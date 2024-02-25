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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Вериссиму Фабиу
Жил Висенте
0:0
Первый тайм: 41'
Порту
0'
Прогнозы 117
Жил Висенте 0% (0)
X 3.4% (4)
Порту 96.6% (113)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
42
Эндрю
67
Пинту
Алекс
13
Перейра
Габриэл
26
Рубен
Мигель
23
Бута
Леонарду
24
Гбане
Мори
25
Тиба
Педру
76
Нету
Мартим
7
Шаброль
Тиджани
70
Коррея
Фелиш
77
Мурило
Коста
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
3
Пепе
Кеплер
31
Отавио
Эдмилсон
18
Венделл
Боргес
22
Варела
Алан
6
Эуштакиу
Стивен
10
Консейсау
Франсишку
11
Пепе
VI
17
Хайме
Иван
30
Эванилсон
Жил Висенте
4-3-3
Порту
4-2-3-1

История личных встреч

Жил Висенте
Порту

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

19 матчей

5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед

Первый тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед

24 матча

12.5%
12.5%
75%
3 победы 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

8.3%
29.2%
62.5%
2 победы 7 ничьих 15 побед

Второй тайм

8.3%
37.5%
54.2%
2 победы 9 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
КЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
К
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ТМК
1:3
К
2:0
К
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:5
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:1
КЛ
2:2
К
1:0

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

0.92
0.5

Среднее время на гол

98
180

Всего голов

24
25

Голов в среднем за матч

2
2.08

Среднее время на гол

45
43

Всего голов

35
31

Голов в среднем за матч

1.46
1.29

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

61
69

Бомбардиры внутри турнира

Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Домингес Максим 6 (1) 0.26
Коррея Фелиш 4 0.17
Мурило Коста 3 (2) 0.13
Перейра Габриэл 3 0.13
Депу 3 0.13
Тиба Педру 3 (1) 0.13
Фудзимото Канья 2 (1) 0.09
Роко Батурина 2 0.09
Шаброль Тиджани 2 0.09
Мигель Монтейру 1 0.04
Фильо Жозе Карлос 1 0.04
Алипур Али 1 0.04
Рубен Мигель 1 0.04
Уилсон Роан 1 0.04
Нету Мартим 0 0
Зе Карлос 0 0
Бута Леонарду 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эванилсон 9 (2) 0.39
Галено Вандерсон 3 (1) 0.13
Консейсау Франсишку 3 0.13
Венделл Боргес 3 0.13
Тареми Мехди 3 (1) 0.13
Мартинес Антонио III 3 0.13
Эуштакиу Стивен 2 0.09
Варела Алан 2 0.09
Мариу Жоау III 2 0.09
Маркано Иван 2 0.09
Кардозу Фабиу 1 0.04
Пепе Кеплер 1 0.04
Зе Педро 1 0.04
Хайме Иван 1 0.04
Занузи Зайду 1 0.04
Пепе VI 0 0
Боржеш Гонсалу 0 0
Мендеш Жоау 0 0
Груйич Марко 0 0
Франко Андре 0 0

Карточки

Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фильо Жозе Карлос 6 0
Перейра Габриэл 6 0
Тиба Педру 6 0
Домингес Максим 5 0
Нету Мартим 5 0
Гбане Мори 5 0
Коррея Фелиш 4 0
Рубен Мигель 3 0
Мурило Коста 2 0
Хавьер Марлон 2 0
Бута Леонарду 2 0
Кастильо Хесус 1 0
Шаброль Тиджани 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Консейсау Франсишку 8 0
Кардозу Фабиу 4 2
Венделл Боргес 5 1
Карму Давид 5 1
Нико Гонсалес 5 0
Варела Алан 5 0
Пепе Кеплер 3 1
Тареми Мехди 3 0
Мартинес Антонио III 3 0
Галено Вандерсон 3 0
Санчес Хорхе 3 0
Пепе VI 3 0
Эванилсон 3 0
Консейсау Сержиу 2 0
Мариу Жоау III 2 0
Эуштакиу Стивен 2 0
Боржеш Гонсалу 2 0
Отавио Эдмилсон 1 0
Маркано Иван 1 0
Зе Педро 1 0
Груйич Марко 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Франко Андре 1 0
Geraldo Wendel2 1 0

