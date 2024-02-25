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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Трабзонспор
0:0
Первый тайм: 18'
Адана Демирспор
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Трабзонспор
Ничья
Адана Демирспор
4.55
4.05
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4.90
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Все Коэффициенты
1
Чакыр
Угурджан
12
Мёнье
Тома
6
Менди
Батиста
24
Денсвил
Стефано
18
Элмалы
Эврен
Эрен
23
Гюнеш
Умут
5
Оздемир
Берат
7
Вишча
Эдин
8
Барди
Энис
10
Трезеге
94
Дестан
Энис
71
Магомедалиев
Шахрудин
31
Аталь
Юсеф
5
Гравильон
Эндрю
4
Гюлер
Семих
13
Мохаммади
Милад
7
Сари
Юсуф
58
Maestro
8
Акбаба
Эмре
11
Мендоса
Стивен
32
Эрдоган
Юсуф
9
Балотелли
Марио
Трабзонспор
4-2-3-1
Адана Демирспор
4-2-3-1

История личных встреч

Трабзонспор
Адана Демирспор

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:0
С
4:1
С
3:2
С
1:3
С
2:0
К
2:2
К
1:0

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2.67
1.25

Среднее время на гол

33
72

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

2
1.14

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

45
78

Бомбардиры внутри турнира

Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 9 0.33
Трезеге 6 0.22
Дестан Энис 5 0.19
Бакасетас Тасос 4 (1) 0.15
Вишча Эдин 3 0.11
Барди Энис 3 0.11
Пепе Николя 2 0.07
Бенкович Филип 2 0.07
Фунтас Таксиархис 1 0.04
Оздемир Берат 1 0.04
Денсвил Стефано 1 0.04
Менди Батиста 1 0.04
Гюрпюз Гёктан 1 0.04
Йилдирим Пойраз Эфе Энгин 1 0.04
Эмюр Абдулкадир 0 0
Мёнье Тома 0 0
Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ньянг М'Байе 8 (4) 0.3
Акбаба Эмре 6 (1) 0.22
Балотелли Марио 4 0.15
Эрдоган Юсуф 4 (1) 0.15
Беланда Юнес 3 0.11
Сари Юсуф 2 0.07
Нани Луиш 2 0.07
Акинтола Дэвид 2 0.07
Бараси Юсуф 2 0.07
Гравильон Эндрю 2 0.07
Айдоган Тайфун 1 0.04
Ндиайе Чериф 1 0.04
Стамбули Бенжамен 1 0.04
Свенссон Юнас 0 0
Кевин Родригес 0 0
Зенели Арбер 0 0
Гюлер Семих 0 0

Карточки

Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 6 1
Элмалы Эврен Эрен 4 0
Бакасетас Тасос 3 0
Бания Раян 3 0
Дестан Энис 3 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 2 0
Курбелис Димитрис 2 0
Барди Энис 2 0
Онуачу Пол 2 0
Бенкович Филип 2 0
Чакыр Угурджан 2 0
Айдин Мехмет 2 0
Вишча Эдин 1 0
Мёнье Тома 1 0
Фунтас Таксиархис 1 0
Трезеге 1 0
Эмюр Абдулкадир 1 0
Хасполат Догукан 1 0
Теклич Тонио 1 0
Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кевин Родригес 4 1
Гюлер Семих 4 1
Стамбули Бенжамен 3 1
Озбир Эртач 3 1
Беланда Юнес 4 0
Акбаба Эмре 4 0
Нани Луиш 3 0
Свенссон Юнас 3 0
Эрдоган Юсуф 3 0
Гравильон Эндрю 3 0
Айдоган Тайфун 3 0
Мишю Эдуар 3 0
Бараси Юсуф 1 1
Балотелли Марио 2 0
Ньянг М'Байе 2 0
Акинтола Дэвид 2 0
Токёз Дорукхан 2 0
Н'Диайе Папа 1 0
Мохаммади Милад 1 0
Каракуш Ведат 1 0
Ндиайе Чериф 1 0
Сари Юсуф 1 0

