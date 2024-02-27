Тур: 27. Стадион: Луиджи Феррарис.
0'
0:1
5' ГолЙонсен Деннис
7' Желтая карточкаАнтов Валентин
1:1
13' ГолДаниэле Гиларди
15' Желтая карточкаМайер Жан
39' Желтая карточкаПикель Шарль
49' Желтая карточкаГонсалес Факундо
58' Желтая карточкаТсаджут Франк
1:2
70' ГолФалетти Сесар
90' Желтая карточкаДаниэле Гиларди
90'+6
Ход матча
5'
0:1
13'
15'
39'
49'
58'
70'
1:2
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 9
-
2 Удары в створ 7
-
3 Угловые 10
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
381 Количество передач 510
-
42 Владение мячом, % 58
28
Йепес
Жерар
55
Дарбо
Эбрима
37
Майер
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пирло Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
31 Роккетти ЮриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
90 Кода МассимоНападающий
-
-
Главный тренер: Строппа Джованни
История личных встреч
Сампдория
Кремонезе
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Среднее время на гол
180
60
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
72
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эспозито Себастьяно
|5
|0.19
|Борини Фабио
|5 (3)
|0.19
|Депаоли Фабио
|4
|0.15
|Де Лука Мануэль
|3
|0.11
|Касами Пайтим
|3
|0.11
|Педрола Эстанис
|3
|0.11
|Гонсалес Факундо
|2
|0.07
|Simone Giordano
|2
|0.07
|Даниэле Гиларди
|2
|0.07
|Ла Гумина Антонино
|2 (1)
|0.07
|Дарбо Эбрима
|1
|0.04
|Мурру Никола
|1
|0.04
|Бенедетти Леонардо
|1
|0.04
|Альварес Агустин
|1
|0.04
|Верре Валерио
|0
|0
|Виейра Ронни
|0
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|0
|0
|Йепес Жерар
|0
|0
|Риччи Матео
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|13 (2)
|0.48
|Кастаньетти Микеле
|4
|0.15
|Пикель Шарль
|3
|0.11
|Раванелли Лука
|3
|0.11
|Коллоколо Микеле
|3
|0.11
|Гильоне Паоло
|2
|0.07
|Окереке Давид
|2
|0.07
|Васкес Франко
|1
|0.04
|Серникола Леонардо
|1
|0.04
|Дзанимачча Лука
|1
|0.04
|Йонсен Деннис
|1
|0.04
|Антов Валентин
|1
|0.04
|Фалетти Сесар
|1
|0.04
|Абрего Гонсало
|1
|0.04
|Тсаджут Франк
|0
|0
|Квальята Джакомо
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верре Валерио
|9
|0
|Гонсалес Факундо
|9
|0
|Депаоли Фабио
|8
|0
|Йепес Жерар
|6
|0
|Даниэле Гиларди
|6
|0
|Ла Гумина Антонино
|4
|1
|Стоянович Петар
|5
|0
|Касами Пайтим
|3
|1
|Борини Фабио
|4
|0
|Мурру Никола
|4
|0
|Simone Giordano
|2
|1
|Виейра Ронни
|3
|0
|Эспозито Себастьяно
|3
|0
|Пирло Андреа
|1
|1
|Бенедетти Леонардо
|1
|1
|Феррари Алекс
|2
|0
|Риччи Матео
|2
|0
|Дарбо Эбрима
|2
|0
|Педрола Эстанис
|2
|0
|Конти Андреа
|1
|0
|Баррека Антонио
|1
|0
|Де Лука Мануэль
|1
|0
|Джирелли Стефано
|1
|0
|Панада Симоне
|1
|0
|Conti Francesco
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антов Валентин
|6
|1
|Бьянкетти Маттео
|7
|0
|Васкес Франко
|6
|0
|Майер Жан
|6
|0
|Пикель Шарль
|6
|0
|Раванелли Лука
|4
|1
|Лочошвили Лука
|4
|1
|Квальята Джакомо
|3
|1
|Кастаньетти Микеле
|4
|0
|Окереке Давид
|4
|0
|Коллоколо Микеле
|4
|0
|Серникола Леонардо
|2
|1
|Дзанимачча Лука
|3
|0
|Йонсен Деннис
|1
|1
|Бертолаччи Андреа
|2
|0
|Абрего Гонсало
|2
|0
|Туйя Алессандро
|1
|0
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Гильоне Паоло
|1
|0
|Тсаджут Франк
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
Результаты матчей
Сампдория
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Кремонезе
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
10
4
Сампдория
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Кремонезе
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
14
3
Упущенные победы
13
17
Сампдория
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
26% (7)
41% (11)
Кремонезе
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (5)
