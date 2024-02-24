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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Комо
1:1
Конец матча
Парма
0'
0:1
3' Гол
Бенедычак Адриан
1:1
24' Гол
Верди Симоне
40' Желтая карточка
Да Кунья Лукас
87' Желтая карточка
Гольданига Эдоардо
89' Желтая карточка
Эстевес Науэль
90' Желтая карточка
Эрнани Азеведо
90'+6

Ход матча

3'
0:1
Бенедычак Адриан
(Михэйлэ Валентин)
24'
Верди Симоне
(Да Кунья Лукас)
1:1
40'
Да Кунья Лукас
 
46'
 
Партипило Антони
Ман Деннис
62'
 
Эстевес Науэль
Зом Симон
70'
 
Кулибали Войо
Бенедычак Адриан
71'
Сала Марко
Иоанну Николас
 
77'
 
Шарпантье Габриэль
Михэйлэ Валентин
77'
 
Сиприен Вилан
Бернабе Адриан
80'
Tommaso Fumagalli
Габриеллони Алессандро
 
80'
Чаджиа Мутир
Верди Симоне
 
87'
Гольданига Эдоардо
 
89'
 
Эстевес Науэль
90'
 
Эрнани Азеведо

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 3
  • 3 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 513 Количество передач 346
  • 59 Владение мячом, % 41
1
Шемпер
Адриан
2
Гольданига
Эдоардо
26
Одентал
Кас
93
Барба
Федерико
44
Иоанну
Николас
14
Беллемо
Алессандро
28
Абильдгор
Оливер
21
Стрефецца
Габриэль
90
Верди
Симоне
33
Да
Кунья
Лукас
9
Габриеллони
Алессандро
1
Чичисола
Леандро
15
Дель
Прато
Энрико
4
Болог
Ботонд
39
Чиркати
Алессандро
77
Ди
Кьяра
Джанлука
10
Бернабе
Адриан
27
Эрнани
Азеведо
98
Ман
Деннис
19
Зом
Симон
7
Бенедычак
Адриан
28
Михэйлэ
Валентин
Комо
4-2-3-1
Парма
4-2-3-1

История личных встреч

Комо
Парма

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

История матчей

СB
2:1
СB
2:0
СB
1:0
СB
4:3
СB
1:1

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

2.33
0.5

Среднее время на гол

38
180

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 9 0.35
Габриеллони Алессандро 5 0.19
Верди Симоне 5 (3) 0.19
Да Кунья Лукас 3 0.12
Иоанну Николас 3 0.12
Барба Федерико 2 0.08
Стрефецца Габриэль 2 0.08
Одентал Кас 2 0.08
Абильдгор Оливер 1 0.04
Беллемо Алессандро 1 0.04
Черри Альберто 1 0.04
Иовин Алессио 0 0
Курто Марко 0 0
Арригони Томмазо 0 0
Чаджиа Мутир 0 0
Коне Бенджамин 0 0
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ман Деннис 10 (2) 0.38
Бенедычак Адриан 9 (5) 0.35
Бернабе Адриан 6 0.23
Шарпантье Габриэль 3 0.12
Михэйлэ Валентин 3 0.12
Партипило Антони 3 0.12
Чолак Антонио-Мирко 3 0.12
Бонни Анж-Йоан 2 0.08
Эрнани Азеведо 2 0.08
Эстевес Науэль 2 0.08
Дель Прато Энрико 1 0.04
Сиприен Вилан 1 0.04
Камара Дрисса 1 0.04
Чиркати Алессандро 1 0.04
Зом Симон 0 0
Кулибали Войо 0 0
Ансальди Кристиан 0 0
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Бегич Тьяс 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Бенджамин 6 1
Курто Марко 7 0
Да Кунья Лукас 6 0
Базелли Даниэле 3 1
Беллемо Алессандро 4 0
Габриеллони Алессандро 4 0
Абильдгор Оливер 4 0
Барба Федерико 2 1
Одентал Кас 2 1
Кутроне Патрик 3 0
Кассандро Томмазо 3 0
Верди Симоне 2 0
Гольданига Эдоардо 2 0
Иоанну Николас 2 0
Иовин Алессио 2 0
Чаджиа Мутир 2 0
Мустафа Сулиман 2 0
Арригони Томмазо 1 0
Шемпер Адриан 1 0
Стрефецца Габриэль 1 0
Сала Марко 1 0
Samuel Ballet 1 0
Fabio Rispoli 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнани Азеведо 4 1
Эстевес Науэль 5 0
Кулибали Войо 3 1
Дель Прато Энрико 4 0
Чиркати Алессандро 4 0
Ди Кьяра Джанлука 3 0
Чичисола Леандро 3 0
Михэйлэ Валентин 3 0
Бенедычак Адриан 3 0
Бернабе Адриан 3 0
Камара Дрисса 3 0
Бонни Анж-Йоан 3 0
Зом Симон 1 1
Эно Антони 1 1
Партипило Антони 2 0
Болог Ботонд 2 0
Загаритис Василиос 2 0
Осорио Йордан 1 0
Ман Деннис 1 0
Шарпантье Габриэль 1 0

