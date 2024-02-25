Тур: 27. Стадион: Вефа.
1:1
Конец матча
0'
1:0
24' ГолЭйссерик Валентин
33' Красная карточкаМендеш Райан
49' Желтая карточкаЛима Нуно
65' Желтая карточкаЛасанья Кевин
90' Желтая карточкаХадергьонай Флорент
90' Желтая карточкаМерджан Левент
1:1
90' ПенальтиХассан Ахмед
90' Желтая карточкаКурбелис Димитрис
90'+8
Ход матча
24'
33'
46'
49'
65'
79'
90'
90'
1:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 10
-
1 Удары в створ 3
-
1 Угловые 11
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
54
Дурсун
Салих
11
Мор
Эмре
20
Мендеш
Райан
10
Ялчын
Гювен
20
Аксой
Фатих
29
Балковец
Юре
11
Айдын
Огуз
18
Систо
Пионе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
54 Дурсун СалихЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мор ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Мендеш РайанПолузащитник
-
10 Ялчын ГювенНападающий
- Запасные игроки
-
23 Билгин ЭмреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Теклич ТониоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Marcao V
-
Главный тренер: Арвеладзе Шота
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Аксой ФатихЗащитник
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Айдын ОгузПолузащитник
-
18 Систо ПионеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Айгюн ЯвузВратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Бахадир ЮнусЗащитник
-
10 Новаиш ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Оздемир ЮсуфПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Текке Фатих
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фатих Карагюмрюк
Аланьяспор
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.75
1.67
Среднее время на гол
51
54
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.57
1.29
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
57
70
Бомбардиры внутри турнира
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эйссерик Валентин
|5
|0.19
|Ялчын Гювен
|5
|0.19
|Роден Маркус
|4
|0.15
|Келес Джан
|3
|0.11
|Дурсун Сердар
|3 (1)
|0.11
|Мендеш Райан
|2
|0.07
|Ласанья Кевин
|2
|0.07
|Мерджан Левент
|1
|0.04
|Стураро Стефано
|1
|0.04
|Дурсун Салих
|1
|0.04
|Чеккерини Федерико
|1
|0.04
|Сангаре Назим
|1
|0.04
|Мор Эмре
|1
|0.04
|Фегули Софьян
|0
|0
|Бираски Давиде
|0
|0
|Шукуров Отабек
|0
|0
|Дрешевич Ибрахим
|0
|0
|Паолетти Флавио
|0
|0
Аланьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новаиш Жоау
|5 (2)
|0.19
|Айдын Огуз
|4 (1)
|0.15
|Аугусто Лойде
|3
|0.11
|Кордова Серхио
|3
|0.11
|Феррейра Карлос Эдуардо
|3
|0.11
|Оздемир Юсуф
|2
|0.07
|Жанвье Николя
|2
|0.07
|Балковец Юре
|2
|0.07
|Караджа Эфеджан
|1
|0.04
|Хадергьонай Флорент
|1
|0.04
|Фер Лерой
|1
|0.04
|Систо Пионе
|1
|0.04
|Алмейда Ричард
|1
|0.04
|Аксой Фатих
|1
|0.04
|Хассан Ахмед
|1 (1)
|0.04
|Алити Фидан
|0
|0
Карточки
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккерини Федерико
|7
|0
|Мендеш Райан
|5
|1
|Бираски Давиде
|5
|1
|Мерджан Левент
|5
|0
|Фегули Софьян
|4
|0
|Шукуров Отабек
|4
|0
|Дрешевич Ибрахим
|4
|0
|Эйссерик Валентин
|3
|0
|Стураро Стефано
|3
|0
|Дурсун Салих
|3
|0
|Роден Маркус
|3
|0
|Ялчын Гювен
|3
|0
|Келес Джан
|3
|0
|Ласанья Кевин
|2
|0
|Бертолаччи Андреа
|1
|0
|Весели Фредерик
|1
|0
|Курбелис Димитрис
|1
|0
|Дитуро Матиас
|1
|0
|Мор Эмре
|1
|0
|Кесгин Керем
|1
|0
|Теклич Тонио
|1
|0
|Угур Аднан
|1
|0
|Онур Самед
|1
|0
|Паолетти Флавио
|1
|0
Аланьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алмейда Ричард
|10
|0
|Новаиш Жоау
|6
|0
|Байыр Фуркан
|6
|0
|Оздемир Юсуф
|6
|0
|Аугусто Лойде
|6
|0
|Фер Лерой
|4
|1
|Балковец Юре
|5
|0
|Алити Фидан
|5
|0
|Караджа Эфеджан
|4
|0
|Айдын Огуз
|2
|1
|Жанвье Николя
|3
|0
|Эрдоган Эмер
|1
|1
|Ташкиран Махмут
|2
|0
|Хадергьонай Флорент
|2
|0
|Феррейра Карлос Эдуардо
|2
|0
|Лима Нуно
|2
|0
|Систо Пионе
|1
|0
|Кордова Серхио
|1
|0
|Силва Андерсон
|1
|0
Результаты матчей
Фатих Карагюмрюк
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Аланьяспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
7
8
Фатих Карагюмрюк
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Аланьяспор
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
17
6
Упущенные победы
4
19
Фатих Карагюмрюк
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
52% (14)
30% (8)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
33% (9)
19% (5)
Аланьяспор
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
11% (3)
48% (13)
41% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
19
7
Упущенные победы
11
27
Голы по времени матча
Забито
24
12
11 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
1
4%
2
17%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
8
33%
1
8%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
2
8%
2
17%
61-75
7
29%
29%
6
50%
76-90
Пропущено
10
21
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
1
10%
2
10%
1-15
1
10%
3
14%
16-30
3
30%
5
24%
31-45
2
20%
6
29%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
3
30%
2
10%
76-90
Забито
8
20
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 8
19 Не забивали 17
1
13%
1
5%
1-15
0
0%
6
30%
16-30
3
38%
3
15%
31-45
1
13%
2
10%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
3
38%
6
30%
76-90
Пропущено
21
19
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 11
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
19%
5
26%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
3
14%
3
16%
61-75
5
24%
9
47%
76-90
Забито
32
32
15 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 13
9 Не забивали 9
2
6%
3
9%
1-15
2
6%
6
19%
16-30
11
34%
4
13%
31-45
5
16%
3
9%
46-60
2
6%
4
13%
61-75
10
31%
12
38%
76-90
Пропущено
31
40
15 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 21
4
13%
2
5%
1-15
4
13%
3
8%
16-30
7
23%
10
25%
31-45
5
16%
8
20%
46-60
3
10%
6
15%
61-75
8
26%
11
28%
76-90
Результаты последних матчей
