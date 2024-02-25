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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Ногейра Мигель
Бенфика
0:0
Первый тайм: 40'
Портимоненсе
0'
Прогнозы 115
Бенфика 100% (115)
X 0% (0)
Портимоненсе 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Бенфика
Ничья
Портимоненсе
21.00
9.93
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трубин
Анатолий
6
Бах
Александр
4
Силва
Антониу
30
Отаменди
Николас
8
Эурснес
Фредрик
10
Кекчю
Оркун
87
Невеш
Жоау
11
Ди
Мария
Анхель
20
Мариу
Жоау
7
Нерес
Давид
27
Силва
Рафа
32
Накамура
Косукэ
44
Энрике
Педро
VI
43
Алемао
22
Релвас
Филипе
27
Гуга
11
Карлинос
13
Денер
Клементе
18
Кошта
Гонсалу
7
Джаспер
Силвестер
10
Перейра
Илдеберту
77
Варела
Хелио
Бенфика
4-2-3-1
Портимоненсе
3-4-3

История личных встреч

Бенфика
Портимоненсе

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы

16 матчей

68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

56.3%
18.8%
24.9%
9 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
1:5
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:5
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
4:0
ПЛ
5:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
КЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

17
21

Голов в среднем за матч

2.13
2.63

Среднее время на гол

42
34

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.13
0.88

Среднее время на гол

80
102

Всего голов

26
28

Голов в среднем за матч

1.63
1.75

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
3
Больше 19%
Меньше 81%
13

Среднее время на гол

55
51

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Рафа 10 0.43
Ди Мария Анхель 7 (1) 0.3
Муса Петар 5 0.22
Кабрал Артур 4 0.17
Леонардо Маркос 4 0.17
Нерес Давид 3 0.13
Тенгстедт Каспер 3 0.13
Мариу Жоау 3 (1) 0.13
Эурснес Фредрик 2 0.09
Кекчю Оркун 2 0.09
Отаменди Николас 2 0.09
Невеш Жоау 2 0.09
Силва Антониу 2 0.09
Бах Александр 1 0.04
Говейя Тьягу 1 0.04
Родригес Фелипе II 0 0
Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлинос 6 (3) 0.26
Варела Хелио 5 0.22
Каррильо Рони 4 0.17
Джаспер Силвестер 2 0.09
Релвас Филипе 2 0.09
Энрике Педро VI 2 0.09
Денер Клементе 1 0.04
Гуга 1 0.04
Кампос Луан 1 0.04
Кошта Гонсалу 0 0
Аморим Рилдо 0 0
Перейра Илдеберту 0 0
Эштрела Паулу 0 0
Формига Игор 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 7 0
Флорентину 5 0
Кекчю Оркун 5 0
Силва Антониу 4 0
Ди Мария Анхель 3 0
Мариу Жоау 3 0
Силва Рафа 3 0
Невеш Жоау 3 0
Муса Петар 1 1
Бах Александр 2 0
Кабрал Артур 2 0
Родригес Фелипе II 1 0
Эурснес Фредрик 1 0
Шикинью Франциску 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Журасек Давид 1 0
Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денер Клементе 9 0
Карлинос 8 0
Энрике Педро VI 7 0
Алемао 6 0
Гуга 5 0
Нонока 5 0
Варела Хелио 5 0
Кошта Гонсалу 3 1
Релвас Филипе 4 0
Сержиу Паулу 3 0
Аморим Рилдо 3 0
Перейра Илдеберту 2 0
Сек Мустафа 2 0
Формига Игор 2 0
Джаспер Силвестер 2 0
Каррильо Рони 0 1
Кассама Мидана 0 1
Зиньо 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Силвестре Винисиус 1 0
Кампос Луан 1 0

Результаты матчей

Бенфика
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
Портимоненсе
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

2
5
Бенфика
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Портимоненсе
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

3
12

Упущенные победы

21
7
Бенфика
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
32% (7)
23% (5)
Портимоненсе
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (9)
27% (6)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

