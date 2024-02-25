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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Зрители: 8121 Главный судья: Вериссиму Фабиу
Жил Висенте
1:1
Конец матча
Порту
0'
44' Желтая карточка
Эванилсон
45' Желтая карточка
Варела Алан
45' Желтая карточка
Мариу Жоау
52' Желтая карточка
Шаброль Тиджани
0:0
55' Не забитый пенальти
Эванилсон
0:1
55' Гол
Эванилсон
75' Желтая карточка
Пинту Алекс
1:1
90' Гол
Лучано Томас
90' Желтая карточка
Лучано Томас
90'+7

Ход матча

44'
 
Эванилсон
45'
 
Варела Алан
45'
 
Мариу Жоау
46'
 
Груйич Марко
Варела Алан
52'
Шаброль Тиджани
 
55'
0:0
Эванилсон
55'
0:1
Эванилсон
62'
Домингес Максим
Тиба Педру
 
62'
Алипур Али
Мурило Коста
 
68'
 
Галено Вандерсон
Хайме Иван
75'
Пинту Алекс
 
80'
Фудзимото Канья
Шаброль Тиджани
 
84'
 
Мартинес Антонио
Эванилсон
84'
 
Франко Андре
Консейсау Франсишку
87'
Морейра Афонсу
Нету Мартим
 
88'
Лучано Томас
Пинту Алекс
 
89'
 
Нико Гонсалес
Пепе Акино
90'
Лучано Томас
(Бута Леонарду)
1:1
90'
Лучано Томас
 
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Жил Висенте 0% (0)
X 3.4% (4)
Порту 96.6% (113)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
42
Эндрю
67
Пинту
Алекс
13
Перейра
Габриэл
26
Рубен
Мигель
23
Бута
Леонарду
24
Гбане
Мори
25
Тиба
Педру
76
Нету
Мартим
7
Шаброль
Тиджани
70
Коррея
Фелиш
77
Мурило
Коста
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
3
Пепе
Кеплер
31
Отавио
Эдмилсон
18
Венделл
Боргес
22
Варела
Алан
6
Эуштакиу
Стивен
10
Консейсау
Франсишку
11
Пепе
VI
17
Хайме
Иван
30
Эванилсон
Жил Висенте
4-3-3
Порту
4-2-3-1

История личных встреч

Жил Висенте
Порту

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

19 матчей

5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед

Первый тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед

24 матча

12.5%
12.5%
75%
3 победы 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

8.3%
29.2%
62.5%
2 победы 7 ничьих 15 побед

Второй тайм

8.3%
37.5%
54.2%
2 победы 9 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
КЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
К
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ТМК
1:3
К
2:0
К
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:5
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:1
КЛ
2:2
К
1:0

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

0.92
0.5

Среднее время на гол

98
180

Всего голов

24
25

Голов в среднем за матч

2
2.08

Среднее время на гол

45
43

Всего голов

35
31

Голов в среднем за матч

1.46
1.29

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

61
69

Бомбардиры внутри турнира

Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Домингес Максим 6 (1) 0.26
Коррея Фелиш 4 0.17
Мурило Коста 3 (2) 0.13
Перейра Габриэл 3 0.13
Депу 3 0.13
Тиба Педру 3 (1) 0.13
Фудзимото Канья 2 (1) 0.09
Роко Батурина 2 0.09
Шаброль Тиджани 2 0.09
Мигель Монтейру 1 0.04
Фильо Жозе Карлос 1 0.04
Алипур Али 1 0.04
Рубен Мигель 1 0.04
Уилсон Роан 1 0.04
Лучано Томас 1 0.04
Нету Мартим 0 0
Бута Леонарду 0 0
Зе Карлос 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эванилсон 10 (2) 0.43
Галено Вандерсон 3 (1) 0.13
Консейсау Франсишку 3 0.13
Венделл Боргес 3 0.13
Тареми Мехди 3 (1) 0.13
Мартинес Антонио III 3 0.13
Эуштакиу Стивен 2 0.09
Варела Алан 2 0.09
Мариу Жоау III 2 0.09
Маркано Иван 2 0.09
Кардозу Фабиу 1 0.04
Пепе Кеплер 1 0.04
Зе Педро 1 0.04
Хайме Иван 1 0.04
Занузи Зайду 1 0.04
Пепе VI 0 0
Боржеш Гонсалу 0 0
Мендеш Жоау 0 0
Груйич Марко 0 0
Франко Андре 0 0

