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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Нарсису Андре
Риу Аве
2:2
Второй тайм: 58'
Спортинг Л
0'
1:0
3' Гол
Эмбало Умару
6' Желтая карточка
Эмбало Умару
6' Желтая карточка
Сен-Жюст Джеремая
1:1
9' Гол
Юлманд Мортен
1:2
44' Гол
Дьёкереш Виктор
2:2
45' Пенальти
Якубу Абдул-Азиз

Ход матча

3'
Эмбало Умару
(Роналдо Фабио)
1:0
6'
Эмбало Умару
 
6'
 
Сен-Жюст Джеремая
9'
1:1
Юлманд Мортен
44'
1:2
Дьёкереш Виктор
45'
 
Эдвардс Маркус
Тринкан Франсишку
45'
Якубу Абдул-Азиз
2:2
46'
 
Куарежма Эдуарду
Инасиу Гонсалу
Прогнозы 117
Риу Аве 0.9% (1)
X 2.6% (3)
Спортинг Л 96.6% (113)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Риу Аве
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Жонатан
Луис
42
Панталон
Ренато
23
Жосуэ
Са
3
Нобрега
Мигел
20
Коштинья
10
Идрисси
Амин
21
Граса
Жоау
27
Врусаи
Мариус
77
Роналдо
Фабио
81
Якубу
Абдул-Азиз
11
Эмбало
Умару
1
Адан
Антонио
26
Диоманде
Усман
4
Коатес
Себастьян
25
Инасиу
Гонсалу
21
Катаму
Жени
42
Юлманд
Мортен
5
Морита
Хидемаса
11
Сантуш
Нуну
II
17
Тринкан
Франсишку
9
Дьёкереш
Виктор
8
Поте
Риу Аве
3-4-3
Спортинг Л
3-4-3

История личных встреч

Риу Аве
Спортинг Л

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
90%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед

25 матчей

12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Второй тайм

24%
76%
0 побед 6 ничьих 18 побед

35 матчей

17.1%
20%
62.9%
6 побед 7 ничьих 22 победы

Первый тайм

11.4%
40%
48.6%
4 победы 14 ничьих 17 побед

Второй тайм

25.7%
22.9%
51.4%
9 побед 8 ничьих 18 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
КЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
КЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
3:0
К
5:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
КЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
КЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
5:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
КЛ
0:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

0.94
0.71

Среднее время на гол

95
127

Всего голов

34
25

Голов в среднем за матч

2
1.39

Среднее время на гол

45
64

Всего голов

51
37

Голов в среднем за матч

1.46
1.06

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

61
85

Бомбардиры внутри турнира

Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боатенг Эммануль II 5 0.22
Якубу Абдул-Азиз 3 (2) 0.13
Коштинья 2 (2) 0.09
Зе Мануэль 2 0.09
Сантос Адерлан 2 0.09
Руиз Леонардо 2 (1) 0.09
Роналдо Фабио 1 0.04
Жока 1 0.04
Родригеш Гонсалу 1 0.04
Эмбало Умару 1 0.04
Перейра Андре 1 0.04
Нобрега Мигел 1 0.04
Эрнани Жорже 0 0
Алвес Савио 0 0
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 17 (3) 0.77
Паулинью Жуан 9 0.41
Поте 8 0.36
Тринкан Франсишку 6 0.27
Эдвардс Маркус 4 0.18
Коатес Себастьян 3 0.14
Сантуш Нуну II 2 0.09
Морита Хидемаса 2 0.09
Юлманд Мортен 2 0.09
Катаму Жени 2 0.09
Браганса Даниэл 2 0.09
Диоманде Усман 1 0.05
Куарежма Эдуарду 1 0.05
Инасиу Гонсалу 1 0.05
Матеус Рейс 0 0
Эсгаю Рикарду 0 0

Карточки

Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантос Адерлан 6 1
Боатенг Эммануль II 6 1
Граса Жоау 7 0
Нобрега Мигел 6 0
Идрисси Амин 5 0
Панталон Ренато 5 0
Жосуэ Са 4 0
Жонатан Луис 3 0
Перейра Андре 3 0
Роналдо Фабио 3 0
Luis Freire 3 0
Патрик II 2 0
Жока 2 0
Родригеш Гонсалу 2 0
Коштинья 2 0
Танлонго Матео 2 0
Адриен Силва 1 0
Гомеш Витор 1 0
Руиз Леонардо 1 0
Монтейру Андре 1 0
Тейшейра Жоау II 1 0
Эмбало Умару 1 0
Алвес Савио 1 0
Вентура Бруну 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инасиу Гонсалу 6 1
Юлманд Мортен 7 0
Коатес Себастьян 6 0
Диоманде Усман 4 1
Эсгаю Рикарду 4 0
Сантуш Нуну II 4 0
Эдвардс Маркус 4 0
Поте 4 0
Нету Луиш 3 0
Дьёкереш Виктор 3 0
Морита Хидемаса 3 0
Куарежма Эдуарду 2 0
Аморим Рубен 1 0
Адан Антонио 1 0
Сен-Жюст Джеремая 1 0
Матеус Рейс 1 0
Браганса Даниэл 1 0

