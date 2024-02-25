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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Мело Фабио
Визела
2:0
Второй тайм: 76'
Эшторил
0'
16' Желтая карточка
Мангала Эльяким
1:0
26' Гол
Эссанд Самюэль
26' Желтая карточка
Эссанд Самюэль
2:0
36' Гол
Эссанд Самюэль

Ход матча

16'
 
Мангала Эльяким
26'
Эссанд Самюэль
(Кина Домингуш)
1:0
26'
Эссанд Самюэль
 
36'
Эссанд Самюэль
(Кина Домингуш)
2:0
58'
 
Винтер Фредерик
Мангала Эльяким
58'
 
Кассиано Диас
Маркеш Жоао
66'
Наскименто Диого
Кина Домингуш
 
72'
 
Fabricio Garcia
Араужу Тьягу
Прогнозы 115
Визела 32.2% (37)
X 46.1% (53)
Эшторил 21.7% (25)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Визела
Ничья
Эшторил
2.77
3.30
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Все Коэффициенты
97
Бунтиц
Фабиян
4
Гонсалвеш
Жота
5
Оливейра
Андерсон
19
Лебеденко
Орест
82
Силва
Томаш
6
Перейра
Матеус
28
Кошта
Бруну
20
Гарсия
Самуэль
10
Кина
Домингуш
9
Петров
Сава
99
Эссанд
Самюэль
99
Фигейра
Даниэль
5
Волней
13
Бассо
Жоау
22
Мангала
Эльяким
91
Тавареш
Эриберту
82
Фернандеш
Матеуш
7
Виниций
78
Араужу
Тьягу
10
Гитан
Рафик
20
Карлос
Жоао
III
33
Маркеш
Жоао
Визела
3-4-2-1
Эшторил
3-4-3

История личных встреч

Визела
Эшторил

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 1 победа

Первый тайм

16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ТМК
0:0
ПВЛ
1:1
ПВЛ
2:2
ГЛ
0:0
ГЛ
1:0
К
3:0
ГЛ
0:0

Голы

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

0.86
1.8

Среднее время на гол

105
50

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1
0.43

Среднее время на гол

90
210

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

0.92
1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

98
90

Бомбардиры внутри турнира

Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эссанд Самюэль 13 0.57
Гарсия Самуэль 3 (2) 0.13
Соро Альберто 2 0.09
Морейра Нуну 1 0.04
Сан-Луи Дилан 1 0.04
Перейра Матеус 1 0.04
Оливейра Уго 0 0
Кина Домингуш 0 0
Лакава Матиас 0 0
Силва Томаш 0 0
Лебеденко Орест 0 0
Мендес Алексис 0 0
Жардел 0 0
Наскименто Диого 0 0
Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркес Алехандро 7 0.3
Маркеш Жоао 5 0.22
Кассиано Диас 5 (1) 0.22
Гомес Родриго II 4 0.17
Гитан Рафик 4 0.17
Холсгров Джордан 2 0.09
Араужу Тьягу 2 0.09
Тавареш Эриберту 2 0.09
Мангала Эльяким 1 0.04
Карлос Жоао III 1 0.04
Витал Бернардо 1 0.04
Парра Рауль 1 0.04
Фернандеш Матеуш 1 0.04
Волней 0 0

Карточки

Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Матеус 9 0
Эшковал Жоау 6 0
Гарсия Самуэль 5 0
Ортис Педро 5 0
Лакава Матиас 3 1
Оливейра Андерсон 4 0
Эссанд Самюэль 4 0
Наскименто Диого 3 0
Петров Сава 1 1
Силва Томаш 1 1
Буснич Александар 2 0
Соро Альберто 2 0
Бустаманте Рафаэль 2 0
Кошта Бруну 1 0
Сан-Луи Дилан 1 0
Вилсон Бруно 1 0
Бунтиц Фабиян 1 0
Лебеденко Орест 1 0
Мендес Алексис 1 0
Гонсалвеш Жота 1 0
Авуду Абдул 1 0
Морейра Нуну 1 0
Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холсгров Джордан 6 1
Гомес Родриго II 5 1
Маркеш Жоао 6 0
Алвару Педру 5 0
Витал Бернардо 5 0
Фернандеш Матеуш 5 0
Карлос Жоао III 4 0
Волней 4 0
Араужу Тьягу 4 0
Мангала Эльяким 3 0
Тавареш Эриберту 3 0
Маркес Алехандро 3 0
Кассиано Диас 2 0
Карне Марсело 2 0
Ндиайе Мор 2 0
Пина Вагнер 2 0
Вашку Сеабра 2 0
Виниций 1 0

