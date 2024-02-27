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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Лекко
0:2
Второй тайм: 52'
Комо
0'
0:1
3' Гол
Гольданига Эдоардо
7' Желтая карточка
Гульелмотти Давиде
0:2
21' Гол
Беллемо Алессандро
48' Желтая карточка
Alessandro Caporale

Ход матча

3'
0:1
Гольданига Эдоардо
(Стрефецца Габриэль)
7'
Гульелмотти Давиде
 
21'
0:2
Беллемо Алессандро
(Нсаме Жан-Пьер)
46'
Крочата Джованни
Гульелмотти Давиде
 
46'
Дельи Инноченти Дуччо
Листковски Марчин
 
48'
Alessandro Caporale
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Лекко
Ничья
Комо
78.00
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Все Коэффициенты
22
Саракко
Умберто
44
Гульелмотти
Давиде
68
Ерарди
Марио
2
Цельяк
Ведран
17
Alessandro
Caporale
27
Ионице
Артур
96
Джорджио
Галли
29
Листковски
Марчин
32
Лепоре
Франко
90
Новакович
Андрия
99
Бузо
Николо
1
Шемпер
Адриан
6
Иовин
Алессио
26
Одентал
Кас
2
Гольданига
Эдоардо
3
Сала
Марко
28
Абильдгор
Оливер
21
Стрефецца
Габриэль
14
Беллемо
Алессандро
90
Верди
Симоне
33
Да
Кунья
Лукас
77
Нсаме
Жан-Пьер
Лекко
4-3-3
Комо
4-2-3-1

История личных встреч

Лекко
Комо

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Лекко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новакович Андрия 6 0.22
Бузо Николо 6 0.22
Лепоре Франко 3 (2) 0.11
Ионице Артур 3 0.11
Alessandro Caporale 1 0.04
Ди Стефано Лоренцо 1 0.04
Крочата Джованни 1 0.04
Серсанти Алессандро 1 0.04
Эусепи Умберто 1 0.04
Бьянкони Алессандро 1 0.04
Mattia Tordini 1 0.04
Лемменс Матс 1 0.04
Ерарди Марио 0 0
Джудичи Лука 0 0
Дельи Инноченти Дуччо 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 9 0.33
Габриеллони Алессандро 5 0.19
Верди Симоне 5 (3) 0.19
Да Кунья Лукас 3 0.11
Иоанну Николас 3 0.11
Беллемо Алессандро 2 0.07
Стрефецца Габриэль 2 0.07
Барба Федерико 2 0.07
Одентал Кас 2 0.07
Абильдгор Оливер 1 0.04
Гольданига Эдоардо 1 0.04
Черри Альберто 1 0.04
Иовин Алессио 0 0
Курто Марко 0 0
Арригони Томмазо 0 0
Нсаме Жан-Пьер 0 0
Чаджиа Мутир 0 0
Коне Бенджамин 0 0

Карточки

Лекко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крочата Джованни 10 0
Серсанти Алессандро 10 0
Лемменс Матс 6 1
Дельи Инноченти Дуччо 5 0
Марроне Лука 4 0
Лепоре Франко 4 0
Alessandro Caporale 4 0
Гульелмотти Давиде 3 0
Новакович Андрия 3 0
Бьянкони Алессандро 3 0
Mattia Tordini 3 0
Цельяк Ведран 2 0
Ерарди Марио 2 0
Баттистини Маттео 2 0
Джорджио Галли 2 0
Бузо Николо 2 0
Ионице Артур 1 0
Эусепи Умберто 1 0
Капрадосси Элио 1 0
Мельграти Рикардо 1 0
Сальседо Эдди 1 0
Фриджерио Марко 1 0
Ди Стефано Лоренцо 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Бенджамин 6 1
Курто Марко 7 0
Да Кунья Лукас 6 0
Базелли Даниэле 3 1
Беллемо Алессандро 4 0
Габриеллони Алессандро 4 0
Абильдгор Оливер 4 0
Барба Федерико 2 1
Одентал Кас 2 1
Кутроне Патрик 3 0
Кассандро Томмазо 3 0
Верди Симоне 2 0
Гольданига Эдоардо 2 0
Иоанну Николас 2 0
Иовин Алессио 2 0
Чаджиа Мутир 2 0
Мустафа Сулиман 2 0
Арригони Томмазо 1 0
Шемпер Адриан 1 0
Стрефецца Габриэль 1 0
Сала Марко 1 0
Samuel Ballet 1 0
Fabio Rispoli 1 0

