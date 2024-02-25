  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Нарсису Андре
Риу Аве
3:3
Конец матча
Спортинг Л
0'
1:0
3' Гол
Эмбало Умару
6' Желтая карточка
Эмбало Умару
6' Желтая карточка
Сен-Жюст Джеремая
1:1
9' Гол
Юлманд Мортен
1:2
44' Гол
Дьёкереш Виктор
2:2
45' Пенальти
Якубу Абдул-Азиз
60' Желтая карточка
Граса Жоау
63' Желтая карточка
Катаму Жени
3:2
67' Пенальти
Якубу Абдул-Азиз
3:3
73' Гол
Коатес Себастьян
75' Желтая карточка
Диоманде Усман
80' Желтая карточка
Панталон Ренато
83' Желтая карточка
Гомеш Витор
90' Вторая желтая карточка
Панталон Ренато
90' Желтая карточка
Коштинья
90'+6

Ход матча

3'
Эмбало Умару
(Роналдо Фабио)
1:0
6'
Эмбало Умару
 
6'
 
Сен-Жюст Джеремая
9'
1:1
Юлманд Мортен
44'
1:2
Дьёкереш Виктор
45'
 
Эдвардс Маркус
Тринкан Франсишку
45'
Якубу Абдул-Азиз
2:2
46'
 
Куарежма Эдуарду
Инасиу Гонсалу
60'
Граса Жоау
 
61'
 
Матеус Рейс
Сантуш Нуну
63'
 
Катаму Жени
64'
Адриен Силва
Граса Жоау
 
67'
Якубу Абдул-Азиз
3:2
73'
3:3
Коатес Себастьян
(Морита Хидемаса)
75'
 
Диоманде Усман
80'
Панталон Ренато
 
81'
Гомеш Витор
Идрисси Амин
 
83'
Гомеш Витор
 
85'
Жока
Эмбало Умару
 
85'
Тейшейра Жоау II
Роналдо Фабио
 
90'
Панталон Ренато
 
90'
Коштинья
 
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Риу Аве 0.9% (1)
X 2.6% (3)
Спортинг Л 96.6% (113)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Жонатан
Луис
42
Панталон
Ренато
23
Жосуэ
Са
3
Нобрега
Мигел
20
Коштинья
10
Идрисси
Амин
21
Граса
Жоау
27
Врусаи
Мариус
77
Роналдо
Фабио
81
Якубу
Абдул-Азиз
11
Эмбало
Умару
1
Адан
Антонио
26
Диоманде
Усман
4
Коатес
Себастьян
25
Инасиу
Гонсалу
21
Катаму
Жени
42
Юлманд
Мортен
5
Морита
Хидемаса
11
Сантуш
Нуну
II
17
Тринкан
Франсишку
9
Дьёкереш
Виктор
8
Поте
Риу Аве
3-4-3
Спортинг Л
3-4-3

История личных встреч

Риу Аве
Спортинг Л

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
90%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед

25 матчей

12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Второй тайм

24%
76%
0 побед 6 ничьих 18 побед

35 матчей

17.1%
20%
62.9%
6 побед 7 ничьих 22 победы

Первый тайм

11.4%
40%
48.6%
4 победы 14 ничьих 17 побед

Второй тайм

25.7%
22.9%
51.4%
9 побед 8 ничьих 18 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
КЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
КЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
3:0
К
5:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
КЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
КЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
5:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
КЛ
0:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

0.94
0.71

Среднее время на гол

95
127

Всего голов

34
25

Голов в среднем за матч

2
1.39

Среднее время на гол

45
64

Всего голов

51
37

Голов в среднем за матч

1.46
1.06

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

61
85

Бомбардиры внутри турнира

Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боатенг Эммануль II 5 0.22
Якубу Абдул-Азиз 4 (3) 0.17
Коштинья 2 (2) 0.09
Зе Мануэль 2 0.09
Сантос Адерлан 2 0.09
Руиз Леонардо 2 (1) 0.09
Роналдо Фабио 1 0.04
Жока 1 0.04
Родригеш Гонсалу 1 0.04
Эмбало Умару 1 0.04
Перейра Андре 1 0.04
Нобрега Мигел 1 0.04
Эрнани Жорже 0 0
Алвес Савио 0 0
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 17 (3) 0.77
Паулинью Жуан 9 0.41
Поте 8 0.36
Тринкан Франсишку 6 0.27
Эдвардс Маркус 4 0.18
Коатес Себастьян 4 0.18
Сантуш Нуну II 2 0.09
Морита Хидемаса 2 0.09
Юлманд Мортен 2 0.09
Катаму Жени 2 0.09
Браганса Даниэл 2 0.09
Диоманде Усман 1 0.05
Куарежма Эдуарду 1 0.05
Инасиу Гонсалу 1 0.05
Матеус Рейс 0 0
Эсгаю Рикарду 0 0

