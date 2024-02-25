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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Зрители: 57201 Главный судья: Ногейра Мигель
Бенфика
4:0
Конец матча
Портимоненсе
0'
1:0
55' Гол
Силва Рафа
2:0
57' Гол
Нерес Давид
3:0
59' Гол
Ди Мария Анхель
69' Желтая карточка
Варела Хелио
4:0
75' Гол
Силва Рафа
90'+4

Ход матча

55'
Силва Рафа
(Бах Александр)
1:0
57'
Нерес Давид
(Кекчю Оркун)
2:0
59'
Ди Мария Анхель
(Силва Рафа)
3:0
66'
Говейя Тьягу
Нерес Давид
 
66'
Флорентину
Невеш Жоау
 
69'
 
Сек Мустафа
Кошта Гонсалу
69'
 
Tamble Monteiro
Перейра Илдеберту
69'
 
Варела Хелио
75'
Силва Рафа
(Кекчю Оркун)
4:0
79'
Араужу Томаш
Силва Антониу
 
80'
Кабрал Артур
Мариу Жоау
 
81'
 
Фукуи Тайчи
Денер Клементе
81'
 
Мартинш Родригу
Tamble Monteiro
81'
 
Формига Игор
Гуга
90'
Леонардо Маркос
Силва Рафа
 
Прогнозы 115
Бенфика 100% (115)
X 0% (0)
Портимоненсе 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трубин
Анатолий
6
Бах
Александр
4
Силва
Антониу
30
Отаменди
Николас
8
Эурснес
Фредрик
10
Кекчю
Оркун
87
Невеш
Жоау
11
Ди
Мария
Анхель
20
Мариу
Жоау
7
Нерес
Давид
27
Силва
Рафа
32
Накамура
Косукэ
44
Энрике
Педро
VI
43
Алемао
22
Релвас
Филипе
27
Гуга
11
Карлинос
13
Денер
Клементе
18
Кошта
Гонсалу
7
Джаспер
Силвестер
10
Перейра
Илдеберту
77
Варела
Хелио
Бенфика
4-2-3-1
Портимоненсе
3-4-3

История личных встреч

Бенфика
Портимоненсе

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы

16 матчей

68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

56.3%
18.8%
24.9%
9 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
1:5
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:5
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
4:0
ПЛ
5:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
КЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

17
21

Голов в среднем за матч

2.13
2.63

Среднее время на гол

42
34

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.13
0.88

Среднее время на гол

80
102

Всего голов

26
28

Голов в среднем за матч

1.63
1.75

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
3
Больше 19%
Меньше 81%
13

Среднее время на гол

55
51

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Рафа 12 0.52
Ди Мария Анхель 8 (1) 0.35
Муса Петар 5 0.22
Нерес Давид 4 0.17
Кабрал Артур 4 0.17
Леонардо Маркос 4 0.17
Тенгстедт Каспер 3 0.13
Мариу Жоау 3 (1) 0.13
Эурснес Фредрик 2 0.09
Кекчю Оркун 2 0.09
Отаменди Николас 2 0.09
Невеш Жоау 2 0.09
Силва Антониу 2 0.09
Бах Александр 1 0.04
Говейя Тьягу 1 0.04
Родригес Фелипе II 0 0
Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлинос 6 (3) 0.26
Варела Хелио 5 0.22
Каррильо Рони 4 0.17
Джаспер Силвестер 2 0.09
Релвас Филипе 2 0.09
Энрике Педро VI 2 0.09
Денер Клементе 1 0.04
Гуга 1 0.04
Кампос Луан 1 0.04
Кошта Гонсалу 0 0
Аморим Рилдо 0 0
Перейра Илдеберту 0 0
Эштрела Паулу 0 0
Формига Игор 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 7 0
Флорентину 5 0
Кекчю Оркун 5 0
Силва Антониу 4 0
Ди Мария Анхель 3 0
Мариу Жоау 3 0
Силва Рафа 3 0
Невеш Жоау 3 0
Муса Петар 1 1
Бах Александр 2 0
Кабрал Артур 2 0
Родригес Фелипе II 1 0
Эурснес Фредрик 1 0
Шикинью Франциску 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Журасек Давид 1 0
Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денер Клементе 9 0
Карлинос 8 0
Энрике Педро VI 7 0
Алемао 6 0
Варела Хелио 6 0
Гуга 5 0
Нонока 5 0
Кошта Гонсалу 3 1
Релвас Филипе 4 0
Сержиу Паулу 3 0
Аморим Рилдо 3 0
Перейра Илдеберту 2 0
Сек Мустафа 2 0
Формига Игор 2 0
Джаспер Силвестер 2 0
Каррильо Рони 0 1
Кассама Мидана 0 1
Зиньо 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Силвестре Винисиус 1 0
Кампос Луан 1 0

