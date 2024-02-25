Тур: 27. Стадион: Новый стадион 4 сентября.
4:1
Конец матча
0'
0:1
16' ГолКайя Гёкхан
21' Желтая карточкаМанай Рей
1:1
26' ГолМениг Квинси
45' Желтая карточкаВелинтон Соуза
45' Желтая карточкаТиам Маме
45' Желтая карточкаХарисис Харилаос
57' Желтая карточкаЭзтюрк Алпаслан
2:1
59' ГолОсманпаша Джанер
68' Желтая карточкаЛусамба Арно
3:1
69' ГолМанай Рей
4:1
90' ГолКойта Бенгали-Фоде
90'+7
Ход матча
16'
0:1
21'
26'
1:1
45'
45'
45'
57'
59'
2:1
68'
69'
3:1
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 6
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
30
Цакташ
Мийо
33
Элмаз
Бартуг
95
Мениг
Квинси
22
Озгенч
Эрдем
17
Найир
Умут
58
Кайя
Гёкхан
27
Тиам
Маме
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Цакташ МийоПолузащитник
-
33 Элмаз БартугПолузащитник
-
95 Мениг КвинсиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Камара СамбаЗащитник
- Защитник
-
99 Палули МуратЗащитник
-
17 Башсан ЭмрахПолузащитник
-
21 Гекай ЭмреПолузащитник
-
37 Арслан ХаканПолузащитник
- Полузащитник
-
58 Эрдал ЗияПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Булнет Уйгун
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Озгенч ЭрдемЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Найир УмутПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Кайя ГёкханНападающий
-
27 Тиам МамеНападающий
- Запасные игроки
-
35 Огюр БуракВратарь
- Защитник
-
13 Акча МуратЗащитник
- Полузащитник
-
66 Лусамба АрноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Эзе ЭмекаНападающий
-
25 Сайхан ЭфеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Иво
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Сивасспор
Пендикспор
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Бомбардиры внутри турнира
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манай Рей
|14 (3)
|0.52
|Сайс Самуэль
|5
|0.19
|Койта Бенгали-Фоде
|4 (1)
|0.15
|Нжи Клинтон Муа
|2
|0.07
|Османпаша Джанер
|2
|0.07
|Родригес Жерсон
|2
|0.07
|Квет Роман
|1
|0.04
|Мениг Квинси
|1
|0.04
|Аппиндангойе Аарон
|1
|0.04
|Бэрроу Моду
|1
|0.04
|Харисис Харилаос
|0
|0
|Башсан Эмрах
|0
|0
|Кападжак Бурак
|0
|0
|Акдаг Ибрахим
|0
|0
|Окумуш Аладдин
|0
|0
|Конак Юнус Эмре
|0
|0
Пендикспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ярдымджи Эренджан
|6
|0.22
|Найир Умут
|3
|0.11
|Тюрам Рожерио
|3
|0.11
|Ромеро Оскар
|3 (3)
|0.11
|Акбунар Халиль
|2
|0.07
|Кайя Гёкхан
|2
|0.07
|Велинтон Соуза
|2
|0.07
|Диаби Абдулай
|2
|0.07
|Секейра Нуну
|1
|0.04
|Озгенч Эрдем
|1 (1)
|0.04
|Цекици Эндри
|1
|0.04
|Каппел Леандро
|1
|0.04
|Эзтюрк Алпаслан
|1
|0.04
|Зюлюнгёз Беркай
|1
|0.04
|Лусамба Арно
|0
|0
|Мидтше Фредрик
|0
|0
Карточки
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манай Рей
|7
|0
|Харисис Харилаос
|7
|0
|Чифтчи Угюр
|5
|0
|Квет Роман
|4
|0
|Койта Бенгали-Фоде
|2
|1
|Нжи Клинтон Муа
|2
|1
|Османпаша Джанер
|3
|0
|Сайс Самуэль
|3
|0
|Булнет Уйгун
|1
|1
|Башсан Эмрах
|2
|0
|Вурал Али Шашал
|2
|0
|Пуггурас Ахиллеас
|2
|0
|Родригес Жерсон
|2
|0
|Камара Самба
|2
|0
|Кападжак Бурак
|2
|0
|Конак Юнус Эмре
|2
|0
|Арслан Хакан
|1
|0
|Эрдал Зия
|1
|0
|Аппиндангойе Аарон
|1
|0
|Палули Мурат
|1
|0
|Кесгин Керем
|1
|0
|Окумуш Аладдин
|1
|0
Пендикспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велинтон Соуза
|4
|1
|Эзтюрк Алпаслан
|4
|0
|Секейра Нуну
|4
|0
|Вукович Йосип
|4
|0
|Цекици Эндри
|4
|0
|Акдаг Ибрахим
|4
|0
|Акбунар Халиль
|2
|1
|Асан Серкан
|2
|1
|Лусамба Арно
|3
|0
|Мидтше Фредрик
|3
|0
|Озгенч Эрдем
|2
|0
|Найир Умут
|2
|0
|Кайя Гёкхан
|2
|0
|Рассул Джохер Хадим
|2
|0
|Канполат Эрдем
|2
|0
|Ромеро Оскар
|1
|0
|Тюрам Рожерио
|1
|0
|Тиам Маме
|1
|0
|Зюлюнгёз Беркай
|1
|0
|Огюр Бурак
|1
|0
|Битин Горкем
|1
|0
|Осман Озкейлю
|1
|0
Результаты матчей
Сивасспор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Пендикспор
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
10
10
Сивасспор
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Пендикспор
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
16
17
Упущенные победы
13
14
Сивасспор
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (9)
48% (13)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
52% (14)
22% (6)
Пендикспор
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
22% (6)
41% (11)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
17
20
Упущенные победы
23
24
Голы по времени матча
Забито
17
16
11 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
6
35%
1
6%
1-15
4
24%
2
13%
16-30
1
6%
4
25%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
3
18%
7
44%
76-90
Пропущено
14
31
8 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 14
1
7%
5
16%
1-15
2
14%
3
10%
16-30
5
36%
5
16%
31-45
2
14%
8
26%
46-60
1
7%
3
10%
61-75
3
21%
7
23%
76-90
Забито
16
18
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
5
31%
3
17%
1-15
2
13%
3
17%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
6
38%
5
28%
76-90
Пропущено
24
22
13 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
1
4%
2
9%
1-15
4
17%
4
18%
16-30
8
33%
1
5%
31-45
2
8%
3
14%
46-60
7
29%
29%
3
14%
61-75
2
8%
9
41%
76-90
Забито
33
34
19 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 11
6 Не забивали 6
11
33%
4
12%
1-15
6
18%
5
15%
16-30
2
6%
6
18%
31-45
3
9%
2
6%
46-60
2
6%
5
15%
61-75
9
27%
12
35%
76-90
Пропущено
38
53
21 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 33
10 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 25
2
5%
7
13%
1-15
6
16%
7
13%
16-30
13
34%
6
11%
31-45
4
11%
11
21%
46-60
8
21%
6
11%
61-75
5
13%
16
30%
76-90
Результаты последних матчей
Сивасспор
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Хатайспор - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Ризеспор 1:0 Сивасспор - Коньяспор 0:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:0