Карточки

Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Граса Жоау 8 0
Сантос Адерлан 6 1
Панталон Ренато 6 1
Боатенг Эммануль II 6 1
Нобрега Мигел 6 0
Идрисси Амин 5 0
Жосуэ Са 4 0
Жонатан Луис 3 0
Перейра Андре 3 0
Коштинья 3 0
Роналдо Фабио 3 0
Luis Freire 3 0
Патрик II 2 0
Гомеш Витор 2 0
Жока 2 0
Родригеш Гонсалу 2 0
Танлонго Матео 2 0
Адриен Силва 1 0
Руиз Леонардо 1 0
Монтейру Андре 1 0
Тейшейра Жоау II 1 0
Эмбало Умару 1 0
Алвес Савио 1 0
Вентура Бруну 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инасиу Гонсалу 6 1
Юлманд Мортен 7 0
Диоманде Усман 5 1
Коатес Себастьян 6 0
Эсгаю Рикарду 4 0
Сантуш Нуну II 4 0
Эдвардс Маркус 4 0
Поте 4 0
Нету Луиш 3 0
Дьёкереш Виктор 3 0
Морита Хидемаса 3 0
Куарежма Эдуарду 2 0
Аморим Рубен 1 0
Адан Антонио 1 0
Сен-Жюст Джеремая 1 0
Матеус Рейс 1 0
Браганса Даниэл 1 0
Катаму Жени 1 0

Результаты матчей

Риу Аве
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Спортинг Л
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
27% (3)
73% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

10
7
Риу Аве
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Спортинг Л
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

13
0

Упущенные победы

4
35
Риу Аве
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (3)
70% (16)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
35% (8)
17% (4)
Спортинг Л
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (7)
32% (7)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

14
42

Голы по времени матча

Забито

17
26
4 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
13 Не забивали 11
1
6%
3
12%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
3
18%
7
27%
31-45
4
24%
5
19%
46-60
4
24%
3
12%
61-75
5
29%
29%
5
19%
76-90

Пропущено

18
15
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 8
4
22%
2
13%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
3
20%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
1
6%
4
27%
61-75
6
33%
4
27%
76-90

Забито

7
35
5 В 1-м тайме 16
2 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 10
17 Не забивали 11
4
57%
6
17%
1-15
1
14%
5
14%
16-30
0
0%
5
14%
31-45
2
29%
5
14%
46-60
0
0%
7
20%
61-75
0
0%
7
20%
76-90

Пропущено

17
9
5 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 5
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
12%
4
44%
46-60
5
29%
29%
1
11%
61-75
5
29%
29%
2
22%
76-90

Забито

24
61
9 В 1-м тайме 29
15 Во 2-м тайме 32
13 Забивали первыми 19
7 Не забивали 0
5
21%
9
15%
1-15
1
4%
8
13%
16-30
3
13%
12
20%
31-45
6
25%
10
16%
46-60
4
17%
10
16%
61-75
5
21%
12
20%
76-90

Пропущено

35
24
13 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 3
16 Не пропускали 13
6
17%
2
8%
1-15
4
11%
0
0%
16-30
3
9%
5
21%
31-45
5
14%
6
25%
46-60
6
17%
5
21%
61-75
11
31%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Риу Аве
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Фамаликан - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Каса Пия 1:0 Порту - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Эшторил 1:1
Шавиш - Риу Аве 0:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Визела 1:1 Арока - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Боавишта 2:0 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Торренше - Риу Аве 2:1 Брага - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1
Спортинг Л
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Брага 5:0
Униан Лейрия - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Брага - Спортинг Л 1:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Тондела 4:0 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Тондела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Порту 2:0 Спортинг Л - Штурм Грац 3:0 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Дюмиенсе 8:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1

