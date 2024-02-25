Тур: 23. Стадион: Эштадиу ду Риу Аве. Главный судья: Нарсису Андре
2:2
Второй тайм: 58'
0'
1:0
3' ГолЭмбало Умару
6' Желтая карточкаЭмбало Умару
6' Желтая карточкаСен-Жюст Джеремая
1:1
9' ГолЮлманд Мортен
1:2
44' ГолДьёкереш Виктор
2:2
45' ПенальтиЯкубу Абдул-Азиз
Ход матча
3'
1:0
6'
9'
1:1
44'
1:2
45'
2:2
Прогноз на матч от Liveresult
18
Жонатан
Луис
23
Жосуэ
Са
20
Коштинья
10
Идрисси
Амин
21
Граса
Жоау
11
Эмбало
Умару
21
Катаму
Жени
8
Поте
- Основной состав
-
18 Жонатан ЛуисВратарь
- Защитник
-
23 Жосуэ СаЗащитник
- Защитник
-
20 КоштиньяПолузащитник
-
10 Идрисси АминПолузащитник
-
21 Граса ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Эмбало УмаруНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Са ЭлдерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Адриен СилваПолузащитник
- Нападающий
-
14 ЖокаНападающий
-
70 Зе МануэльНападающий
-
Главный тренер: Фрейре Луиш
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Катаму ЖениПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сантуш НунуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
8 ПотеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Нету ЛуишЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Риу Аве
Спортинг Л
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
90%
4 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед
25 матчей
12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Второй тайм
24%
76%
0 побед 6 ничьих 18 побед
35 матчей
17.1%
20%
62.9%
6 побед 7 ничьих 22 победы
Первый тайм
11.4%
40%
48.6%
4 победы 14 ничьих 17 побед
Второй тайм
25.7%
22.9%
51.4%
9 побед 8 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
0.94
0.71
Среднее время на гол
95
127
Всего голов
34
25
Голов в среднем за матч
2
1.39
Среднее время на гол
45
64
Всего голов
51
37
Голов в среднем за матч
1.46
1.06
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
61
85
Бомбардиры внутри турнира
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боатенг Эммануль II
|5
|0.22
|Якубу Абдул-Азиз
|3 (2)
|0.13
|Коштинья
|2 (2)
|0.09
|Зе Мануэль
|2
|0.09
|Сантос Адерлан
|2
|0.09
|Руиз Леонардо
|2 (1)
|0.09
|Роналдо Фабио
|1
|0.04
|Жока
|1
|0.04
|Родригеш Гонсалу
|1
|0.04
|Эмбало Умару
|1
|0.04
|Перейра Андре
|1
|0.04
|Нобрега Мигел
|1
|0.04
|Эрнани Жорже
|0
|0
|Алвес Савио
|0
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|17 (3)
|0.77
|Паулинью Жуан
|9
|0.41
|Поте
|8
|0.36
|Тринкан Франсишку
|6
|0.27
|Эдвардс Маркус
|4
|0.18
|Коатес Себастьян
|3
|0.14
|Сантуш Нуну II
|2
|0.09
|Морита Хидемаса
|2
|0.09
|Юлманд Мортен
|2
|0.09
|Катаму Жени
|2
|0.09
|Браганса Даниэл
|2
|0.09
|Диоманде Усман
|1
|0.05
|Куарежма Эдуарду
|1
|0.05
|Инасиу Гонсалу
|1
|0.05
|Матеус Рейс
|0
|0
|Эсгаю Рикарду
|0
|0
Карточки
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сантос Адерлан
|6
|1
|Боатенг Эммануль II
|6
|1
|Граса Жоау
|7
|0
|Нобрега Мигел
|6
|0
|Идрисси Амин
|5
|0
|Панталон Ренато
|5
|0
|Жосуэ Са
|4
|0
|Жонатан Луис
|3
|0
|Перейра Андре
|3
|0
|Роналдо Фабио
|3
|0
|Luis Freire
|3
|0
|Патрик II
|2
|0
|Жока
|2
|0
|Родригеш Гонсалу
|2
|0
|Коштинья
|2
|0
|Танлонго Матео
|2
|0
|Адриен Силва
|1
|0
|Гомеш Витор
|1
|0
|Руиз Леонардо
|1
|0
|Монтейру Андре
|1
|0
|Тейшейра Жоау II
|1
|0
|Эмбало Умару
|1
|0
|Алвес Савио
|1
|0
|Вентура Бруну
|1
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инасиу Гонсалу
|6
|1
|Юлманд Мортен
|7
|0
|Коатес Себастьян
|6
|0
|Диоманде Усман
|4
|1
|Эсгаю Рикарду
|4
|0
|Сантуш Нуну II
|4
|0
|Эдвардс Маркус
|4
|0
|Поте
|4
|0
|Нету Луиш
|3
|0
|Дьёкереш Виктор
|3
|0
|Морита Хидемаса
|3
|0
|Куарежма Эдуарду
|2
|0
|Аморим Рубен
|1
|0
|Адан Антонио
|1
|0
|Сен-Жюст Джеремая
|1
|0
|Матеус Рейс
|1
|0
|Браганса Даниэл
|1
|0
Результаты матчей
Риу Аве
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Спортинг Л
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
27% (3)
73% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
7
4
Риу Аве
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Спортинг Л
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
13
0
Упущенные победы
4
35
Риу Аве
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (3)
68% (15)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
32% (7)
18% (4)
Спортинг Л
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
11
39
Голы по времени матча
Забито
14
23
2 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
13 Не забивали 11
0
0%
2
9%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
2
14%
6
26%
31-45
4
29%
5
22%
46-60
3
21%
2
9%
61-75
5
36%
5
22%
76-90
Пропущено
15
12
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 7
3
20%
1
8%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
3
20%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
6
40%
4
33%
76-90
Забито
7
35
5 В 1-м тайме 16
2 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 10
16 Не забивали 10
4
57%
6
17%
1-15
1
14%
5
14%
16-30
0
0%
5
14%
31-45
2
29%
5
14%
46-60
0
0%
7
20%
61-75
0
0%
7
20%
76-90
Пропущено
17
9
5 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 5
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
12%
4
44%
46-60
5
29%
29%
1
11%
61-75
5
29%
29%
2
22%
76-90
Забито
21
58
7 В 1-м тайме 27
14 Во 2-м тайме 31
12 Забивали первыми 19
7 Не забивали 0
4
19%
8
14%
1-15
1
5%
8
14%
16-30
2
10%
11
19%
31-45
6
29%
10
17%
46-60
3
14%
9
16%
61-75
5
24%
12
21%
76-90
Пропущено
32
21
11 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 2
15 Не пропускали 12
5
16%
1
5%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
2
6%
4
19%
31-45
5
16%
6
29%
46-60
5
16%
4
19%
61-75
11
34%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Риу Аве
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Фамаликан - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Каса Пия 1:0 Порту - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Эшторил 1:1
