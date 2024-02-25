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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Фатих Карагюмрюк
1:1
Конец матча
Аланьяспор
0'
1:0
24' Гол
Эйссерик Валентин
33' Красная карточка
Мендеш Райан
49' Желтая карточка
Лима Нуно
65' Желтая карточка
Ласанья Кевин
90' Желтая карточка
Хадергьонай Флорент
90' Желтая карточка
Мерджан Левент
1:1
90' Пенальти
Хассан Ахмед
90' Желтая карточка
Курбелис Димитрис
90'+8
31
Сиригу
Сальваторе
30
Сангаре
Назим
4
Бираски
Давиде
54
Дурсун
Салих
18
Мерджан
Левент
6
Роден
Маркус
21
Курбелис
Димитрис
11
Мор
Эмре
9
Эйссерик
Валентин
20
Мендеш
Райан
10
Ялчын
Гювен
1
Ташкиран
Махмут
94
Хадергьонай
Флорент
20
Аксой
Фатих
5
Алити
Фидан
29
Балковец
Юре
8
Фер
Лерой
25
Алмейда
Ричард
11
Айдын
Огуз
18
Систо
Пионе
27
Аугусто
Лойде
7
Караджа
Эфеджан
Фатих Карагюмрюк
4-2-3-1
Аланьяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Фатих Карагюмрюк
Аланьяспор

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

С
2:1
С
2:2
С
2:4
С
0:1
С
1:1
С
2:0
С
2:0

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
1.67

Среднее время на гол

51
54

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.57
1.29

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

57
70

Бомбардиры внутри турнира

Фатих Карагюмрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эйссерик Валентин 5 0.19
Ялчын Гювен 5 0.19
Роден Маркус 4 0.15
Келес Джан 3 0.11
Дурсун Сердар 3 (1) 0.11
Мендеш Райан 2 0.07
Ласанья Кевин 2 0.07
Мерджан Левент 1 0.04
Стураро Стефано 1 0.04
Дурсун Салих 1 0.04
Чеккерини Федерико 1 0.04
Сангаре Назим 1 0.04
Мор Эмре 1 0.04
Фегули Софьян 0 0
Бираски Давиде 0 0
Шукуров Отабек 0 0
Дрешевич Ибрахим 0 0
Паолетти Флавио 0 0
Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новаиш Жоау 5 (2) 0.19
Айдын Огуз 4 (1) 0.15
Аугусто Лойде 3 0.11
Кордова Серхио 3 0.11
Феррейра Карлос Эдуардо 3 0.11
Оздемир Юсуф 2 0.07
Жанвье Николя 2 0.07
Балковец Юре 2 0.07
Караджа Эфеджан 1 0.04
Хадергьонай Флорент 1 0.04
Фер Лерой 1 0.04
Систо Пионе 1 0.04
Алмейда Ричард 1 0.04
Аксой Фатих 1 0.04
Хассан Ахмед 1 (1) 0.04
Алити Фидан 0 0

Карточки

Фатих Карагюмрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 7 0
Мендеш Райан 5 1
Бираски Давиде 5 1
Мерджан Левент 5 0
Фегули Софьян 4 0
Шукуров Отабек 4 0
Дрешевич Ибрахим 4 0
Эйссерик Валентин 3 0
Стураро Стефано 3 0
Дурсун Салих 3 0
Роден Маркус 3 0
Ялчын Гювен 3 0
Келес Джан 3 0
Ласанья Кевин 2 0
Бертолаччи Андреа 1 0
Весели Фредерик 1 0
Курбелис Димитрис 1 0
Дитуро Матиас 1 0
Мор Эмре 1 0
Кесгин Керем 1 0
Теклич Тонио 1 0
Угур Аднан 1 0
Онур Самед 1 0
Паолетти Флавио 1 0
Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алмейда Ричард 10 0
Новаиш Жоау 6 0
Байыр Фуркан 6 0
Оздемир Юсуф 6 0
Аугусто Лойде 6 0
Фер Лерой 4 1
Балковец Юре 5 0
Алити Фидан 5 0
Караджа Эфеджан 4 0
Айдын Огуз 2 1
Жанвье Николя 3 0
Эрдоган Эмер 1 1
Ташкиран Махмут 2 0
Хадергьонай Флорент 2 0
Феррейра Карлос Эдуардо 2 0
Лима Нуно 2 0
Систо Пионе 1 0
Кордова Серхио 1 0
Силва Андерсон 1 0

