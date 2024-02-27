Тур: 27. Стадион: Никола Чераволо.
Ход матча
4'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
92
Шитум
Марио
32
Крайнц
Лука
22
Бренно
14
Лулич
Карло
- Основной состав
- Вратарь
-
92 Шитум МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Сала АндреаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Виварини Винченцо
- Основной состав
-
22 БренноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лулич КарлоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Жужек ЖанЗащитник
-
19 Гиебр АбдулЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Ismail Achik
-
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
История личных встреч
Катанзаро
Бари
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
0.75
Среднее время на гол
67
120
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.57
0.86
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
57
105
Бомбардиры внутри турнира
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йемелло Пьетро
|9
|0.33
|Вандепутте Яри
|7 (1)
|0.26
|Бьяши Томмазо
|7
|0.26
|Сунас Димитрис
|3
|0.11
|Верна Лука
|3
|0.11
|Амброзино Джузеппе
|2
|0.07
|Доннарумма Альфредо
|2 (1)
|0.07
|Антонини Матиас
|2
|0.07
|Помпетти Марко
|1
|0.04
|Бригенти Николо
|1
|0.04
|Бриньола Энрико
|1
|0.04
|Гион Андреа
|1
|0.04
|Стоппа Маттео
|0
|0
|Кацерис Панос
|0
|0
|Шитум Марио
|0
|0
|Сконьямилло Стефано
|0
|0
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сибилли Джузеппе
|9 (3)
|0.33
|Насти Марко
|4
|0.15
|Куцупиас Илиас
|2
|0.07
|Ди Чезаре Валерио
|2
|0.07
|Дьяв Давиде
|2
|0.07
|Дорваль Мехди
|1
|0.04
|Викари Франческо
|1
|0.04
|Риччи Джакомо
|1
|0.04
|Ismail Achik
|1
|0.04
|Бенали Ахмед
|1
|0.04
|Пушкаш Георге
|1
|0.04
|Эджума Малком
|1
|0.04
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0.04
|Майта Маттиа
|0
|0
|Каллон Яя
|0
|0
|Майелло Раффаэле
|0
|0
|Менез Жереми
|0
|0
|Араму Маттиа
|0
|0
|Акампора Дженнаро
|0
|0
Карточки
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сконьямилло Стефано
|10
|0
|Бригенти Николо
|6
|1
|Вандепутте Яри
|5
|0
|Вероли Давиде
|5
|0
|Шитум Марио
|4
|0
|Сунас Димитрис
|4
|0
|Бьяши Томмазо
|4
|0
|Кацерис Панос
|4
|0
|Оливери Андреа
|2
|1
|Миранда Кевин
|2
|1
|Помпетти Марко
|3
|0
|Стоппа Маттео
|3
|0
|Гион Андреа
|3
|0
|Йемелло Пьетро
|2
|0
|Крайнц Лука
|2
|0
|Верна Лука
|2
|0
|Амброзино Джузеппе
|2
|0
|Д'Андреа Лука
|2
|0
|Фулиньяти Андреа
|1
|0
|Понтиссо Симоне
|1
|0
|Петриччоне Якопо
|1
|0
|Бриньола Энрико
|1
|0
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|11
|1
|Сибилли Джузеппе
|8
|0
|Насти Марко
|8
|0
|Бенали Ахмед
|7
|0
|Риччи Джакомо
|6
|0
|Акампора Дженнаро
|5
|0
|Майта Маттиа
|3
|1
|Викари Франческо
|4
|0
|Менез Жереми
|2
|1
|Бренно
|3
|0
|Дорваль Мехди
|3
|0
|Майелло Раффаэле
|2
|0
|Дьяв Давиде
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Куцупиас Илиас
|2
|0
|Каллон Яя
|2
|0
|Ismail Achik
|2
|0
|Пучино Раффаэле
|1
|0
|Лулич Карло
|1
|0
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0
Результаты матчей
Катанзаро
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Бари
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
7
10
Катанзаро
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
Бари
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
14
15
Катанзаро
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
46% (12)
19% (5)
Бари
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
38% (10)
42% (11)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
18
6
Упущенные победы
21
25
Голы по времени матча
Забито
23
13
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
4
17%
2
15%
1-15
5
22%
1
8%
16-30
1
4%
2
15%
31-45
7
30%
4
31%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
3
13%
4
31%
76-90
Пропущено
24
16
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
2
8%
4
25%
1-15
6
25%
0
0%
16-30
3
13%
1
6%
31-45
7
29%
29%
1
6%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
6
25%
5
31%
76-90
Забито
15
15
10 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 9
18 Не забивали 17
1
7%
1
7%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
7
47%
2
13%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
2
13%
3
20%
76-90
Пропущено
17
13
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 9
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
3
23%
16-30
4
24%
2
15%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
4
24%
7
54%
76-90
Забито
38
28
20 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 17
15 Забивали первыми 13
6 Не забивали 9
5
13%
3
11%
1-15
7
18%
4
14%
16-30
8
21%
4
14%
31-45
10
26%
6
21%
46-60
3
8%
4
14%
61-75
5
13%
7
25%
76-90
Пропущено
41
29
21 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 20
5
12%
4
14%
1-15
9
22%
3
10%
16-30
7
17%
3
10%
31-45
9
22%
1
3%
46-60
1
2%
6
21%
61-75
10
24%
12
41%
76-90
Результаты последних матчей
Катанзаро
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Читтаделла - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Катанзаро - Асколи 3:2 Специя - Катанзаро 1:1
Катанзаро - Палермо 1:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Катанзаро - Лекко 5:3 Реджана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Брешия 2:3 Асколи - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Пиза 2:0 Палермо - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Козенца 2:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Катанзаро - Модена 1:2 Комо - Катанзаро 1:0 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Читтаделла 1:1
Бари
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Зюйдтироль - Бари 1:0 Бари - ФералпиСало 1:0 Бари - Лекко 3:1 Палермо - Бари 3:0
Бари - Реджана 0:2 Асколи - Бари 2:2 Бари - Тернана 3:1 Сампдория - Бари 1:1 Бари - Козенца 0:0 Специя - Бари 1:0 Бари - Зюйдтироль 2:1 Лекко - Бари 1:0 Бари - Венеция 0:3 ФералпиСало - Бари 3:3 Бари - Асколи 1:0 Брешия - Бари 1:2 Бари - Модена 1:1 Реджана - Бари 1:1 Бари - Комо 1:1 Парма - Бари 2:1
Результаты матчей
Катанзаро
Бари
Точный счет
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
6 раз 23%
1:0
5 раз 19%
0:0
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 35%
0
6 раз 23%
1
6 раз 23%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
10 раз 38%
0
9 раз 35%
2
4 раза 15%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Катанзаро
Бари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
94
94
49
49
211
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
85
58
310
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
179
1412
719
521
323
224
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|27
|16
|8
|3
|50 - 27
|56
|2.