Результаты матчей

Комо
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Парма
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

8
5
Комо
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Парма
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

13
23
Комо
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
46% (12)
19% (5)
Парма
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
42% (11)
38% (10)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

13
5

Упущенные победы

21
28

Голы по времени матча

Забито

21
24
8 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 9
14 Не забивали 16
4
19%
5
21%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
2
10%
5
21%
31-45
6
29%
4
17%
46-60
1
5%
3
13%
61-75
6
29%
3
13%
76-90

Пропущено

13
15
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
1
8%
2
13%
1-15
2
15%
3
20%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
3
23%
3
20%
46-60
3
23%
2
13%
61-75
3
23%
3
20%
76-90

Забито

14
23
9 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
3
21%
5
22%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
5
36%
1
4%
31-45
2
14%
5
22%
46-60
2
14%
2
9%
61-75
1
7%
8
35%
76-90

Пропущено

15
13
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
13%
2
15%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
3
20%
3
23%
46-60
5
33%
1
8%
61-75
1
7%
3
23%
76-90

Забито

35
47
17 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 25
13 Забивали первыми 16
4 Не забивали 5
7
20%
10
21%
1-15
3
9%
6
13%
16-30
7
20%
6
13%
31-45
8
23%
9
19%
46-60
3
9%
5
11%
61-75
7
20%
11
23%
76-90

Пропущено

28
28
10 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 18
3
11%
4
14%
1-15
4
14%
6
21%
16-30
3
11%
3
11%
31-45
6
21%
6
21%
46-60
8
29%
3
11%
61-75
4
14%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Палермо - Комо 3:0 Комо - Брешия 1:0 Тернана - Комо 0:1 Комо - Асколи 0:2
Реджана - Комо 2:2 Комо - Специя 4:0 АДО Ден Хааг - Комо 0:2 Козенца - Комо 1:2 Комо - Палермо 3:3 Брешия - Комо 2:0 Комо - Модена 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Комо - Лекко 0:0 Комо - ФералпиСало 2:1 Асколи - Комо 0:1 Пиза - Комо 1:1 Комо - Катанзаро 1:0 Парма - Комо 2:1 Комо - Кремонезе 1:3 Бари - Комо 1:1
Парма
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Парма - Пиза 3:2 Читтаделла - Парма 1:2 Парма - Венеция 2:1 Модена - Парма 3:0
Сампдория - Парма 0:3 Парма - Асколи 1:1 Брешия - Парма 0:2 Парма - Тернана 3:1 Козенца - Парма 0:0 Парма - Палермо 3:3 Фиорентина - Парма 2:2 Специя - Парма 0:1 Парма - Модена 1:1 Лекко - Парма 3:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Лечче - Парма 2:4 Асколи - Парма 1:3 Парма - Комо 2:1 Венеция - Парма 3:2 Кремонезе - Парма 1:2