Результаты матчей

Фатих Карагюмрюк
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Аланьяспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

7
8
Фатих Карагюмрюк
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Аланьяспор
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

17
6

Упущенные победы

4
19
Фатих Карагюмрюк
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
52% (14)
30% (8)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
33% (9)
19% (5)
Аланьяспор
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
11% (3)
48% (13)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

19
7

Упущенные победы

11
27

Голы по времени матча

Забито

24
12
11 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
1
4%
2
17%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
8
33%
1
8%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
2
8%
2
17%
61-75
7
29%
29%
6
50%
76-90

Пропущено

10
21
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
1
10%
2
10%
1-15
1
10%
3
14%
16-30
3
30%
5
24%
31-45
2
20%
6
29%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
3
30%
2
10%
76-90

Забито

8
20
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 8
19 Не забивали 17
1
13%
1
5%
1-15
0
0%
6
30%
16-30
3
38%
3
15%
31-45
1
13%
2
10%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
3
38%
6
30%
76-90

Пропущено

21
19
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 11
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
19%
5
26%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
3
14%
3
16%
61-75
5
24%
9
47%
76-90

Забито

32
32
15 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 13
9 Не забивали 9
2
6%
3
9%
1-15
2
6%
6
19%
16-30
11
34%
4
13%
31-45
5
16%
3
9%
46-60
2
6%
4
13%
61-75
10
31%
12
38%
76-90

Пропущено

31
40
15 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 21
4
13%
2
5%
1-15
4
13%
3
8%
16-30
7
23%
10
25%
31-45
5
16%
8
20%
46-60
3
10%
6
15%
61-75
8
26%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Пендикспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 2:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1
Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 4:0 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 1:1 Фатих Карагюмрюк - Киркларелиспор 2:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 3:0 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1 Самсунспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 1:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Беледие Дериндже 3:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0
Аланьяспор
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Касымпаша - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Пендикспор 1:1
Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2 Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Бешикташ - Аланьяспор 1:3 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Аланьяспор - Коджаелиспор 1:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2 Галатасарай - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Кютахьяспор 4:1 Аланьяспор - Сивасспор 1:2

Результаты матчей

Фатих Карагюмрюк
Аланьяспор

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 22%
1:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
0:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 37%
0
9 раз 33%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
0
9 раз 33%
1
8 раз 30%
2
6 раз 22%
3
4 раза 15%