Результаты матчей

Жил Висенте
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Порту
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

8
3
Жил Висенте
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
Порту
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

21
1

Упущенные победы

5
19
Жил Висенте
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (8)
45% (10)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (12)
18% (4)
27% (6)
Порту
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

24
5

Упущенные победы

13
22

Голы по времени матча

Забито

22
18
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
4
18%
2
11%
1-15
1
5%
3
17%
16-30
3
14%
5
28%
31-45
4
18%
1
6%
46-60
5
23%
2
11%
61-75
5
23%
5
28%
76-90

Пропущено

13
11
2 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
8%
2
18%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
23%
5
45%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
6
46%
0
0%
76-90

Забито

12
19
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
0
0%
6
32%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
42%
1
5%
31-45
2
17%
5
26%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
2
17%
5
26%
76-90

Пропущено

22
5
7 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 5
2
9%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
18%
2
40%
31-45
7
32%
0
0%
46-60
2
9%
1
20%
61-75
6
27%
2
40%
76-90

Забито

34
37
14 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 13
5 Не забивали 4
4
12%
8
22%
1-15
2
6%
3
8%
16-30
8
24%
6
16%
31-45
6
18%
6
16%
46-60
7
21%
4
11%
61-75
7
21%
10
27%
76-90

Пропущено

35
16
9 В 1-м тайме 7
26 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 13
3
9%
2
13%
1-15
2
6%
3
19%
16-30
4
11%
2
13%
31-45
10
29%
5
31%
46-60
4
11%
2
13%
61-75
12
34%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Жил Висенте
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эшторил - Жил Висенте 1:3 Жил Висенте - Визела 0:1 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1 Бенфика - Жил Висенте 3:0
Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Амаранти 3:1 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Арока - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Серпа - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Брага 3:3 СФ Ос Белененсеш - Жил Висенте 1:2 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Жил Висенте - Каса Пия 2:0
Порту
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Порту - Арсенал 1:0 Порту - Эштрела 2:0 Арока - Порту 3:2 Порту - Риу Аве 0:0
Фаренсе - Порту 1:3 Порту - Морейренсе 5:0 Порту - Брага 2:0 Эшторил - Порту 0:4 Боавишта - Порту 1:1 Порту - Шавиш 1:0 Порту - Лейшоэш 2:1 Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Шахтёр Донецк 5:3 Порту - Каса Пия 3:1 Эшторил - Порту 3:1 Фамаликан - Порту 0:3 Барселона - Порту 2:1 Порту - Монталегре 4:0 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Порту - Антверпен 2:0

Результаты матчей

Жил Висенте
Порту

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
2 раза 18%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:2
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
0
5 раз 23%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%
5
2 раза 9%
2
9 раз 41%
1
5 раз 23%
0
4 раза 18%
3
3 раза 14%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Жил Висенте
Порту

