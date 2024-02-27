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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Палермо
2:3
Конец матча
Тернана
0'
0:1
10' Гол
Перейро Гастон
1:1
19' Гол
Хансен Кристоффер Лунн
1:2
64' Гол
Пююхтя Никлас
67' Желтая карточка
Диаките Салим
68' Желтая карточка
Раноккья Филиппо
1:3
74' Гол
Раймондо Антонио
76' Желтая карточка
Карбони Франко
90' Желтая карточка
Де Бур Кес
2:3
90' Гол
Брунори Маттео
90'+6
22
Пильячелли
Мирко
23
Диаките
Салим
18
Неделчару
Ионуц
32
Чеккарони
Пьетро
3
Хансен
Кристоффер
Лунн
14
Раноккья
Филиппо
4
Гомес
Клаудио
8
Сегре
Джакопо
10
Ди
Мариано
Франческо
9
Брунори
Маттео
70
Траоре
Шака
1
Яннарилли
Энтони
32
Сгарби
Филиппо
19
Капуано
Марко
6
Далле
Мура
Кристиан
72
Аматуччи
Лоренцо
15
Касасола
Тиаго
71
Луперини
Грегорио
66
Пююхтя
Никлас
79
Карбони
Франко
10
Перейро
Гастон
9
Раймондо
Антонио
Палермо
4-3-3
Тернана
3-1-4-2

История личных встреч

Палермо
Тернана

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

История матчей

СB
1:1
СB
0:0
СB
3:0
СC
1:1
СC
0:0
СB
2:3
СB
1:0
СB
1:2
СB
1:0

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.75
1.2

Среднее время на гол

120
75

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.4
0.25

Среднее время на гол

64
360

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.11
0.78

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

81
115

Бомбардиры внутри турнира

Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 11 (3) 0.41
Сегре Джакопо 7 0.26
Ди Франческо Федерико 4 0.15
Штулац Лео 4 0.15
Солери Эдоардо 4 0.15
Раноккья Филиппо 4 0.15
Манкузо Леонардо 3 0.11
Инсинье Роберто 2 0.07
Чеккарони Пьетро 2 0.07
Лучиони Фабио 2 0.07
Хендерсон Лиам 1 0.04
Кулибали Мамаду 1 0.04
Аурелио Джузеппе 1 0.04
Хансен Кристоффер Лунн 1 0.04
Неделчару Ионуц 1 0.04
Гравес Симон 1 0.04
Ди Мариано Франческо 0 0
Валенте Никола 0 0
Гомес Клаудио 0 0
Alessio Buttaro 0 0
Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раймондо Антонио 9 0.33
Ди Стефано Филиппо 4 0.15
Касасола Тиаго 4 0.15
Диаките Салим 3 0.11
Перейро Гастон 2 0.07
Lorenzo Lucchesi 2 0.07
Соренсен Фредерик 2 0.07
Луперини Грегорио 1 0.04
Фалетти Сесар 1 (1) 0.04
Пююхтя Никлас 1 0.04
Дионизи Федерико 1 0.04
Челли Алессандро III 1 0.04
Сгарби Филиппо 1 0.04
Карбони Франко 1 0.04
Де Бур Кес 0 0
Мантовани Валерио 0 0
Лабойко Якуб 0 0
Коррадо Никколо 0 0
Фатиканти Джакомо 0 0
Фавазули Костантино 0 0

Карточки

Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матею Алеш 6 0
Штулац Лео 4 1
Брунори Маттео 5 0
Лучиони Фабио 4 0
Ди Мариано Франческо 4 0
Кулибали Мамаду 4 0
Раноккья Филиппо 4 0
Ivan Marconi 2 1
Ди Франческо Федерико 3 0
Сегре Джакопо 3 0
Аурелио Джузеппе 3 0
Хансен Кристоффер Лунн 3 0
Корини Эудженио 1 1
Чеккарони Пьетро 2 0
Неделчару Ионуц 2 0
Солери Эдоардо 2 0
Валенте Никола 2 0
Гомес Клаудио 2 0
Гравес Симон 2 0
Aljosa Vasic 2 0
Инсинье Роберто 1 0
Alessio Buttaro 1 0
Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лабойко Якуб 8 0
Диаките Салим 7 0
Фалетти Сесар 6 0
Луперини Грегорио 6 0
Де Бур Кес 4 1
Раймондо Антонио 4 0
Lorenzo Lucchesi 4 0
Капуано Марко 2 1
Фавилли Андреа 2 1
Яннарилли Энтони 3 0
Челли Алессандро III 3 0
Ди Стефано Филиппо 3 0
Коррадо Никколо 1 1
Дионизи Федерико 2 0
Соренсен Фредерик 2 0
Касасола Тиаго 2 0
Пююхтя Никлас 2 0
Маргинеан Юлиус 2 0
Карбони Франко 2 0
Фавазули Костантино 2 0
Вивиани Федерико 1 0
Перейро Гастон 1 0
Пройетти Маттиа 1 0
Богдан Лука 1 0
Сгарби Филиппо 1 0
Аматуччи Лоренцо 1 0