Тоталы голов в матче

Фатих Карагюмрюк
Аланьяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
3
7
7
1.5
7
6
4
10
2.5
3
10
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
8
6
1
12
1.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
9
0.5
Больше Меньше
18
9
8
19
1.5
10
17
4
23
2.5
4
23
2
25
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 27 22 4 1 70 - 22 70
2.
Галатасарай
 Заявка 26 22 3 1 55 - 14 69
3.
Трабзонспор
 Заявка 27 14 4 9 43 - 34 46
4.
Бешикташ
 Заявка 26 13 4 9 37 - 31 43
5.
Касымпаша
 Заявка 27 11 6 10 48 - 50 39
6.
Кайсериспор
 Заявка 27 10 8 9 35 - 38 38
7.
Сивасспор
 Заявка 27 9 10 8 34 - 37 37
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 27 10 6 11 35 - 33 36
9.
Ризеспор
 Заявка 27 10 6 11 28 - 40 36
10.
Антальяспор
 Заявка 26 8 11 7 31 - 29 35
11.
Самсунспор
 Заявка 27 9 6 12 33 - 36 33
12.
Адана Демирспор
 Заявка 27 7 11 9 39 - 36 32
13.
Аланьяспор
 Заявка 27 6 12 9 32 - 40 30
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 27 7 8 12 32 - 31 29
15.
Анкарагюджю
 Заявка 27 6 11 10 32 - 35 29
16.
Хатайспор
 Заявка 27 6 11 10 32 - 37 29
17.
Газиантеп
 Заявка 27 7 7 13 31 - 40 28
18.
Коньяспор
 Заявка 27 6 10 11 26 - 39 28
19.
Пендикспор
 Заявка 27 6 8 13 32 - 55 26
20.
Истанбулспор
 Заявка 26 3 6 17 21 - 49 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 13 13 0 0 32 - 9 39
2.
Фенербахче
 Заявка 14 10 3 1 40 - 16 33
3.
Ризеспор
 Заявка 14 8 3 3 17 - 12 27
4.
Бешикташ
 Заявка 13 8 2 3 20 - 11 26
5.
Самсунспор
 Заявка 14 8 2 4 21 - 13 26
6.
Трабзонспор
 Заявка 13 8 1 4 20 - 16 25
7.
Адана Демирспор
 Заявка 13 7 3 3 25 - 14 24
8.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 14 6 5 3 23 - 11 23
9.
Кайсериспор
 Заявка 14 6 5 3 19 - 14 23
10.
Антальяспор
 Заявка 14 5 7 2 15 - 13 22
11.
Касымпаша
 Заявка 13 6 3 4 25 - 25 21
12.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 13 6 2 5 21 - 16 20
13.
Хатайспор
 Заявка 13 4 7 2 22 - 18 19
14.
Сивасспор
 Заявка 13 4 7 2 17 - 14 19
15.
Коньяспор
 Заявка 13 5 3 5 16 - 13 18
16.
Аланьяспор
 Заявка 13 4 6 3 20 - 19 18
17.
Анкарагюджю
 Заявка 14 4 6 4 14 - 14 18
18.
Пендикспор
 Заявка 13 4 3 6 16 - 24 15
19.
Газиантеп
 Заявка 14 3 5 6 14 - 20 14
20.
Истанбулспор
 Заявка 13 2 3 8 12 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 13 12 1 0 30 - 6 37
2.
Галатасарай
 Заявка 13 9 3 1 23 - 5 30
3.
Трабзонспор
 Заявка 14 6 3 5 23 - 18 21
4.
Касымпаша
 Заявка 14 5 3 6 23 - 25 18
5.
Сивасспор
 Заявка 14 5 3 6 17 - 23 18
6.
Бешикташ
 Заявка 13 5 2 6 17 - 20 17
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
8.
Кайсериспор
 Заявка 13 4 3 6 16 - 24 15
9.
Газиантеп
 Заявка 13 4 2 7 17 - 20 14
10.
Антальяспор
 Заявка 12 3 4 5 16 - 16 13
11.
Аланьяспор
 Заявка 14 2 6 6 12 - 21 12
12.
Анкарагюджю
 Заявка 13 2 5 6 18 - 21 11
13.
Пендикспор
 Заявка 14 2 5 7 16 - 31 11
14.
Хатайспор
 Заявка 14 2 4 8 10 - 19 10
15.
Коньяспор
 Заявка 14 1 7 6 10 - 26 10
16.
Ризеспор
 Заявка 13 2 3 8 11 - 28 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 14 0 8 6 14 - 22 8
18.
Самсунспор
 Заявка 13 1 4 8 12 - 23 7
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 13 1 3 9 9 - 20 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 13 1 3 9 9 - 24 3
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 19 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (6)
Галатасарай Икарди Мауро 14 (6)
Сивасспор Манай Рей 14
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 10
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 8
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 6
Фенербахче Юксек Исмаил 2 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 7
Весь список
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