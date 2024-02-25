Тур: 23. Стадион: Муниципал де Барселуш. Зрители: 8121 Главный судья: Вериссиму Фабиу
1:1
Конец матча
0'
44' Желтая карточкаЭванилсон
45' Желтая карточкаВарела Алан
45' Желтая карточкаМариу Жоау
52' Желтая карточкаШаброль Тиджани
0:0
55' Не забитый пенальтиЭванилсон
0:1
55' ГолЭванилсон
75' Желтая карточкаПинту Алекс
1:1
90' ГолЛучано Томас
90' Желтая карточкаЛучано Томас
90'+7
Ход матча
44'
45'
45'
52'
55'
0:0
55'
0:1
75'
90'
1:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
42
Эндрю
67
Пинту
Алекс
26
Рубен
Мигель
24
Гбане
Мори
25
Тиба
Педру
76
Нету
Мартим
70
Коррея
Фелиш
77
Мурило
Коста
99
Кошта
Диогу
22
Варела
Алан
11
Пепе
VI
17
Хайме
Иван
30
Эванилсон
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
-
67 Пинту АлексЗащитник
- Защитник
-
26 РубенЗащитник
- Защитник
-
24 Гбане МориПолузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
-
76 Нету МартимПолузащитник
- Нападающий
-
70 Коррея ФелишНападающий
-
77 Мурило КостаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Силва ФелипеЗащитник
- Защитник
-
58 Лучано ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кампелос Витор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Варела АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
-
17 Хайме ИванПолузащитник
-
30 ЭванилсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Франко АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Жил Висенте
Порту
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
19 матчей
5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед
Первый тайм
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед
24 матча
12.5%
12.5%
75%
3 победы 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
8.3%
29.2%
62.5%
2 победы 7 ничьих 15 побед
Второй тайм
8.3%
37.5%
54.2%
2 победы 9 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
0.92
0.5
Среднее время на гол
98
180
Всего голов
24
25
Голов в среднем за матч
2
2.08
Среднее время на гол
45
43
Всего голов
35
31
Голов в среднем за матч
1.46
1.29
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
61
69
Бомбардиры внутри турнира
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Домингес Максим
|6 (1)
|0.26
|Коррея Фелиш
|4
|0.17
|Мурило Коста
|3 (2)
|0.13
|Перейра Габриэл
|3
|0.13
|Депу
|3
|0.13
|Тиба Педру
|3 (1)
|0.13
|Фудзимото Канья
|2 (1)
|0.09
|Роко Батурина
|2
|0.09
|Шаброль Тиджани
|2
|0.09
|Мигель Монтейру
|1
|0.04
|Фильо Жозе Карлос
|1
|0.04
|Алипур Али
|1
|0.04
|Рубен Мигель
|1
|0.04
|Уилсон Роан
|1
|0.04
|Лучано Томас
|1
|0.04
|Нету Мартим
|0
|0
|Бута Леонарду
|0
|0
|Зе Карлос
|0
|0
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эванилсон
|10 (2)
|0.43
|Галено Вандерсон
|3 (1)
|0.13
|Консейсау Франсишку
|3
|0.13
|Венделл Боргес
|3
|0.13
|Тареми Мехди
|3 (1)
|0.13
|Мартинес Антонио III
|3
|0.13
|Эуштакиу Стивен
|2
|0.09
|Варела Алан
|2
|0.09
|Мариу Жоау III
|2
|0.09
|Маркано Иван
|2
|0.09
|Кардозу Фабиу
|1
|0.04
|Пепе Кеплер
|1
|0.04
|Зе Педро
|1
|0.04
|Хайме Иван
|1
|0.04
|Занузи Зайду
|1
|0.04
|Пепе VI
|0
|0
|Боржеш Гонсалу
|0
|0
|Мендеш Жоау
|0
|0
|Груйич Марко
|0
|0
|Франко Андре
|0
|0
Карточки
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фильо Жозе Карлос
|6
|0
|Перейра Габриэл
|6
|0
|Тиба Педру
|6
|0
|Домингес Максим
|5
|0
|Нету Мартим
|5
|0
|Гбане Мори
|5
|0
|Коррея Фелиш
|4
|0
|Рубен Мигель
|3
|0
|Мурило Коста
|2
|0
|Хавьер Марлон
|2
|0
|Шаброль Тиджани
|2
|0
|Бута Леонарду
|2
|0
|Пинту Алекс
|1
|0
|Кастильо Хесус
|1
|0
|Лучано Томас
|1
|0
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Консейсау Франсишку
|8
|0
|Кардозу Фабиу
|4
|2
|Венделл Боргес
|5
|1
|Карму Давид
|5
|1
|Варела Алан
|6
|0
|Нико Гонсалес
|5
|0
|Пепе Кеплер
|3
|1
|Эванилсон
|4
|0
|Тареми Мехди
|3
|0
|Мариу Жоау III
|3
|0
|Мартинес Антонио III
|3
|0
|Галено Вандерсон
|3
|0
|Санчес Хорхе
|3
|0
|Пепе VI
|3
|0
|Консейсау Сержиу
|2
|0
|Эуштакиу Стивен
|2
|0
|Боржеш Гонсалу
|2
|0
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Маркано Иван
|1
|0
|Зе Педро
|1
|0
|Груйич Марко
|1
|0
|Лодер Дэнни
|1
|0
|Франко Андре
|1
|0
|Geraldo Wendel2
|1
|0
Результаты матчей
Жил Висенте
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Порту
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
9
4
Жил Висенте
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
Порту
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
21
1
Упущенные победы
5
19
Жил Висенте
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (8)
48% (11)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
22% (5)
26% (6)
Порту
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (4)
52% (12)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
24
5
Упущенные победы
14
23
Голы по времени матча
Забито
23
19
8 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
4
17%
2
11%
1-15
1
4%
3
16%
16-30
3
13%
5
26%
31-45
4
17%
2
11%
46-60
5
22%
2
11%
61-75
6
26%
5
26%
76-90
Пропущено
14
12
2 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
7%
2
17%
1-15
1
7%
3
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
29%
5
42%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
6
43%
1
8%
76-90
Забито
12
19
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
0
0%
6
32%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
42%
1
5%
31-45
2
17%
5
26%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
2
17%
5
26%
76-90
Пропущено
22
5
7 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 5
2
9%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
18%
2
40%
31-45
7
32%
0
0%
46-60
2
9%
1
20%
61-75
6
27%
2
40%
76-90
Забито
35
38
14 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 14
5 Не забивали 4
4
11%
8
21%
1-15
2
6%
3
8%
16-30
8
23%
6
16%
31-45
6
17%
7
18%
46-60
7
20%
4
11%
61-75
8
23%
10
26%
76-90
Пропущено
36
17
9 В 1-м тайме 7
27 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 14