Результаты матчей

Палермо
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Тернана
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

6
10
Палермо
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Тернана
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

21
12
Палермо
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (9)
30% (8)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
15% (4)
37% (10)
Тернана
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (5)
52% (14)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

10
11

Упущенные победы

27
22

Голы по времени матча

Забито

28
21
10 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
2
7%
4
19%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
4
14%
2
10%
31-45
2
7%
3
14%
46-60
4
14%
6
29%
61-75
12
43%
6
29%
76-90

Пропущено

18
23
9 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
3
17%
3
13%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
6
33%
5
22%
31-45
4
22%
4
17%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
2
11%
7
30%
76-90

Забито

21
13
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
3
14%
2
15%
1-15
3
14%
2
15%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
2
10%
2
15%
46-60
4
19%
3
23%
61-75
7
33%
3
23%
76-90

Пропущено

16
12
4 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
0
0%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
2
13%
3
25%
31-45
5
31%
1
8%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
5
31%
3
25%
76-90

Забито

49
34
18 В 1-м тайме 11
31 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 12
5 Не забивали 8
5
10%
6
18%
1-15
7
14%
2
6%
16-30
6
12%
3
9%
31-45
4
8%
5
15%
46-60
8
16%
9
26%
61-75
19
39%
9
26%
76-90

Пропущено

34
35
13 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 23
3
9%
4
11%
1-15
2
6%
5
14%
16-30
8
24%
8
23%
31-45
9
26%
5
14%
46-60
5
15%
3
9%
61-75
7
21%
10
29%
76-90

Результаты последних матчей

Палермо
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Кремонезе - Палермо 2:2 Палермо - Комо 3:0 ФералпиСало - Палермо 1:2 Палермо - Бари 3:0
Катанзаро - Палермо 1:1 Палермо - Модена 4:2 Читтаделла - Палермо 2:0 Палермо - Кремонезе 3:2 Комо - Палермо 3:3 Палермо - Пиза 3:2 Парма - Палермо 3:3 Палермо - Катанзаро 1:2 Тернана - Палермо 1:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Палермо - Брешия 1:0 Сампдория - Палермо 1:0 Палермо - Лекко 1:2 Палермо - Специя 2:2 Модена - Палермо 0:2 Палермо - Зюйдтироль 2:1
Тернана
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Тернана - Лекко 0:0 Реджана - Тернана 0:2 Тернана - Специя 1:1 Тернана - Комо 0:1
Венеция - Тернана 1:0 Тернана - Читтаделла 3:1 Бари - Тернана 3:1 Тернана - Пиза 1:1 Парма - Тернана 3:1 Лекко - Тернана 2:3 Тернана - ФералпиСало 2:1 Козенца - Тернана 1:3 Тернана - Палермо 1:1 Специя - Тернана 2:2 Тернана - Венеция 0:1 Модена - Тернана 2:1 Тернана - Брешия 0:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Тернана - Реджана 3:0 Асколи - Тернана 2:0

Результаты матчей

Палермо
Тернана

Точный счет

3:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 36%
2
3 раза 21%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%

Точный счет

0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

3
9 раз 33%
2
6 раз 22%
1
6 раз 22%
0
5 раз 19%
4
1 раз 4%
1
10 раз 37%
0
8 раз 30%
3
5 раз 19%
2
4 раза 15%