Результаты матчей

Лекко
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Комо
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

7
5
Лекко
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Комо
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

21
4

Упущенные победы

7
19
Лекко
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (8)
31% (8)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
Комо
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
46% (12)
35% (9)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

24
5

Упущенные победы

14
24

Голы по времени матча

Забито

13
14
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
19 Не забивали 16
0
0%
3
21%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
2
15%
5
36%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
3
23%
2
14%
61-75
4
31%
1
7%
76-90

Пропущено

24
15
7 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
3
13%
2
13%
1-15
1
4%
2
13%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
8
33%
3
20%
46-60
5
21%
5
33%
61-75
4
17%
1
7%
76-90

Забито

13
21
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 14
1
8%
4
19%
1-15
5
38%
2
10%
16-30
1
8%
2
10%
31-45
1
8%
6
29%
46-60
2
15%
1
5%
61-75
3
23%
6
29%
76-90

Пропущено

26
13
8 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
2
8%
1
8%
1-15
5
19%
2
15%
16-30
1
4%
1
8%
31-45
6
23%
3
23%
46-60
6
23%
3
23%
61-75
6
23%
3
23%
76-90

Забито

26
35
11 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 13
11 Не забивали 4
1
4%
7
20%
1-15
7
27%
3
9%
16-30
3
12%
7
20%
31-45
3
12%
8
23%
46-60
5
19%
3
9%
61-75
7
27%
7
20%
76-90

Пропущено

50
28
15 В 1-м тайме 10
35 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 16
5
10%
3
11%
1-15
6
12%
4
14%
16-30
4
8%
3
11%
31-45
14
28%
6
21%
46-60
11
22%
8
29%
61-75
10
20%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Лекко
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Тернана - Лекко 0:0 Лекко - Козенца 1:3 Бари - Лекко 3:1 Лекко - Кремонезе 0:1
ФералпиСало - Лекко 5:1 Лекко - Пиза 1:3 Катанзаро - Лекко 5:3 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Лекко 2:2 Лекко - Тернана 2:3 Сампдория - Лекко 2:0 Лекко - Бари 1:0 Комо - Лекко 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Лекко - Парма 3:2 Лекко - Специя 0:0 Реджана - Лекко 1:1 Палермо - Лекко 1:2 Пиза - Лекко 1:2 Лекко - Асколи 0:2
Комо
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Комо - Парма 1:1 Палермо - Комо 3:0 Комо - Брешия 1:0 Тернана - Комо 0:1
Комо - Асколи 0:2 Реджана - Комо 2:2 Комо - Специя 4:0 АДО Ден Хааг - Комо 0:2 Козенца - Комо 1:2 Комо - Палермо 3:3 Брешия - Комо 2:0 Комо - Модена 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Комо - Лекко 0:0 Комо - ФералпиСало 2:1 Асколи - Комо 0:1 Пиза - Комо 1:1 Комо - Катанзаро 1:0 Парма - Комо 2:1 Комо - Кремонезе 1:3

