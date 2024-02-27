Тур: 27. Стадион: Эннио Тардини.
Ход матча
2'
1:0
30'
40'
1:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
98
Ман
Деннис
18
Гьямфи
Брайт
42
Вока
Идриз
14
Кало
Джакомо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Турк МартинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Эно АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Бегич ТьясПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Гьямфи БрайтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
-
14 Кало ДжакомоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Касерта Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Парма
Козенца
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.67
Среднее время на гол
135
135
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1
0.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
90
108
Бомбардиры внутри турнира
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ман Деннис
|10 (2)
|0.37
|Бенедычак Адриан
|9 (5)
|0.33
|Бернабе Адриан
|6
|0.22
|Шарпантье Габриэль
|3
|0.11
|Михэйлэ Валентин
|3
|0.11
|Партипило Антони
|3
|0.11
|Чолак Антонио-Мирко
|3
|0.11
|Бонни Анж-Йоан
|2
|0.07
|Эрнани Азеведо
|2
|0.07
|Эстевес Науэль
|2
|0.07
|Сиприен Вилан
|2
|0.07
|Дель Прато Энрико
|1
|0.04
|Камара Дрисса
|1
|0.04
|Чиркати Алессандро
|1
|0.04
|Зом Симон
|0
|0
|Кулибали Войо
|0
|0
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Бегич Тьяс
|0
|0
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тутино Дженнаро
|12 (3)
|0.44
|Маццокки Симоне
|3
|0.11
|Вока Идриз
|3
|0.11
|Фработта Джанлука
|3
|0.11
|Маррас Мануэль
|2
|0.07
|Форте Франческо
|2
|0.07
|Вентури Майкл
|2
|0.07
|Кампорезе Микеле
|1
|0.04
|Канотто Луиджи
|1
|0.04
|Ариоли Алессандро
|1
|0.04
|Massimo Zilli
|1
|0.04
|Кало Джакомо
|0
|0
|Дзуккон Федерико
|0
|0
|Рисполи Андреа
|0
|0
|Д'Урсо Кристиан
|0
|0
|Гьямфи Брайт
|0
|0
|Baldovino Cimino
|0
|0
Карточки
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнани Азеведо
|4
|1
|Эстевес Науэль
|5
|0
|Кулибали Войо
|3
|1
|Дель Прато Энрико
|4
|0
|Чиркати Алессандро
|4
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|3
|0
|Чичисола Леандро
|3
|0
|Михэйлэ Валентин
|3
|0
|Бенедычак Адриан
|3
|0
|Бернабе Адриан
|3
|0
|Камара Дрисса
|3
|0
|Бонни Анж-Йоан
|3
|0
|Зом Симон
|1
|1
|Эно Антони
|1
|1
|Партипило Антони
|2
|0
|Болог Ботонд
|2
|0
|Загаритис Василиос
|2
|0
|Осорио Йордан
|1
|0
|Ман Деннис
|1
|0
|Шарпантье Габриэль
|1
|0
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вентури Майкл
|11
|0
|Прашелик Матеуш
|9
|1
|Д'Орацио Томмазо
|9
|0
|Флоренци Альдо
|8
|0
|Маррас Мануэль
|4
|1
|Кало Джакомо
|4
|1
|Тутино Дженнаро
|5
|0
|Фонтанаросса Алессандро
|5
|0
|Канотто Луиджи
|4
|0
|Вока Идриз
|4
|0
|Дзуккон Федерико
|4
|0
|Микай Алессандро
|3
|0
|Маццокки Симоне
|3
|0
|Фработта Джанлука
|3
|0
|Вивиани Маттиа
|3
|0
|Сгарби Филиппо
|1
|1
|Кампорезе Микеле
|2
|0
|Baldovino Cimino
|2
|0
|Гьямфи Брайт
|1
|0
|Мерони Андреа
|1
|0
|Ариоли Алессандро
|1
|0
|Pietro Martino
|1
|0
|Valerio Crespi
|1
|0
Результаты матчей
Парма
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
38% (5)
0% (0)
Козенца
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
5
2
Парма
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Козенца
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
9
11
Упущенные победы
20
16
Парма
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
