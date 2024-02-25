Тур: 23. Стадион: Стадион Визелы. Главный судья: Мело Фабио
0'
16' Желтая карточкаМангала Эльяким
1:0
26' ГолЭссанд Самюэль
26' Желтая карточкаЭссанд Самюэль
2:0
36' ГолЭссанд Самюэль
Ход матча
16'
26'
1:0
26'
36'
2:0
82
Силва
Томаш
28
Кошта
Бруну
5
Волней
13
Бассо
Жоау
7
Виниций
78
Араужу
Тьягу
10
Гитан
Рафик
33
Маркеш
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
82 Силва ТомашЗащитник
- Защитник
-
28 Кошта БрунуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Эшковал ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рашид ОсамаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Авуду АбдулНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де ла Баррера Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
5 ВолнейЗащитник
-
13 Бассо ЖоауЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ВиницийПолузащитник
-
78 Араужу ТьягуПолузащитник
-
10 Гитан РафикНападающий
-
20 Карлос ЖоаоНападающий
-
33 Маркеш ЖоаоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
48 Коста МишелПолузащитник
-
64 Ндиайе МорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Си АрунаНападающий
-
-
Главный тренер: Сеабра Вашку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Визела
Эшторил
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 1 победа
Первый тайм
16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
0.86
1.8
Среднее время на гол
105
50
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1
0.43
Среднее время на гол
90
210
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
0.92
1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
98
90
Бомбардиры внутри турнира
Визела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эссанд Самюэль
|13
|0.57
|Гарсия Самуэль
|3 (2)
|0.13
|Соро Альберто
|2
|0.09
|Морейра Нуну
|1
|0.04
|Сан-Луи Дилан
|1
|0.04
|Перейра Матеус
|1
|0.04
|Оливейра Уго
|0
|0
|Кина Домингуш
|0
|0
|Лакава Матиас
|0
|0
|Силва Томаш
|0
|0
|Лебеденко Орест
|0
|0
|Мендес Алексис
|0
|0
|Жардел
|0
|0
|Наскименто Диого
|0
|0
Эшторил
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркес Алехандро
|7
|0.3
|Маркеш Жоао
|5
|0.22
|Кассиано Диас
|5 (1)
|0.22
|Гомес Родриго II
|4
|0.17
|Гитан Рафик
|4
|0.17
|Холсгров Джордан
|2
|0.09
|Араужу Тьягу
|2
|0.09
|Тавареш Эриберту
|2
|0.09
|Мангала Эльяким
|1
|0.04
|Карлос Жоао III
|1
|0.04
|Витал Бернардо
|1
|0.04
|Парра Рауль
|1
|0.04
|Фернандеш Матеуш
|1
|0.04
|Волней
|0
|0
Карточки
Визела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Матеус
|9
|0
|Эшковал Жоау
|6
|0
|Гарсия Самуэль
|5
|0
|Ортис Педро
|5
|0
|Лакава Матиас
|3
|1
|Оливейра Андерсон
|4
|0
|Эссанд Самюэль
|4
|0
|Наскименто Диого
|3
|0
|Петров Сава
|1
|1
|Силва Томаш
|1
|1
|Буснич Александар
|2
|0
|Соро Альберто
|2
|0
|Бустаманте Рафаэль
|2
|0
|Кошта Бруну
|1
|0
|Сан-Луи Дилан
|1
|0
|Вилсон Бруно
|1
|0
|Бунтиц Фабиян
|1
|0
|Лебеденко Орест
|1
|0
|Мендес Алексис
|1
|0
|Гонсалвеш Жота
|1
|0
|Авуду Абдул
|1
|0
|Морейра Нуну
|1
|0
Эшторил
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холсгров Джордан
|6
|1
|Гомес Родриго II
|5
|1
|Маркеш Жоао
|6
|0
|Алвару Педру
|5
|0
|Витал Бернардо
|5
|0
|Фернандеш Матеуш
|5
|0
|Карлос Жоао III
|4
|0
|Волней
|4
|0
|Араужу Тьягу
|4
|0
|Мангала Эльяким
|3
|0
|Тавареш Эриберту
|3
|0
|Маркес Алехандро
|3
|0
|Кассиано Диас
|2
|0
|Карне Марсело
|2
|0
|Ндиайе Мор
|2
|0
|Пина Вагнер
|2
|0
|Вашку Сеабра
|2
|0
|Виниций
|1
|0
Результаты матчей
Визела
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Эшторил
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
17
Визела
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Эшторил
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
17
11
Упущенные победы
6
17
Визела
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (4)
55% (12)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Эшторил
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
17
11
Упущенные победы
14
34
Голы по времени матча
Забито
9
18
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 12
2
22%
3
17%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
4
22%
46-60
3
33%
5
28%
61-75
2
22%
4
22%
76-90
Пропущено
23
24
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
2
9%
3
13%
1-15
2
9%
3
13%
16-30
7
30%
5
21%
31-45
4
17%
7
29%
29%
46-60
3
13%
2
8%
61-75
5
22%
4
17%
76-90
Забито
11
21
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
13 Не забивали 12
2
18%
4
19%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
4
36%
5
24%
46-60
3
27%
4
19%
61-75
2
18%
5
24%
76-90
Пропущено
21
13
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
4
19%
2
15%
1-15
5
24%
1
8%
16-30
2
10%
3
23%
31-45
3
14%
1
8%
46-60
3
14%
3
23%
61-75
4
19%
3
23%
76-90
Забито
20
39
4 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 27
7 Забивали первыми 13
6 Не забивали 2
4
20%
7
18%
1-15
0
0%
3
8%
16-30
0
0%
2
5%
31-45
6
30%
9
23%
46-60
6
30%
9
23%
61-75
4
20%
9
23%
76-90
Пропущено
44
37
22 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 16
6
14%
5
14%
1-15
7
16%
4
11%
16-30
9
20%
8
22%
31-45
7
16%
8
22%
46-60
6
14%
5
14%
61-75
9
20%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Визела
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Бенфика - Визела 6:1 Жил Висенте - Визела 0:1 Визела - Бенфика 1:2 Визела - Витория Гимарайнш 0:1
