%
46-60
2
10%
2
11%
61-75
5
25%
6
32%
76-90

Забито

11
11
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
2
18%
2
18%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
4
36%
1
9%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
3
27%
3
27%
76-90

Пропущено

22
13
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 7
2
9%
3
23%
1-15
3
14%
2
15%
16-30
3
14%
2
15%
31-45
4
18%
3
23%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
7
32%
3
23%
76-90

Забито

27
26
8 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 11
10 Не забивали 9
5
19%
4
15%
1-15
2
7%
3
12%
16-30
1
4%
7
27%
31-45
6
22%
4
15%
46-60
5
19%
2
8%
61-75
8
30%
30%
6
23%
76-90

Пропущено

42
32
18 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 19
19 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 18
5
12%
4
13%
1-15
5
12%
6
19%
16-30
8
19%
3
9%
31-45
7
17%
8
25%
46-60
5
12%
2
6%
61-75
12
29%
9
28%
76-90

Результаты последних матчей

ФералпиСало
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Бари - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Палермо 1:2 Реджана - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Лекко 5:1
ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Венеция 2:2 Сампдория - ФералпиСало 2:3 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Тернана - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Комо - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Бари 3:3 Козенца - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Брешия - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Специя 1:2 Лекко - ФералпиСало 1:2 ФералпиСало - Пиза 0:1
Асколи
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Асколи - Кремонезе 0:0 Катанзаро - Асколи 3:2 Асколи - Зюйдтироль 1:2 Комо - Асколи 0:2
Асколи - Бари 2:2 Парма - Асколи 1:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Пиза - Асколи 1:0 Асколи - Катанзаро 1:0 Асколи - Специя 1:2 Венеция - Асколи 3:1 Реджана - Асколи 1:1 Асколи - Комо 0:1 Бари - Асколи 1:0 Асколи - Парма 1:3 Лекко - Асколи 0:2 Асколи - Сампдория 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Асколи - Тернана 2:0 Кремонезе - Асколи 2:2

Результаты матчей

ФералпиСало
Асколи

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

3:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%

Точный счет

3:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 42%
1
9 раз 35%
3
3 раза 12%
2
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
11 раз 42%
0
8 раз 31%
2
6 раз 23%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ФералпиСало
Асколи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
8
4
4
9
1.5
3
9
3
10
2.5
1
11
1
12
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
10
4
2
11
1.5
4
10
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
11
0.5
Больше Меньше
18
8
6
20
1.5
7
19
4
22
2.5
1
25
1
25
3.5
1
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 25 16 6 3 48 - 25 54
2.
Кремонезе
 26 13 8 5 35 - 19 47
3.
Палермо
 26 13 7 6 47 - 31 46
4.
Венеция
 25 13 6 6 45 - 31 45
5.
Комо
 25 13 6 6 33 - 28 45
6.
Катанзаро
 26 12 6 8 42 - 37 42
7.
Читтаделла
 26 10 6 10 33 - 35 36
8.
Модена
 25 8 10 7 30 - 33 34
9.
Брешия
 26 8 10 8 26 - 25 34
10.
Сампдория
 26 9 6 11 34 - 40 33
11.
Бари
 26 7 12 7 27 - 30 33
12.
Козенца
 26 8 8 10 30 - 29 32
13.
Зюйдтироль
 26 8 7 11 33 - 36 31
14.
Реджана
 26 6 13 7 29 - 32 31
15.
Пиза
 25 7 9 9 30 - 31 30
16.
Асколи
 26 6 8 12 26 - 32 26
17.
Тернана
 25 6 7 12 30 - 34 25
18.
Специя
 25 5 10 10 25 - 38 25
19.
ФералпиСало
 26 5 6 15 27 - 42 21
20.
Лекко
 25 5 5 15 27 - 49 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 13 8 5 0 24 - 12 29
2.
Венеция
 13 8 3 2 28 - 19 27
3.
Палермо
 13 8 1 4 26 - 15 25
4.
Комо
 12 7 3 2 19 - 13 24
5.
Катанзаро
 13 7 3 3 27 - 20 24
6.
Читтаделла
 14 7 2 5 22 - 18 23
7.
Кремонезе
 14 6 5 3 18 - 10 23
8.
Бари
 13 5 6 2 15 - 13 21
9.
Модена
 12 5 3 4 14 - 13 18
10.
Брешия
 13 4 5 4 12 - 12 17
11.
Козенца
 13 4 4 5 21 - 17 16
12.
Зюйдтироль
 13 4 3 6 15 - 17 15
13.
Сампдория
 13 4 3 6 16 - 19 15
14.
Пиза
 12 3 5 4 15 - 15 14
15.
Тернана
 13 3 5 5 13 - 12 14
16.
Реджана
 13 2 8 3 13 - 16 14
17.
Асколи
 12 3 4 5 12 - 12 13
18.
Специя
 12 2 6 4 10 - 11 12
19.
ФералпиСало
 13 3 3 7 17 - 19 12
20.
Лекко
 12 3 1 8 14 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 12 8 1 3 24 - 13 25
2.
Кремонезе
 12 7 3 2 17 - 9 24
3.
Комо
 13 6 3 4 14 - 15 21
4.
Палермо
 13 5 6 2 21 - 16 21
5.
Венеция
 12 5 3 4 17 - 12 18
6.
Катанзаро
 13 5 3 5 15 - 17 18
7.
Сампдория
 13 5 3 5 18 - 21 18
8.
Брешия
 13 4 5 4 14 - 13 17
9.
Реджана
 13 4 5 4 16 - 16 17
10.
Пиза
 13 4 4 5 15 - 16 16
11.
Зюйдтироль
 13 4 4 5 18 - 19 16
12.
Козенца
 13 4 4 5 9 - 12 16
13.
Модена
 13 3 7 3 16 - 20 16
14.
Читтаделла
 12 3 4 5 11 - 17 13
15.
Специя
 13 3 4 6 15 - 27 13
16.
Асколи
 14 3 4 7 14 - 20 13
17.
Бари
 13 2 6 5 12 - 17 12
18.
Тернана
 12 3 2 7 17 - 22 11
19.
Лекко
 13 2 4 7 13 - 26 10
20.
ФералпиСало
 13 2 3 8 10 - 23 9
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 13 (6)
Венеция Похьянпало Йоэль 13 (3)
Кремонезе Кода Массимо 13 (2)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Парма Ман Деннис 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Читтаделла Бранка Симоне 1 12
Асколи Беллучи Джузеппе 2 10
Бари Ди Чезаре Валерио 1 11
Бьянко Алессандро 12
Пиза Марин Мариус 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Родригес Пабло получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч ФералпиСало 0:1 Асколи онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный