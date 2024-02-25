Тур: 27. Стадион: Некми Кадыоглу.
0:1
Второй тайм: 48'
Ход матча
23'
0:1
34'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
59
Арда
Альп
23
Эрдоган
Окан
13
Коли
Расин
66
Яшар
Али
12
Мамаду
Менди
34
Гюнок
Мерт
20
Уйсал
Неджип
11
Рашица
Милот
23
Мучи
Эрнест
- Основной состав
-
59 Арда АльпВратарь
-
23 Эрдоган ОканЗащитник
- Защитник
-
13 Коли РасинЗащитник
- Защитник
-
66 Яшар АлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мамаду МендиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Кырташ БартуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шахан ОзканНападающий
-
-
-
Главный тренер: Коркмаз Осман
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
-
20 Уйсал НеджипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Рашица МилотПолузащитник
-
23 Мучи ЭрнестПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Уорролл ДжоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Тыкназ ДемирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сантуш Фернанду
История личных встреч
Истанбулспор
Бешикташ
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
11
2
Голов в среднем за матч
2.75
2
Среднее время на гол
32
45
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
2.6
0.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
Среднее время на гол
34
112
Бомбардиры внутри турнира
Истанбулспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гюльтекин Эмир
|4
|0.15
|Сарикайя Муаммер
|2
|0.07
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0.07
|Лосаж Флорьян
|2
|0.07
|Самбисса Давид
|1
|0.04
|Мамаду Менди
|1
|0.04
|Яшар Али
|1
|0.04
|Сантос Жаксон
|1 (1)
|0.04
|Этеми Вален
|1
|0.04
|Рроца Эдуарт
|1
|0.04
|Ндао Алассан
|1
|0.04
|Воробьев Модест
|1
|0.04
|Дахени Демиако
|1
|0.04
|Гедикли Эмрехан
|1
|0.04
|Траоре Джакариджа Жуниор
|1
|0.04
|Кейлю Кубилай
|0
|0
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киличсой Семих
|9
|0.33
|Тосун Дженк
|5
|0.19
|Колли Омар
|5
|0.19
|Рашица Милот
|4
|0.15
|Абубакар Венсан
|4
|0.15
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|4 (1)
|0.15
|Фернандеш Жедсон
|2
|0.07
|Мулека Джексон
|2
|0.07
|Учан Салих
|1
|0.04
|Геззаль Рашид
|1 (1)
|0.04
|Хаджиахметович Амир
|0
|0
|Ребич Анте
|0
|0
|Булут Онур
|0
|0
|Уйсал Неджип
|0
|0
|Розье Валентен
|0
|0
|Тыкназ Демир
|0
|0
Карточки
Истанбулспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосаж Флорьян
|6
|1
|Есиль Мехмет
|7
|0
|Сарикайя Муаммер
|7
|0
|Эрдоган Окан
|4
|1
|Коли Расин
|5
|0
|Дели Симон
|4
|0
|Дахени Демиако
|4
|0
|Рроца Эдуарт
|4
|0
|Гюльтекин Эмир
|4
|0
|Темель Вефа
|4
|0
|Яшар Али
|2
|1
|Воробьев Модест
|3
|0
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0
|Арда Альп
|2
|0
|Якин Хакан
|0
|1
|Мамаду Менди
|0
|1
|Самбисса Давид
|1
|0
|Этеми Вален
|1
|0
|Сантос Жаксон
|1
|0
|Траоре Джакариджа Жуниор
|1
|0
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ребич Анте
|6
|0
|Гюнок Мерт
|4
|1
|Учан Салих
|5
|0
|Хаджиахметович Амир
|3
|1
|Бингол Тайфур
|4
|0
|Фернандеш Жедсон
|4
|0
|Уйсал Неджип
|3
|0
|Масуаку Артур
|3
|0
|Амарти Даниэль
|3
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|3
|0
|Розье Валентен
|3
|0
|Тыкназ Демир
|3
|0
|Киличсой Семих
|3
|0
|Свенссон Юнас
|2
|0
|Булут Онур
|2
|0
|Рашица Милот
|2
|0
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|Геззаль Рашид
|1
|0
|Колли Омар
|1
|0
|Мераш Умут
|1
|0
|Мулека Джексон
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
|Килич Якуп
|1
|0
Результаты матчей
Истанбулспор
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Бешикташ
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
69% (9)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
8
6
Истанбулспор
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
8% (1)
23% (3)
Бешикташ
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
18
9
Упущенные победы
6
17
Истанбулспор
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (9)
46% (12)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
23% (6)
38% (10)
Бешикташ
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
15% (4)
46% (12)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
27% (7)
38% (10)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
20
12
Упущенные победы
14
23
Голы по времени матча
Забито
12
16
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
2
17%
1
6%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
3
25%
3
19%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
3
25%
6
38%
76-90
Пропущено
24
21
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
3
13%
3
14%
1-15
2
8%
5
24%
16-30
5
21%
2
10%
31-45
7
29%
29%
4
19%
46-60
2
8%
4
19%
61-75
5
21%
3
14%
76-90
Забито
10
20
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
18 Не забивали 14
1
10%
3
15%
1-15
1
10%
2
10%
16-30
2
20%
3
15%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
1
10%
7
35%
61-75
5
50%
2
10%
76-90
Пропущено
23
11
8 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 5
3
13%
1
9%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
3
13%
2
18%
31-45
3
13%
1
9%
46-60
4
17%
1
9%
61-75
8
35%
6
55%
76-90
Забито
22
36
11 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 14
9 Не забивали 5
3
14%
4
11%
1-15
3
14%
3
8%
16-30
5
23%
6
17%
31-45
1
5%
5
14%
46-60
2
9%
10
28%
61-75
8
36%
8
22%
76-90
Пропущено
47
32
18 В 1-м тайме 13
29 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 15
6
13%
4
13%
1-15
4
9%
5
16%
16-30
8
17%
4
13%
31-45
10
21%
5
16%
46-60
6
13%
5
16%
61-75
13
28%
9
28%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбулспор
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Антальяспор - Истанбулспор 2:2 Истанбулспор - Газиантеп 1:3 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Самсунспор 1:1