Карточки

Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фильо Жозе Карлос 6 0
Перейра Габриэл 6 0
Тиба Педру 6 0
Домингес Максим 5 0
Нету Мартим 5 0
Гбане Мори 5 0
Коррея Фелиш 4 0
Рубен Мигель 3 0
Мурило Коста 2 0
Хавьер Марлон 2 0
Шаброль Тиджани 2 0
Бута Леонарду 2 0
Пинту Алекс 1 0
Кастильо Хесус 1 0
Лучано Томас 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Консейсау Франсишку 8 0
Кардозу Фабиу 4 2
Венделл Боргес 5 1
Карму Давид 5 1
Варела Алан 6 0
Нико Гонсалес 5 0
Пепе Кеплер 3 1
Эванилсон 4 0
Тареми Мехди 3 0
Мариу Жоау III 3 0
Мартинес Антонио III 3 0
Галено Вандерсон 3 0
Санчес Хорхе 3 0
Пепе VI 3 0
Консейсау Сержиу 2 0
Эуштакиу Стивен 2 0
Боржеш Гонсалу 2 0
Отавио Эдмилсон 1 0
Маркано Иван 1 0
Зе Педро 1 0
Груйич Марко 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Франко Андре 1 0
Geraldo Wendel2 1 0

Результаты матчей

Жил Висенте
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Порту
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

9
4
Жил Висенте
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
Порту
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

21
1

Упущенные победы

5
19
Жил Висенте
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (8)
48% (11)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
22% (5)
26% (6)
Порту
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (4)
52% (12)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

24
5

Упущенные победы

14
23

Голы по времени матча

Забито

23
19
8 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
4
17%
2
11%
1-15
1
4%
3
16%
16-30
3
13%
5
26%
31-45
4
17%
2
11%
46-60
5
22%
2
11%
61-75
6
26%
5
26%
76-90

Пропущено

14
12
2 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
7%
2
17%
1-15
1
7%
3
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
29%
5
42%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
6
43%
1
8%
76-90

Забито

12
19
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
0
0%
6
32%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
42%
1
5%
31-45
2
17%
5
26%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
2
17%
5
26%
76-90

Пропущено

22
5
7 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 5
2
9%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
18%
2
40%
31-45
7
32%
0
0%
46-60
2
9%
1
20%
61-75
6
27%
2
40%
76-90

Забито

35
38
14 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 14
5 Не забивали 4
4
11%
8
21%
1-15
2
6%
3
8%
16-30
8
23%
6
16%
31-45
6
17%
7
18%
46-60
7
20%
4
11%
61-75
8
23%
10
26%
76-90

Пропущено

36
17
9 В 1-м тайме 7
27 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 14
3
8%
2
12%
1-15
2
6%
3
18%
16-30
4
11%
2
12%
31-45
11
31%
5
29%
29%
46-60
4
11%
2
12%
61-75
12
33%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Жил Висенте
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эшторил - Жил Висенте 1:3 Жил Висенте - Визела 0:1 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1 Бенфика - Жил Висенте 3:0
Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Амаранти 3:1 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Арока - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Серпа - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Брага 3:3 СФ Ос Белененсеш - Жил Висенте 1:2 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Жил Висенте - Каса Пия 2:0
Порту
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Порту - Арсенал 1:0 Порту - Эштрела 2:0 Арока - Порту 3:2 Порту - Риу Аве 0:0
Фаренсе - Порту 1:3 Порту - Морейренсе 5:0 Порту - Брага 2:0 Эшторил - Порту 0:4 Боавишта - Порту 1:1 Порту - Шавиш 1:0 Порту - Лейшоэш 2:1 Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Шахтёр Донецк 5:3 Порту - Каса Пия 3:1 Эшторил - Порту 3:1 Фамаликан - Порту 0:3 Барселона - Порту 2:1 Порту - Монталегре 4:0 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Порту - Антверпен 2:0

Результаты матчей

Жил Висенте
Порту

Точный счет

1:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
2 раза 17%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 43%
0
5 раз 22%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
5
2 раза 9%
2
9 раз 39%
1
6 раз 26%
0
4 раза 17%
3
3 раза 13%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Жил Висенте
Порту