Тоталы голов в матче

Палермо
Тернана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
8
6
9
5
1.5
3
11
6
8
2.5
2
12
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
2
7
6
1.5
6
7
4
9
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
19
8
16
11
1.5
9
18
10
17
2.5
5
22
1
26
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 27 16 8 3 50 - 27 56
2.
Кремонезе
 27 14 8 5 37 - 20 50
3.
Комо
 27 14 7 6 37 - 29 49
4.
Венеция
 26 14 6 6 47 - 32 48
5.
Палермо
 27 13 7 7 49 - 34 46
6.
Катанзаро
 27 13 6 8 44 - 37 45
7.
Читтаделла
 26 10 6 10 33 - 35 36
8.
Модена
 26 8 11 7 30 - 33 35
9.
Брешия
 27 8 11 8 27 - 26 35
10.
Сампдория
 27 9 6 12 35 - 42 33
11.
Козенца
 27 8 9 10 31 - 30 33
12.
Бари
 27 7 12 8 27 - 32 33
13.
Зюйдтироль
 27 8 8 11 34 - 37 32
14.
Реджана
 27 6 14 7 30 - 33 32
15.
Пиза
 26 7 9 10 31 - 33 30
16.
Тернана
 27 7 8 12 33 - 36 29
17.
Асколи
 27 6 9 12 27 - 33 27
18.
Специя
 26 5 11 10 25 - 38 26
19.
ФералпиСало
 26 5 6 15 27 - 42 21
20.
Лекко
 27 5 6 16 27 - 52 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 14 8 6 0 25 - 13 30
2.
Венеция
 13 8 3 2 28 - 19 27
3.
Катанзаро
 14 8 3 3 29 - 20 27
4.
Комо
 13 7 4 2 20 - 14 25
5.
Палермо
 14 8 1 5 28 - 18 25
6.
Читтаделла
 14 7 2 5 22 - 18 23
7.
Кремонезе
 14 6 5 3 18 - 10 23
8.
Бари
 13 5 6 2 15 - 13 21
9.
Модена
 13 5 4 4 14 - 13 19
10.
Брешия
 13 4 5 4 12 - 12 17
11.
Козенца
 13 4 4 5 21 - 17 16
12.
Зюйдтироль
 13 4 3 6 15 - 17 15
13.
Сампдория
 14 4 3 7 17 - 21 15
14.
Тернана
 14 3 6 5 13 - 12 15
15.
Реджана
 14 2 9 3 14 - 17 15
16.
Асколи
 13 3 5 5 13 - 13 14
17.
Пиза
 13 3 5 5 16 - 17 14
18.
Специя
 12 2 6 4 10 - 11 12
19.
ФералпиСало
 13 3 3 7 17 - 19 12
20.
Лекко
 13 3 1 9 14 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 13 8 3 2 19 - 10 27
2.
Парма
 13 8 2 3 25 - 14 26
3.
Комо
 14 7 3 4 17 - 15 24
4.
Венеция
 13 6 3 4 19 - 13 21
5.
Палермо
 13 5 6 2 21 - 16 21
6.
Катанзаро
 13 5 3 5 15 - 17 18
7.
Сампдория
 13 5 3 5 18 - 21 18
8.
Брешия
 14 4 6 4 15 - 14 18
9.
Реджана
 13 4 5 4 16 - 16 17
10.
Зюйдтироль
 14 4 5 5 19 - 20 17
11.
Козенца
 14 4 5 5 10 - 13 17
12.
Пиза
 13 4 4 5 15 - 16 16
13.
Модена
 13 3 7 3 16 - 20 16
14.
Тернана
 13 4 2 7 20 - 24 14
15.
Специя
 14 3 5 6 15 - 27 14
16.
Читтаделла
 12 3 4 5 11 - 17 13
17.
Асколи
 14 3 4 7 14 - 20 13
18.
Бари
 14 2 6 6 12 - 19 12
19.
Лекко
 14 2 5 7 13 - 26 11
20.
ФералпиСало
 13 2 3 8 10 - 23 9
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 14 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 13 (6)
Кремонезе Кода Массимо 13 (2)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Палермо Брунори Маттео 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 2 11
Бари Ди Чезаре Валерио 1 12
Читтаделла Бранка Симоне 1 12
Бьянко Алессандро 12
Пиза Марин Мариус 1 10
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    Где смотреть матч Палермо 2:3 Тернана онлайн

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