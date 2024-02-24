Тур: 26. Стадион: Stadio G. Sinigaglia.
0'
0:1
3' ГолБенедычак Адриан
1:1
24' ГолВерди Симоне
40' Желтая карточкаДа Кунья Лукас
87' Желтая карточкаГольданига Эдоардо
89' Желтая карточкаЭстевес Науэль
90' Желтая карточкаЭрнани Азеведо
90'+6
Ход матча
3'
24'
1:1
40'
89'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 5
-
3 Угловые 3
-
3 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
513 Количество передач 346
-
59 Владение мячом, % 41
26
Одентал
Кас
90
Верди
Симоне
98
Ман
Деннис
19
Зом
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Верди СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Osian Roberts
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Турк МартинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Комо
Парма
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
2.33
0.5
Среднее время на гол
38
180
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутроне Патрик
|9
|0.35
|Габриеллони Алессандро
|5
|0.19
|Верди Симоне
|5 (3)
|0.19
|Да Кунья Лукас
|3
|0.12
|Иоанну Николас
|3
|0.12
|Барба Федерико
|2
|0.08
|Стрефецца Габриэль
|2
|0.08
|Одентал Кас
|2
|0.08
|Абильдгор Оливер
|1
|0.04
|Беллемо Алессандро
|1
|0.04
|Черри Альберто
|1
|0.04
|Иовин Алессио
|0
|0
|Курто Марко
|0
|0
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Коне Бенджамин
|0
|0
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ман Деннис
|10 (2)
|0.38
|Бенедычак Адриан
|9 (5)
|0.35
|Бернабе Адриан
|6
|0.23
|Шарпантье Габриэль
|3
|0.12
|Михэйлэ Валентин
|3
|0.12
|Партипило Антони
|3
|0.12
|Чолак Антонио-Мирко
|3
|0.12
|Бонни Анж-Йоан
|2
|0.08
|Эрнани Азеведо
|2
|0.08
|Эстевес Науэль
|2
|0.08
|Дель Прато Энрико
|1
|0.04
|Сиприен Вилан
|1
|0.04
|Камара Дрисса
|1
|0.04
|Чиркати Алессандро
|1
|0.04
|Зом Симон
|0
|0
|Кулибали Войо
|0
|0
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Бегич Тьяс
|0
|0
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Бенджамин
|6
|1
|Курто Марко
|7
|0
|Да Кунья Лукас
|6
|0
|Базелли Даниэле
|3
|1
|Беллемо Алессандро
|4
|0
|Габриеллони Алессандро
|4
|0
|Абильдгор Оливер
|4
|0
|Барба Федерико
|2
|1
|Одентал Кас
|2
|1
|Кутроне Патрик
|3
|0
|Кассандро Томмазо
|3
|0
|Верди Симоне
|2
|0
|Гольданига Эдоардо
|2
|0
|Иоанну Николас
|2
|0
|Иовин Алессио
|2
|0
|Чаджиа Мутир
|2
|0
|Мустафа Сулиман
|2
|0
|Арригони Томмазо
|1
|0
|Шемпер Адриан
|1
|0
|Стрефецца Габриэль
|1
|0
|Сала Марко
|1
|0
|Samuel Ballet
|1
|0
|Fabio Rispoli
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнани Азеведо
|4
|1
|Эстевес Науэль
|5
|0
|Кулибали Войо
|3
|1
|Дель Прато Энрико
|4
|0
|Чиркати Алессандро
|4
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|3
|0
|Чичисола Леандро
|3
|0
|Михэйлэ Валентин
|3
|0
|Бенедычак Адриан
|3
|0
|Бернабе Адриан
|3
|0
|Камара Дрисса
|3
|0
|Бонни Анж-Йоан
|3
|0
|Зом Симон
|1
|1
|Эно Антони
|1
|1
|Партипило Антони
|2
|0
|Болог Ботонд
|2
|0
|Загаритис Василиос
|2
|0
|Осорио Йордан
|1
|0
|Ман Деннис
|1
|0
|Шарпантье Габриэль
|1
|0
Результаты матчей
Комо
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Парма
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
8
5
Комо
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Парма
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
13
23
Комо
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
46% (12)
19% (5)
Парма
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
42% (11)
38% (10)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
21
28
Голы по времени матча
Забито
21
24
8 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 9
14 Не забивали 16
4
19%
5
21%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
2
10%
5
21%
31-45
6
29%
4
17%
46-60
1
5%
3
13%
61-75
6
29%
3
13%
76-90
Пропущено
13
15
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
1
8%
2
13%
1-15
2
15%
3
20%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
3
23%
3
20%
46-60
3
23%
2
13%
61-75
3
23%
3
20%
76-90
Забито
14
23
9 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
3
21%
5
22%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
5
36%
1
4%
31-45
2
14%
5
22%
46-60
2
14%
2
9%
61-75
1
7%
8
35%
76-90
Пропущено
15
13
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
13%
2
15%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
3
20%
3
23%
46-60
5
33%
1
8%
61-75
1
7%
3
23%
76-90
Забито
35
47
17 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 25
13 Забивали первыми 16
4 Не забивали 5
7
20%
10
21%
1-15
3
9%
6
13%
16-30
7
20%
6
13%
31-45
8
23%
9
19%
46-60
3
9%
5
11%
61-75
7
20%
11
23%
76-90
Пропущено
28
28
10 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 18
3
11%
4
14%
1-15
4
14%
6
21%
16-30
3
11%
3
11%
31-45
6
21%
6
21%
46-60
8
29%
3
11%
61-75
4
14%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Комо
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Палермо - Комо 3:0 Комо - Брешия 1:0 Тернана - Комо 0:1 Комо - Асколи 0:2
Реджана - Комо 2:2 Комо - Специя 4:0 АДО Ден Хааг - Комо 0:2 Козенца - Комо 1:2 Комо - Палермо 3:3 Брешия - Комо 2:0 Комо - Модена 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Комо - Лекко 0:0 Комо - ФералпиСало 2:1 Асколи - Комо 0:1 Пиза - Комо 1:1 Комо - Катанзаро 1:0 Парма - Комо 2:1 Комо - Кремонезе 1:3 Бари - Комо 1:1
Парма
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Парма - Пиза 3:2 Читтаделла - Парма 1:2 Парма - Венеция 2:1 Модена - Парма 3:0
Сампдория - Парма 0:3 Парма - Асколи 1:1 Брешия - Парма 0:2 Парма - Тернана 3:1 Козенца - Парма 0:0 Парма - Палермо 3:3 Фиорентина - Парма 2:2 Специя - Парма 0:1 Парма - Модена 1:1 Лекко - Парма 3:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Лечче - Парма 2:4 Асколи - Парма 1:3 Парма - Комо 2:1 Венеция - Парма 3:2 Кремонезе - Парма 1:2
Результаты матчей
Комо
Парма
Точный счет
1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
Точный счет
0:1
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
6 раз 46%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 46%
2
6 раз 23%
0
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
2
12 раз 46%
1
5 раз 19%
3
5 раз 19%
0
3 раза 12%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Комо
Парма
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
121
67
94
211
310
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
112
310
94
112
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
215
Больше Меньше
233
917
188
323
620
125
125
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|14 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|13 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|13 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|10 (5)
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 12
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 10
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 11
|Бьянко Алессандро
|12
|Пиза
|Марин Мариус
|1 10