Результаты матчей

Трабзонспор
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Адана Демирспор
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

6
13
Трабзонспор
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Адана Демирспор
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

20
22
Трабзонспор
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
31% (8)
31% (8)
Адана Демирспор
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
19% (5)
31% (8)
50% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

26
35

Голы по времени матча

Забито

18
13
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 3
16 Не забивали 17
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
1
8%
16-30
3
17%
3
23%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
1
6%
4
31%
61-75
5
28%
4
31%
76-90

Пропущено

17
22
5 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
2
12%
2
9%
1-15
1
6%
6
27%
16-30
2
12%
2
9%
31-45
3
18%
5
23%
46-60
4
24%
3
14%
61-75
5
29%
29%
4
18%
76-90

Забито

22
26
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 11
17 Не забивали 14
4
18%
3
12%
1-15
2
9%
6
23%
16-30
4
18%
3
12%
31-45
4
18%
4
15%
46-60
4
18%
3
12%
61-75
4
18%
7
27%
76-90

Пропущено

18
13
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
2
11%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
5
28%
2
15%
61-75
7
39%
6
46%
76-90

Забито

40
39
19 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 14
7 Не забивали 5
6
15%
3
8%
1-15
6
15%
7
18%
16-30
7
18%
6
15%
31-45
7
18%
5
13%
46-60
5
13%
7
18%
61-75
9
23%
11
28%
76-90

Пропущено

35
35
11 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 18
3
9%
2
6%
1-15
4
11%
7
20%
16-30
4
11%
5
14%
31-45
3
9%
6
17%
46-60
9
26%
5
14%
61-75
12
34%
10
29%
76-90

Результаты последних матчей

Трабзонспор
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Пендикспор - Трабзонспор 0:2 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Генчлербирлиги - Трабзонспор 1:2 Бешикташ - Трабзонспор 2:0
Трабзонспор - Касымпаша 2:3 Ризеспор - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Галатасарай 1:5 Трабзонспор - Маниса Бююкшехир Беледиеспор 3:1 Антальяспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Самсунспор 2:1 Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбулспор - Трабзонспор 1:3 Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Йени Корумспор 3:1 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1 Сивасспор - Трабзонспор 3:3 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0
Адана Демирспор
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3 Пендикспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1
Бешикташ - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Адана Демирспор - 24 Эрзинджанспор 2:2 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0