Сивасспор - Бешикташ 1:0 Антальяспор - Сивасспор 2:1 Сивасспор - Газиантеп 2:2 Сивасспор - Кечиоренгюджю 3:2 Самсунспор - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Галатасарай 1:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 3:1 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Арнавуткей 2:1 Фенербахче - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Трабзонспор 3:3 Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1
Пендикспор
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Пендикспор - Трабзонспор 0:2 Фатих Карагюмрюк - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Адана Демирспор 2:1 Аланьяспор - Пендикспор 1:1
Пендикспор - Касымпаша 3:2 Пендикспор - Бешикташ 4:0 Антальяспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1 Газиантеп - Пендикспор 2:2 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Испарта 32 Спор 5:3 Пендикспор - Галатасарай 0:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Самсунспор 1:0 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Коньяспор - Пендикспор 1:2
Результаты матчей
Сивасспор
Пендикспор
Точный счет
1:1
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 22%
1:0
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
7 раз 26%
2:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
14 раз 52%
0
6 раз 22%
3
4 раза 15%
2
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
13 раз 48%
0
7 раз 26%
2
4 раза 15%
4
2 раза 7%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сивасспор
Пендикспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
94
310
49
211
211
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
113
410
311
311
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
216
Больше Меньше
207
720
720
522
324
126
225
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|22
|4
|1
|70 - 22
|70
|2.
|Заявка
|26
|22
|3
|1
|55 - 14
|69
|3.
|1:0 Заявка
|27
|14
|4
|9
|43 - 34
|46
|4.
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|37 - 31
|43
|5.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|48 - 50
|39
|6.
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|35 - 38
|38
|7.
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|34 - 37
|37
|8.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|35 - 33
|36
|9.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|28 - 40
|36
|10.
|Заявка
|26
|8
|11
|7
|31 - 29
|35
|11.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|33 - 36
|33
|12.
|0:1 Заявка
|27
|7
|11
|9
|39 - 36
|32
|13.
|1:0 Заявка
|27
|8
|7
|12
|32 - 30
|31
|14.
|Заявка
|27
|6
|11
|10
|32 - 35
|29
|15.
|Заявка
|27
|6
|11
|10
|32 - 37
|29
|16.
|0:1 Заявка
|27
|6
|11
|10
|31 - 40
|29
|17.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|31 - 40
|28
|18.
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|26 - 39
|28
|19.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|32 - 55
|26
|20.
|Заявка
|26
|3
|6
|17
|21 - 49
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|13
|0
|0
|32 - 9
|39
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|40 - 16
|33
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|17 - 12
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 11
|26
|5.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 13
|26
|6.
|1:0 Заявка
|13
|8
|1
|4
|20 - 16
|25
|7.
|1:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|23 - 10
|25
|8.
|0:1 Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 14
|24
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 14
|23
|10.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|15 - 13
|22
|11.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 25
|21
|12.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 16
|20
|13.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|22 - 18
|19
|14.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|17 - 14
|19
|15.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 13
|18
|16.
|0:1 Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 19
|18
|17.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 14
|18
|18.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 24
|15
|19.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 20
|14
|20.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|30 - 6
|37
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|23 - 5
|30
|3.
|1:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 18
|21
|4.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 25
|18
|5.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 23
|18
|6.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 20
|17
|7.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 24
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|10.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 16
|13
|11.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 21
|11
|12.
|0:1 Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 21
|11
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|16 - 31
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 19
|10
|15.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|10 - 26
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|11 - 28
|9
|17.
|0:1 Заявка
|14
|0
|8
|6
|14 - 22
|8
|18.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 23
|7
|19.
|1:0 Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 20
|6
|20.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 24
|3
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|19 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (6)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|14 (6)
|Сивасспор
|Манай Рей
|14
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|13 (1)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|10
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 8
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 6
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 6
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 7