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Пендикспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 2:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1
Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 4:0 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 1:1 Фатих Карагюмрюк - Киркларелиспор 2:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 3:0 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1 Самсунспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 1:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Беледие Дериндже 3:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0
Аланьяспор
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Касымпаша - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Пендикспор 1:1
Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2 Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Бешикташ - Аланьяспор 1:3 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Аланьяспор - Коджаелиспор 1:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2 Галатасарай - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Кютахьяспор 4:1 Аланьяспор - Сивасспор 1:2
Результаты матчей
Фатих Карагюмрюк
Аланьяспор
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 22%
1:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
0:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 37%
0
9 раз 33%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
0
9 раз 33%
1
8 раз 30%
2
6 раз 22%
3
4 раза 15%
Тоталы голов в матче
Фатих Карагюмрюк
Аланьяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
103
77
76
410
310
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
86
112
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
189
Больше Меньше
189
819
1017
423
423
225
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|22
|4
|1
|70 - 22
|70
|2.
|Заявка
|26
|22
|3
|1
|55 - 14
|69
|3.
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|43 - 34
|46
|4.
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|37 - 31
|43
|5.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|48 - 50
|39
|6.
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|35 - 38
|38
|7.
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|34 - 37
|37
|8.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|35 - 33
|36
|9.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|28 - 40
|36
|10.
|Заявка
|26
|8
|11
|7
|31 - 29
|35
|11.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|33 - 36
|33
|12.
|Заявка
|27
|7
|11
|9
|39 - 36
|32
|13.
|Заявка
|27
|6
|12
|9
|32 - 40
|30
|14.
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|32 - 31
|29
|15.
|Заявка
|27
|6
|11
|10
|32 - 35
|29
|16.
|Заявка
|27
|6
|11
|10
|32 - 37
|29
|17.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|31 - 40
|28
|18.
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|26 - 39
|28
|19.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|32 - 55
|26
|20.
|Заявка
|26
|3
|6
|17
|21 - 49
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|13
|0
|0
|32 - 9
|39
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|40 - 16
|33
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|17 - 12
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 11
|26
|5.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 13
|26
|6.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|20 - 16
|25
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 14
|24
|8.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 11
|23
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 14
|23
|10.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|15 - 13
|22
|11.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 25
|21
|12.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 16
|20
|13.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|22 - 18
|19
|14.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|17 - 14
|19
|15.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 13
|18
|16.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 19
|18
|17.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 14
|18
|18.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 24
|15
|19.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 20
|14
|20.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|30 - 6
|37
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|23 - 5
|30
|3.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 18
|21
|4.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 25
|18
|5.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 23
|18
|6.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 20
|17
|7.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 24
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|10.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 16
|13
|11.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 21
|12
|12.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 21
|11
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|16 - 31
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 19
|10
|15.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|10 - 26
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|11 - 28
|9
|17.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|14 - 22
|8
|18.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 23
|7
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 20
|6
|20.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 24
|3
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|19 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (6)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|14 (6)
|Сивасспор
|Манай Рей
|14
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|13 (1)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|10
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 8
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 6
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 6
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 7