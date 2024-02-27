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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Реджана
0:0
Первый тайм: 27'
Зюйдтироль
0'
22' Желтая карточка
Портанова Маноло

Ход матча

22'
Портанова Маноло
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Лучшие коэффициенты
Реджана
Ничья
Зюйдтироль
2.60
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Все Коэффициенты
22
Барди
Франческо
31
Сампиризи
Марио
25
Шиминьски
Пшемыслав
27
Alessandro
Marcandalli
15
Фьямоцци
Риккардо
3
Пьераньоло
Эдоардо
42
Бьянко
Алессандро
8
Чигарини
Лука
90
Портанова
Маноло
80
Natan
Girma
23
Петтинари
Стефано
1
Полуцци
Джакомо
55
Мазиелло
Андреа
2
Скалья
Филиппо
3
Каньяно
Андреа
94
Эль-Кауакиби
Хамза
21
Тайт
Фабиан
4
Арригони
Томмазо
27
Куртич
Ясмин
24
Simone
Davi
17
Казираги
Даниэль
33
Silvio
Merkaj
Реджана
3-4-2-1
Зюйдтироль
3-5-2

История личных встреч

Реджана
Зюйдтироль

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

13 матчей

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

СB
2:3
СC
1:0
СC
0:3
СC
2:1
СC
1:1
ЛП
1:1
ЛП
1:0
ЛП
0:0
ЛП
0:0
ППД
1:2
ППД
1:1
ППД
3:0
ППД
2:2

Голы

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.17
1.29

Среднее время на гол

77
70

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.14
0.83

Среднее время на гол

78
108

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.15
1.08

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

78
83

Бомбардиры внутри турнира

Реджана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фьямоцци Риккардо 1 0.04
Мелегони Филиппо 1 0.04
Alessandro Marcandalli 1 0.04
Сампиризи Марио 0 0
Чрнигой Домен 0 0
Muhamed Varela Djamanca 0 0
Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казираги Даниэль 13 (9) 0.48
Одогву Рафаэль 4 0.15
Emanuele Pecorino 4 0.15
Silvio Merkaj 3 0.11
Тайт Фабиан 2 0.07
Мазиелло Андреа 2 0.07
Киерво Риккардо 1 0.04
Раути Никола 1 0.04
Куртич Ясмин 1 0.04
Винетот Кевин 1 0.04
Simone Davi 0 0
Джорджини Андреа 0 0

Карточки

Реджана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чигарини Лука 5 1
Портанова Маноло 5 0
Мелегони Филиппо 2 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Шиминьски Пшемыслав 1 0
Нарди Филиппо 1 0
Muhamed Varela Djamanca 1 0
Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мазиелло Андреа 8 1
Simone Davi 6 0
Казираги Даниэль 5 0
Тайт Фабиан 5 0
Петерс Дауда 4 0
Emanuele Pecorino 4 0
Джорджини Андреа 4 0
Куомо Джузеппе 2 1
Одогву Рафаэль 3 0
Раути Никола 3 0
Каньяно Андреа 3 0
Silvio Merkaj 3 0
Арригони Томмазо 2 0
Гирингелли Лука 2 0
Скалья Филиппо 2 0
Полуцци Джакомо 2 0
Чиско Андреа 2 0
Куртич Ясмин 1 0
Винетот Кевин 1 0
Сьега Николас 1 0
Бро Жереми 1 0
Ровер Маттео 1 0
Лунетта Габриэль 1 0
Эль-Кауакиби Хамза 1 0
Raphael Kofler 1 0

Результаты матчей

Реджана
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Зюйдтироль
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

7
10
Реджана
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Зюйдтироль
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
11

Упущенные победы

8
12
Реджана
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
Зюйдтироль
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
27% (7)
35% (9)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

9
14

Упущенные победы

15
22

Голы по времени матча

Забито

8
18
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 15
1
13%
2
11%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
1
13%
3
17%
31-45
1
13%
5
28%
46-60
1
13%
3
17%
61-75
3
38%
4
22%
76-90

Пропущено

21
19
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
5
24%
3
16%
1-15
1
5%
3
16%
16-30
4
19%
2
11%
31-45
2
10%
3
16%
46-60
4
19%
3
16%
61-75
5
24%
5
26%
76-90

Забито

9
15
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 3
21 Не забивали 18
2
22%
1
7%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
1
11%
1
7%
31-45
3
33%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
22%
7
47%
76-90

Пропущено

23
17
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
5
22%
3
18%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
2
9%
4
24%
31-45
4
17%
3
18%
46-60
2
9%
2
12%
61-75
7
30%
5
29%
29%
76-90

Забито

17
33
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 10
14 Не забивали 7
3
18%
3
9%
1-15
2
12%
2
6%
16-30
2
12%
4
12%
31-45
4
24%
8
24%
46-60
1
6%
5
15%
61-75
5
29%
29%
11
33%
76-90

Пропущено

44
36
20 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 21
10
23%
6
17%
1-15
4
9%
3
8%
16-30
6
14%
6
17%
31-45
6
14%
6
17%
46-60
6
14%
5
14%
61-75
12
27%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

