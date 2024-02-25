Тур: 27. Стадион: Papara Park.
1:0
Конец матча
0'
1:0
21' ГолТрезеге
44' Желтая карточкаБалотелли Марио
82' Желтая карточкаОздемир Берат
83' Желтая карточкаЭлмалы Эврен Эрен
90' Желтая карточкаМендоса Стивен
90' Красная карточкаРодригес Хосе
90' Желтая карточкаНани Луиш
90'+6
Ход матча
21'
1:0
34'
44'
75'
82'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 3
-
4 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
12
Мёнье
Тома
23
Гюнеш
Умут
10
Трезеге
94
Дестан
Энис
31
Аталь
Юсеф
58
Maestro
32
Эрдоган
Юсуф
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Мёнье ТомаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Гюнеш УмутПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ТрезегеПолузащитник
-
94 Дестан ЭнисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
50 Айдин МехметЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
73 Бослук АрифПолузащитник
-
19 Пепе НиколяПолузащитник
-
16 Шен КеремПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Онуачу ПолНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Авчи Абдулла
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Аталь ЮсефЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
58 MaestroПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Эрдоган ЮсуфПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Манев ЙованЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Мишю ЭдуарПолузащитник
- Нападающий
-
30 Нани ЛуишНападающий
-
56 Бараси ЮсуфНападающий
-
Главный тренер: Караман Хикмет
История личных встреч
Трабзонспор
Адана Демирспор
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2.67
1.25
Среднее время на гол
33
72
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
2
1.14
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
45
78
Бомбардиры внутри турнира
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|9
|0.33
|Трезеге
|7
|0.26
|Дестан Энис
|5
|0.19
|Бакасетас Тасос
|4 (1)
|0.15
|Вишча Эдин
|3
|0.11
|Барди Энис
|3
|0.11
|Пепе Николя
|2
|0.07
|Бенкович Филип
|2
|0.07
|Фунтас Таксиархис
|1
|0.04
|Оздемир Берат
|1
|0.04
|Денсвил Стефано
|1
|0.04
|Менди Батиста
|1
|0.04
|Гюрпюз Гёктан
|1
|0.04
|Йилдирим Пойраз Эфе Энгин
|1
|0.04
|Эмюр Абдулкадир
|0
|0
|Мёнье Тома
|0
|0
Адана Демирспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ньянг М'Байе
|8 (4)
|0.3
|Акбаба Эмре
|6 (1)
|0.22
|Балотелли Марио
|4
|0.15
|Эрдоган Юсуф
|4 (1)
|0.15
|Беланда Юнес
|3
|0.11
|Сари Юсуф
|2
|0.07
|Нани Луиш
|2
|0.07
|Акинтола Дэвид
|2
|0.07
|Бараси Юсуф
|2
|0.07
|Гравильон Эндрю
|2
|0.07
|Айдоган Тайфун
|1
|0.04
|Ндиайе Чериф
|1
|0.04
|Стамбули Бенжамен
|1
|0.04
|Свенссон Юнас
|0
|0
|Кевин Родригес
|0
|0
|Зенели Арбер
|0
|0
|Гюлер Семих
|0
|0
Карточки
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Батиста
|6
|1
|Элмалы Эврен Эрен
|5
|0
|Бакасетас Тасос
|3
|0
|Бания Раян
|3
|0
|Дестан Энис
|3
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|2
|0
|Курбелис Димитрис
|2
|0
|Барди Энис
|2
|0
|Онуачу Пол
|2
|0
|Бенкович Филип
|2
|0
|Чакыр Угурджан
|2
|0
|Айдин Мехмет
|2
|0
|Вишча Эдин
|1
|0
|Мёнье Тома
|1
|0
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|Трезеге
|1
|0
|Эмюр Абдулкадир
|1
|0
|Хасполат Догукан
|1
|0
|Теклич Тонио
|1
|0
|Оздемир Берат
|1
|0
Адана Демирспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кевин Родригес
|4
|1
|Гюлер Семих
|4
|1
|Стамбули Бенжамен
|3
|1
|Озбир Эртач
|3
|1
|Нани Луиш
|4
|0
|Беланда Юнес
|4
|0
|Акбаба Эмре
|4
|0
|Балотелли Марио
|3
|0
|Свенссон Юнас
|3
|0
|Эрдоган Юсуф
|3
|0
|Гравильон Эндрю
|3
|0
|Айдоган Тайфун
|3
|0
|Мишю Эдуар
|3
|0
|Бараси Юсуф
|1
|1
|Ньянг М'Байе
|2
|0
|Акинтола Дэвид
|2
|0
|Токёз Дорукхан
|2
|0
|Родригес Хосе
|0
|1
|Мендоса Стивен
|1
|0
|Н'Диайе Папа
|1
|0
|Мохаммади Милад
|1
|0
|Каракуш Ведат
|1
|0
|Ндиайе Чериф
|1
|0
|Сари Юсуф
|1
|0
Результаты матчей
Трабзонспор
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Адана Демирспор
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
6
13
Трабзонспор
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Адана Демирспор
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
20
22
Трабзонспор
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
33% (9)
30% (8)
Адана Демирспор
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
30% (8)
52% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
48% (13)
30% (8)
Сухие победы
9
1
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
26
35
Голы по времени матча
Забито
19
13
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 3
16 Не забивали 18
2
11%
0
0%
1-15
5
26%
1
8%
16-30
3
16%
3
23%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
1
5%
4
31%
61-75
5
26%
4
31%
76-90
Пропущено
17
23
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
2
12%
2
9%
1-15
1
6%
7
30%
16-30
2
12%
2
9%
31-45
3
18%
5
22%
46-60
4
24%
3
13%
61-75
5
29%
29%
4
17%
76-90
Забито
22
26
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 11
18 Не забивали 15
4
18%
3
12%
1-15
2
9%
6
23%
16-30
4
18%
3
12%
31-45
4
18%
4
15%
46-60
4
18%
3
12%
61-75
4
18%
7
27%
76-90
Пропущено
18
13
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
2
11%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
5
28%
2
15%
61-75
7
39%
6
46%
76-90
Забито
41
39
20 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 14
7 Не забивали 6
6
15%
3
8%
1-15
7
17%
7
18%
16-30
7
17%
6
15%
31-45
7
17%
5
13%
46-60
5
12%
7
18%
61-75
9
22%
11
28%
76-90
Пропущено
35
36
11 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 19
3
9%
2
6%
1-15
4
11%
8
22%
16-30
4
11%
5
14%
31-45
3
9%
6
17%
46-60
9
26%
5
14%
61-75
12
34%
10
28%
76-90
Результаты последних матчей
Трабзонспор
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Пендикспор - Трабзонспор 0:2 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Генчлербирлиги - Трабзонспор 1:2 Бешикташ - Трабзонспор 2:0
