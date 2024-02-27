Тур: 27. Стадион: Ренцо Барбера.
0'
0:1
10' ГолПерейро Гастон
1:1
19' ГолХансен Кристоффер Лунн
1:2
64' ГолПююхтя Никлас
67' Желтая карточкаДиаките Салим
68' Желтая карточкаРаноккья Филиппо
1:3
74' ГолРаймондо Антонио
76' Желтая карточкаКарбони Франко
90' Желтая карточкаДе Бур Кес
2:3
90' ГолБрунори Маттео
90'+6
Ход матча
10'
19'
64'
67'
68'
74'
76'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
508 Количество передач 372
-
57 Владение мячом, % 43
70
Траоре
Шака
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
70 Траоре ШакаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Aljosa Vasic
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Франчи ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бреда Роберто
История личных встреч
Палермо
Тернана
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
0.75
1.2
Среднее время на гол
120
75
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.4
0.25
Среднее время на гол
64
360
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.11
0.78
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
81
115
Бомбардиры внутри турнира
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|11 (3)
|0.41
|Сегре Джакопо
|7
|0.26
|Ди Франческо Федерико
|4
|0.15
|Штулац Лео
|4
|0.15
|Солери Эдоардо
|4
|0.15
|Раноккья Филиппо
|4
|0.15
|Манкузо Леонардо
|3
|0.11
|Инсинье Роберто
|2
|0.07
|Чеккарони Пьетро
|2
|0.07
|Лучиони Фабио
|2
|0.07
|Хендерсон Лиам
|1
|0.04
|Кулибали Мамаду
|1
|0.04
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.04
|Хансен Кристоффер Лунн
|1
|0.04
|Неделчару Ионуц
|1
|0.04
|Гравес Симон
|1
|0.04
|Ди Мариано Франческо
|0
|0
|Валенте Никола
|0
|0
|Гомес Клаудио
|0
|0
|Alessio Buttaro
|0
|0
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раймондо Антонио
|9
|0.33
|Ди Стефано Филиппо
|4
|0.15
|Касасола Тиаго
|4
|0.15
|Диаките Салим
|3
|0.11
|Перейро Гастон
|2
|0.07
|Lorenzo Lucchesi
|2
|0.07
|Соренсен Фредерик
|2
|0.07
|Луперини Грегорио
|1
|0.04
|Фалетти Сесар
|1 (1)
|0.04
|Пююхтя Никлас
|1
|0.04
|Дионизи Федерико
|1
|0.04
|Челли Алессандро III
|1
|0.04
|Сгарби Филиппо
|1
|0.04
|Карбони Франко
|1
|0.04
|Де Бур Кес
|0
|0
|Мантовани Валерио
|0
|0
|Лабойко Якуб
|0
|0
|Коррадо Никколо
|0
|0
|Фатиканти Джакомо
|0
|0
|Фавазули Костантино
|0
|0
Карточки
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матею Алеш
|6
|0
|Штулац Лео
|4
|1
|Брунори Маттео
|5
|0
|Лучиони Фабио
|4
|0
|Ди Мариано Франческо
|4
|0
|Кулибали Мамаду
|4
|0
|Раноккья Филиппо
|4
|0
|Ivan Marconi
|2
|1
|Ди Франческо Федерико
|3
|0
|Сегре Джакопо
|3
|0
|Аурелио Джузеппе
|3
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|3
|0
|Корини Эудженио
|1
|1
|Чеккарони Пьетро
|2
|0
|Неделчару Ионуц
|2
|0
|Солери Эдоардо
|2
|0
|Валенте Никола
|2
|0
|Гомес Клаудио
|2
|0
|Гравес Симон
|2
|0
|Aljosa Vasic
|2
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Alessio Buttaro
|1
|0
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лабойко Якуб
|8
|0
|Диаките Салим
|7
|0
|Фалетти Сесар
|6
|0
|Луперини Грегорио
|6
|0
|Де Бур Кес
|4
|1
|Раймондо Антонио
|4
|0
|Lorenzo Lucchesi
|4
|0
|Капуано Марко
|2
|1
|Фавилли Андреа
|2
|1
|Яннарилли Энтони
|3
|0
|Челли Алессандро III
|3
|0
|Ди Стефано Филиппо
|3
|0
|Коррадо Никколо
|1
|1
|Дионизи Федерико
|2
|0
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|Касасола Тиаго
|2
|0
|Пююхтя Никлас
|2
|0
|Маргинеан Юлиус
|2
|0
|Карбони Франко
|2
|0
|Фавазули Костантино
|2
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Перейро Гастон
|1
|0
|Пройетти Маттиа
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Сгарби Филиппо
|1
|0
|Аматуччи Лоренцо
|1
|0
Результаты матчей
Палермо
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Тернана
