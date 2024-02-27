Тур: 27. Стадион: Stadio Rigamonti Ceppi.
0'
0:1
3' ГолГольданига Эдоардо
7' Желтая карточкаГульелмотти Давиде
0:2
21' ГолБеллемо Алессандро
48' Желтая карточкаAlessandro Caporale
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 5
-
2 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
68
Ерарди
Марио
27
Ионице
Артур
99
Бузо
Николо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
68 Ерарди МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Бузо НиколоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
83 Лемменс МатсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Верди СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Osian Roberts
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лекко
Комо
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Лекко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новакович Андрия
|6
|0.22
|Бузо Николо
|6
|0.22
|Лепоре Франко
|3 (2)
|0.11
|Ионице Артур
|3
|0.11
|Alessandro Caporale
|1
|0.04
|Ди Стефано Лоренцо
|1
|0.04
|Крочата Джованни
|1
|0.04
|Серсанти Алессандро
|1
|0.04
|Эусепи Умберто
|1
|0.04
|Бьянкони Алессандро
|1
|0.04
|Mattia Tordini
|1
|0.04
|Лемменс Матс
|1
|0.04
|Ерарди Марио
|0
|0
|Джудичи Лука
|0
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|0
|0
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутроне Патрик
|9
|0.33
|Габриеллони Алессандро
|5
|0.19
|Верди Симоне
|5 (3)
|0.19
|Да Кунья Лукас
|3
|0.11
|Иоанну Николас
|3
|0.11
|Беллемо Алессандро
|2
|0.07
|Стрефецца Габриэль
|2
|0.07
|Барба Федерико
|2
|0.07
|Одентал Кас
|2
|0.07
|Абильдгор Оливер
|1
|0.04
|Гольданига Эдоардо
|1
|0.04
|Черри Альберто
|1
|0.04
|Иовин Алессио
|0
|0
|Курто Марко
|0
|0
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Нсаме Жан-Пьер
|0
|0
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Коне Бенджамин
|0
|0
Карточки
Лекко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крочата Джованни
|10
|0
|Серсанти Алессандро
|10
|0
|Лемменс Матс
|6
|1
|Дельи Инноченти Дуччо
|5
|0
|Марроне Лука
|4
|0
|Лепоре Франко
|4
|0
|Alessandro Caporale
|4
|0
|Гульелмотти Давиде
|3
|0
|Новакович Андрия
|3
|0
|Бьянкони Алессандро
|3
|0
|Mattia Tordini
|3
|0
|Цельяк Ведран
|2
|0
|Ерарди Марио
|2
|0
|Баттистини Маттео
|2
|0
|Джорджио Галли
|2
|0
|Бузо Николо
|2
|0
|Ионице Артур
|1
|0
|Эусепи Умберто
|1
|0
|Капрадосси Элио
|1
|0
|Мельграти Рикардо
|1
|0
|Сальседо Эдди
|1
|0
|Фриджерио Марко
|1
|0
|Ди Стефано Лоренцо
|1
|0
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Бенджамин
|6
|1
|Курто Марко
|7
|0
|Да Кунья Лукас
|6
|0
|Базелли Даниэле
|3
|1
|Беллемо Алессандро
|4
|0
|Габриеллони Алессандро
|4
|0
|Абильдгор Оливер
|4
|0
|Барба Федерико
|2
|1
|Одентал Кас
|2
|1
|Кутроне Патрик
|3
|0
|Кассандро Томмазо
|3
|0
|Верди Симоне
|2
|0
|Гольданига Эдоардо
|2
|0
|Иоанну Николас
|2
|0
|Иовин Алессио
|2
|0
|Чаджиа Мутир
|2
|0
|Мустафа Сулиман
|2
|0
|Арригони Томмазо
|1
|0
|Шемпер Адриан
|1
|0
|Стрефецца Габриэль
|1
|0
|Сала Марко
|1
|0
|Samuel Ballet
|1
|0
|Fabio Rispoli
|1
|0
Результаты матчей
Лекко
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Комо
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
7
5
Лекко
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Комо
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
21
4
Упущенные победы
7
19
Лекко
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (8)
31% (8)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
Комо
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
46% (12)
35% (9)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
24
5
Упущенные победы
14
24
Голы по времени матча
Забито
13
14
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
19 Не забивали 16
0
0%
3
21%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
2
15%
5
36%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
3
23%
2
14%
61-75
4
31%
1
7%
76-90
Пропущено
24
15
7 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
3
13%
2
13%
1-15
1
4%
2
13%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
8
33%
3
20%
46-60
5
21%
5
33%
61-75
4
17%
1
7%
76-90
Забито
13
21
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 14
1
8%
4
19%
1-15
5
38%
2
10%
16-30
1
8%
2
10%
31-45
1
8%
6
29%
46-60
2
15%
1
5%
61-75
3
23%
6
29%
76-90
Пропущено
26
13
8 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
2
8%
1
8%
1-15
5
19%
2
15%
16-30
1
4%
1
8%
31-45
6
23%
3
23%
46-60
6
23%
3
23%
61-75
6
23%
3
23%
76-90
Забито
26
35
11 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 13
11 Не забивали 4
1
4%
7
20%
1-15
7
27%
3
9%
16-30
3
12%
7
20%
31-45
3
12%
8
23%
46-60
5
19%
3
9%
61-75
7
27%
7
20%
76-90
Пропущено
50
28
15 В 1-м тайме 10
35 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 16
5
10%
3
11%
1-15
6
12%
4
14%
16-30
4
8%
3
11%
31-45
14
28%
6
21%
46-60
11
22%
8
29%
61-75
10
20%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Лекко
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Тернана - Лекко 0:0 Лекко - Козенца 1:3 Бари - Лекко 3:1 Лекко - Кремонезе 0:1
ФералпиСало - Лекко 5:1 Лекко - Пиза 1:3 Катанзаро - Лекко 5:3 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Лекко 2:2 Лекко - Тернана 2:3 Сампдория - Лекко 2:0 Лекко - Бари 1:0 Комо - Лекко 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Лекко - Парма 3:2 Лекко - Специя 0:0 Реджана - Лекко 1:1 Палермо - Лекко 1:2 Пиза - Лекко 1:2 Лекко - Асколи 0:2
Комо
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Комо - Парма 1:1 Палермо - Комо 3:0 Комо - Брешия 1:0 Тернана - Комо 0:1
Комо - Асколи 0:2 Реджана - Комо 2:2 Комо - Специя 4:0 АДО Ден Хааг - Комо 0:2 Козенца - Комо 1:2 Комо - Палермо 3:3 Брешия - Комо 2:0 Комо - Модена 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Комо - Лекко 0:0 Комо - ФералпиСало 2:1 Асколи - Комо 0:1 Пиза - Комо 1:1 Комо - Катанзаро 1:0 Парма - Комо 2:1 Комо - Кремонезе 1:3
Результаты матчей
Лекко
Комо
Точный счет
0:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
0:1
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
0:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 38%
1
8 раз 31%
2
5 раз 19%
3
3 раза 12%
1
12 раз 46%
2
6 раз 23%
0
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Лекко
Комо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
112
48
67
210
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
103
410
310
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1610
Больше Меньше
215
818
917
323
323
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|27
|16
|8
|3
|50 - 27
|56
|2.
