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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Сампдория
1:2
Конец матча
Кремонезе
0'
0:1
5' Гол
Йонсен Деннис
7' Желтая карточка
Антов Валентин
1:1
13' Гол
Даниэле Гиларди
15' Желтая карточка
Майер Жан
39' Желтая карточка
Пикель Шарль
49' Желтая карточка
Гонсалес Факундо
58' Желтая карточка
Тсаджут Франк
1:2
70' Гол
Фалетти Сесар
90' Желтая карточка
Даниэле Гиларди
90'+6

Ход матча

5'
0:1
Йонсен Деннис
(Раванелли Лука)
7'
 
Антов Валентин
13'
Даниэле Гиларди
(Гонсалес Факундо)
1:1
15'
 
Майер Жан
39'
 
Пикель Шарль
49'
Гонсалес Факундо
 
54'
Аскилдсен Кристоффер
Бенедетти Леонардо
 
58'
 
Тсаджут Франк
58'
 
Кода Массимо
Тсаджут Франк
70'
1:2
Фалетти Сесар
73'
Джирелли Стефано
Депаоли Фабио
 
79'
 
Васкес Франко
Фалетти Сесар
79'
 
Гильоне Паоло
Дзанимачча Лука
84'
Баррека Антонио
Simone Giordano
 
84'
Нтанда-Лукиса Самуэль
Альварес Агустин
 
89'
 
Абрего Гонсало
Йонсен Деннис
90'
Даниэле Гиларди
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 9
  • 2 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 10
  • 1 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 381 Количество передач 510
  • 42 Владение мячом, % 58
1
Станкович
Филип
2
Пиччини
Кристиано
87
Даниэле
Гиларди
33
Гонсалес
Факундо
28
Йепес
Жерар
23
Депаоли
Фабио
80
Бенедетти
Леонардо
55
Дарбо
Эбрима
21
Simone
Giordano
9
Де
Лука
Мануэль
19
Альварес
Агустин
22
Юнгдаль
Андреас
26
Антов
Валентин
5
Раванелли
Лука
44
Лочошвили
Лука
98
Дзанимачча
Лука
37
Майер
Жан
6
Пикель
Шарль
71
Йонсен
Деннис
33
Квальята
Джакомо
74
Тсаджут
Франк
7
Фалетти
Сесар
Сампдория
3-1-4-2
Кремонезе
3-5-2

История личных встреч

Сампдория
Кремонезе

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

СB
1:1
СA
2:3
СA
0:1
ТМК
3:0

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
72

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эспозито Себастьяно 5 0.19
Борини Фабио 5 (3) 0.19
Депаоли Фабио 4 0.15
Де Лука Мануэль 3 0.11
Касами Пайтим 3 0.11
Педрола Эстанис 3 0.11
Гонсалес Факундо 2 0.07
Simone Giordano 2 0.07
Даниэле Гиларди 2 0.07
Ла Гумина Антонино 2 (1) 0.07
Дарбо Эбрима 1 0.04
Мурру Никола 1 0.04
Бенедетти Леонардо 1 0.04
Альварес Агустин 1 0.04
Верре Валерио 0 0
Виейра Ронни 0 0
Аскилдсен Кристоффер 0 0
Йепес Жерар 0 0
Риччи Матео 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 13 (2) 0.48
Кастаньетти Микеле 4 0.15
Пикель Шарль 3 0.11
Раванелли Лука 3 0.11
Коллоколо Микеле 3 0.11
Гильоне Паоло 2 0.07
Окереке Давид 2 0.07
Васкес Франко 1 0.04
Серникола Леонардо 1 0.04
Дзанимачча Лука 1 0.04
Йонсен Деннис 1 0.04
Антов Валентин 1 0.04
Фалетти Сесар 1 0.04
Абрего Гонсало 1 0.04
Тсаджут Франк 0 0
Квальята Джакомо 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верре Валерио 9 0
Гонсалес Факундо 9 0
Депаоли Фабио 8 0
Йепес Жерар 6 0
Даниэле Гиларди 6 0
Ла Гумина Антонино 4 1
Стоянович Петар 5 0
Касами Пайтим 3 1
Борини Фабио 4 0
Мурру Никола 4 0
Simone Giordano 2 1
Виейра Ронни 3 0
Эспозито Себастьяно 3 0
Пирло Андреа 1 1
Бенедетти Леонардо 1 1
Феррари Алекс 2 0
Риччи Матео 2 0
Дарбо Эбрима 2 0
Педрола Эстанис 2 0
Конти Андреа 1 0
Баррека Антонио 1 0
Де Лука Мануэль 1 0
Джирелли Стефано 1 0
Панада Симоне 1 0
Conti Francesco 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антов Валентин 6 1
Бьянкетти Маттео 7 0
Васкес Франко 6 0
Майер Жан 6 0
Пикель Шарль 6 0
Раванелли Лука 4 1
Лочошвили Лука 4 1
Квальята Джакомо 3 1
Кастаньетти Микеле 4 0
Окереке Давид 4 0
Коллоколо Микеле 4 0
Серникола Леонардо 2 1
Дзанимачча Лука 3 0
Йонсен Деннис 1 1
Бертолаччи Андреа 2 0
Абрего Гонсало 2 0
Туйя Алессандро 1 0
Чофани Даниэль 1 0
Кода Массимо 1 0
Гильоне Паоло 1 0
Тсаджут Франк 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0