Результаты матчей

Комо
Парма

Точный счет

1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%

Точный счет

0:1
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
6 раз 46%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 46%
2
6 раз 23%
0
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
2
12 раз 46%
1
5 раз 19%
3
5 раз 19%
0
3 раза 12%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Комо
Парма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
1
6
7
1.5
9
4
2
11
2.5
3
10
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
2
3
10
1.5
9
4
1
12
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
23
3
9
17
1.5
18
8
3
23
2.5
6
20
1
25
3.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 26 16 7 3 49 - 26 55
2.
Венеция
 26 14 6 6 47 - 32 48
3.
Кремонезе
 26 13 8 5 35 - 19 47
4.
Палермо
 26 13 7 6 47 - 31 46
5.
Комо
 26 13 7 6 34 - 29 46
6.
Катанзаро
 26 12 6 8 42 - 37 42
7.
Читтаделла
 26 10 6 10 33 - 35 36
8.
Модена
 25 8 10 7 30 - 33 34
9.
Брешия
 26 8 10 8 26 - 25 34
10.
Сампдория
 26 9 6 11 34 - 40 33
11.
Бари
 26 7 12 7 27 - 30 33
12.
Козенца
 26 8 8 10 30 - 29 32
13.
Зюйдтироль
 26 8 7 11 33 - 36 31
14.
Реджана
 26 6 13 7 29 - 32 31
15.
Пиза
 26 7 9 10 31 - 33 30
16.
Тернана
 26 6 8 12 30 - 34 26
17.
Асколи
 26 6 8 12 26 - 32 26
18.
Специя
 25 5 10 10 25 - 38 25
19.
ФералпиСало
 26 5 6 15 27 - 42 21
20.
Лекко
 26 5 6 15 27 - 49 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 13 8 5 0 24 - 12 29
2.
Венеция
 13 8 3 2 28 - 19 27
3.
Палермо
 13 8 1 4 26 - 15 25
4.
Комо
 13 7 4 2 20 - 14 25
5.
Катанзаро
 13 7 3 3 27 - 20 24
6.
Читтаделла
 14 7 2 5 22 - 18 23
7.
Кремонезе
 14 6 5 3 18 - 10 23
8.
Бари
 13 5 6 2 15 - 13 21
9.
Модена
 12 5 3 4 14 - 13 18
10.
Брешия
 13 4 5 4 12 - 12 17
11.
Козенца
 13 4 4 5 21 - 17 16
12.
Зюйдтироль
 13 4 3 6 15 - 17 15
13.
Сампдория
 13 4 3 6 16 - 19 15
14.
Тернана
 14 3 6 5 13 - 12 15
15.
Пиза
 13 3 5 5 16 - 17 14
16.
Реджана
 13 2 8 3 13 - 16 14
17.
Асколи
 12 3 4 5 12 - 12 13
18.
Специя
 12 2 6 4 10 - 11 12
19.
ФералпиСало
 13 3 3 7 17 - 19 12
20.
Лекко
 12 3 1 8 14 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 13 8 2 3 25 - 14 26
2.
Кремонезе
 12 7 3 2 17 - 9 24
3.
Венеция
 13 6 3 4 19 - 13 21
4.
Комо
 13 6 3 4 14 - 15 21
5.
Палермо
 13 5 6 2 21 - 16 21
6.
Катанзаро
 13 5 3 5 15 - 17 18
7.
Сампдория
 13 5 3 5 18 - 21 18
8.
Брешия
 13 4 5 4 14 - 13 17
9.
Реджана
 13 4 5 4 16 - 16 17
10.
Пиза
 13 4 4 5 15 - 16 16
11.
Зюйдтироль
 13 4 4 5 18 - 19 16
12.
Козенца
 13 4 4 5 9 - 12 16
13.
Модена
 13 3 7 3 16 - 20 16
14.
Читтаделла
 12 3 4 5 11 - 17 13
15.
Специя
 13 3 4 6 15 - 27 13
16.
Асколи
 14 3 4 7 14 - 20 13
17.
Бари
 13 2 6 5 12 - 17 12
18.
Тернана
 12 3 2 7 17 - 22 11
19.
Лекко
 14 2 5 7 13 - 26 11
20.
ФералпиСало
 13 2 3 8 10 - 23 9
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 14 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 13 (6)
Кремонезе Кода Массимо 13 (2)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Парма Ман Деннис 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Читтаделла Бранка Симоне 1 12
Асколи Беллучи Джузеппе 2 10
Бари Ди Чезаре Валерио 1 11
Бьянко Алессандро 12
Пиза Марин Мариус 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Да Кунья Лукас получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Да Кунья Лукас сделал результативную передачу.
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