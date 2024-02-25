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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Сивасспор
4:1
Конец матча
Пендикспор
0'
0:1
16' Гол
Кайя Гёкхан
21' Желтая карточка
Манай Рей
1:1
26' Гол
Мениг Квинси
45' Желтая карточка
Велинтон Соуза
45' Желтая карточка
Тиам Маме
45' Желтая карточка
Харисис Харилаос
57' Желтая карточка
Эзтюрк Алпаслан
2:1
59' Гол
Османпаша Джанер
68' Желтая карточка
Лусамба Арно
3:1
69' Гол
Манай Рей
4:1
90' Гол
Койта Бенгали-Фоде
90'+7

Ход матча

8'
Харисис Харилаос
Элмаз Бартуг
 
16'
0:1
Кайя Гёкхан
(Тиам Маме)
21'
Манай Рей
 
26'
Мениг Квинси
(Харисис Харилаос)
1:1
45'
 
Велинтон Соуза
45'
 
Тиам Маме
45'
Харисис Харилаос
 
57'
 
Эзтюрк Алпаслан
59'
Османпаша Джанер
(Мениг Квинси)
2:1
66'
 
Диаби Абдулай
Акбунар Халиль
66'
 
Лусамба Арно
Мидтше Фредрик
68'
 
Лусамба Арно
69'
Манай Рей
(Харисис Харилаос)
3:1
71'
Пуггурас Ахиллеас
Цакташ Мийо
 
72'
Башсан Эмрах
Нжи Клинтон Муа
 
78'
 
Ярдымджи Эренджан
Кайя Гёкхан
78'
 
Акча Мурат
Эзтюрк Алпаслан
88'
Койта Бенгали-Фоде
Харисис Харилаос
 
88'
Камара Самба
Мениг Квинси
 
90'
Койта Бенгали-Фоде
(Акдаг Ибрахим)
4:1

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
35
Вурал
Али
Шашал
90
Тургунбаев
Азизбек
4
Аппиндангойе
Аарон
88
Османпаша
Джанер
3
Чифтчи
Угюр
12
Акдаг
Ибрахим
30
Цакташ
Мийо
33
Элмаз
Бартуг
95
Мениг
Квинси
10
Нжи
Клинтон
Муа
9
Манай
Рей
1
Канполат
Эрдем
22
Озгенч
Эрдем
33
Эзтюрк
Алпаслан
23
Велинтон
Соуза
6
Секейра
Нуну
17
Найир
Умут
18
Мидтше
Фредрик
5
Н'Диайе
Папа
11
Акбунар
Халиль
58
Кайя
Гёкхан
27
Тиам
Маме
Сивасспор
4-4-2
Пендикспор
4-4-2

История личных встреч

Сивасспор
Пендикспор

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
2:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Бомбардиры внутри турнира

Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манай Рей 14 (3) 0.52
Сайс Самуэль 5 0.19
Койта Бенгали-Фоде 4 (1) 0.15
Нжи Клинтон Муа 2 0.07
Османпаша Джанер 2 0.07
Родригес Жерсон 2 0.07
Квет Роман 1 0.04
Мениг Квинси 1 0.04
Аппиндангойе Аарон 1 0.04
Бэрроу Моду 1 0.04
Харисис Харилаос 0 0
Башсан Эмрах 0 0
Кападжак Бурак 0 0
Акдаг Ибрахим 0 0
Окумуш Аладдин 0 0
Конак Юнус Эмре 0 0
Пендикспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ярдымджи Эренджан 6 0.22
Найир Умут 3 0.11
Тюрам Рожерио 3 0.11
Ромеро Оскар 3 (3) 0.11
Акбунар Халиль 2 0.07
Кайя Гёкхан 2 0.07
Велинтон Соуза 2 0.07
Диаби Абдулай 2 0.07
Секейра Нуну 1 0.04
Озгенч Эрдем 1 (1) 0.04
Цекици Эндри 1 0.04
Каппел Леандро 1 0.04
Эзтюрк Алпаслан 1 0.04
Зюлюнгёз Беркай 1 0.04
Лусамба Арно 0 0
Мидтше Фредрик 0 0