Результаты матчей

Риу Аве
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Спортинг Л
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
27% (3)
73% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

7
4
Риу Аве
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Спортинг Л
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

13
0

Упущенные победы

4
35
Риу Аве
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (3)
68% (15)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
32% (7)
18% (4)
Спортинг Л
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

11
39

Голы по времени матча

Забито

14
23
2 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
13 Не забивали 11
0
0%
2
9%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
2
14%
6
26%
31-45
4
29%
5
22%
46-60
3
21%
2
9%
61-75
5
36%
5
22%
76-90

Пропущено

15
12
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 7
3
20%
1
8%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
3
20%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
6
40%
4
33%
76-90

Забито

7
35
5 В 1-м тайме 16
2 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 10
16 Не забивали 10
4
57%
6
17%
1-15
1
14%
5
14%
16-30
0
0%
5
14%
31-45
2
29%
5
14%
46-60
0
0%
7
20%
61-75
0
0%
7
20%
76-90

Пропущено

17
9
5 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 5
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
12%
4
44%
46-60
5
29%
29%
1
11%
61-75
5
29%
29%
2
22%
76-90

Забито

21
58
7 В 1-м тайме 27
14 Во 2-м тайме 31
12 Забивали первыми 19
7 Не забивали 0
4
19%
8
14%
1-15
1
5%
8
14%
16-30
2
10%
11
19%
31-45
6
29%
10
17%
46-60
3
14%
9
16%
61-75
5
24%
12
21%
76-90

Пропущено

32
21
11 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 2
15 Не пропускали 12
5
16%
1
5%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
2
6%
4
19%
31-45
5
16%
6
29%
46-60
5
16%
4
19%
61-75
11
34%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Риу Аве
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Фамаликан - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Каса Пия 1:0 Порту - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Эшторил 1:1
Шавиш - Риу Аве 0:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Визела 1:1 Арока - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Боавишта 2:0 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Торренше - Риу Аве 2:1 Брага - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1
Спортинг Л
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Брага 5:0
Униан Лейрия - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Брага - Спортинг Л 1:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Тондела 4:0 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Тондела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Порту 2:0 Спортинг Л - Штурм Грац 3:0 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Дюмиенсе 8:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1