3
8%
2
12%
1-15
2
6%
3
18%
16-30
4
11%
2
12%
31-45
11
31%
5
29%
29%
46-60
4
11%
2
12%
61-75
12
33%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Жил Висенте
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эшторил - Жил Висенте 1:3 Жил Висенте - Визела 0:1 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1 Бенфика - Жил Висенте 3:0
Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Амаранти 3:1 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Арока - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Серпа - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Брага 3:3 СФ Ос Белененсеш - Жил Висенте 1:2 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Жил Висенте - Каса Пия 2:0
Порту
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Порту - Арсенал 1:0 Порту - Эштрела 2:0 Арока - Порту 3:2 Порту - Риу Аве 0:0
Фаренсе - Порту 1:3 Порту - Морейренсе 5:0 Порту - Брага 2:0 Эшторил - Порту 0:4 Боавишта - Порту 1:1 Порту - Шавиш 1:0 Порту - Лейшоэш 2:1 Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Шахтёр Донецк 5:3 Порту - Каса Пия 3:1 Эшторил - Порту 3:1 Фамаликан - Порту 0:3 Барселона - Порту 2:1 Порту - Монталегре 4:0 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Порту - Антверпен 2:0
Результаты матчей
Жил Висенте
Порту
Точный счет
1:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
2 раза 17%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 43%
0
5 раз 22%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
5
2 раза 9%
2
9 раз 39%
1
6 раз 26%
0
4 раза 17%
3
3 раза 13%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Жил Висенте
Порту
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
92
57
65
39
29
210
110
210
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
102
38
75
110
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
194
815
1310
419
419
221
122
221
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|18
|4
|1
|56 - 15
|58
|2.
|2:2 Заявка
|22
|18
|2
|2
|62 - 21
|56
|3.
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|38 - 17
|49
|4.
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|46 - 33
|43
|5.
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|35 - 25
|41
|6.
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|27 - 26
|38
|7.
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|38 - 32
|31
|8.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|23 - 28
|26
|9.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|30 - 32
|26
|10.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|34 - 37
|26
|11.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|22 - 35
|26
|12.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|30 - 40
|24
|13.
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|39 - 43
|22
|14.
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|24 - 49
|22
|15.
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|23 - 35
|22
|16.
|2:2 Заявка
|23
|4
|10
|9
|24 - 33
|22
|17.
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|23 - 49
|18
|18.
|Заявка
|23
|3
|8
|12
|23 - 47
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|11
|11
|0
|0
|37 - 7
|33
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|33 - 5
|32
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 5
|26
|4.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 11
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|23 - 14
|20
|7.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 14
|17
|8.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 18
|17
|9.
|2:2 Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 16
|17
|10.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|21 - 13
|16
|11.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 14
|15
|13.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 19
|14
|14.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 22
|13
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 21
|12
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 13
|9
|18.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|13 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 10
|26
|2.
|2:2 Заявка
|11
|7
|2
|2
|25 - 14
|23
|3.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|19 - 12
|23
|4.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 22
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 12
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 22
|17
|7.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|10 - 11
|16
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 14
|14
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|11.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 15
|11
|12.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 22
|10
|13.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 32
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 16
|8
|15.
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|11 - 23
|6
|16.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|18 - 30
|6
|17.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 28
|6
|18.
|2:2 Заявка
|11
|0
|5
|6
|7 - 17
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|17 (8)
|Брага
|Банза Симон
|15 (3)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|14 (2)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Бенфика
|Силва Рафа
|12 (11)
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Визела
|Перейра Матеус
|10
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 8
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Жил Висенте 1:1 Порту
Исход игры
Жил Висенте
0% (0)
Ничья
3.4% (4)
Порту
96.6% (113)
Тотал 2.5
Больше
62.28% (71)
Меньше
37.72% (43)
Обе команды забьют
Да
61.4% (70)
Нет
38.6% (44)
Популярный счёт
1:2 Порту
47.9% (56)
0:2 Порту
26.5% (31)
1:3 Порту
8.5% (10)
0:1 Порту
8.5% (10)
0:3 Порту
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
1:1 Ничья
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!