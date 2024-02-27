Тур: 27. Стадион: Никола Чераволо.
0'
1:0
4' ГолВандепутте Яри
53' Желтая карточкаБригенти Николо
63' Желтая карточкаДи Чезаре Валерио
72' Желтая карточкаВикари Франческо
2:0
78' ГолЙемелло Пьетро
81' Желтая карточкаВандепутте Яри
90' Желтая карточкаБенали Ахмед
90'+5
Ход матча
4'
1:0
53'
72'
73'
78'
2:0
81'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 13
-
4 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
370 Количество передач 589
-
38 Владение мячом, % 62
92
Шитум
Марио
32
Крайнц
Лука
22
Бренно
14
Лулич
Карло
- Основной состав
- Вратарь
-
92 Шитум МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Сала АндреаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Виварини Винченцо
- Основной состав
-
22 БренноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лулич КарлоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Жужек ЖанЗащитник
-
19 Гиебр АбдулЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Ismail Achik
-
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
История личных встреч
Катанзаро
Бари
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
0.75
Среднее время на гол
67
120
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.57
0.86
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
57
105
Бомбардиры внутри турнира
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йемелло Пьетро
|10
|0.37
|Вандепутте Яри
|7 (1)
|0.26
|Бьяши Томмазо
|7
|0.26
|Сунас Димитрис
|3
|0.11
|Верна Лука
|3
|0.11
|Амброзино Джузеппе
|2
|0.07
|Доннарумма Альфредо
|2 (1)
|0.07
|Антонини Матиас
|2
|0.07
|Помпетти Марко
|1
|0.04
|Бригенти Николо
|1
|0.04
|Бриньола Энрико
|1
|0.04
|Гион Андреа
|1
|0.04
|Стоппа Маттео
|0
|0
|Кацерис Панос
|0
|0
|Шитум Марио
|0
|0
|Сконьямилло Стефано
|0
|0
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сибилли Джузеппе
|9 (3)
|0.33
|Насти Марко
|4
|0.15
|Куцупиас Илиас
|2
|0.07
|Ди Чезаре Валерио
|2
|0.07
|Дьяв Давиде
|2
|0.07
|Дорваль Мехди
|1
|0.04
|Викари Франческо
|1
|0.04
|Риччи Джакомо
|1
|0.04
|Ismail Achik
|1
|0.04
|Бенали Ахмед
|1
|0.04
|Пушкаш Георге
|1
|0.04
|Эджума Малком
|1
|0.04
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0.04
|Майта Маттиа
|0
|0
|Каллон Яя
|0
|0
|Майелло Раффаэле
|0
|0
|Менез Жереми
|0
|0
|Араму Маттиа
|0
|0
|Акампора Дженнаро
|0
|0
Карточки
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сконьямилло Стефано
|10
|0
|Бригенти Николо
|7
|1
|Вандепутте Яри
|6
|0
|Вероли Давиде
|5
|0
|Шитум Марио
|4
|0
|Сунас Димитрис
|4
|0
|Бьяши Томмазо
|4
|0
|Кацерис Панос
|4
|0
|Оливери Андреа
|2
|1
|Миранда Кевин
|2
|1
|Помпетти Марко
|3
|0
|Стоппа Маттео
|3
|0
|Гион Андреа
|3
|0
|Йемелло Пьетро
|2
|0
|Крайнц Лука
|2
|0
|Верна Лука
|2
|0
|Амброзино Джузеппе
|2
|0
|Д'Андреа Лука
|2
|0
|Фулиньяти Андреа
|1
|0
|Понтиссо Симоне
|1
|0
|Петриччоне Якопо
|1
|0
|Бриньола Энрико
|1
|0
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|12
|1
|Бенали Ахмед
|8
|0
|Сибилли Джузеппе
|8
|0
|Насти Марко
|8
|0
|Риччи Джакомо
|6
|0
|Викари Франческо
|5
|0
|Акампора Дженнаро
|5
|0
|Майта Маттиа
|3
|1
|Менез Жереми
|2
|1
|Бренно
|3
|0
|Дорваль Мехди
|3
|0
|Майелло Раффаэле
|2
|0
|Дьяв Давиде
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Куцупиас Илиас
|2
|0
|Каллон Яя
|2
|0
|Ismail Achik
|2
|0
|Пучино Раффаэле
|1
|0
|Лулич Карло
|1
|0
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0
Результаты матчей
Катанзаро
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Бари
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
7
10
Катанзаро
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
Бари
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
14
15
Катанзаро
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
44% (12)
19% (5)
Бари
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
22% (6)
48% (13)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
37% (10)
44% (12)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
18
6
Упущенные победы
21
25
Голы по времени матча
Забито
25
13
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 4
14 Не забивали 19
5
20%
2
15%
1-15
5
20%
1
8%
16-30
1
4%
2
15%
31-45
7
28%
4
31%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
4
16%
4
31%
76-90
Пропущено
24
18
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
2
8%
5
28%
1-15
6
25%
0
0%
16-30
3
13%
1
6%
31-45
7
29%
29%
1
6%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
6
25%
6
33%
76-90
Забито
15
15
10 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 9
19 Не забивали 18
1
7%
1
7%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
7
47%
2
13%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
2
13%
3
20%
76-90
Пропущено
17
13
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 9
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
3
23%
16-30
4
24%
2
15%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
4
24%
7
54%
76-90
Забито
40
28
21 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 17
16 Забивали первыми 13
6 Не забивали 10
6
15%
3
11%
1-15
7
18%
4
14%
16-30
8
20%
4
14%
31-45
10
25%
6
21%
46-60
3
8%
4
14%
61-75
6
15%
7
25%
76-90
Пропущено
41
31
21 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 21
5
12%
5
16%
1-15
9
22%
3
10%
16-30
7
17%
3
10%
31-45
9
22%
1
3%
46-60
1
2%
6
19%
61-75
10
24%
13
42%
76-90
Результаты последних матчей
Катанзаро
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Читтаделла - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Катанзаро - Асколи 3:2 Специя - Катанзаро 1:1
Катанзаро - Палермо 1:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Катанзаро - Лекко 5:3 Реджана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Брешия 2:3 Асколи - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Пиза 2:0 Палермо - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Козенца 2:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Катанзаро - Модена 1:2 Комо - Катанзаро 1:0 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Читтаделла 1:1
Бари
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Зюйдтироль - Бари 1:0 Бари - ФералпиСало 1:0 Бари - Лекко 3:1 Палермо - Бари 3:0
Бари - Реджана 0:2 Асколи - Бари 2:2 Бари - Тернана 3:1 Сампдория - Бари 1:1 Бари - Козенца 0:0 Специя - Бари 1:0 Бари - Зюйдтироль 2:1 Лекко - Бари 1:0 Бари - Венеция 0:3 ФералпиСало - Бари 3:3 Бари - Асколи 1:0 Брешия - Бари 1:2 Бари - Модена 1:1 Реджана - Бари 1:1 Бари - Комо 1:1 Парма - Бари 2:1
Результаты матчей
Катанзаро
Бари
Точный счет
2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
6 раз 22%
1:0
5 раз 19%
0:0
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 37%
0
6 раз 22%
1
6 раз 22%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
10 раз 37%
1
10 раз 37%
2
4 раза 15%
3
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Катанзаро
Бари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
94
104
49
410
211
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
86
58
311
112
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
216
Больше Меньше
1710
1512
720
522
324
225
126
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|14 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|13 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|13 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|11 (4)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 12
|Бьянко Алессандро
|12
|Пиза
|Марин Мариус
|1 10