Результаты матчей

Визела
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Эшторил
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
17
Визела
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Эшторил
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

17
11

Упущенные победы

6
17
Визела
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (4)
55% (12)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Эшторил
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

17
11

Упущенные победы

14
34

Голы по времени матча

Забито

9
18
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 12
2
22%
3
17%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
4
22%
46-60
3
33%
5
28%
61-75
2
22%
4
22%
76-90

Пропущено

23
24
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
2
9%
3
13%
1-15
2
9%
3
13%
16-30
7
30%
5
21%
31-45
4
17%
7
29%
29%
46-60
3
13%
2
8%
61-75
5
22%
4
17%
76-90

Забито

11
21
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
13 Не забивали 12
2
18%
4
19%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
4
36%
5
24%
46-60
3
27%
4
19%
61-75
2
18%
5
24%
76-90

Пропущено

21
13
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
4
19%
2
15%
1-15
5
24%
1
8%
16-30
2
10%
3
23%
31-45
3
14%
1
8%
46-60
3
14%
3
23%
61-75
4
19%
3
23%
76-90

Забито

20
39
4 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 27
7 Забивали первыми 13
6 Не забивали 2
4
20%
7
18%
1-15
0
0%
3
8%
16-30
0
0%
2
5%
31-45
6
30%
9
23%
46-60
6
30%
9
23%
61-75
4
20%
9
23%
76-90

Пропущено

44
37
22 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 16
6
14%
5
14%
1-15
7
16%
4
11%
16-30
9
20%
8
22%
31-45
7
16%
8
22%
46-60
6
14%
5
14%
61-75
9
20%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Визела
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Бенфика - Визела 6:1 Жил Висенте - Визела 0:1 Визела - Бенфика 1:2 Визела - Витория Гимарайнш 0:1
Арока - Визела 5:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Визела - Боавишта 1:4 Визела - Арока 1:0 Эштрела - Визела 1:1 Визела - Морейренсе 0:0 Риу Аве - Визела 1:1 Визела - Брага 1:3 Шавиш - Визела 2:1 Визела - Эштрела 2:1 Визела - Фамаликан 0:0 Каса Пия - Визела 0:1 Визела - Порту 0:2 Атлетику КП - Визела 0:1 Фаренсе - Визела 0:0 Визела - Портимоненсе 2:3
Эшторил
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Эшторил - Жил Висенте 1:3 Боавишта - Эшторил 2:1 Эшторил - Эштрела 1:0 Риу Аве - Эшторил 1:1
Брага - Эшторил 1:1 Бенфика - Эшторил 1:1 Эшторил - Арока 1:2 Эшторил - Морейренсе 1:3 Эшторил - Порту 0:4 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Эшторил - Шавиш 4:0 Эшторил - Порту 3:1 Брага - Эшторил 3:1 Эшторил - Мафра 2:1 Эшторил - Каса Пия 4:0 Порту - Эшторил 0:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Синтренсе - Эшторил 0:5

Результаты матчей

Визела
Эшторил

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
4:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
5 раз 45%
4
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
1
7 раз 64%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%

Точный счет

0:0
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
4:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 45%
0
7 раз 32%
2
5 раз 23%
1
12 раз 55%
2
3 раза 14%
4
3 раза 14%
0
2 раза 9%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Визела
Эшторил