7
14

Упущенные победы

23
12

Голы по времени матча

Забито

28
16
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
11 Не забивали 15
1
4%
3
19%
1-15
4
14%
3
19%
16-30
7
25%
4
25%
31-45
2
7%
0
0%
46-60
4
14%
1
6%
61-75
10
36%
5
31%
76-90

Пропущено

6
25
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 10
2
33%
3
12%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
1
17%
1
4%
31-45
2
33%
7
28%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
1
17%
9
36%
76-90

Забито

23
12
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
3
13%
2
17%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
5
22%
3
25%
31-45
4
17%
2
17%
46-60
2
9%
3
25%
61-75
6
26%
2
17%
76-90

Пропущено

10
16
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
0
0%
3
19%
1-15
1
10%
3
19%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
2
20%
3
19%
46-60
3
30%
1
6%
61-75
3
30%
4
25%
76-90

Забито

51
28
23 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 10
1 Не забивали 5
4
8%
5
18%
1-15
7
14%
3
11%
16-30
12
24%
7
25%
31-45
6
12%
2
7%
46-60
6
12%
4
14%
61-75
16
31%
7
25%
76-90

Пропущено

16
41
5 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 26
6 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 19
2
13%
6
15%
1-15
1
6%
6
15%
16-30
2
13%
3
7%
31-45
4
25%
10
24%
46-60
3
19%
3
7%
61-75
4
25%
13
32%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Тулуза - Бенфика 0:0 Бенфика - Визела 6:1 Бенфика - Тулуза 2:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2
Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Эштрела - Бенфика 1:4 Бенфика - Эшторил 1:1 Бенфика - Боавишта 2:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Бенфика - Брага 3:2 Арока - Бенфика 0:3 Бенфика - Фамаликан 3:0 Бенфика - АВС 4:1 Брага - Бенфика 0:1 Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3 Бенфика - Фаренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Бенфика - Интер Милан 3:3 Бенфика - Фамаликан 2:0
Портимоненсе
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Портимоненсе 3:0 Портимоненсе - Арока 1:2 Боавишта - Портимоненсе 1:4
Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Брага 1:4 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Брага - Портимоненсе 6:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Спортинг Ковилья - Портимоненсе 1:4 Порту - Портимоненсе 1:0 Визела - Портимоненсе 2:3 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2