Результаты матчей

Риу Аве
Спортинг Л

Точный счет

1:1
4 раза 33%
2:0
3 раза 25%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
2:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
8:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
4 раза 36%
2
3 раза 27%
5
2 раза 18%
1
1 раз 9%
8
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
2
5 раз 45%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:1
6 раз 26%
2:0
5 раз 22%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 48%
0
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
2
8 раз 36%
3
7 раз 32%
1
3 раза 14%
5
3 раза 14%
8
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Риу Аве
Спортинг Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
5
7
1.5
10
1
2
10
2.5
7
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
1
10
1.5
9
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
6
0.5
Больше Меньше
6
17
1.5
19
3
2
21
2.5
11
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 23 18 4 1 56 - 15 58
2.
Спортинг Л
 Заявка 22 18 2 2 63 - 22 56
3.
Порту
 Заявка 23 15 4 4 38 - 17 49
4.
Брага
 Заявка 22 13 4 5 46 - 33 43
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 23 12 5 6 35 - 25 41
6.
Морейренсе
 Заявка 23 11 5 7 27 - 26 38
7.
Арока
 Заявка 23 9 4 10 38 - 32 31
8.
Фамаликан
 Заявка 22 6 8 8 23 - 28 26
9.
Фаренсе
 Заявка 23 7 5 11 30 - 32 26
10.
Жил Висенте
 Заявка 23 7 5 11 34 - 37 26
11.
Каса Пия
 Заявка 23 7 5 11 22 - 35 26
12.
Боавишта
 Заявка 22 6 6 10 30 - 40 24
13.
Эшторил
 Заявка 23 6 4 13 39 - 43 22
14.
Портимоненсе
 Заявка 23 6 4 13 24 - 49 22
15.
Эштрела
 Заявка 23 5 7 11 23 - 35 22
16.
Риу Аве
 Заявка 23 4 10 9 25 - 34 22
17.
Шавиш
 Заявка 23 4 6 13 23 - 49 18
18.
Визела
 Заявка 23 3 8 12 23 - 47 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 11 11 0 0 37 - 7 33
2.
Бенфика
 Заявка 12 10 2 0 33 - 5 32
3.
Порту
 Заявка 11 8 2 1 19 - 5 26
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
5.
Брага
 Заявка 11 6 3 2 22 - 11 21
6.
Жил Висенте
 Заявка 12 5 5 2 23 - 14 20
7.
Морейренсе
 Заявка 11 5 2 4 14 - 14 17
8.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 21 - 18 17
9.
Риу Аве
 Заявка 12 4 5 3 18 - 17 17
10.
Эшторил
 Заявка 11 5 1 5 21 - 13 16
11.
Фамаликан
 Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
12.
Фаренсе
 Заявка 12 4 3 5 16 - 14 15
13.
Эштрела
 Заявка 12 4 2 6 15 - 19 14
14.
Боавишта
 Заявка 11 3 4 4 16 - 22 13
15.
Портимоненсе
 Заявка 11 3 3 5 11 - 17 12
16.
Шавиш
 Заявка 11 3 3 5 15 - 21 12
17.
Каса Пия
 Заявка 11 2 3 6 6 - 13 9
18.
Визела
 Заявка 12 1 4 7 13 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 11 8 2 1 23 - 10 26
2.
Спортинг Л
 Заявка 11 7 2 2 26 - 15 23
3.
Порту
 Заявка 12 7 2 3 19 - 12 23
4.
Брага
 Заявка 11 7 1 3 24 - 22 22
5.
Морейренсе
 Заявка 12 6 3 3 13 - 12 21
6.
Каса Пия
 Заявка 12 5 2 5 16 - 22 17
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 11 4 4 3 10 - 11 16
8.
Арока
 Заявка 11 4 2 5 17 - 14 14
9.
Боавишта
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Фаренсе
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
11.
Фамаликан
 Заявка 12 2 5 5 11 - 15 11
12.
Визела
 Заявка 11 2 4 5 10 - 22 10
13.
Портимоненсе
 Заявка 12 3 1 8 13 - 32 10
14.
Эштрела
 Заявка 11 1 5 5 8 - 16 8
15.
Жил Висенте
 Заявка 11 2 0 9 11 - 23 6
16.
Эшторил
 Заявка 12 1 3 8 18 - 30 6
17.
Шавиш
 Заявка 12 1 3 8 8 - 28 6
18.
Риу Аве
 Заявка 11 0 5 6 7 - 17 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 17 (8)
Брага Банза Симон 15 (3)
Арока Мухика Рафаэль 14 (2)
Визела Эссанд Самюэль 13
Бенфика Силва Рафа 12 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 10
Боавишта Перес Себастьян 1 8
Портимоненсе Денер Клементе 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 60'
      Граса Жоау тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
    • 46'
      Тактическая замена. Инасиу Гонсалу уходит с поля и его заменяет Куарежма Эдуарду
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогнозы 117
    Риу Аве 0.9% (1)
    X 2.6% (3)
    Спортинг Л 96.6% (113)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Риу Аве 3:3 Спортинг Л онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Риу Аве 3:3 Спортинг Л

    Исход игры
    Риу Аве
    0.9% (1)
    Ничья
    2.6% (3)
    Спортинг Л
    96.6% (113)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.02% (65)
    Меньше
    42.98% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    50.88% (58)
    Нет
    49.12% (56)
    Популярный счёт
    1:2 Спортинг Л
    37.6% (44)
    0:2 Спортинг Л
    33.3% (39)
    1:3 Спортинг Л
    10.3% (12)
    0:3 Спортинг Л
    7.7% (9)
    0:1 Спортинг Л
    6% (7)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный