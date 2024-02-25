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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Истанбулспор
0:2
Конец матча
Бешикташ
0'
0:1
23' Гол
Киличсой Семих
34' Желтая карточка
Фернандеш Жедсон
53' Желтая карточка
Сантос Жаксон
0:2
54' Гол
Мучи Эрнест
73' Желтая карточка
Колли Омар
90' Желтая карточка
Зайнутдинов Бактиёр
90'+4
59
Арда
Альп
23
Эрдоган
Окан
6
Воробьев
Модест
13
Коли
Расин
7
Самбисса
Давид
66
Яшар
Али
34
Лосаж
Флорьян
99
Сантос
Жаксон
19
Гюльтекин
Эмир
12
Мамаду
Менди
9
Гедикли
Эмрехан
34
Гюнок
Мерт
4
Булут
Онур
20
Уйсал
Неджип
6
Колли
Омар
26
Масуаку
Артур
28
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
83
Фернандеш
Жедсон
11
Рашица
Милот
23
Мучи
Эрнест
9
Тосун
Дженк
90
Киличсой
Семих
Истанбулспор
3-4-2-1
Бешикташ
4-2-3-1

История личных встреч

Истанбулспор
Бешикташ

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

История матчей

С
2:0
С
3:1
ТМК
4:0
С
2:2
ТМК
2:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

11
2

Голов в среднем за матч

2.75
2

Среднее время на гол

32
45

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

2.6
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

34
112

Бомбардиры внутри турнира

Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюльтекин Эмир 4 0.15
Сарикайя Муаммер 2 0.07
Йылмаз Ибрахим 2 0.07
Лосаж Флорьян 2 0.07
Самбисса Давид 1 0.04
Мамаду Менди 1 0.04
Яшар Али 1 0.04
Сантос Жаксон 1 (1) 0.04
Этеми Вален 1 0.04
Рроца Эдуарт 1 0.04
Ндао Алассан 1 0.04
Воробьев Модест 1 0.04
Дахени Демиако 1 0.04
Гедикли Эмрехан 1 0.04
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0.04
Кейлю Кубилай 0 0
Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киличсой Семих 9 0.33
Тосун Дженк 5 0.19
Колли Омар 5 0.19
Рашица Милот 4 0.15
Абубакар Венсан 4 0.15
Окслейд-Чемберлен Алекс 4 (1) 0.15
Фернандеш Жедсон 2 0.07
Мулека Джексон 2 0.07
Учан Салих 1 0.04
Геззаль Рашид 1 (1) 0.04
Мучи Эрнест 1 0.04
Хаджиахметович Амир 0 0
Ребич Анте 0 0
Булут Онур 0 0
Уйсал Неджип 0 0
Розье Валентен 0 0
Тыкназ Демир 0 0

Карточки

Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосаж Флорьян 6 1
Есиль Мехмет 7 0
Сарикайя Муаммер 7 0
Эрдоган Окан 4 1
Коли Расин 5 0
Дели Симон 4 0
Дахени Демиако 4 0
Рроца Эдуарт 4 0
Гюльтекин Эмир 4 0
Темель Вефа 4 0
Яшар Али 2 1
Воробьев Модест 3 0
Йылмаз Ибрахим 2 0
Сантос Жаксон 2 0
Арда Альп 2 0
Якин Хакан 0 1
Мамаду Менди 0 1
Самбисса Давид 1 0
Этеми Вален 1 0
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0
Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ребич Анте 6 0
Гюнок Мерт 4 1
Учан Салих 5 0
Хаджиахметович Амир 3 1
Бингол Тайфур 4 0
Зайнутдинов Бактиёр 4 0
Фернандеш Жедсон 4 0
Уйсал Неджип 3 0
Масуаку Артур 3 0
Амарти Даниэль 3 0
Розье Валентен 3 0
Тыкназ Демир 3 0
Киличсой Семих 3 0
Свенссон Юнас 2 0
Булут Онур 2 0
Колли Омар 2 0
Рашица Милот 2 0
Йилмаз Бурак 1 0
Геззаль Рашид 1 0
Мераш Умут 1 0
Мулека Джексон 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Килич Якуп 1 0