Результаты матчей

Бенфика
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
17% (2)
8% (1)
Портимоненсе
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

2
5
Бенфика
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Портимоненсе
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

3
12

Упущенные победы

21
7
Бенфика
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (5)
43% (10)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
30% (7)
22% (5)
Портимоненсе
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
30% (7)
48% (11)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

7
14

Упущенные победы

23
12

Голы по времени матча

Забито

32
16
12 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
11 Не забивали 16
1
3%
3
19%
1-15
4
13%
3
19%
16-30
7
22%
4
25%
31-45
5
16%
0
0%
46-60
5
16%
1
6%
61-75
10
31%
5
31%
76-90

Пропущено

6
29
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 22
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 11
2
33%
3
10%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
1
17%
1
3%
31-45
2
33%
10
34%
46-60
0
0%
3
10%
61-75
1
17%
9
31%
76-90

Забито

23
12
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
3
13%
2
17%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
5
22%
3
25%
31-45
4
17%
2
17%
46-60
2
9%
3
25%
61-75
6
26%
2
17%
76-90

Пропущено

10
16
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
0
0%
3
19%
1-15
1
10%
3
19%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
2
20%
3
19%
46-60
3
30%
1
6%
61-75
3
30%
4
25%
76-90

Забито

55
28
23 В 1-м тайме 15
32 Во 2-м тайме 13
16 Забивали первыми 10
1 Не забивали 6
4
7%
5
18%
1-15
7
13%
3
11%
16-30
12
22%
7
25%
31-45
9
16%
2
7%
46-60
7
13%
4
14%
61-75
16
29%
29%
7
25%
76-90

Пропущено

16
45
5 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 30
6 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 20
2
13%
6
13%
1-15
1
6%
6
13%
16-30
2
13%
3
7%
31-45
4
25%
13
29%
46-60
3
19%
4
9%
61-75
4
25%
13
29%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Тулуза - Бенфика 0:0 Бенфика - Визела 6:1 Бенфика - Тулуза 2:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2
Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Эштрела - Бенфика 1:4 Бенфика - Эшторил 1:1 Бенфика - Боавишта 2:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Бенфика - Брага 3:2 Арока - Бенфика 0:3 Бенфика - Фамаликан 3:0 Бенфика - АВС 4:1 Брага - Бенфика 0:1 Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3 Бенфика - Фаренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Бенфика - Интер Милан 3:3 Бенфика - Фамаликан 2:0
Портимоненсе
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Портимоненсе 3:0 Портимоненсе - Арока 1:2 Боавишта - Портимоненсе 1:4
Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Брага 1:4 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Брага - Портимоненсе 6:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Спортинг Ковилья - Портимоненсе 1:4 Порту - Портимоненсе 1:0 Визела - Портимоненсе 2:3 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2

