Тур: 27. Стадион: Stadio Rigamonti Ceppi.
0'
0:1
3' ГолГольданига Эдоардо
7' Желтая карточкаГульелмотти Давиде
0:2
21' ГолБеллемо Алессандро
48' Желтая карточкаAlessandro Caporale
0:3
90' ГолАбильдгор Оливер
90'+9
Ход матча
3'
21'
90'
0:3
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 6
-
4 Угловые 6
-
3 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
427 Количество передач 454
-
49 Владение мячом, % 51
68
Ерарди
Марио
27
Ионице
Артур
99
Бузо
Николо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
68 Ерарди МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Бузо НиколоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
83 Лемменс МатсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Верди СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Osian Roberts
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лекко
Комо
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Лекко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новакович Андрия
|6
|0.22
|Бузо Николо
|6
|0.22
|Лепоре Франко
|3 (2)
|0.11
|Ионице Артур
|3
|0.11
|Alessandro Caporale
|1
|0.04
|Ди Стефано Лоренцо
|1
|0.04
|Крочата Джованни
|1
|0.04
|Серсанти Алессандро
|1
|0.04
|Эусепи Умберто
|1
|0.04
|Бьянкони Алессандро
|1
|0.04
|Mattia Tordini
|1
|0.04
|Лемменс Матс
|1
|0.04
|Ерарди Марио
|0
|0
|Джудичи Лука
|0
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|0
|0
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутроне Патрик
|9
|0.33
|Габриеллони Алессандро
|5
|0.19
|Верди Симоне
|5 (3)
|0.19
|Да Кунья Лукас
|3
|0.11
|Иоанну Николас
|3
|0.11
|Абильдгор Оливер
|2
|0.07
|Беллемо Алессандро
|2
|0.07
|Стрефецца Габриэль
|2
|0.07
|Барба Федерико
|2
|0.07
|Одентал Кас
|2
|0.07
|Гольданига Эдоардо
|1
|0.04
|Черри Альберто
|1
|0.04
|Иовин Алессио
|0
|0
|Курто Марко
|0
|0
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Нсаме Жан-Пьер
|0
|0
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Коне Бенджамин
|0
|0
Карточки
Лекко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крочата Джованни
|10
|0
|Серсанти Алессандро
|10
|0
|Лемменс Матс
|6
|1
|Alessandro Caporale
|5
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|5
|0
|Марроне Лука
|4
|0
|Лепоре Франко
|4
|0
|Гульелмотти Давиде
|3
|0
|Новакович Андрия
|3
|0
|Бьянкони Алессандро
|3
|0
|Mattia Tordini
|3
|0
|Цельяк Ведран
|2
|0
|Ерарди Марио
|2
|0
|Баттистини Маттео
|2
|0
|Джорджио Галли
|2
|0
|Бузо Николо
|2
|0
|Ионице Артур
|1
|0
|Эусепи Умберто
|1
|0
|Капрадосси Элио
|1
|0
|Мельграти Рикардо
|1
|0
|Сальседо Эдди
|1
|0
|Фриджерио Марко
|1
|0
|Ди Стефано Лоренцо
|1
|0
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Бенджамин
|6
|1
|Курто Марко
|7
|0
|Да Кунья Лукас
|6
|0
|Базелли Даниэле
|3
|1
|Беллемо Алессандро
|4
|0
|Габриеллони Алессандро
|4
|0
|Абильдгор Оливер
|4
|0
|Барба Федерико
|2
|1
|Одентал Кас
|2
|1
|Кутроне Патрик
|3
|0
|Кассандро Томмазо
|3
|0
|Верди Симоне
|2
|0
|Гольданига Эдоардо
|2
|0
|Иоанну Николас
|2
|0
|Иовин Алессио
|2
|0
|Чаджиа Мутир
|2
|0
|Мустафа Сулиман
|2
|0
|Арригони Томмазо
|1
|0
|Шемпер Адриан
|1
|0
|Стрефецца Габриэль
|1
|0
|Сала Марко
|1
|0
|Samuel Ballet
|1
|0
|Fabio Rispoli
|1
|0
Результаты матчей
Лекко
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Комо
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
7
5
Лекко
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Комо
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
21
4
Упущенные победы
7
19
Лекко