Результаты матчей

Истанбулспор
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Бешикташ
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
69% (9)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

8
6
Истанбулспор
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
8% (1)
23% (3)
Бешикташ
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

18
9

Упущенные победы

6
17
Истанбулспор
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (9)
44% (12)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
22% (6)
41% (11)
Бешикташ
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (5)
44% (12)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
26% (7)
37% (10)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

20
12

Упущенные победы

14
23

Голы по времени матча

Забито

12
18
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
2
17%
1
6%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
3
25%
3
17%
31-45
1
8%
3
17%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
3
25%
6
33%
76-90

Пропущено

26
21
11 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
3
12%
3
14%
1-15
3
12%
5
24%
16-30
5
19%
2
10%
31-45
8
31%
4
19%
46-60
2
8%
4
19%
61-75
5
19%
3
14%
76-90

Забито

10
20
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
19 Не забивали 15
1
10%
3
15%
1-15
1
10%
2
10%
16-30
2
20%
3
15%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
1
10%
7
35%
61-75
5
50%
2
10%
76-90

Пропущено

23
11
8 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 5
3
13%
1
9%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
3
13%
2
18%
31-45
3
13%
1
9%
46-60
4
17%
1
9%
61-75
8
35%
6
55%
76-90

Забито

22
38
11 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 15
10 Не забивали 5
3
14%
4
11%
1-15
3
14%
4
11%
16-30
5
23%
6
16%
31-45
1
5%
6
16%
46-60
2
9%
10
26%
61-75
8
36%
8
21%
76-90

Пропущено

49
32
19 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 19
16 Пропускали первыми 10
25 Не пропускали 15
6
12%
4
13%
1-15
5
10%
5
16%
16-30
8
16%
4
13%
31-45
11
22%
5
16%
46-60
6
12%
5
16%
61-75
13
27%
9
28%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбулспор
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Антальяспор - Истанбулспор 2:2 Истанбулспор - Газиантеп 1:3 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Самсунспор 1:1
Галатасарай - Истанбулспор 3:1 Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Трабзонспор 1:3 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Истанбулспор - Кепез Беледие Анталья 2:3 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1
Бешикташ
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бешикташ - Коньяспор 2:0 Кайсериспор - Бешикташ 0:0 Антальяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Трабзонспор 2:0
Сивасспор - Бешикташ 1:0 Бешикташ - Адана Демирспор 0:0 Пендикспор - Бешикташ 4:0 Бешикташ - Эюпспор 4:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 3:0 Ризеспор - Бешикташ 0:4 Бешикташ - Касымпаша 1:3 Хатайспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Аланьяспор 1:3 Лугано - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Фенербахче 1:3 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Брюгге 0:5 Самсунспор - Бешикташ 1:2 Сакарьяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0