|2:0
|27
|14
|7
|6
|36 - 29
|49
|3.
|26
|14
|6
|6
|47 - 32
|48
|4.
|1:1
|27
|13
|9
|5
|36 - 20
|48
|5.
|1:1
|27
|13
|8
|6
|48 - 32
|47
|6.
|1:0
|27
|13
|6
|8
|43 - 37
|45
|7.
|26
|10
|6
|10
|33 - 35
|36
|8.
|26
|8
|11
|7
|30 - 33
|35
|9.
|27
|8
|11
|8
|27 - 26
|35
|10.
|1:1
|27
|9
|7
|11
|35 - 41
|34
|11.
|1:1
|27
|8
|9
|10
|31 - 30
|33
|12.
|0:1
|27
|7
|12
|8
|27 - 31
|33
|13.
|27
|8
|8
|11
|34 - 37
|32
|14.
|27
|6
|14
|7
|30 - 33
|32
|15.
|26
|7
|9
|10
|31 - 33
|30
|16.
|1:1
|27
|6
|9
|12
|31 - 35
|27
|17.
|27
|6
|9
|12
|27 - 33
|27
|18.
|26
|5
|11
|10
|25 - 38
|26
|19.
|26
|5
|6
|15
|27 - 42
|21
|20.
|0:2
|27
|5
|6
|16
|27 - 51
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|14
|8
|6
|0
|25 - 13
|30
|2.
|13
|8
|3
|2
|28 - 19
|27
|3.
|1:0
|14
|8
|3
|3
|28 - 20
|27
|4.
|1:1
|14
|8
|2
|4
|27 - 16
|26
|5.
|2:0
|13
|7
|4
|2
|20 - 14
|25
|6.
|14
|7
|2
|5
|22 - 18
|23
|7.
|1:1
|14
|6
|5
|3
|18 - 10
|23
|8.
|0:1
|13
|5
|6
|2
|15 - 13
|21
|9.
|13
|5
|4
|4
|14 - 13
|19
|10.
|13
|4
|5
|4
|12 - 12
|17
|11.
|1:1
|13
|4
|4
|5
|21 - 17
|16
|12.
|1:1
|14
|4
|4
|6
|17 - 20
|16
|13.
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|14.
|1:1
|14
|3
|6
|5
|13 - 12
|15
|15.
|14
|2
|9
|3
|14 - 17
|15
|16.
|13
|3
|5
|5
|13 - 13
|14
|17.
|13
|3
|5
|5
|16 - 17
|14
|18.
|12
|2
|6
|4
|10 - 11
|12
|19.
|13
|3
|3
|7
|17 - 19
|12
|20.
|0:2
|13
|3
|1
|9
|14 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|13
|8
|2
|3
|25 - 14
|26
|2.
|1:1
|13
|7
|4
|2
|18 - 10
|25
|3.
|2:0
|14
|7
|3
|4
|16 - 15
|24
|4.
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|5.
|1:1
|13
|5
|6
|2
|21 - 16
|21
|6.
|1:0
|13
|5
|3
|5
|15 - 17
|18
|7.
|1:1
|13
|5
|3
|5
|18 - 21
|18
|8.
|14
|4
|6
|4
|15 - 14
|18
|9.
|13
|4
|5
|4
|16 - 16
|17
|10.
|14
|4
|5
|5
|19 - 20
|17
|11.
|1:1
|14
|4
|5
|5
|10 - 13
|17
|12.
|13
|4
|4
|5
|15 - 16
|16
|13.
|13
|3
|7
|3
|16 - 20
|16
|14.
|14
|3
|5
|6
|15 - 27
|14
|15.
|12
|3
|4
|5
|11 - 17
|13
|16.
|14
|3
|4
|7
|14 - 20
|13
|17.
|1:1
|13
|3
|3
|7
|18 - 23
|12
|18.
|0:1
|14
|2
|6
|6
|12 - 18
|12
|19.
|0:2
|14
|2
|5
|7
|13 - 26
|11
|20.
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|14 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|13 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|13 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|11 (2)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 12
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 11
|Бьянко Алессандро
|12
|Пиза
|Марин Мариус
|1 10