Трабзонспор - Касымпаша 2:3 Ризеспор - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Галатасарай 1:5 Трабзонспор - Маниса Бююкшехир Беледиеспор 3:1 Антальяспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Самсунспор 2:1 Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбулспор - Трабзонспор 1:3 Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Йени Корумспор 3:1 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1 Сивасспор - Трабзонспор 3:3 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0
Адана Демирспор
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3 Пендикспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1
Бешикташ - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Адана Демирспор - 24 Эрзинджанспор 2:2 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0
Результаты матчей
Трабзонспор
Адана Демирспор
Точный счет
1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
2:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
3
4 раза 29%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:5
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 30%
1
7 раз 26%
0
6 раз 22%
3
5 раз 19%
5
1 раз 4%
1
9 раз 33%
0
7 раз 26%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Трабзонспор
Адана Демирспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
112
76
85
112
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
95
77
311
59
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
216
Больше Меньше
207
1413
1116
621
621
126
225
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|22
|4
|1
|70 - 22
|70
|2.
|Заявка
|26
|22
|3
|1
|55 - 14
|69
|3.
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|43 - 34
|46
|4.
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|37 - 31
|43
|5.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|48 - 50
|39
|6.
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|35 - 38
|38
|7.
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|34 - 37
|37
|8.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|35 - 33
|36
|9.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|28 - 40
|36
|10.
|Заявка
|26
|8
|11
|7
|31 - 29
|35
|11.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|33 - 36
|33
|12.
|Заявка
|27
|7
|11
|9
|39 - 36
|32
|13.
|Заявка
|27
|6
|12
|9
|32 - 40
|30
|14.
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|32 - 31
|29
|15.
|Заявка
|27
|6
|11
|10
|32 - 35
|29
|16.
|Заявка
|27
|6
|11
|10
|32 - 37
|29
|17.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|31 - 40
|28
|18.
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|26 - 39
|28
|19.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|32 - 55
|26
|20.
|Заявка
|26
|3
|6
|17
|21 - 49
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|13
|0
|0
|32 - 9
|39
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|40 - 16
|33
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|17 - 12
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 11
|26
|5.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 13
|26
|6.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|20 - 16
|25
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 14
|24
|8.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 11
|23
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 14
|23
|10.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|15 - 13
|22
|11.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 25
|21
|12.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 16
|20
|13.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|22 - 18
|19
|14.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|17 - 14
|19
|15.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 13
|18
|16.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 19
|18
|17.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 14
|18
|18.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 24
|15
|19.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 20
|14
|20.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|30 - 6
|37
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|23 - 5
|30
|3.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 18
|21
|4.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 25
|18
|5.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 23
|18
|6.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 20
|17
|7.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 24
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|10.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 16
|13
|11.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 21
|12
|12.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 21
|11
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|16 - 31
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 19
|10
|15.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|10 - 26
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|11 - 28
|9
|17.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|14 - 22
|8
|18.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 23
|7
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 20
|6
|20.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 24
|3
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|19 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (6)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|14 (6)
|Сивасспор
|Манай Рей
|14
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|13 (1)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|10
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 8
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 6
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 6
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 7