Результаты матчей

Трабзонспор
Адана Демирспор

Точный счет

2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
1
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
3
4 раза 29%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:3
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
1:5
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 31%
0
6 раз 23%
1
6 раз 23%
3
5 раз 19%
5
1 раз 4%
1
9 раз 35%
0
6 раз 23%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Трабзонспор
Адана Демирспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
11
2
7
5
1.5
8
5
1
11
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
9
4
7
7
1.5
3
10
5
9
2.5
2
11
1
13
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
6
0.5
Больше Меньше
20
6
14
12
1.5
11
15
6
20
2.5
6
20
1
25
3.5
2
24
1
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 27 22 4 1 70 - 22 70
2.
Галатасарай
 Заявка 26 22 3 1 55 - 14 69
3.
Трабзонспор
 0:0 Заявка 27 13 5 9 42 - 34 44
4.
Бешикташ
 Заявка 26 13 4 9 37 - 31 43
5.
Касымпаша
 Заявка 27 11 6 10 48 - 50 39
6.
Кайсериспор
 Заявка 27 10 8 9 35 - 38 38
7.
Сивасспор
 Заявка 27 9 10 8 34 - 37 37
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 27 10 6 11 35 - 33 36
9.
Ризеспор
 Заявка 27 10 6 11 28 - 40 36
10.
Антальяспор
 Заявка 26 8 11 7 31 - 29 35
11.
Самсунспор
 Заявка 27 9 6 12 33 - 36 33
12.
Адана Демирспор
 0:0 Заявка 27 7 12 8 39 - 35 33
13.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 27 6 12 9 31 - 39 30
14.
Фатих Карагюмрюк
 0:0 Заявка 27 7 8 12 31 - 30 29
15.
Анкарагюджю
 Заявка 27 6 11 10 32 - 35 29
16.
Хатайспор
 Заявка 27 6 11 10 32 - 37 29
17.
Газиантеп
 Заявка 27 7 7 13 31 - 40 28
18.
Коньяспор
 Заявка 27 6 10 11 26 - 39 28
19.
Пендикспор
 Заявка 27 6 8 13 32 - 55 26
20.
Истанбулспор
 Заявка 26 3 6 17 21 - 49 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 13 13 0 0 32 - 9 39
2.
Фенербахче
 Заявка 14 10 3 1 40 - 16 33
3.
Ризеспор
 Заявка 14 8 3 3 17 - 12 27
4.
Бешикташ
 Заявка 13 8 2 3 20 - 11 26
5.
Самсунспор
 Заявка 14 8 2 4 21 - 13 26
6.
Адана Демирспор
 0:0 Заявка 13 7 3 3 25 - 14 24
7.
Трабзонспор
 0:0 Заявка 13 7 2 4 19 - 16 23
8.
Фатих Карагюмрюк
 0:0 Заявка 14 6 5 3 22 - 10 23
9.
Кайсериспор
 Заявка 14 6 5 3 19 - 14 23
10.
Антальяспор
 Заявка 14 5 7 2 15 - 13 22
11.
Касымпаша
 Заявка 13 6 3 4 25 - 25 21
12.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 13 6 2 5 21 - 16 20
13.
Хатайспор
 Заявка 13 4 7 2 22 - 18 19
14.
Сивасспор
 Заявка 13 4 7 2 17 - 14 19
15.
Коньяспор
 Заявка 13 5 3 5 16 - 13 18
16.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 13 4 6 3 20 - 19 18
17.
Анкарагюджю
 Заявка 14 4 6 4 14 - 14 18
18.
Пендикспор
 Заявка 13 4 3 6 16 - 24 15
19.
Газиантеп
 Заявка 14 3 5 6 14 - 20 14
20.
Истанбулспор
 Заявка 13 2 3 8 12 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 13 12 1 0 30 - 6 37
2.
Галатасарай
 Заявка 13 9 3 1 23 - 5 30
3.
Трабзонспор
 0:0 Заявка 14 6 3 5 23 - 18 21
4.
Касымпаша
 Заявка 14 5 3 6 23 - 25 18
5.
Сивасспор
 Заявка 14 5 3 6 17 - 23 18
6.
Бешикташ
 Заявка 13 5 2 6 17 - 20 17
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
8.
Кайсериспор
 Заявка 13 4 3 6 16 - 24 15
9.
Газиантеп
 Заявка 13 4 2 7 17 - 20 14
10.
Антальяспор
 Заявка 12 3 4 5 16 - 16 13
11.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 14 2 6 6 11 - 20 12
12.
Анкарагюджю
 Заявка 13 2 5 6 18 - 21 11
13.
Пендикспор
 Заявка 14 2 5 7 16 - 31 11
14.
Хатайспор
 Заявка 14 2 4 8 10 - 19 10
15.
Коньяспор
 Заявка 14 1 7 6 10 - 26 10
16.
Ризеспор
 Заявка 13 2 3 8 11 - 28 9
17.
Адана Демирспор
 0:0 Заявка 14 0 9 5 14 - 21 9
18.
Самсунспор
 Заявка 13 1 4 8 12 - 23 7
19.
Фатих Карагюмрюк
 0:0 Заявка 13 1 3 9 9 - 20 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 13 1 3 9 9 - 24 3
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 19 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (6)
Галатасарай Икарди Мауро 14 (6)
Сивасспор Манай Рей 14
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 10
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 8
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 6
Фенербахче Юксек Исмаил 2 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Трабзонспор
Ничья
Адана Демирспор
4.55
4.05
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4.90
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Все Коэффициенты
Где смотреть матч Трабзонспор 0:0 Адана Демирспор онлайн

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Трабзонспор
Адана Демирспор
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