Результаты матчей

Сампдория
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Кремонезе
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

10
4
Сампдория
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Кремонезе
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

14
3

Упущенные победы

13
17
Сампдория
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
26% (7)
41% (11)
Кремонезе
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (5)
56% (15)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
41% (11)
19% (5)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

15
7

Упущенные победы

23
21

Голы по времени матча

Забито

17
19
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 9
15 Не забивали 17
2
12%
2
11%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
5
29%
29%
3
16%
31-45
2
12%
2
11%
46-60
3
18%
5
26%
61-75
3
18%
5
26%
76-90

Пропущено

21
10
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
3
14%
2
20%
1-15
2
10%
3
30%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
3
14%
1
10%
46-60
3
14%
2
20%
61-75
6
29%
2
20%
76-90

Забито

18
19
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
16 Не забивали 15
1
6%
2
11%
1-15
4
22%
6
32%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
5
28%
4
21%
46-60
4
22%
2
11%
61-75
2
11%
3
16%
76-90

Пропущено

21
9
7 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 6
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
2
22%
16-30
4
19%
2
22%
31-45
4
19%
3
33%
46-60
3
14%
1
11%
61-75
7
33%
1
11%
76-90

Забито

35
38
16 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 18
4 Не забивали 5
3
9%
4
11%
1-15
6
17%
8
21%
16-30
7
20%
5
13%
31-45
7
20%
6
16%
46-60
7
20%
7
18%
61-75
5
14%
8
21%
76-90

Пропущено

42
19
16 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 6
23 Не пропускали 13
4
10%
2
11%
1-15
4
10%
5
26%
16-30
8
19%
2
11%
31-45
7
17%
4
21%
46-60
6
14%
3
16%
61-75
13
31%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Козенца - Сампдория 1:2 Сампдория - Брешия 1:1 Пиза - Сампдория 2:0 Сампдория - Модена 2:2
Читтаделла - Сампдория 1:2 Сампдория - Парма 0:3 Венеция - Сампдория 5:3 Сампдория - Бари 1:1 Сампдория - ФералпиСало 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Сампдория - Лекко 2:0 Брешия - Сампдория 3:1 Сампдория - Специя 2:1 Модена - Сампдория 0:2 Сампдория - Палермо 1:0 Салернитана - Сампдория 4:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Сампдория - Козенца 2:0 Асколи - Сампдория 1:1 Сампдория - Катанзаро 1:2
Кремонезе
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Кремонезе - Палермо 2:2 Асколи - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Реджана 1:1 Лекко - Кремонезе 0:1
Кремонезе - Брешия 1:0 Специя - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Козенца 1:0 Рома - Кремонезе 2:1 Палермо - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Модена 4:0 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 1:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Кремонезе - Специя 3:0 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Комо - Кремонезе 1:3