Результаты матчей

Лекко
Комо

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
0:1
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
0:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 38%
1
8 раз 31%
2
5 раз 19%
3
3 раза 12%
1
12 раз 46%
2
6 раз 23%
0
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Лекко
Комо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
11
2
4
8
1.5
6
7
2
10
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
10
3
4
10
1.5
3
10
1
13
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
10
0.5
Больше Меньше
21
5
8
18
1.5
9
17
3
23
2.5
3
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 1:1 27 16 8 3 50 - 27 56
2.
Комо
 2:0 27 14 7 6 36 - 29 49
3.
Венеция
 26 14 6 6 47 - 32 48
4.
Кремонезе
 1:1 27 13 9 5 36 - 20 48
5.
Палермо
 1:1 27 13 8 6 48 - 32 47
6.
Катанзаро
 1:0 27 13 6 8 43 - 37 45
7.
Читтаделла
 26 10 6 10 33 - 35 36
8.
Модена
 26 8 11 7 30 - 33 35
9.
Брешия
 27 8 11 8 27 - 26 35
10.
Сампдория
 1:1 27 9 7 11 35 - 41 34
11.
Козенца
 1:1 27 8 9 10 31 - 30 33
12.
Бари
 0:1 27 7 12 8 27 - 31 33
13.
Зюйдтироль
 27 8 8 11 34 - 37 32
14.
Реджана
 27 6 14 7 30 - 33 32
15.
Пиза
 26 7 9 10 31 - 33 30
16.
Тернана
 1:1 27 6 9 12 31 - 35 27
17.
Асколи
 27 6 9 12 27 - 33 27
18.
Специя
 26 5 11 10 25 - 38 26
19.
ФералпиСало
 26 5 6 15 27 - 42 21
20.
Лекко
 0:2 27 5 6 16 27 - 51 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 1:1 14 8 6 0 25 - 13 30
2.
Венеция
 13 8 3 2 28 - 19 27
3.
Катанзаро
 1:0 14 8 3 3 28 - 20 27
4.
Палермо
 1:1 14 8 2 4 27 - 16 26
5.
Комо
 2:0 13 7 4 2 20 - 14 25
6.
Читтаделла
 14 7 2 5 22 - 18 23
7.
Кремонезе
 1:1 14 6 5 3 18 - 10 23
8.
Бари
 0:1 13 5 6 2 15 - 13 21
9.
Модена
 13 5 4 4 14 - 13 19
10.
Брешия
 13 4 5 4 12 - 12 17
11.
Козенца
 1:1 13 4 4 5 21 - 17 16
12.
Сампдория
 1:1 14 4 4 6 17 - 20 16
13.
Зюйдтироль
 13 4 3 6 15 - 17 15
14.
Тернана
 1:1 14 3 6 5 13 - 12 15
15.
Реджана
 14 2 9 3 14 - 17 15
16.
Асколи
 13 3 5 5 13 - 13 14
17.
Пиза
 13 3 5 5 16 - 17 14
18.
Специя
 12 2 6 4 10 - 11 12
19.
ФералпиСало
 13 3 3 7 17 - 19 12
20.
Лекко
 0:2 13 3 1 9 14 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 1:1 13 8 2 3 25 - 14 26
2.
Кремонезе
 1:1 13 7 4 2 18 - 10 25
3.
Комо
 2:0 14 7 3 4 16 - 15 24
4.
Венеция
 13 6 3 4 19 - 13 21
5.
Палермо
 1:1 13 5 6 2 21 - 16 21
6.
Катанзаро
 1:0 13 5 3 5 15 - 17 18
7.
Сампдория
 1:1 13 5 3 5 18 - 21 18
8.
Брешия
 14 4 6 4 15 - 14 18
9.
Реджана
 13 4 5 4 16 - 16 17
10.
Зюйдтироль
 14 4 5 5 19 - 20 17
11.
Козенца
 1:1 14 4 5 5 10 - 13 17
12.
Пиза
 13 4 4 5 15 - 16 16
13.
Модена
 13 3 7 3 16 - 20 16
14.
Специя
 14 3 5 6 15 - 27 14
15.
Читтаделла
 12 3 4 5 11 - 17 13
16.
Асколи
 14 3 4 7 14 - 20 13
17.
Тернана
 1:1 13 3 3 7 18 - 23 12
18.
Бари
 0:1 14 2 6 6 12 - 18 12
19.
Лекко
 0:2 14 2 5 7 13 - 26 11
20.
ФералпиСало
 13 2 3 8 10 - 23 9
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 14 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 13 (6)
Кремонезе Кода Массимо 13 (2)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Асколи Мендеш Педру 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 2 11
Читтаделла Бранка Симоне 1 12
Бари Ди Чезаре Валерио 1 11
Бьянко Алессандро 12
Пиза Марин Мариус 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 21'
    Нсаме Жан-Пьер сделал результативную передачу.
Лучшие коэффициенты
Лекко
Ничья
Комо
78.00
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