Результаты матчей

Истанбулспор
Бешикташ

Точный счет

0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:0
5 раз 38%
1:3
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:2
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:0
5 раз 19%
1:3
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 41%
1
11 раз 41%
2
5 раз 19%
2
12 раз 44%
1
8 раз 30%
0
5 раз 19%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Истанбулспор
Бешикташ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
12
1
3
11
1.5
7
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
10
4
2
11
1.5
7
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
11
0.5
Больше Меньше
22
5
5
22
1.5
14
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 27 22 4 1 70 - 22 70
2.
Галатасарай
 Заявка 26 22 3 1 55 - 14 69
3.
Трабзонспор
 Заявка 27 14 4 9 43 - 34 46
4.
Бешикташ
 Заявка 27 14 4 9 39 - 31 46
5.
Касымпаша
 Заявка 27 11 6 10 48 - 50 39
6.
Кайсериспор
 Заявка 27 10 8 9 35 - 38 38
7.
Сивасспор
 Заявка 27 9 10 8 34 - 37 37
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 27 10 6 11 35 - 33 36
9.
Ризеспор
 Заявка 27 10 6 11 28 - 40 36
10.
Антальяспор
 Заявка 26 8 11 7 31 - 29 35
11.
Самсунспор
 Заявка 27 9 6 12 33 - 36 33
12.
Адана Демирспор
 Заявка 27 7 11 9 39 - 36 32
13.
Аланьяспор
 Заявка 27 6 12 9 32 - 40 30
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 27 7 8 12 32 - 31 29
15.
Анкарагюджю
 Заявка 27 6 11 10 32 - 35 29
16.
Хатайспор
 Заявка 27 6 11 10 32 - 37 29
17.
Газиантеп
 Заявка 27 7 7 13 31 - 40 28
18.
Коньяспор
 Заявка 27 6 10 11 26 - 39 28
19.
Пендикспор
 Заявка 27 6 8 13 32 - 55 26
20.
Истанбулспор
 Заявка 27 3 6 18 21 - 51 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 13 13 0 0 32 - 9 39
2.
Фенербахче
 Заявка 14 10 3 1 40 - 16 33
3.
Ризеспор
 Заявка 14 8 3 3 17 - 12 27
4.
Бешикташ
 Заявка 13 8 2 3 20 - 11 26
5.
Самсунспор
 Заявка 14 8 2 4 21 - 13 26
6.
Трабзонспор
 Заявка 13 8 1 4 20 - 16 25
7.
Адана Демирспор
 Заявка 13 7 3 3 25 - 14 24
8.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 14 6 5 3 23 - 11 23
9.
Кайсериспор
 Заявка 14 6 5 3 19 - 14 23
10.
Антальяспор
 Заявка 14 5 7 2 15 - 13 22
11.
Касымпаша
 Заявка 13 6 3 4 25 - 25 21
12.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 13 6 2 5 21 - 16 20
13.
Хатайспор
 Заявка 13 4 7 2 22 - 18 19
14.
Сивасспор
 Заявка 13 4 7 2 17 - 14 19
15.
Коньяспор
 Заявка 13 5 3 5 16 - 13 18
16.
Аланьяспор
 Заявка 13 4 6 3 20 - 19 18
17.
Анкарагюджю
 Заявка 14 4 6 4 14 - 14 18
18.
Пендикспор
 Заявка 13 4 3 6 16 - 24 15
19.
Газиантеп
 Заявка 14 3 5 6 14 - 20 14
20.
Истанбулспор
 Заявка 14 2 3 9 12 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 13 12 1 0 30 - 6 37
2.
Галатасарай
 Заявка 13 9 3 1 23 - 5 30
3.
Трабзонспор
 Заявка 14 6 3 5 23 - 18 21
4.
Бешикташ
 Заявка 14 6 2 6 19 - 20 20
5.
Касымпаша
 Заявка 14 5 3 6 23 - 25 18
6.
Сивасспор
 Заявка 14 5 3 6 17 - 23 18
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
8.
Кайсериспор
 Заявка 13 4 3 6 16 - 24 15
9.
Газиантеп
 Заявка 13 4 2 7 17 - 20 14
10.
Антальяспор
 Заявка 12 3 4 5 16 - 16 13
11.
Аланьяспор
 Заявка 14 2 6 6 12 - 21 12
12.
Анкарагюджю
 Заявка 13 2 5 6 18 - 21 11
13.
Пендикспор
 Заявка 14 2 5 7 16 - 31 11
14.
Хатайспор
 Заявка 14 2 4 8 10 - 19 10
15.
Коньяспор
 Заявка 14 1 7 6 10 - 26 10
16.
Ризеспор
 Заявка 13 2 3 8 11 - 28 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 14 0 8 6 14 - 22 8
18.
Самсунспор
 Заявка 13 1 4 8 12 - 23 7
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 13 1 3 9 9 - 20 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 13 1 3 9 9 - 24 3
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 19 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (6)
Галатасарай Икарди Мауро 14 (6)
Сивасспор Манай Рей 14
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 10
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 8
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 6
Фенербахче Юксек Исмаил 2 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 7
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 53'
      Сантос Жаксон получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Фернандеш Жедсон получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Тосун Дженк сделал результативную передачу.
    • 23'
      Г О О О О Л - Киличсой Семих бьет в цель!
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