Результаты матчей

Сампдория
Кремонезе

Точный счет

1:2
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
5 раз 36%
0
2 раза 14%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:2
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:2
8 раз 30%
1:1
5 раз 19%
2:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
0:1
5 раз 19%
1:0
5 раз 19%
1:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 44%
2
10 раз 37%
0
4 раза 15%
3
1 раз 4%
1
10 раз 37%
2
7 раз 26%
0
6 раз 22%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сампдория
Кремонезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
3
5
9
1.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
3
6
7
1.5
7
6
1
12
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
4
0.5
Больше Меньше
21
6
11
16
1.5
11
16
1
26
2.5
4
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 27 16 8 3 50 - 27 56
2.
Кремонезе
 27 14 8 5 37 - 20 50
3.
Комо
 27 14 7 6 37 - 29 49
4.
Венеция
 26 14 6 6 47 - 32 48
5.
Палермо
 27 13 7 7 49 - 34 46
6.
Катанзаро
 27 13 6 8 44 - 37 45
7.
Читтаделла
 26 10 6 10 33 - 35 36
8.
Модена
 26 8 11 7 30 - 33 35
9.
Брешия
 27 8 11 8 27 - 26 35
10.
Сампдория
 27 9 6 12 35 - 42 33
11.
Козенца
 27 8 9 10 31 - 30 33
12.
Бари
 27 7 12 8 27 - 32 33
13.
Зюйдтироль
 27 8 8 11 34 - 37 32
14.
Реджана
 27 6 14 7 30 - 33 32
15.
Пиза
 26 7 9 10 31 - 33 30
16.
Тернана
 27 7 8 12 33 - 36 29
17.
Асколи
 27 6 9 12 27 - 33 27
18.
Специя
 26 5 11 10 25 - 38 26
19.
ФералпиСало
 26 5 6 15 27 - 42 21
20.
Лекко
 27 5 6 16 27 - 52 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 14 8 6 0 25 - 13 30
2.
Венеция
 13 8 3 2 28 - 19 27
3.
Катанзаро
 14 8 3 3 29 - 20 27
4.
Комо
 13 7 4 2 20 - 14 25
5.
Палермо
 14 8 1 5 28 - 18 25
6.
Читтаделла
 14 7 2 5 22 - 18 23
7.
Кремонезе
 14 6 5 3 18 - 10 23
8.
Бари
 13 5 6 2 15 - 13 21
9.
Модена
 13 5 4 4 14 - 13 19
10.
Брешия
 13 4 5 4 12 - 12 17
11.
Козенца
 13 4 4 5 21 - 17 16
12.
Зюйдтироль
 13 4 3 6 15 - 17 15
13.
Сампдория
 14 4 3 7 17 - 21 15
14.
Тернана
 14 3 6 5 13 - 12 15
15.
Реджана
 14 2 9 3 14 - 17 15
16.
Асколи
 13 3 5 5 13 - 13 14
17.
Пиза
 13 3 5 5 16 - 17 14
18.
Специя
 12 2 6 4 10 - 11 12
19.
ФералпиСало
 13 3 3 7 17 - 19 12
20.
Лекко
 13 3 1 9 14 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 13 8 3 2 19 - 10 27
2.
Парма
 13 8 2 3 25 - 14 26
3.
Комо
 14 7 3 4 17 - 15 24
4.
Венеция
 13 6 3 4 19 - 13 21
5.
Палермо
 13 5 6 2 21 - 16 21
6.
Катанзаро
 13 5 3 5 15 - 17 18
7.
Сампдория
 13 5 3 5 18 - 21 18
8.
Брешия
 14 4 6 4 15 - 14 18
9.
Реджана
 13 4 5 4 16 - 16 17
10.
Зюйдтироль
 14 4 5 5 19 - 20 17
11.
Козенца
 14 4 5 5 10 - 13 17
12.
Пиза
 13 4 4 5 15 - 16 16
13.
Модена
 13 3 7 3 16 - 20 16
14.
Тернана
 13 4 2 7 20 - 24 14
15.
Специя
 14 3 5 6 15 - 27 14
16.
Читтаделла
 12 3 4 5 11 - 17 13
17.
Асколи
 14 3 4 7 14 - 20 13
18.
Бари
 14 2 6 6 12 - 19 12
19.
Лекко
 14 2 5 7 13 - 26 11
20.
ФералпиСало
 13 2 3 8 10 - 23 9
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 14 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 13 (6)
Кремонезе Кода Массимо 13 (2)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Палермо Брунори Маттео 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 2 11
Бари Ди Чезаре Валерио 1 12
Читтаделла Бранка Симоне 1 12
Бьянко Алессандро 12
Пиза Марин Мариус 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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