|2:0
|27
|14
|7
|6
|36 - 29
|49
|3.
|26
|14
|6
|6
|47 - 32
|48
|4.
|1:1
|27
|13
|9
|5
|36 - 20
|48
|5.
|1:1
|27
|13
|8
|6
|48 - 32
|47
|6.
|1:0
|27
|13
|6
|8
|43 - 37
|45
|7.
|26
|10
|6
|10
|33 - 35
|36
|8.
|26
|8
|11
|7
|30 - 33
|35
|9.
|27
|8
|11
|8
|27 - 26
|35
|10.
|1:1
|27
|9
|7
|11
|35 - 41
|34
|11.
|1:1
|27
|8
|9
|10
|31 - 30
|33
|12.
|0:1
|27
|7
|12
|8
|27 - 31
|33
|13.
|27
|8
|8
|11
|34 - 37
|32
|14.
|27
|6
|14
|7
|30 - 33
|32
|15.
|26
|7
|9
|10
|31 - 33
|30
|16.
|1:1
|27
|6
|9
|12
|31 - 35
|27
|17.
|27
|6
|9
|12
|27 - 33
|27
|18.
|26
|5
|11
|10
|25 - 38
|26
|19.
|26
|5
|6
|15
|27 - 42
|21
|20.
|0:2
|27
|5
|6
|16
|27 - 51
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|14
|8
|6
|0
|25 - 13
|30
|2.
|13
|8
|3
|2
|28 - 19
|27
|3.
|1:0
|14
|8
|3
|3
|28 - 20
|27
|4.
|1:1
|14
|8
|2
|4
|27 - 16
|26
|5.
|2:0
|13
|7
|4
|2
|20 - 14
|25
|6.
|14
|7
|2
|5
|22 - 18
|23
|7.
|1:1
|14
|6
|5
|3
|18 - 10
|23
|8.
|0:1
|13
|5
|6
|2
|15 - 13
|21
|9.
|13
|5
|4
|4
|14 - 13
|19
|10.
|13
|4
|5
|4
|12 - 12
|17
|11.
|1:1
|13
|4
|4
|5
|21 - 17
|16
|12.
|1:1
|14
|4
|4
|6
|17 - 20
|16
|13.
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|14.
|1:1
|14
|3
|6
|5
|13 - 12
|15
|15.
|14
|2
|9
|3
|14 - 17
|15
|16.
|13
|3
|5
|5
|13 - 13
|14
|17.
|13
|3
|5
|5
|16 - 17
|14
|18.
|12
|2
|6
|4
|10 - 11
|12
|19.
|13
|3
|3
|7
|17 - 19
|12
|20.
|0:2
|13
|3
|1
|9
|14 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|13
|8
|2
|3
|25 - 14
|26
|2.
|1:1
|13
|7
|4
|2
|18 - 10
|25
|3.
|2:0
|14
|7
|3
|4
|16 - 15
|24
|4.
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|5.
|1:1
|13
|5
|6
|2
|21 - 16
|21
|6.
|1:0
|13
|5
|3
|5
|15 - 17
|18
|7.
|1:1
|13
|5
|3
|5
|18 - 21
|18
|8.
|14
|4
|6
|4
|15 - 14
|18
|9.
|13
|4
|5
|4
|16 - 16
|17
|10.
|14
|4
|5
|5
|19 - 20
|17
|11.
|1:1
|14
|4
|5
|5
|10 - 13
|17
|12.
|13
|4
|4
|5
|15 - 16
|16
|13.
|13
|3
|7
|3
|16 - 20
|16
|14.
|14
|3
|5
|6
|15 - 27
|14
|15.
|12
|3
|4
|5
|11 - 17
|13
|16.
|14
|3
|4
|7
|14 - 20
|13
|17.
|1:1
|13
|3
|3
|7
|18 - 23
|12
|18.
|0:1
|14
|2
|6
|6
|12 - 18
|12
|19.
|0:2
|14
|2
|5
|7
|13 - 26
|11
|20.
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|14 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|13 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|13 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|11 (2)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 12
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 11
|Бьянко Алессандро
|12
|Пиза
|Марин Мариус
|1 10