Реджана
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Брешия - Реджана 0:0 Реджана - Тернана 0:2 Кремонезе - Реджана 1:1 Реджана - ФералпиСало 1:1
Бари - Реджана 0:2 Реджана - Комо 2:2 Пиза - Реджана 2:2 Реджана - Катанзаро 1:0 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Реджана - Брешия 1:1 Модена - Реджана 2:1 Реджана - Асколи 1:1 Козенца - Реджана 2:0 Реджана - Лекко 1:1 Дженоа - Реджана 2:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Реджана - Венеция 1:0 Реджана - Бари 1:1 Тернана - Реджана 3:0
Зюйдтироль
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Зюйдтироль - Бари 1:0 Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3 Асколи - Зюйдтироль 1:2
Зюйдтироль - Козенца 0:1 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Бари - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Тироль 0:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1

Результаты матчей

Реджана
Зюйдтироль

Точный счет

1:1
5 раз 38%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
9 раз 69%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%

Точный счет

2:2
2 раза 15%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
7 раз 54%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 23%
2:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
0:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 42%
0
7 раз 27%
2
6 раз 23%
3
2 раза 8%
1
11 раз 42%
0
6 раз 23%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%

Тоталы голов в матче

Реджана
Зюйдтироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
5
2
11
1.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
12
1
6
7
1.5
5
8
2
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
7
0.5
Больше Меньше
20
6
8
18
1.5
9
17
2
24
2.5
4
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 26 16 7 3 49 - 26 55
2.
Венеция
 26 14 6 6 47 - 32 48
3.
Кремонезе
 26 13 8 5 35 - 19 47
4.
Палермо
 26 13 7 6 47 - 31 46
5.
Комо
 26 13 7 6 34 - 29 46
6.
Катанзаро
 26 12 6 8 42 - 37 42
7.
Читтаделла
 26 10 6 10 33 - 35 36
8.
Модена
 26 8 11 7 30 - 33 35
9.
Брешия
 0:0 27 8 11 8 26 - 25 35
10.
Сампдория
 26 9 6 11 34 - 40 33
11.
Бари
 26 7 12 7 27 - 30 33
12.
Козенца
 26 8 8 10 30 - 29 32
13.
Зюйдтироль
 0:0 27 8 8 11 33 - 36 32
14.
Реджана
 0:0 27 6 14 7 29 - 32 32
15.
Пиза
 26 7 9 10 31 - 33 30
16.
Асколи
 0:0 27 6 9 12 26 - 32 27
17.
Тернана
 26 6 8 12 30 - 34 26
18.
Специя
 26 5 11 10 25 - 38 26
19.
ФералпиСало
 26 5 6 15 27 - 42 21
20.
Лекко
 26 5 6 15 27 - 49 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 13 8 5 0 24 - 12 29
2.
Венеция
 13 8 3 2 28 - 19 27
3.
Палермо
 13 8 1 4 26 - 15 25
4.
Комо
 13 7 4 2 20 - 14 25
5.
Катанзаро
 13 7 3 3 27 - 20 24
6.
Читтаделла
 14 7 2 5 22 - 18 23
7.
Кремонезе
 14 6 5 3 18 - 10 23
8.
Бари
 13 5 6 2 15 - 13 21
9.
Модена
 13 5 4 4 14 - 13 19
10.
Брешия
 0:0 13 4 5 4 12 - 12 17
11.
Козенца
 13 4 4 5 21 - 17 16
12.
Зюйдтироль
 0:0 13 4 3 6 15 - 17 15
13.
Сампдория
 13 4 3 6 16 - 19 15
14.
Тернана
 14 3 6 5 13 - 12 15
15.
Реджана
 0:0 14 2 9 3 13 - 16 15
16.
Асколи
 0:0 13 3 5 5 12 - 12 14
17.
Пиза
 13 3 5 5 16 - 17 14
18.
Специя
 12 2 6 4 10 - 11 12
19.
ФералпиСало
 13 3 3 7 17 - 19 12
20.
Лекко
 12 3 1 8 14 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 13 8 2 3 25 - 14 26
2.
Кремонезе
 12 7 3 2 17 - 9 24
3.
Венеция
 13 6 3 4 19 - 13 21
4.
Комо
 13 6 3 4 14 - 15 21
5.
Палермо
 13 5 6 2 21 - 16 21
6.
Катанзаро
 13 5 3 5 15 - 17 18
7.
Сампдория
 13 5 3 5 18 - 21 18
8.
Брешия
 0:0 14 4 6 4 14 - 13 18
9.
Реджана
 0:0 13 4 5 4 16 - 16 17
10.
Зюйдтироль
 0:0 14 4 5 5 18 - 19 17
11.
Пиза
 13 4 4 5 15 - 16 16
12.
Козенца
 13 4 4 5 9 - 12 16
13.
Модена
 13 3 7 3 16 - 20 16
14.
Специя
 14 3 5 6 15 - 27 14
15.
Читтаделла
 12 3 4 5 11 - 17 13
16.
Асколи
 0:0 14 3 4 7 14 - 20 13
17.
Бари
 13 2 6 5 12 - 17 12
18.
Тернана
 12 3 2 7 17 - 22 11
19.
Лекко
 14 2 5 7 13 - 26 11
20.
ФералпиСало
 13 2 3 8 10 - 23 9
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 14 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 13 (6)
Кремонезе Кода Массимо 13 (2)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Парма Ман Деннис 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Читтаделла Бранка Симоне 1 12
Асколи Беллучи Джузеппе 2 10
Бари Ди Чезаре Валерио 1 11
Бьянко Алессандро 12
Пиза Марин Мариус 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 22'
    Портанова Маноло получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Реджана
Ничья
Зюйдтироль
2.60
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3.00
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4.05
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