56% (15)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
41% (11)
19% (5)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
15
7
Упущенные победы
23
21
Голы по времени матча
Забито
17
19
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 9
15 Не забивали 17
2
12%
2
11%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
5
29%
29%
3
16%
31-45
2
12%
2
11%
46-60
3
18%
5
26%
61-75
3
18%
5
26%
76-90
Пропущено
21
10
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
3
14%
2
20%
1-15
2
10%
3
30%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
3
14%
1
10%
46-60
3
14%
2
20%
61-75
6
29%
2
20%
76-90
Забито
18
19
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
16 Не забивали 15
1
6%
2
11%
1-15
4
22%
6
32%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
5
28%
4
21%
46-60
4
22%
2
11%
61-75
2
11%
3
16%
76-90
Пропущено
21
9
7 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 6
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
2
22%
16-30
4
19%
2
22%
31-45
4
19%
3
33%
46-60
3
14%
1
11%
61-75
7
33%
1
11%
76-90
Забито
35
38
16 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 18
4 Не забивали 5
3
9%
4
11%
1-15
6
17%
8
21%
16-30
7
20%
5
13%
31-45
7
20%
6
16%
46-60
7
20%
7
18%
61-75
5
14%
8
21%
76-90
Пропущено
42
19
16 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 6
23 Не пропускали 13
4
10%
2
11%
1-15
4
10%
5
26%
16-30
8
19%
2
11%
31-45
7
17%
4
21%
46-60
6
14%
3
16%
61-75
13
31%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Козенца - Сампдория 1:2 Сампдория - Брешия 1:1 Пиза - Сампдория 2:0 Сампдория - Модена 2:2
Читтаделла - Сампдория 1:2 Сампдория - Парма 0:3 Венеция - Сампдория 5:3 Сампдория - Бари 1:1 Сампдория - ФералпиСало 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Сампдория - Лекко 2:0 Брешия - Сампдория 3:1 Сампдория - Специя 2:1 Модена - Сампдория 0:2 Сампдория - Палермо 1:0 Салернитана - Сампдория 4:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Сампдория - Козенца 2:0 Асколи - Сампдория 1:1 Сампдория - Катанзаро 1:2
Кремонезе
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Кремонезе - Палермо 2:2 Асколи - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Реджана 1:1 Лекко - Кремонезе 0:1
Кремонезе - Брешия 1:0 Специя - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Козенца 1:0 Рома - Кремонезе 2:1 Палермо - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Модена 4:0 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 1:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Кремонезе - Специя 3:0 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Комо - Кремонезе 1:3
Результаты матчей
Сампдория
Кремонезе
Точный счет
1:2
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
5 раз 36%
0
2 раза 14%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:2
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:2
8 раз 30%
1:1
5 раз 19%
2:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
0:1
5 раз 19%
1:0
5 раз 19%
1:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 44%
2
10 раз 37%
0
4 раза 15%
3
1 раз 4%
1
10 раз 37%
2
7 раз 26%
0
6 раз 22%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сампдория
Кремонезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
113
59
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
103
67
76
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
234
Больше Меньше
216
1116
1116
126
423
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|14 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|13 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|13 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|11 (4)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 12
|Бьянко Алессандро
|12
|Пиза
|Марин Мариус
|1 10