Результаты матчей

Бенфика
Портимоненсе

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
6
1 раз 9%
1
9 раз 82%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
4:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
0:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
1:4
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 32%
1
5 раз 23%
3
5 раз 23%
4
3 раза 14%
0
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
11 раз 50%
0
6 раз 27%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Бенфика
Портимоненсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
1.5
Больше Меньше
1
10
5
6
2.5
3
8
3.5
1
10
4.5
1
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
6
5
8
3
1.5
4
7
4
7
2.5
2
9
1
10
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
1
0.5
Больше Меньше
16
6
16
6
1.5
5
17
9
13
2.5
2
20
4
18
3.5
1
21
1
21
4.5
1
21
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 0:0 Заявка 23 17 5 1 52 - 15 56
2.
Спортинг Л
 Заявка 21 18 1 2 60 - 19 55
3.
Порту
 0:0 Заявка 23 15 4 4 37 - 16 49
4.
Брага
 Заявка 22 13 4 5 46 - 33 43
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 23 12 5 6 35 - 25 41
6.
Морейренсе
 Заявка 23 11 5 7 27 - 26 38
7.
Арока
 Заявка 23 9 4 10 38 - 32 31
8.
Фамаликан
 Заявка 22 6 8 8 23 - 28 26
9.
Фаренсе
 Заявка 23 7 5 11 30 - 32 26
10.
Жил Висенте
 0:0 Заявка 23 7 5 11 33 - 36 26
11.
Каса Пия
 Заявка 23 7 5 11 22 - 35 26
12.
Боавишта
 Заявка 22 6 6 10 30 - 40 24
13.
Портимоненсе
 0:0 Заявка 23 6 5 12 24 - 45 23
14.
Эшторил
 Заявка 23 6 4 13 39 - 43 22
15.
Эштрела
 Заявка 23 5 7 11 23 - 35 22
16.
Риу Аве
 Заявка 22 4 9 9 22 - 31 21
17.
Шавиш
 Заявка 23 4 6 13 23 - 49 18
18.
Визела
 Заявка 23 3 8 12 23 - 47 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 11 11 0 0 37 - 7 33
2.
Бенфика
 0:0 Заявка 12 9 3 0 29 - 5 30
3.
Порту
 0:0 Заявка 11 8 2 1 19 - 5 26
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
5.
Брага
 Заявка 11 6 3 2 22 - 11 21
6.
Жил Висенте
 0:0 Заявка 12 5 5 2 22 - 13 20
7.
Морейренсе
 Заявка 11 5 2 4 14 - 14 17
8.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 21 - 18 17
9.
Эшторил
 Заявка 11 5 1 5 21 - 13 16
10.
Риу Аве
 Заявка 11 4 4 3 15 - 14 16
11.
Фамаликан
 Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
12.
Фаренсе
 Заявка 12 4 3 5 16 - 14 15
13.
Эштрела
 Заявка 12 4 2 6 15 - 19 14
14.
Боавишта
 Заявка 11 3 4 4 16 - 22 13
15.
Шавиш
 Заявка 11 3 3 5 15 - 21 12
16.
Портимоненсе
 0:0 Заявка 11 3 3 5 11 - 17 12
17.
Каса Пия
 Заявка 11 2 3 6 6 - 13 9
18.
Визела
 Заявка 12 1 4 7 13 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 0:0 Заявка 11 8 2 1 23 - 10 26
2.
Порту
 0:0 Заявка 12 7 2 3 18 - 11 23
3.
Спортинг Л
 Заявка 10 7 1 2 23 - 12 22
4.
Брага
 Заявка 11 7 1 3 24 - 22 22
5.
Морейренсе
 Заявка 12 6 3 3 13 - 12 21
6.
Каса Пия
 Заявка 12 5 2 5 16 - 22 17
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 11 4 4 3 10 - 11 16
8.
Арока
 Заявка 11 4 2 5 17 - 14 14
9.
Боавишта
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Фаренсе
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
11.
Портимоненсе
 0:0 Заявка 12 3 2 7 13 - 28 11
12.
Фамаликан
 Заявка 12 2 5 5 11 - 15 11
13.
Визела
 Заявка 11 2 4 5 10 - 22 10
14.
Эштрела
 Заявка 11 1 5 5 8 - 16 8
15.
Жил Висенте
 0:0 Заявка 11 2 0 9 11 - 23 6
16.
Эшторил
 Заявка 12 1 3 8 18 - 30 6
17.
Шавиш
 Заявка 12 1 3 8 8 - 28 6
18.
Риу Аве
 Заявка 11 0 5 6 7 - 17 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
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  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 16 (8)
Брага Банза Симон 15 (3)
Арока Мухика Рафаэль 14 (2)
Визела Эссанд Самюэль 13
Шавиш Эрнандес Эктор II 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 10
Боавишта Перес Себастьян 1 8
Портимоненсе Денер Клементе 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 88% завершится ничьей.
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Прогнозы 115
Бенфика 100% (115)
X 0% (0)
Портимоненсе 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бенфика
Ничья
Портимоненсе
21.00
9.93
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8.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Бенфика 0:0 Портимоненсе онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Бенфика 0:0 Портимоненсе

Исход игры
Бенфика
100% (115)
Ничья
0% (0)
Портимоненсе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
43.86% (50)
Меньше
56.14% (64)
Обе команды забьют
Да
20.18% (23)
Нет
79.82% (91)
Популярный счёт
2:0 Бенфика
53% (61)
3:0 Бенфика
21.7% (25)
2:1 Бенфика
10.4% (12)
3:1 Бенфика
7.8% (9)
1:0 Бенфика
2.6% (3)
4:0 Бенфика
1.7% (2)
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