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
2
5
7
1.5
6
5
3
9
2.5
2
9
2
10
3.5
1
10
2
10
4.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
10
2
3
8
1.5
7
5
1
10
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
0.5
Больше Меньше
19
4
8
15
1.5
13
10
4
19
2.5
4
19
2
21
3.5
1
22
2
21
4.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 23 18 4 1 56 - 15 58
2.
Спортинг Л
 2:2 Заявка 22 18 2 2 62 - 21 56
3.
Порту
 Заявка 23 15 4 4 38 - 17 49
4.
Брага
 Заявка 22 13 4 5 46 - 33 43
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 23 12 5 6 35 - 25 41
6.
Морейренсе
 Заявка 23 11 5 7 27 - 26 38
7.
Арока
 Заявка 23 9 4 10 38 - 32 31
8.
Фамаликан
 Заявка 22 6 8 8 23 - 28 26
9.
Фаренсе
 Заявка 23 7 5 11 30 - 32 26
10.
Жил Висенте
 Заявка 23 7 5 11 34 - 37 26
11.
Каса Пия
 Заявка 23 7 5 11 22 - 35 26
12.
Боавишта
 Заявка 22 6 6 10 30 - 40 24
13.
Эшторил
 Заявка 23 6 4 13 39 - 43 22
14.
Портимоненсе
 Заявка 23 6 4 13 24 - 49 22
15.
Эштрела
 Заявка 23 5 7 11 23 - 35 22
16.
Риу Аве
 2:2 Заявка 23 4 10 9 24 - 33 22
17.
Шавиш
 Заявка 23 4 6 13 23 - 49 18
18.
Визела
 Заявка 23 3 8 12 23 - 47 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 2:2 Заявка 11 11 0 0 37 - 7 33
2.
Бенфика
 Заявка 12 10 2 0 33 - 5 32
3.
Порту
 Заявка 11 8 2 1 19 - 5 26
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
5.
Брага
 Заявка 11 6 3 2 22 - 11 21
6.
Жил Висенте
 Заявка 12 5 5 2 23 - 14 20
7.
Морейренсе
 Заявка 11 5 2 4 14 - 14 17
8.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 21 - 18 17
9.
Риу Аве
 2:2 Заявка 12 4 5 3 17 - 16 17
10.
Эшторил
 Заявка 11 5 1 5 21 - 13 16
11.
Фамаликан
 Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
12.
Фаренсе
 Заявка 12 4 3 5 16 - 14 15
13.
Эштрела
 Заявка 12 4 2 6 15 - 19 14
14.
Боавишта
 Заявка 11 3 4 4 16 - 22 13
15.
Портимоненсе
 Заявка 11 3 3 5 11 - 17 12
16.
Шавиш
 Заявка 11 3 3 5 15 - 21 12
17.
Каса Пия
 Заявка 11 2 3 6 6 - 13 9
18.
Визела
 Заявка 12 1 4 7 13 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 11 8 2 1 23 - 10 26
2.
Спортинг Л
 2:2 Заявка 11 7 2 2 25 - 14 23
3.
Порту
 Заявка 12 7 2 3 19 - 12 23
4.
Брага
 Заявка 11 7 1 3 24 - 22 22
5.
Морейренсе
 Заявка 12 6 3 3 13 - 12 21
6.
Каса Пия
 Заявка 12 5 2 5 16 - 22 17
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 11 4 4 3 10 - 11 16
8.
Арока
 Заявка 11 4 2 5 17 - 14 14
9.
Боавишта
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Фаренсе
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
11.
Фамаликан
 Заявка 12 2 5 5 11 - 15 11
12.
Визела
 Заявка 11 2 4 5 10 - 22 10
13.
Портимоненсе
 Заявка 12 3 1 8 13 - 32 10
14.
Эштрела
 Заявка 11 1 5 5 8 - 16 8
15.
Жил Висенте
 Заявка 11 2 0 9 11 - 23 6
16.
Эшторил
 Заявка 12 1 3 8 18 - 30 6
17.
Шавиш
 Заявка 12 1 3 8 8 - 28 6
18.
Риу Аве
 2:2 Заявка 11 0 5 6 7 - 17 5
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  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 17 (8)
Брага Банза Симон 15 (3)
Арока Мухика Рафаэль 14 (2)
Визела Эссанд Самюэль 13
Бенфика Силва Рафа 12 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 10
Боавишта Перес Себастьян 1 8
Портимоненсе Денер Клементе 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 55'
      СПАСЕНО - Эванилсон пробил пенальти, но Эндрю отбивает!
    • 52'
      Шаброль Тиджани получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Тактическая замена. Варела Алан уходит с поля и его заменяет Груйич Марко
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 56'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 54'
      Мариу Жоау III - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 51'
      Варела Алан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 44'
      Эванилсон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 117
    Жил Висенте 0% (0)
    X 3.4% (4)
    Порту 96.6% (113)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Жил Висенте 1:1 Порту

    Исход игры
    Жил Висенте
    0% (0)
    Ничья
    3.4% (4)
    Порту
    96.6% (113)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.28% (71)
    Меньше
    37.72% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    61.4% (70)
    Нет
    38.6% (44)
    Популярный счёт
    1:2 Порту
    47.9% (56)
    0:2 Порту
    26.5% (31)
    1:3 Порту
    8.5% (10)
    0:1 Порту
    8.5% (10)
    0:3 Порту
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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