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
10
1
3
8
1.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
1
2
9
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
7
0.5
Больше Меньше
20
2
5
17
1.5
8
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 21 18 1 2 60 - 19 55
2.
Бенфика
 Заявка 22 17 4 1 52 - 15 55
3.
Порту
 Заявка 22 15 3 4 37 - 16 48
4.
Брага
 Заявка 22 13 4 5 46 - 33 43
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 23 12 5 6 35 - 25 41
6.
Морейренсе
 Заявка 23 11 5 7 27 - 26 38
7.
Арока
 Заявка 23 9 4 10 38 - 32 31
8.
Фамаликан
 Заявка 22 6 8 8 23 - 28 26
9.
Фаренсе
 Заявка 23 7 5 11 30 - 32 26
10.
Каса Пия
 Заявка 23 7 5 11 22 - 35 26
11.
Жил Висенте
 Заявка 22 7 4 11 33 - 36 25
12.
Боавишта
 Заявка 22 6 6 10 30 - 40 24
13.
Портимоненсе
 Заявка 22 6 4 12 24 - 45 22
14.
Эштрела
 Заявка 23 5 7 11 23 - 35 22
15.
Риу Аве
 Заявка 22 4 9 9 22 - 31 21
16.
Эшторил
 0:2 Заявка 23 6 3 14 36 - 42 21
17.
Визела
 2:0 Заявка 23 4 7 12 22 - 44 19
18.
Шавиш
 Заявка 23 4 6 13 23 - 49 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 11 11 0 0 37 - 7 33
2.
Бенфика
 Заявка 11 9 2 0 29 - 5 29
3.
Порту
 Заявка 11 8 2 1 19 - 5 26
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
5.
Брага
 Заявка 11 6 3 2 22 - 11 21
6.
Жил Висенте
 Заявка 11 5 4 2 22 - 13 19
7.
Морейренсе
 Заявка 11 5 2 4 14 - 14 17
8.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 21 - 18 17
9.
Эшторил
 0:2 Заявка 11 5 1 5 21 - 13 16
10.
Риу Аве
 Заявка 11 4 4 3 15 - 14 16
11.
Фамаликан
 Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
12.
Фаренсе
 Заявка 12 4 3 5 16 - 14 15
13.
Эштрела
 Заявка 12 4 2 6 15 - 19 14
14.
Боавишта
 Заявка 11 3 4 4 16 - 22 13
15.
Шавиш
 Заявка 11 3 3 5 15 - 21 12
16.
Портимоненсе
 Заявка 11 3 3 5 11 - 17 12
17.
Каса Пия
 Заявка 11 2 3 6 6 - 13 9
18.
Визела
 2:0 Заявка 12 2 3 7 12 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 11 8 2 1 23 - 10 26
2.
Спортинг Л
 Заявка 10 7 1 2 23 - 12 22
3.
Порту
 Заявка 11 7 1 3 18 - 11 22
4.
Брага
 Заявка 11 7 1 3 24 - 22 22
5.
Морейренсе
 Заявка 12 6 3 3 13 - 12 21
6.
Каса Пия
 Заявка 12 5 2 5 16 - 22 17
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 11 4 4 3 10 - 11 16
8.
Арока
 Заявка 11 4 2 5 17 - 14 14
9.
Боавишта
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Фаренсе
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
11.
Фамаликан
 Заявка 12 2 5 5 11 - 15 11
12.
Портимоненсе
 Заявка 11 3 1 7 13 - 28 10
13.
Визела
 2:0 Заявка 11 2 4 5 10 - 22 10
14.
Эштрела
 Заявка 11 1 5 5 8 - 16 8
15.
Жил Висенте
 Заявка 11 2 0 9 11 - 23 6
16.
Шавиш
 Заявка 12 1 3 8 8 - 28 6
17.
Риу Аве
 Заявка 11 0 5 6 7 - 17 5
18.
Эшторил
 0:2 Заявка 12 1 2 9 15 - 29 5
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  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 16 (8)
Брага Банза Симон 15 (3)
Арока Мухика Рафаэль 14 (2)
Визела Эссанд Самюэль 13
Шавиш Эрнандес Эктор II 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Боавишта Перес Себастьян 1 8
Визела Перейра Матеус 9
Портимоненсе Денер Клементе 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Кина Домингуш сделал результативную передачу.
  • 36'
    Г О О О О Л - Эссанд Самюэль забивает с правой ноги!
  • 26'
    Эссанд Самюэль из команды Визела слишком бурно радовался забитому голу. Судье пришлось показать ему желтую карточку.
  • 26'
    Кина Домингуш сделал результативную передачу.
  • 26'
    ГОООООЛ - Эссанд Самюэль Визела забивает ударом головой
  • 16'
    Мангала Эльяким получил желтую карточку от судьи
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 88 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 115
Визела 32.2% (37)
X 46.1% (53)
Эшторил 21.7% (25)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Визела
Ничья
Эшторил
2.77
3.30
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37.00
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Где смотреть матч Визела 2:0 Эшторил онлайн

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Прогнозы на матч Визела 2:0 Эшторил

Исход игры
Визела
32.2% (37)
Ничья
46.1% (53)
Эшторил
21.7% (25)
Тотал 2.5
Больше
22.81% (26)
Меньше
77.19% (88)
Обе команды забьют
Да
64.91% (74)
Нет
35.09% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.7% (48)
1:0 Визела
23.5% (27)
1:2 Эшторил
13% (15)
0:1 Эшторил
7% (8)
2:1 Визела
6.1% (7)
0:0 Ничья
2.6% (3)
2:0 Визела
1.7% (2)
2:3 Эшторил
1.7% (2)
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