Результаты матчей

Риу Аве
Спортинг Л

Точный счет

1:1
4 раза 36%
2:0
3 раза 27%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
2:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
8:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
3
4 раза 36%
2
3 раза 27%
5
2 раза 18%
1
1 раз 9%
8
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:1
6 раз 27%
2:0
5 раз 23%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
3:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 50%
0
6 раз 27%
2
4 раза 18%
3
1 раз 5%
2
8 раз 38%
3
6 раз 29%
1
3 раза 14%
5
3 раза 14%
8
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Риу Аве
Спортинг Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
4
7
1.5
10
1
1
10
2.5
7
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
1
10
1.5
8
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
6
0.5
Больше Меньше
5
17
1.5
18
3
1
21
2.5
10
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 23 18 4 1 56 - 15 58
2.
Спортинг Л
 2:2 Заявка 22 18 2 2 62 - 21 56
3.
Порту
 Заявка 23 15 4 4 38 - 17 49
4.
Брага
 Заявка 22 13 4 5 46 - 33 43
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 23 12 5 6 35 - 25 41
6.
Морейренсе
 Заявка 23 11 5 7 27 - 26 38
7.
Арока
 Заявка 23 9 4 10 38 - 32 31
8.
Фамаликан
 Заявка 22 6 8 8 23 - 28 26
9.
Фаренсе
 Заявка 23 7 5 11 30 - 32 26
10.
Жил Висенте
 Заявка 23 7 5 11 34 - 37 26
11.
Каса Пия
 Заявка 23 7 5 11 22 - 35 26
12.
Боавишта
 Заявка 22 6 6 10 30 - 40 24
13.
Эшторил
 Заявка 23 6 4 13 39 - 43 22
14.
Портимоненсе
 Заявка 23 6 4 13 24 - 49 22
15.
Эштрела
 Заявка 23 5 7 11 23 - 35 22
16.
Риу Аве
 2:2 Заявка 23 4 10 9 24 - 33 22
17.
Шавиш
 Заявка 23 4 6 13 23 - 49 18
18.
Визела
 Заявка 23 3 8 12 23 - 47 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 2:2 Заявка 11 11 0 0 37 - 7 33
2.
Бенфика
 Заявка 12 10 2 0 33 - 5 32
3.
Порту
 Заявка 11 8 2 1 19 - 5 26
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
5.
Брага
 Заявка 11 6 3 2 22 - 11 21
6.
Жил Висенте
 Заявка 12 5 5 2 23 - 14 20
7.
Морейренсе
 Заявка 11 5 2 4 14 - 14 17
8.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 21 - 18 17
9.
Риу Аве
 2:2 Заявка 12 4 5 3 17 - 16 17
10.
Эшторил
 Заявка 11 5 1 5 21 - 13 16
11.
Фамаликан
 Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
12.
Фаренсе
 Заявка 12 4 3 5 16 - 14 15
13.
Эштрела
 Заявка 12 4 2 6 15 - 19 14
14.
Боавишта
 Заявка 11 3 4 4 16 - 22 13
15.
Портимоненсе
 Заявка 11 3 3 5 11 - 17 12
16.
Шавиш
 Заявка 11 3 3 5 15 - 21 12
17.
Каса Пия
 Заявка 11 2 3 6 6 - 13 9
18.
Визела
 Заявка 12 1 4 7 13 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 11 8 2 1 23 - 10 26
2.
Спортинг Л
 2:2 Заявка 11 7 2 2 25 - 14 23
3.
Порту
 Заявка 12 7 2 3 19 - 12 23
4.
Брага
 Заявка 11 7 1 3 24 - 22 22
5.
Морейренсе
 Заявка 12 6 3 3 13 - 12 21
6.
Каса Пия
 Заявка 12 5 2 5 16 - 22 17
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 11 4 4 3 10 - 11 16
8.
Арока
 Заявка 11 4 2 5 17 - 14 14
9.
Боавишта
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Фаренсе
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
11.
Фамаликан
 Заявка 12 2 5 5 11 - 15 11
12.
Визела
 Заявка 11 2 4 5 10 - 22 10
13.
Портимоненсе
 Заявка 12 3 1 8 13 - 32 10
14.
Эштрела
 Заявка 11 1 5 5 8 - 16 8
15.
Жил Висенте
 Заявка 11 2 0 9 11 - 23 6
16.
Эшторил
 Заявка 12 1 3 8 18 - 30 6
17.
Шавиш
 Заявка 12 1 3 8 8 - 28 6
18.
Риу Аве
 2:2 Заявка 11 0 5 6 7 - 17 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 17 (8)
Брага Банза Симон 15 (3)
Арока Мухика Рафаэль 14 (2)
Визела Эссанд Самюэль 13
Бенфика Силва Рафа 12 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 10
Боавишта Перес Себастьян 1 8
Портимоненсе Денер Клементе 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Тактическая замена. Инасиу Гонсалу уходит с поля и его заменяет Куарежма Эдуарду
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 6'
    Рефери не любит споров - именно за это Сен-Жюст Джеремая сейчас получил желтую
  • 6'
    Рефери не любит споров - именно за это Эмбало Умару сейчас получил желтую
  • 3'
    Роналдо Фабио сделал результативную передачу.
  • 3'
    Г О О О О Л - Эмбало Умару забивает с правой ноги!
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 65 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 117
Риу Аве 0.9% (1)
X 2.6% (3)
Спортинг Л 96.6% (113)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Риу Аве
Ничья
Спортинг Л
9.70
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5.30
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1.50
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Риу Аве 2:2 Спортинг Л

Исход игры
Риу Аве
0.9% (1)
Ничья
2.6% (3)
Спортинг Л
96.6% (113)
Тотал 2.5
Больше
57.02% (65)
Меньше
42.98% (49)
Обе команды забьют
Да
50.88% (58)
Нет
49.12% (56)
Популярный счёт
1:2 Спортинг Л
37.6% (44)
0:2 Спортинг Л
33.3% (39)
1:3 Спортинг Л
10.3% (12)
0:3 Спортинг Л
7.7% (9)
0:1 Спортинг Л
6% (7)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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