Результаты матчей

Бенфика
Портимоненсе

Точный счет

1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
3 раза 25%
3
2 раза 17%
6
1 раз 8%
1
9 раз 82%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
1:4
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
7 раз 30%
1
5 раз 22%
3
5 раз 22%
4
4 раза 17%
0
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
11 раз 48%
0
7 раз 30%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Бенфика
Портимоненсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
1.5
Больше Меньше
1
10
6
6
2.5
4
8
3.5
1
11
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
6
6
8
3
1.5
4
8
4
7
2.5
2
10
1
10
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
1
0.5
Больше Меньше
16
7
17
6
1.5
5
18
10
13
2.5
2
21
5
18
3.5
1
22
1
22
4.5
1
22
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 23 18 4 1 56 - 15 58
2.
Спортинг Л
 Заявка 21 18 1 2 60 - 19 55
3.
Порту
 Заявка 23 15 4 4 38 - 17 49
4.
Брага
 Заявка 22 13 4 5 46 - 33 43
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 23 12 5 6 35 - 25 41
6.
Морейренсе
 Заявка 23 11 5 7 27 - 26 38
7.
Арока
 Заявка 23 9 4 10 38 - 32 31
8.
Фамаликан
 Заявка 22 6 8 8 23 - 28 26
9.
Фаренсе
 Заявка 23 7 5 11 30 - 32 26
10.
Жил Висенте
 Заявка 23 7 5 11 34 - 37 26
11.
Каса Пия
 Заявка 23 7 5 11 22 - 35 26
12.
Боавишта
 Заявка 22 6 6 10 30 - 40 24
13.
Эшторил
 Заявка 23 6 4 13 39 - 43 22
14.
Портимоненсе
 Заявка 23 6 4 13 24 - 49 22
15.
Эштрела
 Заявка 23 5 7 11 23 - 35 22
16.
Риу Аве
 Заявка 22 4 9 9 22 - 31 21
17.
Шавиш
 Заявка 23 4 6 13 23 - 49 18
18.
Визела
 Заявка 23 3 8 12 23 - 47 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 11 11 0 0 37 - 7 33
2.
Бенфика
 Заявка 12 10 2 0 33 - 5 32
3.
Порту
 Заявка 11 8 2 1 19 - 5 26
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
5.
Брага
 Заявка 11 6 3 2 22 - 11 21
6.
Жил Висенте
 Заявка 12 5 5 2 23 - 14 20
7.
Морейренсе
 Заявка 11 5 2 4 14 - 14 17
8.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 21 - 18 17
9.
Эшторил
 Заявка 11 5 1 5 21 - 13 16
10.
Риу Аве
 Заявка 11 4 4 3 15 - 14 16
11.
Фамаликан
 Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
12.
Фаренсе
 Заявка 12 4 3 5 16 - 14 15
13.
Эштрела
 Заявка 12 4 2 6 15 - 19 14
14.
Боавишта
 Заявка 11 3 4 4 16 - 22 13
15.
Портимоненсе
 Заявка 11 3 3 5 11 - 17 12
16.
Шавиш
 Заявка 11 3 3 5 15 - 21 12
17.
Каса Пия
 Заявка 11 2 3 6 6 - 13 9
18.
Визела
 Заявка 12 1 4 7 13 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 11 8 2 1 23 - 10 26
2.
Порту
 Заявка 12 7 2 3 19 - 12 23
3.
Спортинг Л
 Заявка 10 7 1 2 23 - 12 22
4.
Брага
 Заявка 11 7 1 3 24 - 22 22
5.
Морейренсе
 Заявка 12 6 3 3 13 - 12 21
6.
Каса Пия
 Заявка 12 5 2 5 16 - 22 17
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 11 4 4 3 10 - 11 16
8.
Арока
 Заявка 11 4 2 5 17 - 14 14
9.
Боавишта
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Фаренсе
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
11.
Фамаликан
 Заявка 12 2 5 5 11 - 15 11
12.
Визела
 Заявка 11 2 4 5 10 - 22 10
13.
Портимоненсе
 Заявка 12 3 1 8 13 - 32 10
14.
Эштрела
 Заявка 11 1 5 5 8 - 16 8
15.
Жил Висенте
 Заявка 11 2 0 9 11 - 23 6
16.
Эшторил
 Заявка 12 1 3 8 18 - 30 6
17.
Шавиш
 Заявка 12 1 3 8 8 - 28 6
18.
Риу Аве
 Заявка 11 0 5 6 7 - 17 5
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  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 16 (8)
Брага Банза Симон 15 (3)
Арока Мухика Рафаэль 14 (2)
Визела Эссанд Самюэль 13
Бенфика Силва Рафа 12 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 10
Боавишта Перес Себастьян 1 8
Портимоненсе Денер Клементе 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 59'
      Г О О О О Л - Ди Мария Анхель забивает с левой ноги!
    • 57'
      Кекчю Оркун сделал результативную передачу.
    • 57'
      Г О О О О Л - Нерес Давид забивает с правой ноги!
    • 55'
      Бах Александр сделал результативную передачу.
    • 55'
      Г О О О О Л - Силва Рафа забивает с правой ноги!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 115
    Бенфика 100% (115)
    X 0% (0)
    Портимоненсе 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Бенфика 4:0 Портимоненсе онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бенфика 4:0 Портимоненсе

    Исход игры
    Бенфика
    100% (115)
    Ничья
    0% (0)
    Портимоненсе
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.86% (50)
    Меньше
    56.14% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    20.18% (23)
    Нет
    79.82% (91)
    Популярный счёт
    2:0 Бенфика
    53% (61)
    3:0 Бенфика
    21.7% (25)
    2:1 Бенфика
    10.4% (12)
    3:1 Бенфика
    7.8% (9)
    1:0 Бенфика
    2.6% (3)
    4:0 Бенфика
    1.7% (2)
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