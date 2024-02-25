Тур: 23. Стадион: Эштадиу да Луш. Главный судья: Ногейра Мигель
0:0
Первый тайм: 40'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
10
Кекчю
Оркун
87
Невеш
Жоау
20
Мариу
Жоау
27
Силва
Рафа
43
Алемао
27
Гуга
11
Карлинос
77
Варела
Хелио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
-
87 Невеш ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Араужу ТомашЗащитник
-
47 Говейя ТьягуПолузащитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Энрике ПедроЗащитник
-
43 АлемаоЗащитник
- Защитник
-
27 ГугаПолузащитник
-
11 КарлиносПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Варела ХелиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Сек МустафаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Формига ИгорПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Кампос ЛуанНападающий
-
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Бенфика
Портимоненсе
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы
16 матчей
68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
56.3%
18.8%
24.9%
9 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
21
Голов в среднем за матч
2.13
2.63
Среднее время на гол
42
34
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.13
0.88
Среднее время на гол
80
102
Всего голов
26
28
Голов в среднем за матч
1.63
1.75
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
Среднее время на гол
55
51
Бомбардиры внутри турнира
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Рафа
|10
|0.43
|Ди Мария Анхель
|7 (1)
|0.3
|Муса Петар
|5
|0.22
|Кабрал Артур
|4
|0.17
|Леонардо Маркос
|4
|0.17
|Нерес Давид
|3
|0.13
|Тенгстедт Каспер
|3
|0.13
|Мариу Жоау
|3 (1)
|0.13
|Эурснес Фредрик
|2
|0.09
|Кекчю Оркун
|2
|0.09
|Отаменди Николас
|2
|0.09
|Невеш Жоау
|2
|0.09
|Силва Антониу
|2
|0.09
|Бах Александр
|1
|0.04
|Говейя Тьягу
|1
|0.04
|Родригес Фелипе II
|0
|0
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлинос
|6 (3)
|0.26
|Варела Хелио
|5
|0.22
|Каррильо Рони
|4
|0.17
|Джаспер Силвестер
|2
|0.09
|Релвас Филипе
|2
|0.09
|Энрике Педро VI
|2
|0.09
|Денер Клементе
|1
|0.04
|Гуга
|1
|0.04
|Кампос Луан
|1
|0.04
|Кошта Гонсалу
|0
|0
|Аморим Рилдо
|0
|0
|Перейра Илдеберту
|0
|0
|Эштрела Паулу
|0
|0
|Формига Игор
|0
|0
Карточки
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|7
|0
|Флорентину
|5
|0
|Кекчю Оркун
|5
|0
|Силва Антониу
|4
|0
|Ди Мария Анхель
|3
|0
|Мариу Жоау
|3
|0
|Силва Рафа
|3
|0
|Невеш Жоау
|3
|0
|Муса Петар
|1
|1
|Бах Александр
|2
|0
|Кабрал Артур
|2
|0
|Родригес Фелипе II
|1
|0
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|Шикинью Франциску
|1
|0
|Трубин Анатолий
|1
|0
|Журасек Давид
|1
|0
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Денер Клементе
|9
|0
|Карлинос
|8
|0
|Энрике Педро VI
|7
|0
|Алемао
|6
|0
|Гуга
|5
|0
|Нонока
|5
|0
|Варела Хелио
|5
|0
|Кошта Гонсалу
|3
|1
|Релвас Филипе
|4
|0
|Сержиу Паулу
|3
|0
|Аморим Рилдо
|3
|0
|Перейра Илдеберту
|2
|0
|Сек Мустафа
|2
|0
|Формига Игор
|2
|0
|Джаспер Силвестер
|2
|0
|Каррильо Рони
|0
|1
|Кассама Мидана
|0
|1
|Зиньо
|1
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Силвестре Винисиус
|1
|0
|Кампос Луан
|1
|0
Результаты матчей
Бенфика
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
Портимоненсе
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
2
5
Бенфика
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Портимоненсе
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
3
12
Упущенные победы
21
7
Бенфика
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
32% (7)
23% (5)
Портимоненсе
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (9)
27% (6)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
7
14
Упущенные победы
23
12
Голы по времени матча
Забито
28
16
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
11 Не забивали 15
1
4%
3
19%
1-15
4
14%
3
19%
16-30
7
25%
4
25%
31-45
2
7%
0
0%
46-60
4
14%
1
6%
61-75
10
36%
5
31%
76-90
Пропущено
6
25
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 10
2
33%
3
12%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
1
17%
1
4%
31-45
2
33%
7
28%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
1
17%
9
36%
76-90
Забито
23
12
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
3
13%
2
17%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
5
22%
3
25%
31-45
4
17%
2
17%
46-60
2
9%
3
25%
61-75
6
26%
2
17%
76-90
Пропущено
10
16
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
0
0%
3
19%
1-15
1
10%
3
19%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
2
20%
3
19%
46-60
3
30%
1
6%
61-75
3
30%
4
25%
76-90
Забито
51
28
23 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 10
1 Не забивали 5
4
8%
5
18%
1-15
7
14%
3
11%
16-30
12
24%
7
25%
31-45
6
12%
2
7%
46-60
6
12%
4
14%
61-75
16
31%
7
25%
76-90
Пропущено
16
41
5 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 26
6 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 19
2
13%
6
15%
1-15
1
6%
6
15%
16-30
2
13%
3
7%
31-45
4
25%
10
24%
46-60
3
19%
3
7%
61-75
4
25%
13
32%
76-90
Результаты последних матчей
Бенфика
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Тулуза - Бенфика 0:0 Бенфика - Визела 6:1 Бенфика - Тулуза 2:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2
Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Эштрела - Бенфика 1:4 Бенфика - Эшторил 1:1 Бенфика - Боавишта 2:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Бенфика - Брага 3:2 Арока - Бенфика 0:3 Бенфика - Фамаликан 3:0 Бенфика - АВС 4:1 Брага - Бенфика 0:1 Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3 Бенфика - Фаренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Бенфика - Интер Милан 3:3 Бенфика - Фамаликан 2:0
