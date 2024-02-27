Тур: 27. Стадион: Читта-дель-Триколоре. Зрители: 7598
1:1
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаПортанова Маноло
36' Желтая карточкаАрригони Томмазо
1:0
63' ГолПьераньоло Эдоардо
68' Желтая карточкаМалламо Алессандро
1:1
72' ГолОдогву Рафаэль
90' Желтая карточкаПьераньоло Эдоардо
90'+7
Ход матча
22'
36'
63'
72'
1:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 4
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
581 Количество передач 484
-
54 Владение мячом, % 46
80
Natan
Girma
21
Тайт
Фабиан
27
Куртич
Ясмин
24
Simone
Davi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Natan GirmaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Антист ЖанисПолузащитник
-
77 Кабаши ЭлвисПолузащитник
-
11 Гондо СедрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Тайт ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
-
24 Simone DaviПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бро ЖеремиПолузащитник
-
25 Чиско АндреаПолузащитник
-
42 Петерс ДаудаПолузащитник
- Нападающий
-
23 Раути НиколаНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Federico Valente
История личных встреч
Реджана
Зюйдтироль
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
13 матчей
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1.17
1.29
Среднее время на гол
77
70
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.14
0.83
Среднее время на гол
78
108
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.15
1.08
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
78
83
Бомбардиры внутри турнира
Реджана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0.04
|Мелегони Филиппо
|1
|0.04
|Alessandro Marcandalli
|1
|0.04
|Сампиризи Марио
|0
|0
|Чрнигой Домен
|0
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|0
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казираги Даниэль
|13 (9)
|0.48
|Одогву Рафаэль
|5
|0.19
|Emanuele Pecorino
|4
|0.15
|Silvio Merkaj
|3
|0.11
|Тайт Фабиан
|2
|0.07
|Мазиелло Андреа
|2
|0.07
|Киерво Риккардо
|1
|0.04
|Раути Никола
|1
|0.04
|Куртич Ясмин
|1
|0.04
|Винетот Кевин
|1
|0.04
|Simone Davi
|0
|0
|Джорджини Андреа
|0
|0
Карточки
Реджана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чигарини Лука
|5
|1
|Портанова Маноло
|6
|0
|Мелегони Филиппо
|2
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|Нарди Филиппо
|1
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|1
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мазиелло Андреа
|8
|1
|Simone Davi
|6
|0
|Казираги Даниэль
|5
|0
|Тайт Фабиан
|5
|0
|Петерс Дауда
|4
|0
|Emanuele Pecorino
|4
|0
|Джорджини Андреа
|4
|0
|Куомо Джузеппе
|2
|1
|Арригони Томмазо
|3
|0
|Одогву Рафаэль
|3
|0
|Раути Никола
|3
|0
|Каньяно Андреа
|3
|0
|Silvio Merkaj
|3
|0
|Гирингелли Лука
|2
|0
|Скалья Филиппо
|2
|0
|Полуцци Джакомо
|2
|0
|Чиско Андреа
|2
|0
|Куртич Ясмин
|1
|0
|Винетот Кевин
|1
|0
|Сьега Николас
|1
|0
|Бро Жереми
|1
|0
|Ровер Маттео
|1
|0
|Лунетта Габриэль
|1
|0
|Эль-Кауакиби Хамза
|1
|0
|Малламо Алессандро
|1
|0
|Raphael Kofler
|1
|0
Результаты матчей
Реджана
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Зюйдтироль
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
8
11
Реджана
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Зюйдтироль
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
11
Упущенные победы
8
12
Реджана
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
44% (12)
33% (9)
Зюйдтироль
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
9
14
Упущенные победы
16
23
Голы по времени матча
Забито
9
19
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 15
1
11%
2
11%
1-15
1
11%
1
5%
16-30
1
11%
3
16%
31-45
1
11%
5
26%
46-60
2
22%
4
21%
61-75
3
33%
4
21%
76-90
Пропущено
22
20
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
5
23%
3
15%
1-15
1
5%
3
15%
16-30
4
18%
2
10%
31-45
2
9%
3
15%
46-60
5
23%
4
20%
61-75
5
23%
5
25%
76-90
Забито
9
15
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 3
22 Не забивали 19
2
22%
1
7%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
1
11%
1
7%
31-45
3
33%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
22%
7
47%
76-90
Пропущено
23
17
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
5
22%
3
18%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
2
9%
4
24%
31-45
4
17%
3
18%
46-60
2
9%
2
12%
61-75
7
30%
5
29%
29%
76-90
Забито
18
34
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 10
14 Не забивали 7
3
17%
3
9%
1-15
2
11%
2
6%
16-30
2
11%
4
12%
31-45
4
22%
8
24%
46-60
2
11%
6
18%
61-75
5
28%
11
32%
76-90
Пропущено
45
37
20 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 22
10
22%
6
16%
1-15
4
9%
3
8%
16-30
6
13%
6
16%
31-45
6
13%
6
16%
46-60
7
16%
6
16%
61-75
12
27%
10
27%
76-90
Результаты последних матчей
Реджана
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Брешия - Реджана 0:0 Реджана - Тернана 0:2 Кремонезе - Реджана 1:1 Реджана - ФералпиСало 1:1
Бари - Реджана 0:2 Реджана - Комо 2:2 Пиза - Реджана 2:2 Реджана - Катанзаро 1:0 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Реджана - Брешия 1:1 Модена - Реджана 2:1 Реджана - Асколи 1:1 Козенца - Реджана 2:0 Реджана - Лекко 1:1 Дженоа - Реджана 2:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Реджана - Венеция 1:0 Реджана - Бари 1:1 Тернана - Реджана 3:0
Зюйдтироль
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Зюйдтироль - Бари 1:0 Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3 Асколи - Зюйдтироль 1:2
Зюйдтироль - Козенца 0:1 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Бари - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Тироль 0:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1
Результаты матчей
Реджана
Зюйдтироль
Точный счет
1:1
6 раз 43%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
10 раз 71%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
Точный счет
2:2
2 раза 15%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
8 раз 57%
2
4 раза 29%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
7 раз 26%
2:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 44%
0
7 раз 26%
2
6 раз 22%
3
2 раза 7%
1
12 раз 44%
0
6 раз 22%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%
Тоталы голов в матче
Реджана
Зюйдтироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
85
212
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
131
67
59
211
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
207
Больше Меньше
216
819
918
225
423
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|27
|16
|8
|3
|50 - 27
|56
|2.
