Тур: 27. Стадион: Луиджи Феррарис.
Ход матча
5'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
37 Владение мячом, % 63
28
Йепес
Жерар
55
Дарбо
Эбрима
37
Майер
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пирло Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
31 Роккетти ЮриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
90 Кода МассимоНападающий
-
-
Главный тренер: Строппа Джованни
История личных встреч
Сампдория
Кремонезе
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Среднее время на гол
180
60
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
72
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эспозито Себастьяно
|5
|0.19
|Борини Фабио
|5 (3)
|0.19
|Депаоли Фабио
|4
|0.15
|Де Лука Мануэль
|3
|0.11
|Касами Пайтим
|3
|0.11
|Педрола Эстанис
|3
|0.11
|Simone Giordano
|2
|0.07
|Гонсалес Факундо
|2
|0.07
|Ла Гумина Антонино
|2 (1)
|0.07
|Дарбо Эбрима
|1
|0.04
|Мурру Никола
|1
|0.04
|Бенедетти Леонардо
|1
|0.04
|Альварес Агустин
|1
|0.04
|Даниэле Гиларди
|1
|0.04
|Верре Валерио
|0
|0
|Виейра Ронни
|0
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|0
|0
|Йепес Жерар
|0
|0
|Риччи Матео
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|13 (2)
|0.48
|Кастаньетти Микеле
|4
|0.15
|Пикель Шарль
|3
|0.11
|Коллоколо Микеле
|3
|0.11
|Раванелли Лука
|3
|0.11
|Гильоне Паоло
|2
|0.07
|Окереке Давид
|2
|0.07
|Васкес Франко
|1
|0.04
|Серникола Леонардо
|1
|0.04
|Дзанимачча Лука
|1
|0.04
|Антов Валентин
|1
|0.04
|Абрего Гонсало
|1
|0.04
|Тсаджут Франк
|0
|0
|Квальята Джакомо
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верре Валерио
|9
|0
|Депаоли Фабио
|8
|0
|Гонсалес Факундо
|8
|0
|Йепес Жерар
|6
|0
|Ла Гумина Антонино
|4
|1
|Стоянович Петар
|5
|0
|Даниэле Гиларди
|5
|0
|Касами Пайтим
|3
|1
|Борини Фабио
|4
|0
|Мурру Никола
|4
|0
|Simone Giordano
|2
|1
|Виейра Ронни
|3
|0
|Эспозито Себастьяно
|3
|0
|Пирло Андреа
|1
|1
|Бенедетти Леонардо
|1
|1
|Феррари Алекс
|2
|0
|Риччи Матео
|2
|0
|Дарбо Эбрима
|2
|0
|Педрола Эстанис
|2
|0
|Конти Андреа
|1
|0
|Баррека Антонио
|1
|0
|Де Лука Мануэль
|1
|0
|Джирелли Стефано
|1
|0
|Панада Симоне
|1
|0
|Conti Francesco
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьянкетти Маттео
|7
|0
|Антов Валентин
|5
|1
|Васкес Франко
|6
|0
|Раванелли Лука
|4
|1
|Лочошвили Лука
|4
|1
|Майер Жан
|5
|0
|Пикель Шарль
|5
|0
|Квальята Джакомо
|3
|1
|Кастаньетти Микеле
|4
|0
|Окереке Давид
|4
|0
|Коллоколо Микеле
|4
|0
|Серникола Леонардо
|2
|1
|Дзанимачча Лука
|3
|0
|Йонсен Деннис
|1
|1
|Бертолаччи Андреа
|2
|0
|Абрего Гонсало
|2
|0
|Туйя Алессандро
|1
|0
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Гильоне Паоло
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
Результаты матчей
Сампдория
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Кремонезе
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
9
4
Сампдория
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Кремонезе
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
14
3
Упущенные победы
13
17
Сампдория
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
27% (7)
38% (10)
Кремонезе
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (5)
54% (14)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
42% (11)
19% (5)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
22
21
Голы по времени матча
Забито
16
17
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
15 Не забивали 17
1
6%
1
6%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
5
31%
3
18%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
3
19%
4
24%
61-75
3
19%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
19
9
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 6
2
11%
1
11%
1-15
2
11%
3
33%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
3
16%
1
11%
46-60
2
11%
2
22%
61-75
6
32%
2
22%
76-90
Забито
18
19
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
15 Не забивали 14
1
6%
2
11%
1-15
4
22%
6
32%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
5
28%
4
21%
46-60
4
22%
2
11%
61-75
2
11%
3
16%
76-90
Пропущено
21
9
7 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 6
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
2
22%
16-30
4
19%
2
22%
31-45
4
19%
3
33%
46-60
3
14%
1
11%
61-75
7
33%
1
11%
76-90
Забито
34
36
15 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 17
4 Не забивали 5
2
6%
3
8%
1-15
6
18%
8
22%
16-30
7
21%
5
14%
31-45
7
21%
6
17%
46-60
7
21%
6
17%
61-75
5
15%
8
22%
76-90
Пропущено
40
18
15 В 1-м тайме 8
25 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 6
22 Не пропускали 12
3
8%
1
6%
1-15
4
10%
5
28%
16-30
8
20%
2
11%
31-45
7
18%
4
22%
46-60
5
13%
3
17%
61-75
13
33%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Козенца - Сампдория 1:2 Сампдория - Брешия 1:1 Пиза - Сампдория 2:0 Сампдория - Модена 2:2
Читтаделла - Сампдория 1:2 Сампдория - Парма 0:3 Венеция - Сампдория 5:3 Сампдория - Бари 1:1 Сампдория - ФералпиСало 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Сампдория - Лекко 2:0 Брешия - Сампдория 3:1 Сампдория - Специя 2:1 Модена - Сампдория 0:2 Сампдория - Палермо 1:0 Салернитана - Сампдория 4:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Сампдория - Козенца 2:0 Асколи - Сампдория 1:1 Сампдория - Катанзаро 1:2
Кремонезе
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Кремонезе - Палермо 2:2 Асколи - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Реджана 1:1 Лекко - Кремонезе 0:1
Кремонезе - Брешия 1:0 Специя - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Козенца 1:0 Рома - Кремонезе 2:1 Палермо - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Модена 4:0 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 1:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Кремонезе - Специя 3:0 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Комо - Кремонезе 1:3
Результаты матчей
Сампдория
Кремонезе
Точный счет
1:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
2 раза 15%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:2
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:2
7 раз 27%
1:1
5 раз 19%
2:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
0:1
5 раз 19%
1:0
5 раз 19%
0:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 42%
2
10 раз 38%
0
4 раза 15%
3
1 раз 4%
1
10 раз 38%
0
6 раз 23%
2
6 раз 23%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сампдория
Кремонезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
113
58
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
93
67
66
112
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
224
Больше Меньше
206
1115
1016
125
422
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|27
|17
|7
|3
|50 - 26
|58
|2.
