Тур: 27. Стадион: Ренцо Барбера.
Ход матча
10'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
70
Траоре
Шака
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
70 Траоре ШакаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Aljosa Vasic
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Франчи ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бреда Роберто
История личных встреч
Палермо
Тернана
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
0.75
1.2
Среднее время на гол
120
75
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.4
0.25
Среднее время на гол
64
360
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.11
0.78
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
81
115
Бомбардиры внутри турнира
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|10 (3)
|0.37
|Сегре Джакопо
|7
|0.26
|Ди Франческо Федерико
|4
|0.15
|Штулац Лео
|4
|0.15
|Солери Эдоардо
|4
|0.15
|Раноккья Филиппо
|4
|0.15
|Манкузо Леонардо
|3
|0.11
|Инсинье Роберто
|2
|0.07
|Чеккарони Пьетро
|2
|0.07
|Лучиони Фабио
|2
|0.07
|Хендерсон Лиам
|1
|0.04
|Кулибали Мамаду
|1
|0.04
|Неделчару Ионуц
|1
|0.04
|Гравес Симон
|1
|0.04
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.04
|Ди Мариано Франческо
|0
|0
|Валенте Никола
|0
|0
|Гомес Клаудио
|0
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|0
|0
|Alessio Buttaro
|0
|0
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раймондо Антонио
|8
|0.3
|Ди Стефано Филиппо
|4
|0.15
|Касасола Тиаго
|4
|0.15
|Диаките Салим
|3
|0.11
|Перейро Гастон
|2
|0.07
|Lorenzo Lucchesi
|2
|0.07
|Соренсен Фредерик
|2
|0.07
|Фалетти Сесар
|1 (1)
|0.04
|Луперини Грегорио
|1
|0.04
|Дионизи Федерико
|1
|0.04
|Челли Алессандро III
|1
|0.04
|Сгарби Филиппо
|1
|0.04
|Карбони Франко
|1
|0.04
|Пююхтя Никлас
|0
|0
|Де Бур Кес
|0
|0
|Мантовани Валерио
|0
|0
|Лабойко Якуб
|0
|0
|Коррадо Никколо
|0
|0
|Фатиканти Джакомо
|0
|0
|Фавазули Костантино
|0
|0
Карточки
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матею Алеш
|6
|0
|Штулац Лео
|4
|1
|Брунори Маттео
|5
|0
|Лучиони Фабио
|4
|0
|Ди Мариано Франческо
|4
|0
|Кулибали Мамаду
|4
|0
|Ivan Marconi
|2
|1
|Ди Франческо Федерико
|3
|0
|Сегре Джакопо
|3
|0
|Раноккья Филиппо
|3
|0
|Аурелио Джузеппе
|3
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|3
|0
|Корини Эудженио
|1
|1
|Чеккарони Пьетро
|2
|0
|Неделчару Ионуц
|2
|0
|Солери Эдоардо
|2
|0
|Валенте Никола
|2
|0
|Гомес Клаудио
|2
|0
|Гравес Симон
|2
|0
|Aljosa Vasic
|2
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Alessio Buttaro
|1
|0
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лабойко Якуб
|8
|0
|Фалетти Сесар
|6
|0
|Луперини Грегорио
|6
|0
|Диаките Салим
|6
|0
|Де Бур Кес
|3
|1
|Раймондо Антонио
|4
|0
|Lorenzo Lucchesi
|4
|0
|Капуано Марко
|2
|1
|Фавилли Андреа
|2
|1
|Яннарилли Энтони
|3
|0
|Челли Алессандро III
|3
|0
|Ди Стефано Филиппо
|3
|0
|Коррадо Никколо
|1
|1
|Дионизи Федерико
|2
|0
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|Касасола Тиаго
|2
|0
|Пююхтя Никлас
|2
|0
|Маргинеан Юлиус
|2
|0
|Фавазули Костантино
|2
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Перейро Гастон
|1
|0
|Пройетти Маттиа
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Сгарби Филиппо
|1
|0
|Карбони Франко
|1
|0
|Аматуччи Лоренцо
|1
|0
Результаты матчей
Палермо
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Тернана
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
4
10
Палермо
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Тернана
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
21
12
Палермо
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (9)
27% (7)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
15% (4)
35% (9)
Тернана
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (5)
50% (13)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
10
9
Упущенные победы
25
22
Голы по времени матча
Забито
26
18
9 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
2
8%
3
17%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
4
15%
2
11%
31-45
2
8%
3
17%
46-60
4
15%
4
22%
61-75
11
42%
6
33%
76-90
Пропущено
15
21
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
2
13%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
6
40%
5
24%
31-45
4
27%
4
19%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
13%
6
29%
76-90
Забито
21
13
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
3
14%
2
15%
1-15
3
14%
2
15%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
2
10%
2
15%
46-60
4
19%
3
23%
61-75
7
33%
3
23%
76-90
Пропущено
16
12
4 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
0
0%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
2
13%
3
25%
31-45
5
31%
1
8%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
5
31%
3
25%
76-90
Забито
47
31
17 В 1-м тайме 10
30 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 11
5 Не забивали 8
5
11%
5
16%
1-15
6
13%
2
6%
16-30
6
13%
3
10%
31-45
4
9%
5
16%
46-60
8
17%
7
23%
61-75
18
38%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
31
33
12 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 22
2
6%
4
12%
1-15
2
6%
4
12%
16-30
8
26%
8
24%
31-45
9
29%
29%
5
15%
46-60
3
10%
3
9%
61-75
7
23%
9
27%
76-90
Результаты последних матчей
Палермо
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Кремонезе - Палермо 2:2 Палермо - Комо 3:0 ФералпиСало - Палермо 1:2 Палермо - Бари 3:0
Катанзаро - Палермо 1:1 Палермо - Модена 4:2 Читтаделла - Палермо 2:0 Палермо - Кремонезе 3:2 Комо - Палермо 3:3 Палермо - Пиза 3:2 Парма - Палермо 3:3 Палермо - Катанзаро 1:2 Тернана - Палермо 1:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Палермо - Брешия 1:0 Сампдория - Палермо 1:0 Палермо - Лекко 1:2 Палермо - Специя 2:2 Модена - Палермо 0:2 Палермо - Зюйдтироль 2:1
Тернана
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Тернана - Лекко 0:0 Реджана - Тернана 0:2 Тернана - Специя 1:1 Тернана - Комо 0:1
Венеция - Тернана 1:0 Тернана - Читтаделла 3:1 Бари - Тернана 3:1 Тернана - Пиза 1:1 Парма - Тернана 3:1 Лекко - Тернана 2:3 Тернана - ФералпиСало 2:1 Козенца - Тернана 1:3 Тернана - Палермо 1:1 Специя - Тернана 2:2 Тернана - Венеция 0:1 Модена - Тернана 2:1 Тернана - Брешия 0:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Тернана - Реджана 3:0 Асколи - Тернана 2:0
Результаты матчей
Палермо
Тернана
Точный счет
3:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:1
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 38%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
3
9 раз 35%
1
6 раз 23%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
4
1 раз 4%
1
10 раз 38%
0
8 раз 31%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
Тоталы голов в матче
Палермо
Тернана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
86
85
311
67
212
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
102
76
57
49
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
215
Больше Меньше
188
1511
818
1016
422
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|27
|17
|7
|3
|50 - 26
|58
|2.