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (8)
30% (8)
41% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
33% (9)
30% (8)
Комо
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
44% (12)
33% (9)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
24
5
Упущенные победы
14
24
Голы по времени матча
Забито
13
17
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 7
20 Не забивали 16
0
0%
4
24%
1-15
2
15%
2
12%
16-30
2
15%
5
29%
29%
31-45
2
15%
2
12%
46-60
3
23%
2
12%
61-75
4
31%
2
12%
76-90
Пропущено
27
15
9 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
4
15%
2
13%
1-15
2
7%
2
13%
16-30
3
11%
2
13%
31-45
8
30%
30%
3
20%
46-60
5
19%
5
33%
61-75
5
19%
1
7%
76-90
Забито
13
21
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 15
1
8%
4
19%
1-15
5
38%
2
10%
16-30
1
8%
2
10%
31-45
1
8%
6
29%
46-60
2
15%
1
5%
61-75
3
23%
6
29%
76-90
Пропущено
26
13
8 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
2
8%
1
8%
1-15
5
19%
2
15%
16-30
1
4%
1
8%
31-45
6
23%
3
23%
46-60
6
23%
3
23%
61-75
6
23%
3
23%
76-90
Забито
26
38
11 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 14
12 Не забивали 4
1
4%
8
21%
1-15
7
27%
4
11%
16-30
3
12%
7
18%
31-45
3
12%
8
21%
46-60
5
19%
3
8%
61-75
7
27%
8
21%
76-90
Пропущено
53
28
17 В 1-м тайме 10
36 Во 2-м тайме 18
17 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 16
6
11%
3
11%
1-15
7
13%
4
14%
16-30
4
8%
3
11%
31-45
14
26%
6
21%
46-60
11
21%
8
29%
61-75
11
21%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Лекко
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Тернана - Лекко 0:0 Лекко - Козенца 1:3 Бари - Лекко 3:1 Лекко - Кремонезе 0:1
ФералпиСало - Лекко 5:1 Лекко - Пиза 1:3 Катанзаро - Лекко 5:3 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Лекко 2:2 Лекко - Тернана 2:3 Сампдория - Лекко 2:0 Лекко - Бари 1:0 Комо - Лекко 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Лекко - Парма 3:2 Лекко - Специя 0:0 Реджана - Лекко 1:1 Палермо - Лекко 1:2 Пиза - Лекко 1:2 Лекко - Асколи 0:2
Комо
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Комо - Парма 1:1 Палермо - Комо 3:0 Комо - Брешия 1:0 Тернана - Комо 0:1
Комо - Асколи 0:2 Реджана - Комо 2:2 Комо - Специя 4:0 АДО Ден Хааг - Комо 0:2 Козенца - Комо 1:2 Комо - Палермо 3:3 Брешия - Комо 2:0 Комо - Модена 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Комо - Лекко 0:0 Комо - ФералпиСало 2:1 Асколи - Комо 0:1 Пиза - Комо 1:1 Комо - Катанзаро 1:0 Парма - Комо 2:1 Комо - Кремонезе 1:3
Результаты матчей
Лекко
Комо
Точный счет
1:3
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
0:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
0:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
0:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 41%
1
8 раз 30%
2
5 раз 19%
3
3 раза 11%
1
12 раз 44%
2
6 раз 22%
0
5 раз 19%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Лекко
Комо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
112
49
67
211
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
113
410
410
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1611
Больше Меньше
225
819
1017
324
423
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|14 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|13 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|13 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|11 (4)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 12
|Бьянко Алессандро
|12
|Пиза
|Марин Мариус
|1 10