|1:0
|27
|14
|8
|5
|36 - 19
|50
|3.
|1:0
|27
|14
|7
|6
|35 - 29
|49
|4.
|26
|14
|6
|6
|47 - 32
|48
|5.
|0:1
|27
|13
|7
|7
|47 - 32
|46
|6.
|0:0
|27
|12
|7
|8
|42 - 37
|43
|7.
|26
|10
|6
|10
|33 - 35
|36
|8.
|26
|8
|11
|7
|30 - 33
|35
|9.
|27
|8
|11
|8
|27 - 26
|35
|10.
|0:0
|27
|7
|13
|7
|27 - 30
|34
|11.
|0:1
|27
|9
|6
|12
|34 - 41
|33
|12.
|0:1
|27
|8
|8
|11
|30 - 30
|32
|13.
|27
|8
|8
|11
|34 - 37
|32
|14.
|27
|6
|14
|7
|30 - 33
|32
|15.
|26
|7
|9
|10
|31 - 33
|30
|16.
|1:0
|27
|7
|8
|12
|31 - 34
|29
|17.
|27
|6
|9
|12
|27 - 33
|27
|18.
|26
|5
|11
|10
|25 - 38
|26
|19.
|26
|5
|6
|15
|27 - 42
|21
|20.
|0:1
|27
|5
|6
|16
|27 - 50
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|14
|9
|5
|0
|25 - 12
|32
|2.
|13
|8
|3
|2
|28 - 19
|27
|3.
|1:0
|13
|7
|4
|2
|20 - 14
|25
|4.
|0:1
|14
|8
|1
|5
|26 - 16
|25
|5.
|0:0
|14
|7
|4
|3
|27 - 20
|25
|6.
|14
|7
|2
|5
|22 - 18
|23
|7.
|1:0
|14
|6
|5
|3
|18 - 10
|23
|8.
|0:0
|13
|5
|6
|2
|15 - 13
|21
|9.
|13
|5
|4
|4
|14 - 13
|19
|10.
|13
|4
|5
|4
|12 - 12
|17
|11.
|0:1
|13
|4
|4
|5
|21 - 17
|16
|12.
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|13.
|0:1
|14
|4
|3
|7
|16 - 20
|15
|14.
|1:0
|14
|3
|6
|5
|13 - 12
|15
|15.
|14
|2
|9
|3
|14 - 17
|15
|16.
|13
|3
|5
|5
|13 - 13
|14
|17.
|13
|3
|5
|5
|16 - 17
|14
|18.
|12
|2
|6
|4
|10 - 11
|12
|19.
|13
|3
|3
|7
|17 - 19
|12
|20.
|0:1
|13
|3
|1
|9
|14 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|13
|8
|3
|2
|18 - 9
|27
|2.
|1:0
|13
|8
|2
|3
|25 - 14
|26
|3.
|1:0
|14
|7
|3
|4
|15 - 15
|24
|4.
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|5.
|0:1
|13
|5
|6
|2
|21 - 16
|21
|6.
|0:0
|13
|5
|3
|5
|15 - 17
|18
|7.
|0:1
|13
|5
|3
|5
|18 - 21
|18
|8.
|14
|4
|6
|4
|15 - 14
|18
|9.
|13
|4
|5
|4
|16 - 16
|17
|10.
|14
|4
|5
|5
|19 - 20
|17
|11.
|13
|4
|4
|5
|15 - 16
|16
|12.
|13
|3
|7
|3
|16 - 20
|16
|13.
|0:1
|14
|4
|4
|6
|9 - 13
|16
|14.
|1:0
|13
|4
|2
|7
|18 - 22
|14
|15.
|14
|3
|5
|6
|15 - 27
|14
|16.
|12
|3
|4
|5
|11 - 17
|13
|17.
|14
|3
|4
|7
|14 - 20
|13
|18.
|0:0
|14
|2
|7
|5
|12 - 17
|13
|19.
|0:1
|14
|2
|5
|7
|13 - 26
|11
|20.
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|14 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|13 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|13 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|11 (2)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 12
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 11
|Бьянко Алессандро
|12
|Пиза
|Марин Мариус
|1 10