Карточки

Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манай Рей 7 0
Харисис Харилаос 7 0
Чифтчи Угюр 5 0
Квет Роман 4 0
Койта Бенгали-Фоде 2 1
Нжи Клинтон Муа 2 1
Османпаша Джанер 3 0
Сайс Самуэль 3 0
Булнет Уйгун 1 1
Башсан Эмрах 2 0
Вурал Али Шашал 2 0
Пуггурас Ахиллеас 2 0
Родригес Жерсон 2 0
Камара Самба 2 0
Кападжак Бурак 2 0
Конак Юнус Эмре 2 0
Арслан Хакан 1 0
Эрдал Зия 1 0
Аппиндангойе Аарон 1 0
Палули Мурат 1 0
Кесгин Керем 1 0
Окумуш Аладдин 1 0
Пендикспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велинтон Соуза 4 1
Эзтюрк Алпаслан 4 0
Секейра Нуну 4 0
Вукович Йосип 4 0
Цекици Эндри 4 0
Акдаг Ибрахим 4 0
Акбунар Халиль 2 1
Асан Серкан 2 1
Лусамба Арно 3 0
Мидтше Фредрик 3 0
Озгенч Эрдем 2 0
Найир Умут 2 0
Кайя Гёкхан 2 0
Рассул Джохер Хадим 2 0
Канполат Эрдем 2 0
Ромеро Оскар 1 0
Тюрам Рожерио 1 0
Тиам Маме 1 0
Зюлюнгёз Беркай 1 0
Огюр Бурак 1 0
Битин Горкем 1 0
Осман Озкейлю 1 0

Результаты матчей

Сивасспор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Пендикспор
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

10
10
Сивасспор
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Пендикспор
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

16
17

Упущенные победы

13
14
Сивасспор
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (9)
48% (13)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
52% (14)
22% (6)
Пендикспор
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
22% (6)
41% (11)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

17
20

Упущенные победы

23
24

Голы по времени матча

Забито

17
16
11 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
6
35%
1
6%
1-15
4
24%
2
13%
16-30
1
6%
4
25%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
3
18%
7
44%
76-90

Пропущено

14
31
8 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 14
1
7%
5
16%
1-15
2
14%
3
10%
16-30
5
36%
5
16%
31-45
2
14%
8
26%
46-60
1
7%
3
10%
61-75
3
21%
7
23%
76-90

Забито

16
18
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
5
31%
3
17%
1-15
2
13%
3
17%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
6
38%
5
28%
76-90

Пропущено

24
22
13 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
1
4%
2
9%
1-15
4
17%
4
18%
16-30
8
33%
1
5%
31-45
2
8%
3
14%
46-60
7
29%
29%
3
14%
61-75
2
8%
9
41%
76-90

Забито

33
34
19 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 11
6 Не забивали 6
11
33%
4
12%
1-15
6
18%
5
15%
16-30
2
6%
6
18%
31-45
3
9%
2
6%
46-60
2
6%
5
15%
61-75
9
27%
12
35%
76-90

Пропущено

38
53
21 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 33
10 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 25
2
5%
7
13%
1-15
6
16%
7
13%
16-30
13
34%
6
11%
31-45
4
11%
11
21%
46-60
8
21%
6
11%
61-75
5
13%
16
30%
76-90

Результаты последних матчей

Сивасспор
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Хатайспор - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Ризеспор 1:0 Сивасспор - Коньяспор 0:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:0
Сивасспор - Бешикташ 1:0 Антальяспор - Сивасспор 2:1 Сивасспор - Газиантеп 2:2 Сивасспор - Кечиоренгюджю 3:2 Самсунспор - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Галатасарай 1:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 3:1 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Арнавуткей 2:1 Фенербахче - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Трабзонспор 3:3 Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1
Пендикспор
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Пендикспор - Трабзонспор 0:2 Фатих Карагюмрюк - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Адана Демирспор 2:1 Аланьяспор - Пендикспор 1:1
Пендикспор - Касымпаша 3:2 Пендикспор - Бешикташ 4:0 Антальяспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1 Газиантеп - Пендикспор 2:2 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Испарта 32 Спор 5:3 Пендикспор - Галатасарай 0:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Самсунспор 1:0 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Коньяспор - Пендикспор 1:2