Галатасарай - Истанбулспор 3:1 Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Трабзонспор 1:3 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Истанбулспор - Кепез Беледие Анталья 2:3 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1
Бешикташ
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бешикташ - Коньяспор 2:0 Кайсериспор - Бешикташ 0:0 Антальяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Трабзонспор 2:0
Сивасспор - Бешикташ 1:0 Бешикташ - Адана Демирспор 0:0 Пендикспор - Бешикташ 4:0 Бешикташ - Эюпспор 4:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 3:0 Ризеспор - Бешикташ 0:4 Бешикташ - Касымпаша 1:3 Хатайспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Аланьяспор 1:3 Лугано - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Фенербахче 1:3 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Брюгге 0:5 Самсунспор - Бешикташ 1:2 Сакарьяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0
Результаты матчей
Истанбулспор
Бешикташ
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
2:0
5 раз 38%
1:3
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:0
5 раз 19%
1:3
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 42%
0
10 раз 38%
2
5 раз 19%
2
11 раз 42%
1
8 раз 31%
0
5 раз 19%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Истанбулспор
Бешикташ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
121
310
76
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
94
211
67
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1610
Больше Меньше
215
521
1313
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|22
|4
|1
|70 - 22
|70
|2.
|Заявка
|26
|22
|3
|1
|55 - 14
|69
|3.
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|43 - 34
|46
|4.
|1:0 Заявка
|27
|14
|4
|9
|38 - 31
|46
|5.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|48 - 50
|39
|6.
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|35 - 38
|38
|7.
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|34 - 37
|37
|8.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|35 - 33
|36
|9.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|28 - 40
|36
|10.
|Заявка
|26
|8
|11
|7
|31 - 29
|35
|11.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|33 - 36
|33
|12.
|Заявка
|27
|7
|11
|9
|39 - 36
|32
|13.
|Заявка
|27
|6
|12
|9
|32 - 40
|30
|14.
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|32 - 31
|29
|15.
|Заявка
|27
|6
|11
|10
|32 - 35
|29
|16.
|Заявка
|27
|6
|11
|10
|32 - 37
|29
|17.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|31 - 40
|28
|18.
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|26 - 39
|28
|19.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|32 - 55
|26
|20.
|0:1 Заявка
|27
|3
|6
|18
|21 - 50
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|13
|0
|0
|32 - 9
|39
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|40 - 16
|33
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|17 - 12
|27
|4.
|1:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 11
|26
|5.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 13
|26
|6.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|20 - 16
|25
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 14
|24
|8.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 11
|23
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 14
|23
|10.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|15 - 13
|22
|11.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 25
|21
|12.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 16
|20
|13.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|22 - 18
|19
|14.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|17 - 14
|19
|15.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 13
|18
|16.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 19
|18
|17.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 14
|18
|18.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 24
|15
|19.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 20
|14
|20.
|0:1 Заявка
|14
|2
|3
|9
|12 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|30 - 6
|37
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|23 - 5
|30
|3.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 18
|21
|4.
|1:0 Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 20
|20
|5.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 25
|18
|6.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 23
|18
|7.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 24
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|10.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 16
|13
|11.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 21
|12
|12.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 21
|11
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|16 - 31
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 19
|10
|15.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|10 - 26
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|11 - 28
|9
|17.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|14 - 22
|8
|18.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 23
|7
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 20
|6
|20.
|0:1 Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 24
|3
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|19 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (6)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|14 (6)
|Сивасспор
|Манай Рей
|14
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|13 (1)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|10
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 8
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 6
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 6
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 7