Арока - Визела 5:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Визела - Боавишта 1:4 Визела - Арока 1:0 Эштрела - Визела 1:1 Визела - Морейренсе 0:0 Риу Аве - Визела 1:1 Визела - Брага 1:3 Шавиш - Визела 2:1 Визела - Эштрела 2:1 Визела - Фамаликан 0:0 Каса Пия - Визела 0:1 Визела - Порту 0:2 Атлетику КП - Визела 0:1 Фаренсе - Визела 0:0 Визела - Портимоненсе 2:3
Эшторил
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Эшторил - Жил Висенте 1:3 Боавишта - Эшторил 2:1 Эшторил - Эштрела 1:0 Риу Аве - Эшторил 1:1
Брага - Эшторил 1:1 Бенфика - Эшторил 1:1 Эшторил - Арока 1:2 Эшторил - Морейренсе 1:3 Эшторил - Порту 0:4 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Эшторил - Шавиш 4:0 Эшторил - Порту 3:1 Брага - Эшторил 3:1 Эшторил - Мафра 2:1 Эшторил - Каса Пия 4:0 Порту - Эшторил 0:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Синтренсе - Эшторил 0:5
Результаты матчей
Визела
Эшторил
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
4:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
5 раз 45%
4
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
1
7 раз 64%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
Точный счет
0:0
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
4:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 45%
0
7 раз 32%
2
5 раз 23%
1
12 раз 55%
2
3 раза 14%
4
3 раза 14%
0
2 раза 9%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Визела
Эшторил
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
101
38
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
101
29
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
157
Больше Меньше
202
517
814
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|18
|1
|2
|60 - 19
|55
|2.
|Заявка
|22
|17
|4
|1
|52 - 15
|55
|3.
|Заявка
|22
|15
|3
|4
|37 - 16
|48
|4.
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|46 - 33
|43
|5.
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|35 - 25
|41
|6.
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|27 - 26
|38
|7.
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|38 - 32
|31
|8.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|23 - 28
|26
|9.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|30 - 32
|26
|10.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|22 - 35
|26
|11.
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|33 - 36
|25
|12.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|30 - 40
|24
|13.
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|24 - 45
|22
|14.
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|23 - 35
|22
|15.
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|22 - 31
|21
|16.
|0:2 Заявка
|23
|6
|3
|14
|36 - 42
|21
|17.
|2:0 Заявка
|23
|4
|7
|12
|22 - 44
|19
|18.
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|23 - 49
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|37 - 7
|33
|2.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 5
|29
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 5
|26
|4.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 11
|21
|6.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|22 - 13
|19
|7.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 14
|17
|8.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 18
|17
|9.
|0:2 Заявка
|11
|5
|1
|5
|21 - 13
|16
|10.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 14
|16
|11.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 14
|15
|13.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 19
|14
|14.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 22
|13
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 21
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 13
|9
|18.
|2:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 10
|26
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|23 - 12
|22
|3.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 11
|22
|4.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 22
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 12
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 22
|17
|7.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|10 - 11
|16
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 14
|14
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|11.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 15
|11
|12.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 28
|10
|13.
|2:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 22
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 16
|8
|15.
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|11 - 23
|6
|16.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 28
|6
|17.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|7 - 17
|5
|18.
|0:2 Заявка
|12
|1
|2
|9
|15 - 29
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
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- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|16 (8)
|Брага
|Банза Симон
|15 (3)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|14 (2)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|12 (1)
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 8
|Визела
|Перейра Матеус
|9
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|9
Прогнозы на матч Визела 2:0 Эшторил
Исход игры
Визела
32.2% (37)
Ничья
46.1% (53)
Эшторил
21.7% (25)
Тотал 2.5
Больше
22.81% (26)
Меньше
77.19% (88)
Обе команды забьют
Да
64.91% (74)
Нет
35.09% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.7% (48)
1:0 Визела
23.5% (27)
1:2 Эшторил
13% (15)
0:1 Эшторил
7% (8)
2:1 Визела
6.1% (7)
0:0 Ничья
2.6% (3)
2:0 Визела
1.7% (2)
2:3 Эшторил
1.7% (2)
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