Результаты матчей

Сивасспор
Пендикспор

Точный счет

1:1
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 22%
1:0
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
7 раз 26%
2:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
14 раз 52%
0
6 раз 22%
3
4 раза 15%
2
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
13 раз 48%
0
7 раз 26%
2
4 раза 15%
4
2 раза 7%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сивасспор
Пендикспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
4
3
10
1.5
4
9
2
11
2.5
2
11
1
12
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
4
10
1.5
3
11
3
11
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
6
0.5
Больше Меньше
20
7
7
20
1.5
7
20
5
22
2.5
3
24
1
26
3.5
2
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 27 22 4 1 70 - 22 70
2.
Галатасарай
 Заявка 26 22 3 1 55 - 14 69
3.
Трабзонспор
 1:0 Заявка 27 14 4 9 43 - 34 46
4.
Бешикташ
 Заявка 26 13 4 9 37 - 31 43
5.
Касымпаша
 Заявка 27 11 6 10 48 - 50 39
6.
Кайсериспор
 Заявка 27 10 8 9 35 - 38 38
7.
Сивасспор
 Заявка 27 9 10 8 34 - 37 37
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 27 10 6 11 35 - 33 36
9.
Ризеспор
 Заявка 27 10 6 11 28 - 40 36
10.
Антальяспор
 Заявка 26 8 11 7 31 - 29 35
11.
Самсунспор
 Заявка 27 9 6 12 33 - 36 33
12.
Адана Демирспор
 0:1 Заявка 27 7 11 9 39 - 36 32
13.
Фатих Карагюмрюк
 1:0 Заявка 27 8 7 12 32 - 30 31
14.
Анкарагюджю
 Заявка 27 6 11 10 32 - 35 29
15.
Хатайспор
 Заявка 27 6 11 10 32 - 37 29
16.
Аланьяспор
 0:1 Заявка 27 6 11 10 31 - 40 29
17.
Газиантеп
 Заявка 27 7 7 13 31 - 40 28
18.
Коньяспор
 Заявка 27 6 10 11 26 - 39 28
19.
Пендикспор
 Заявка 27 6 8 13 32 - 55 26
20.
Истанбулспор
 Заявка 26 3 6 17 21 - 49 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 13 13 0 0 32 - 9 39
2.
Фенербахче
 Заявка 14 10 3 1 40 - 16 33
3.
Ризеспор
 Заявка 14 8 3 3 17 - 12 27
4.
Бешикташ
 Заявка 13 8 2 3 20 - 11 26
5.
Самсунспор
 Заявка 14 8 2 4 21 - 13 26
6.
Трабзонспор
 1:0 Заявка 13 8 1 4 20 - 16 25
7.
Фатих Карагюмрюк
 1:0 Заявка 14 7 4 3 23 - 10 25
8.
Адана Демирспор
 0:1 Заявка 13 7 3 3 25 - 14 24
9.
Кайсериспор
 Заявка 14 6 5 3 19 - 14 23
10.
Антальяспор
 Заявка 14 5 7 2 15 - 13 22
11.
Касымпаша
 Заявка 13 6 3 4 25 - 25 21
12.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 13 6 2 5 21 - 16 20
13.
Хатайспор
 Заявка 13 4 7 2 22 - 18 19
14.
Сивасспор
 Заявка 13 4 7 2 17 - 14 19
15.
Коньяспор
 Заявка 13 5 3 5 16 - 13 18
16.
Аланьяспор
 0:1 Заявка 13 4 6 3 20 - 19 18
17.
Анкарагюджю
 Заявка 14 4 6 4 14 - 14 18
18.
Пендикспор
 Заявка 13 4 3 6 16 - 24 15
19.
Газиантеп
 Заявка 14 3 5 6 14 - 20 14
20.
Истанбулспор
 Заявка 13 2 3 8 12 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 13 12 1 0 30 - 6 37
2.
Галатасарай
 Заявка 13 9 3 1 23 - 5 30
3.
Трабзонспор
 1:0 Заявка 14 6 3 5 23 - 18 21
4.
Касымпаша
 Заявка 14 5 3 6 23 - 25 18
5.
Сивасспор
 Заявка 14 5 3 6 17 - 23 18
6.
Бешикташ
 Заявка 13 5 2 6 17 - 20 17
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
8.
Кайсериспор
 Заявка 13 4 3 6 16 - 24 15
9.
Газиантеп
 Заявка 13 4 2 7 17 - 20 14
10.
Антальяспор
 Заявка 12 3 4 5 16 - 16 13
11.
Анкарагюджю
 Заявка 13 2 5 6 18 - 21 11
12.
Аланьяспор
 0:1 Заявка 14 2 5 7 11 - 21 11
13.
Пендикспор
 Заявка 14 2 5 7 16 - 31 11
14.
Хатайспор
 Заявка 14 2 4 8 10 - 19 10
15.
Коньяспор
 Заявка 14 1 7 6 10 - 26 10
16.
Ризеспор
 Заявка 13 2 3 8 11 - 28 9
17.
Адана Демирспор
 0:1 Заявка 14 0 8 6 14 - 22 8
18.
Самсунспор
 Заявка 13 1 4 8 12 - 23 7
19.
Фатих Карагюмрюк
 1:0 Заявка 13 1 3 9 9 - 20 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 13 1 3 9 9 - 24 3
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 19 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (6)
Галатасарай Икарди Мауро 14 (6)
Сивасспор Манай Рей 14
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 10
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 8
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 6
Фенербахче Юксек Исмаил 2 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 59'
      Г О О О О Л - Османпаша Джанер бьет в цель!
    • 57'
      Эзтюрк Алпаслан получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Харисис Харилаос получил желтую карточку от судьи
    • 49'
      Тиам Маме получил желтую карточку от судьи
    • 47'
      Соуза Сильва Велинтон получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Харисис Харилаос сделал результативную передачу.
    • 26'
      Г О О О О Л - Мениг Квинси бьет в цель!
    • 21'
      Манай Рей получил желтую карточку от судьи
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