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
6
10
Палермо
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Тернана
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
21
12
Палермо
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (9)
30% (8)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
15% (4)
37% (10)
Тернана
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (5)
52% (14)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
10
11
Упущенные победы
27
22
Голы по времени матча
Забито
28
21
10 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
2
7%
4
19%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
4
14%
2
10%
31-45
2
7%
3
14%
46-60
4
14%
6
29%
61-75
12
43%
6
29%
76-90
Пропущено
18
23
9 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
3
17%
3
13%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
6
33%
5
22%
31-45
4
22%
4
17%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
2
11%
7
30%
76-90
Забито
21
13
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
3
14%
2
15%
1-15
3
14%
2
15%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
2
10%
2
15%
46-60
4
19%
3
23%
61-75
7
33%
3
23%
76-90
Пропущено
16
12
4 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
0
0%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
2
13%
3
25%
31-45
5
31%
1
8%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
5
31%
3
25%
76-90
Забито
49
34
18 В 1-м тайме 11
31 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 12
5 Не забивали 8
5
10%
6
18%
1-15
7
14%
2
6%
16-30
6
12%
3
9%
31-45
4
8%
5
15%
46-60
8
16%
9
26%
61-75
19
39%
9
26%
76-90
Пропущено
34
35
13 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 23
3
9%
4
11%
1-15
2
6%
5
14%
16-30
8
24%
8
23%
31-45
9
26%
5
14%
46-60
5
15%
3
9%
61-75
7
21%
10
29%
76-90
Результаты последних матчей
Палермо
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Кремонезе - Палермо 2:2 Палермо - Комо 3:0 ФералпиСало - Палермо 1:2 Палермо - Бари 3:0
Катанзаро - Палермо 1:1 Палермо - Модена 4:2 Читтаделла - Палермо 2:0 Палермо - Кремонезе 3:2 Комо - Палермо 3:3 Палермо - Пиза 3:2 Парма - Палермо 3:3 Палермо - Катанзаро 1:2 Тернана - Палермо 1:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Палермо - Брешия 1:0 Сампдория - Палермо 1:0 Палермо - Лекко 1:2 Палермо - Специя 2:2 Модена - Палермо 0:2 Палермо - Зюйдтироль 2:1
Тернана
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Тернана - Лекко 0:0 Реджана - Тернана 0:2 Тернана - Специя 1:1 Тернана - Комо 0:1
Венеция - Тернана 1:0 Тернана - Читтаделла 3:1 Бари - Тернана 3:1 Тернана - Пиза 1:1 Парма - Тернана 3:1 Лекко - Тернана 2:3 Тернана - ФералпиСало 2:1 Козенца - Тернана 1:3 Тернана - Палермо 1:1 Специя - Тернана 2:2 Тернана - Венеция 0:1 Модена - Тернана 2:1 Тернана - Брешия 0:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Тернана - Реджана 3:0 Асколи - Тернана 2:0
Результаты матчей
Палермо
Тернана
Точный счет
3:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 36%
2
3 раза 21%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
Точный счет
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
3
9 раз 33%
2
6 раз 22%
1
6 раз 22%
0
5 раз 19%
4
1 раз 4%
1
10 раз 37%
0
8 раз 30%
3
5 раз 19%
2
4 раза 15%
Тоталы голов в матче
Палермо
Тернана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
86
95
311
68
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
112
76
67
49
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
225
Больше Меньше
198
1611
918
1017
522
126
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|14 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|13 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|13 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|11 (4)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 12
|Бьянко Алессандро
|12
|Пиза
|Марин Мариус
|1 10