|2:0
|27
|14
|7
|6
|36 - 29
|49
|3.
|26
|14
|6
|6
|47 - 32
|48
|4.
|1:1
|27
|13
|9
|5
|36 - 20
|48
|5.
|1:1
|27
|13
|8
|6
|48 - 32
|47
|6.
|1:0
|27
|13
|6
|8
|43 - 37
|45
|7.
|26
|10
|6
|10
|33 - 35
|36
|8.
|26
|8
|11
|7
|30 - 33
|35
|9.
|27
|8
|11
|8
|27 - 26
|35
|10.
|1:1
|27
|9
|7
|11
|35 - 41
|34
|11.
|1:1
|27
|8
|9
|10
|31 - 30
|33
|12.
|0:1
|27
|7
|12
|8
|27 - 31
|33
|13.
|27
|8
|8
|11
|34 - 37
|32
|14.
|27
|6
|14
|7
|30 - 33
|32
|15.
|26
|7
|9
|10
|31 - 33
|30
|16.
|1:1
|27
|6
|9
|12
|31 - 35
|27
|17.
|27
|6
|9
|12
|27 - 33
|27
|18.
|26
|5
|11
|10
|25 - 38
|26
|19.
|26
|5
|6
|15
|27 - 42
|21
|20.
|0:2
|27
|5
|6
|16
|27 - 51
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|14
|8
|6
|0
|25 - 13
|30
|2.
|13
|8
|3
|2
|28 - 19
|27
|3.
|1:0
|14
|8
|3
|3
|28 - 20
|27
|4.
|1:1
|14
|8
|2
|4
|27 - 16
|26
|5.
|2:0
|13
|7
|4
|2
|20 - 14
|25
|6.
|14
|7
|2
|5
|22 - 18
|23
|7.
|1:1
|14
|6
|5
|3
|18 - 10
|23
|8.
|0:1
|13
|5
|6
|2
|15 - 13
|21
|9.
|13
|5
|4
|4
|14 - 13
|19
|10.
|13
|4
|5
|4
|12 - 12
|17
|11.
|1:1
|13
|4
|4
|5
|21 - 17
|16
|12.
|1:1
|14
|4
|4
|6
|17 - 20
|16
|13.
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|14.
|1:1
|14
|3
|6
|5
|13 - 12
|15
|15.
|14
|2
|9
|3
|14 - 17
|15
|16.
|13
|3
|5
|5
|13 - 13
|14
|17.
|13
|3
|5
|5
|16 - 17
|14
|18.
|12
|2
|6
|4
|10 - 11
|12
|19.
|13
|3
|3
|7
|17 - 19
|12
|20.
|0:2
|13
|3
|1
|9
|14 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|13
|8
|2
|3
|25 - 14
|26
|2.
|1:1
|13
|7
|4
|2
|18 - 10
|25
|3.
|2:0
|14
|7
|3
|4
|16 - 15
|24
|4.
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|5.
|1:1
|13
|5
|6
|2
|21 - 16
|21
|6.
|1:0
|13
|5
|3
|5
|15 - 17
|18
|7.
|1:1
|13
|5
|3
|5
|18 - 21
|18
|8.
|14
|4
|6
|4
|15 - 14
|18
|9.
|13
|4
|5
|4
|16 - 16
|17
|10.
|14
|4
|5
|5
|19 - 20
|17
|11.
|1:1
|14
|4
|5
|5
|10 - 13
|17
|12.
|13
|4
|4
|5
|15 - 16
|16
|13.
|13
|3
|7
|3
|16 - 20
|16
|14.
|14
|3
|5
|6
|15 - 27
|14
|15.
|12
|3
|4
|5
|11 - 17
|13
|16.
|14
|3
|4
|7
|14 - 20
|13
|17.
|1:1
|13
|3
|3
|7
|18 - 23
|12
|18.
|0:1
|14
|2
|6
|6
|12 - 18
|12
|19.
|0:2
|14
|2
|5
|7
|13 - 26
|11
|20.
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|14 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|13 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|13 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|11 (2)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 12
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 11
|Бьянко Алессандро
|12
|Пиза
|Марин Мариус
|1 10