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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Катанзаро
2:0
Конец матча
Бари
0'
1:0
4' Гол
Вандепутте Яри
53' Желтая карточка
Бригенти Николо
63' Желтая карточка
Ди Чезаре Валерио
72' Желтая карточка
Викари Франческо
73' Желтая карточка
2:0
78' Гол
Йемелло Пьетро
81' Желтая карточка
Вандепутте Яри
90' Желтая карточка
Бенали Ахмед
90'+5

Ход матча

4'
Вандепутте Яри
1:0
46'
Оливери Андреа
Сунас Димитрис
 
53'
Бригенти Николо
 
63'
 
Ди Чезаре Валерио
66'
Помпетти Марко
Петриччоне Якопо
 
67'
Миранда Кевин
Антонини Матиас
 
67'
 
Пушкаш Георге
Менез Жереми
67'
 
Дорваль Мехди
Риччи Джакомо
72'
 
Викари Франческо
73'
 
76'
 
Моракьоли Грегорио
Насти Марко
76'
 
Эджума Малком
Лулич Карло
78'
Йемелло Пьетро
2:0
79'
Д'Андреа Лука
Амброзино Джузеппе
 
81'
Вандепутте Яри
 
86'
Понтиссо Симоне
Верна Лука
 
90'
 
Бенали Ахмед

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 13
  • 4 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 370 Количество передач 589
  • 38 Владение мячом, % 62
1
Фулиньяти
Андреа
92
Шитум
Марио
23
Бригенти
Николо
4
Антонини
Матиас
32
Крайнц
Лука
24
Сунас
Димитрис
8
Верна
Лука
10
Петриччоне
Якопо
27
Вандепутте
Яри
9
Йемелло
Пьетро
70
Амброзино
Джузеппе
22
Бренно
25
Пучино
Раффаэле
6
Ди
Чезаре
Валерио
23
Викари
Франческо
31
Риччи
Джакомо
8
Бенали
Ахмед
5
Матино
Эммануэле
14
Лулич
Карло
7
Менез
Жереми
9
Насти
Марко
20
Сибилли
Джузеппе
Катанзаро
4-4-2
Бари
4-3-3

История личных встреч

Катанзаро
Бари

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

СB
2:2
СC
1:2
СC
2:1
СC
2:0
СC
1:0
СC
1:1
СC
2:0

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
0.75

Среднее время на гол

67
120

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.57
0.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

57
105

Бомбардиры внутри турнира

Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йемелло Пьетро 10 0.37
Вандепутте Яри 7 (1) 0.26
Бьяши Томмазо 7 0.26
Сунас Димитрис 3 0.11
Верна Лука 3 0.11
Амброзино Джузеппе 2 0.07
Доннарумма Альфредо 2 (1) 0.07
Антонини Матиас 2 0.07
Помпетти Марко 1 0.04
Бригенти Николо 1 0.04
Бриньола Энрико 1 0.04
Гион Андреа 1 0.04
Стоппа Маттео 0 0
Кацерис Панос 0 0
Шитум Марио 0 0
Сконьямилло Стефано 0 0
Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибилли Джузеппе 9 (3) 0.33
Насти Марко 4 0.15
Куцупиас Илиас 2 0.07
Ди Чезаре Валерио 2 0.07
Дьяв Давиде 2 0.07
Дорваль Мехди 1 0.04
Викари Франческо 1 0.04
Риччи Джакомо 1 0.04
Ismail Achik 1 0.04
Бенали Ахмед 1 0.04
Пушкаш Георге 1 0.04
Эджума Малком 1 0.04
Akpa Chukwu Hemsley 1 0.04
Майта Маттиа 0 0
Каллон Яя 0 0
Майелло Раффаэле 0 0
Менез Жереми 0 0
Араму Маттиа 0 0
Акампора Дженнаро 0 0