Портимоненсе
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Портимоненсе 3:0 Портимоненсе - Арока 1:2 Боавишта - Портимоненсе 1:4
Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Брага 1:4 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Брага - Портимоненсе 6:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Спортинг Ковилья - Портимоненсе 1:4 Порту - Портимоненсе 1:0 Визела - Портимоненсе 2:3 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2
Результаты матчей
Бенфика
Портимоненсе
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
6
1 раз 9%
1
9 раз 82%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
4:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
0:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
1:4
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 32%
1
5 раз 23%
3
5 раз 23%
4
3 раза 14%
0
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
11 раз 50%
0
6 раз 27%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Бенфика
Портимоненсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
110
56
38
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
65
83
47
47
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
211
Больше Меньше
166
166
517
913
220
418
121
121
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|23
|17
|5
|1
|52 - 15
|56
|2.
|Заявка
|21
|18
|1
|2
|60 - 19
|55
|3.
|0:0 Заявка
|23
|15
|4
|4
|37 - 16
|49
|4.
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|46 - 33
|43
|5.
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|35 - 25
|41
|6.
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|27 - 26
|38
|7.
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|38 - 32
|31
|8.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|23 - 28
|26
|9.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|30 - 32
|26
|10.
|0:0 Заявка
|23
|7
|5
|11
|33 - 36
|26
|11.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|22 - 35
|26
|12.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|30 - 40
|24
|13.
|0:0 Заявка
|23
|6
|5
|12
|24 - 45
|23
|14.
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|39 - 43
|22
|15.
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|23 - 35
|22
|16.
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|22 - 31
|21
|17.
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|23 - 49
|18
|18.
|Заявка
|23
|3
|8
|12
|23 - 47
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|37 - 7
|33
|2.
|0:0 Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 5
|30
|3.
|0:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 5
|26
|4.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 11
|21
|6.
|0:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 13
|20
|7.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 14
|17
|8.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 18
|17
|9.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|21 - 13
|16
|10.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 14
|16
|11.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 14
|15
|13.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 19
|14
|14.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 22
|13
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 21
|12
|16.
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 13
|9
|18.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|13 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 10
|26
|2.
|0:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 11
|23
|3.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|23 - 12
|22
|4.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 22
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 12
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 22
|17
|7.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|10 - 11
|16
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 14
|14
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|11.
|0:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 28
|11
|12.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 15
|11
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 22
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 16
|8
|15.
|0:0 Заявка
|11
|2
|0
|9
|11 - 23
|6
|16.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|18 - 30
|6
|17.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 28
|6
|18.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|7 - 17
|5
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- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|16 (8)
|Брага
|Банза Симон
|15 (3)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|14 (2)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|12 (1)
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Визела
|Перейра Матеус
|10
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 8
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бенфика 0:0 Портимоненсе
Исход игры
Бенфика
100% (115)
Ничья
0% (0)
Портимоненсе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
43.86% (50)
Меньше
56.14% (64)
Обе команды забьют
Да
20.18% (23)
Нет
79.82% (91)
Популярный счёт
2:0 Бенфика
53% (61)
3:0 Бенфика
21.7% (25)
2:1 Бенфика
10.4% (12)
3:1 Бенфика
7.8% (9)
1:0 Бенфика
2.6% (3)
4:0 Бенфика
1.7% (2)
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