|1:0
|27
|14
|8
|5
|36 - 19
|50
|3.
|1:0
|27
|14
|7
|6
|35 - 29
|49
|4.
|26
|14
|6
|6
|47 - 32
|48
|5.
|0:1
|27
|13
|7
|7
|47 - 32
|46
|6.
|0:0
|27
|12
|7
|8
|42 - 37
|43
|7.
|26
|10
|6
|10
|33 - 35
|36
|8.
|26
|8
|11
|7
|30 - 33
|35
|9.
|27
|8
|11
|8
|27 - 26
|35
|10.
|0:0
|27
|7
|13
|7
|27 - 30
|34
|11.
|0:1
|27
|9
|6
|12
|34 - 41
|33
|12.
|0:1
|27
|8
|8
|11
|30 - 30
|32
|13.
|27
|8
|8
|11
|34 - 37
|32
|14.
|27
|6
|14
|7
|30 - 33
|32
|15.
|26
|7
|9
|10
|31 - 33
|30
|16.
|1:0
|27
|7
|8
|12
|31 - 34
|29
|17.
|27
|6
|9
|12
|27 - 33
|27
|18.
|26
|5
|11
|10
|25 - 38
|26
|19.
|26
|5
|6
|15
|27 - 42
|21
|20.
|0:1
|27
|5
|6
|16
|27 - 50
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|14
|9
|5
|0
|25 - 12
|32
|2.
|13
|8
|3
|2
|28 - 19
|27
|3.
|1:0
|13
|7
|4
|2
|20 - 14
|25
|4.
|0:1
|14
|8
|1
|5
|26 - 16
|25
|5.
|0:0
|14
|7
|4
|3
|27 - 20
|25
|6.
|14
|7
|2
|5
|22 - 18
|23
|7.
|1:0
|14
|6
|5
|3
|18 - 10
|23
|8.
|0:0
|13
|5
|6
|2
|15 - 13
|21
|9.
|13
|5
|4
|4
|14 - 13
|19
|10.
|13
|4
|5
|4
|12 - 12
|17
|11.
|0:1
|13
|4
|4
|5
|21 - 17
|16
|12.
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|13.
|0:1
|14
|4
|3
|7
|16 - 20
|15
|14.
|1:0
|14
|3
|6
|5
|13 - 12
|15
|15.
|14
|2
|9
|3
|14 - 17
|15
|16.
|13
|3
|5
|5
|13 - 13
|14
|17.
|13
|3
|5
|5
|16 - 17
|14
|18.
|12
|2
|6
|4
|10 - 11
|12
|19.
|13
|3
|3
|7
|17 - 19
|12
|20.
|0:1
|13
|3
|1
|9
|14 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|13
|8
|3
|2
|18 - 9
|27
|2.
|1:0
|13
|8
|2
|3
|25 - 14
|26
|3.
|1:0
|14
|7
|3
|4
|15 - 15
|24
|4.
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|5.
|0:1
|13
|5
|6
|2
|21 - 16
|21
|6.
|0:0
|13
|5
|3
|5
|15 - 17
|18
|7.
|0:1
|13
|5
|3
|5
|18 - 21
|18
|8.
|14
|4
|6
|4
|15 - 14
|18
|9.
|13
|4
|5
|4
|16 - 16
|17
|10.
|14
|4
|5
|5
|19 - 20
|17
|11.
|13
|4
|4
|5
|15 - 16
|16
|12.
|13
|3
|7
|3
|16 - 20
|16
|13.
|0:1
|14
|4
|4
|6
|9 - 13
|16
|14.
|1:0
|13
|4
|2
|7
|18 - 22
|14
|15.
|14
|3
|5
|6
|15 - 27
|14
|16.
|12
|3
|4
|5
|11 - 17
|13
|17.
|14
|3
|4
|7
|14 - 20
|13
|18.
|0:0
|14
|2
|7
|5
|12 - 17
|13
|19.
|0:1
|14
|2
|5
|7
|13 - 26
|11
|20.
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|14 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|13 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|13 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|11 (2)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 12
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 11
|Бьянко Алессандро
|12
|Пиза
|Марин Мариус
|1 10