Карточки

Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сконьямилло Стефано 10 0
Бригенти Николо 7 1
Вандепутте Яри 6 0
Вероли Давиде 5 0
Шитум Марио 4 0
Сунас Димитрис 4 0
Бьяши Томмазо 4 0
Кацерис Панос 4 0
Оливери Андреа 2 1
Миранда Кевин 2 1
Помпетти Марко 3 0
Стоппа Маттео 3 0
Гион Андреа 3 0
Йемелло Пьетро 2 0
Крайнц Лука 2 0
Верна Лука 2 0
Амброзино Джузеппе 2 0
Д'Андреа Лука 2 0
Фулиньяти Андреа 1 0
Понтиссо Симоне 1 0
Петриччоне Якопо 1 0
Бриньола Энрико 1 0
Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 12 1
Бенали Ахмед 8 0
Сибилли Джузеппе 8 0
Насти Марко 8 0
Риччи Джакомо 6 0
Викари Франческо 5 0
Акампора Дженнаро 5 0
Майта Маттиа 3 1
Менез Жереми 2 1
Бренно 3 0
Дорваль Мехди 3 0
Майелло Раффаэле 2 0
Дьяв Давиде 2 0
Эджума Малком 2 0
Куцупиас Илиас 2 0
Каллон Яя 2 0
Ismail Achik 2 0
Пучино Раффаэле 1 0
Лулич Карло 1 0
Akpa Chukwu Hemsley 1 0

Результаты матчей

Катанзаро
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Бари
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

7
10
Катанзаро
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
Бари
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

14
15
Катанзаро
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
44% (12)
19% (5)
Бари
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
22% (6)
48% (13)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
37% (10)
44% (12)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

18
6

Упущенные победы

21
25

Голы по времени матча

Забито

25
13
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 4
14 Не забивали 19
5
20%
2
15%
1-15
5
20%
1
8%
16-30
1
4%
2
15%
31-45
7
28%
4
31%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
4
16%
4
31%
76-90

Пропущено

24
18
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
2
8%
5
28%
1-15
6
25%
0
0%
16-30
3
13%
1
6%
31-45
7
29%
29%
1
6%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
6
25%
6
33%
76-90

Забито

15
15
10 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 9
19 Не забивали 18
1
7%
1
7%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
7
47%
2
13%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
2
13%
3
20%
76-90

Пропущено

17
13
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 9
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
3
23%
16-30
4
24%
2
15%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
4
24%
7
54%
76-90

Забито

40
28
21 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 17
16 Забивали первыми 13
6 Не забивали 10
6
15%
3
11%
1-15
7
18%
4
14%
16-30
8
20%
4
14%
31-45
10
25%
6
21%
46-60
3
8%
4
14%
61-75
6
15%
7
25%
76-90

Пропущено

41
31
21 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 21
5
12%
5
16%
1-15
9
22%
3
10%
16-30
7
17%
3
10%
31-45
9
22%
1
3%
46-60
1
2%
6
19%
61-75
10
24%
13
42%
76-90

Результаты последних матчей

Катанзаро
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Читтаделла - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Катанзаро - Асколи 3:2 Специя - Катанзаро 1:1
Катанзаро - Палермо 1:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Катанзаро - Лекко 5:3 Реджана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Брешия 2:3 Асколи - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Пиза 2:0 Палермо - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Козенца 2:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Катанзаро - Модена 1:2 Комо - Катанзаро 1:0 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Читтаделла 1:1
Бари
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Зюйдтироль - Бари 1:0 Бари - ФералпиСало 1:0 Бари - Лекко 3:1 Палермо - Бари 3:0
Бари - Реджана 0:2 Асколи - Бари 2:2 Бари - Тернана 3:1 Сампдория - Бари 1:1 Бари - Козенца 0:0 Специя - Бари 1:0 Бари - Зюйдтироль 2:1 Лекко - Бари 1:0 Бари - Венеция 0:3 ФералпиСало - Бари 3:3 Бари - Асколи 1:0 Брешия - Бари 1:2 Бари - Модена 1:1 Реджана - Бари 1:1 Бари - Комо 1:1 Парма - Бари 2:1