Шавиш - Риу Аве 0:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Визела 1:1 Арока - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Боавишта 2:0 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Торренше - Риу Аве 2:1 Брага - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1
Спортинг Л
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Брага 5:0
Униан Лейрия - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Брага - Спортинг Л 1:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Тондела 4:0 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Тондела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Порту 2:0 Спортинг Л - Штурм Грац 3:0 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Дюмиенсе 8:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1
Результаты матчей
Риу Аве
Спортинг Л
Точный счет
1:1
4 раза 36%
2:0
3 раза 27%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
2:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
8:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
3
4 раза 36%
2
3 раза 27%
5
2 раза 18%
1
1 раз 9%
8
1 раз 9%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:1
6 раз 27%
2:0
5 раз 23%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
3:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 50%
0
6 раз 27%
2
4 раза 18%
3
1 раз 5%
2
8 раз 38%
3
6 раз 29%
1
3 раза 14%
5
3 раза 14%
8
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Риу Аве
Спортинг Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
47
101
110
74
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
110
82
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
166
Больше Меньше
517
183
121
1011
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|18
|4
|1
|56 - 15
|58
|2.
|2:2 Заявка
|22
|18
|2
|2
|62 - 21
|56
|3.
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|38 - 17
|49
|4.
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|46 - 33
|43
|5.
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|35 - 25
|41
|6.
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|27 - 26
|38
|7.
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|38 - 32
|31
|8.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|23 - 28
|26
|9.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|30 - 32
|26
|10.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|34 - 37
|26
|11.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|22 - 35
|26
|12.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|30 - 40
|24
|13.
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|39 - 43
|22
|14.
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|24 - 49
|22
|15.
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|23 - 35
|22
|16.
|2:2 Заявка
|23
|4
|10
|9
|24 - 33
|22
|17.
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|23 - 49
|18
|18.
|Заявка
|23
|3
|8
|12
|23 - 47
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|11
|11
|0
|0
|37 - 7
|33
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|33 - 5
|32
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 5
|26
|4.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 11
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|23 - 14
|20
|7.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 14
|17
|8.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 18
|17
|9.
|2:2 Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 16
|17
|10.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|21 - 13
|16
|11.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 14
|15
|13.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 19
|14
|14.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 22
|13
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 21
|12
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 13
|9
|18.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|13 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 10
|26
|2.
|2:2 Заявка
|11
|7
|2
|2
|25 - 14
|23
|3.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|19 - 12
|23
|4.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 22
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 12
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 22
|17
|7.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|10 - 11
|16
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 14
|14
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|11.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 15
|11
|12.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 22
|10
|13.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 32
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 16
|8
|15.
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|11 - 23
|6
|16.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|18 - 30
|6
|17.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 28
|6
|18.
|2:2 Заявка
|11
|0
|5
|6
|7 - 17
|5
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|17 (8)
|Брага
|Банза Симон
|15 (3)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|14 (2)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Бенфика
|Силва Рафа
|12 (11)
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Визела
|Перейра Матеус
|10
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 8
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Риу Аве 2:2 Спортинг Л
Исход игры
Риу Аве
0.9% (1)
Ничья
2.6% (3)
Спортинг Л
96.6% (113)
Тотал 2.5
Больше
57.02% (65)
Меньше
42.98% (49)
Обе команды забьют
Да
50.88% (58)
Нет
49.12% (56)
Популярный счёт
1:2 Спортинг Л
37.6% (44)
0:2 Спортинг Л
33.3% (39)
1:3 Спортинг Л
10.3% (12)
0:3 Спортинг Л
7.7% (9)
0:1 Спортинг Л
6% (7)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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