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
2
5
6
1.5
6
5
3
8
2.5
2
9
2
9
3.5
1
10
2
9
4.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
9
2
3
8
1.5
7
4
1
10
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
5
0.5
Больше Меньше
18
4
8
14
1.5
13
9
4
18
2.5
4
18
2
20
3.5
1
21
2
20
4.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 0:0 Заявка 23 17 5 1 52 - 15 56
2.
Спортинг Л
 Заявка 21 18 1 2 60 - 19 55
3.
Порту
 0:0 Заявка 23 15 4 4 37 - 16 49
4.
Брага
 Заявка 22 13 4 5 46 - 33 43
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 23 12 5 6 35 - 25 41
6.
Морейренсе
 Заявка 23 11 5 7 27 - 26 38
7.
Арока
 Заявка 23 9 4 10 38 - 32 31
8.
Фамаликан
 Заявка 22 6 8 8 23 - 28 26
9.
Фаренсе
 Заявка 23 7 5 11 30 - 32 26
10.
Жил Висенте
 0:0 Заявка 23 7 5 11 33 - 36 26
11.
Каса Пия
 Заявка 23 7 5 11 22 - 35 26
12.
Боавишта
 Заявка 22 6 6 10 30 - 40 24
13.
Портимоненсе
 0:0 Заявка 23 6 5 12 24 - 45 23
14.
Эшторил
 Заявка 23 6 4 13 39 - 43 22
15.
Эштрела
 Заявка 23 5 7 11 23 - 35 22
16.
Риу Аве
 Заявка 22 4 9 9 22 - 31 21
17.
Шавиш
 Заявка 23 4 6 13 23 - 49 18
18.
Визела
 Заявка 23 3 8 12 23 - 47 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 11 11 0 0 37 - 7 33
2.
Бенфика
 0:0 Заявка 12 9 3 0 29 - 5 30
3.
Порту
 0:0 Заявка 11 8 2 1 19 - 5 26
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
5.
Брага
 Заявка 11 6 3 2 22 - 11 21
6.
Жил Висенте
 0:0 Заявка 12 5 5 2 22 - 13 20
7.
Морейренсе
 Заявка 11 5 2 4 14 - 14 17
8.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 21 - 18 17
9.
Эшторил
 Заявка 11 5 1 5 21 - 13 16
10.
Риу Аве
 Заявка 11 4 4 3 15 - 14 16
11.
Фамаликан
 Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
12.
Фаренсе
 Заявка 12 4 3 5 16 - 14 15
13.
Эштрела
 Заявка 12 4 2 6 15 - 19 14
14.
Боавишта
 Заявка 11 3 4 4 16 - 22 13
15.
Шавиш
 Заявка 11 3 3 5 15 - 21 12
16.
Портимоненсе
 0:0 Заявка 11 3 3 5 11 - 17 12
17.
Каса Пия
 Заявка 11 2 3 6 6 - 13 9
18.
Визела
 Заявка 12 1 4 7 13 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 0:0 Заявка 11 8 2 1 23 - 10 26
2.
Порту
 0:0 Заявка 12 7 2 3 18 - 11 23
3.
Спортинг Л
 Заявка 10 7 1 2 23 - 12 22
4.
Брага
 Заявка 11 7 1 3 24 - 22 22
5.
Морейренсе
 Заявка 12 6 3 3 13 - 12 21
6.
Каса Пия
 Заявка 12 5 2 5 16 - 22 17
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 11 4 4 3 10 - 11 16
8.
Арока
 Заявка 11 4 2 5 17 - 14 14
9.
Боавишта
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Фаренсе
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
11.
Портимоненсе
 0:0 Заявка 12 3 2 7 13 - 28 11
12.
Фамаликан
 Заявка 12 2 5 5 11 - 15 11
13.
Визела
 Заявка 11 2 4 5 10 - 22 10
14.
Эштрела
 Заявка 11 1 5 5 8 - 16 8
15.
Жил Висенте
 0:0 Заявка 11 2 0 9 11 - 23 6
16.
Эшторил
 Заявка 12 1 3 8 18 - 30 6
17.
Шавиш
 Заявка 12 1 3 8 8 - 28 6
18.
Риу Аве
 Заявка 11 0 5 6 7 - 17 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 16 (8)
Брага Банза Симон 15 (3)
Арока Мухика Рафаэль 14 (2)
Визела Эссанд Самюэль 13
Шавиш Эрнандес Эктор II 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 10
Боавишта Перес Себастьян 1 8
Портимоненсе Денер Клементе 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 71% завершится победой Жил Висенте.
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Прогнозы 117
Жил Висенте 0% (0)
X 3.4% (4)
Порту 96.6% (113)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Жил Висенте
Ничья
Порту
7.94
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8.40
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4.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Жил Висенте 0:0 Порту

Исход игры
Жил Висенте
0% (0)
Ничья
3.4% (4)
Порту
96.6% (113)
Тотал 2.5
Больше
62.28% (71)
Меньше
37.72% (43)
Обе команды забьют
Да
61.4% (70)
Нет
38.6% (44)
Популярный счёт
1:2 Порту
47.9% (56)
0:2 Порту
26.5% (31)
1:3 Порту
8.5% (10)
0:1 Порту
8.5% (10)
0:3 Порту
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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