Результаты матчей

Катанзаро
Бари

Точный счет

2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
6 раз 22%
1:0
5 раз 19%
0:0
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 37%
0
6 раз 22%
1
6 раз 22%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
10 раз 37%
1
10 раз 37%
2
4 раза 15%
3
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Катанзаро
Бари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
9
4
10
4
1.5
4
9
4
10
2.5
2
11
1
13
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
8
6
5
8
1.5
3
11
1
12
2.5
1
13
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
6
0.5
Больше Меньше
17
10
15
12
1.5
7
20
5
22
2.5
3
24
2
25
3.5
1
26
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 27 16 8 3 50 - 27 56
2.
Кремонезе
 27 14 8 5 37 - 20 50
3.
Комо
 27 14 7 6 37 - 29 49
4.
Венеция
 26 14 6 6 47 - 32 48
5.
Палермо
 27 13 7 7 49 - 34 46
6.
Катанзаро
 27 13 6 8 44 - 37 45
7.
Читтаделла
 26 10 6 10 33 - 35 36
8.
Модена
 26 8 11 7 30 - 33 35
9.
Брешия
 27 8 11 8 27 - 26 35
10.
Сампдория
 27 9 6 12 35 - 42 33
11.
Козенца
 27 8 9 10 31 - 30 33
12.
Бари
 27 7 12 8 27 - 32 33
13.
Зюйдтироль
 27 8 8 11 34 - 37 32
14.
Реджана
 27 6 14 7 30 - 33 32
15.
Пиза
 26 7 9 10 31 - 33 30
16.
Тернана
 27 7 8 12 33 - 36 29
17.
Асколи
 27 6 9 12 27 - 33 27
18.
Специя
 26 5 11 10 25 - 38 26
19.
ФералпиСало
 26 5 6 15 27 - 42 21
20.
Лекко
 27 5 6 16 27 - 52 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 14 8 6 0 25 - 13 30
2.
Венеция
 13 8 3 2 28 - 19 27
3.
Катанзаро
 14 8 3 3 29 - 20 27
4.
Комо
 13 7 4 2 20 - 14 25
5.
Палермо
 14 8 1 5 28 - 18 25
6.
Читтаделла
 14 7 2 5 22 - 18 23
7.
Кремонезе
 14 6 5 3 18 - 10 23
8.
Бари
 13 5 6 2 15 - 13 21
9.
Модена
 13 5 4 4 14 - 13 19
10.
Брешия
 13 4 5 4 12 - 12 17
11.
Козенца
 13 4 4 5 21 - 17 16
12.
Зюйдтироль
 13 4 3 6 15 - 17 15
13.
Сампдория
 14 4 3 7 17 - 21 15
14.
Тернана
 14 3 6 5 13 - 12 15
15.
Реджана
 14 2 9 3 14 - 17 15
16.
Асколи
 13 3 5 5 13 - 13 14
17.
Пиза
 13 3 5 5 16 - 17 14
18.
Специя
 12 2 6 4 10 - 11 12
19.
ФералпиСало
 13 3 3 7 17 - 19 12
20.
Лекко
 13 3 1 9 14 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 13 8 3 2 19 - 10 27
2.
Парма
 13 8 2 3 25 - 14 26
3.
Комо
 14 7 3 4 17 - 15 24
4.
Венеция
 13 6 3 4 19 - 13 21
5.
Палермо
 13 5 6 2 21 - 16 21
6.
Катанзаро
 13 5 3 5 15 - 17 18
7.
Сампдория
 13 5 3 5 18 - 21 18
8.
Брешия
 14 4 6 4 15 - 14 18
9.
Реджана
 13 4 5 4 16 - 16 17
10.
Зюйдтироль
 14 4 5 5 19 - 20 17
11.
Козенца
 14 4 5 5 10 - 13 17
12.
Пиза
 13 4 4 5 15 - 16 16
13.
Модена
 13 3 7 3 16 - 20 16
14.
Тернана
 13 4 2 7 20 - 24 14
15.
Специя
 14 3 5 6 15 - 27 14
16.
Читтаделла
 12 3 4 5 11 - 17 13
17.
Асколи
 14 3 4 7 14 - 20 13
18.
Бари
 14 2 6 6 12 - 19 12
19.
Лекко
 14 2 5 7 13 - 26 11
20.
ФералпиСало
 13 2 3 8 10 - 23 9
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 14 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 13 (6)
Кремонезе Кода Массимо 13 (2)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Палермо Брунори Маттео 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 2 11
Бари Ди Чезаре Валерио 1 12
Читтаделла Бранка Симоне 1 12
Бьянко Алессандро 12
Пиза Марин Мариус 1 10
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 4'
      Г О О О О Л - Вандепутте Яри бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Катанзаро 2:0 Бари онлайн

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