42% (11)
19% (5)
Козенца
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
15% (4)
54% (14)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
15
12
Упущенные победы
25
18
Голы по времени матча
Забито
23
10
8 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 20
5
22%
2
20%
1-15
2
9%
1
10%
16-30
1
4%
2
20%
31-45
5
22%
1
10%
46-60
2
9%
1
10%
61-75
8
35%
3
30%
76-90
Пропущено
13
11
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
15%
2
18%
1-15
3
23%
2
18%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
3
27%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
3
23%
3
27%
76-90
Забито
24
21
14 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
5
21%
4
19%
1-15
4
17%
7
33%
16-30
5
21%
0
0%
31-45
4
17%
3
14%
46-60
3
13%
4
19%
61-75
3
13%
3
14%
76-90
Пропущено
15
17
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
3
18%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
3
20%
3
18%
46-60
2
13%
5
29%
29%
61-75
3
20%
4
24%
76-90
Забито
47
31
22 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 15
16 Забивали первыми 14
5 Не забивали 8
10
21%
6
19%
1-15
6
13%
8
26%
16-30
6
13%
2
6%
31-45
9
19%
4
13%
46-60
5
11%
5
16%
61-75
11
23%
6
19%
76-90
Пропущено
28
28
13 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 17
4
14%
2
7%
1-15
6
21%
5
18%
16-30
3
11%
2
7%
31-45
6
21%
6
21%
46-60
3
11%
6
21%
61-75
6
21%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Парма
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Комо - Парма 1:1 Парма - Пиза 3:2 Читтаделла - Парма 1:2 Парма - Венеция 2:1
Модена - Парма 3:0 Сампдория - Парма 0:3 Парма - Асколи 1:1 Брешия - Парма 0:2 Парма - Тернана 3:1 Козенца - Парма 0:0 Парма - Палермо 3:3 Фиорентина - Парма 2:2 Специя - Парма 0:1 Парма - Модена 1:1 Лекко - Парма 3:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Лечче - Парма 2:4 Асколи - Парма 1:3 Парма - Комо 2:1 Венеция - Парма 3:2
Козенца
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Козенца - Сампдория 1:2 Лекко - Козенца 1:3 Модена - Козенца 1:1 Козенца - Пиза 1:1
Зюйдтироль - Козенца 0:1 Козенца - Венеция 4:2 Кремонезе - Козенца 1:0 Козенца - Комо 1:2 Бари - Козенца 0:0 Козенца - Парма 0:0 Читтаделла - Козенца 2:0 Козенца - Тернана 1:3 Катанзаро - Козенца 2:0 Козенца - Реджана 2:0 Козенца - ФералпиСало 1:1 Специя - Козенца 0:0 Сампдория - Козенца 2:0 Козенца - Лекко 3:0 Пиза - Козенца 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2
Результаты матчей
Парма
Козенца
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:2
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
1
7 раз 54%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:2
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
12 раз 46%
1
5 раз 19%
3
5 раз 19%
0
3 раза 12%
5
1 раз 4%
1
11 раз 42%
0
8 раз 31%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Парма
Козенца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
121
94
58
310
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
67
94
211
310
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
233
Больше Меньше
188
188
719
620
422
125
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|27
|16
|8
|3
|50 - 27
|56
|2.
|2:0
|27
|14
|7
|6
|36 - 29
|49
|3.
|26
|14
|6
|6
|47 - 32
|48
|4.
|1:1
|27
|13
|9
|5
|36 - 20
|48
|5.
|1:1
|27
|13
|8
|6
|48 - 32
|47
|6.
|1:0
|27
|13
|6
|8
|43 - 37
|45
|7.
|26
|10
|6
|10
|33 - 35
|36
|8.
|26
|8
|11
|7
|30 - 33
|35
|9.
|27
|8
|11
|8
|27 - 26
|35
|10.
|1:1
|27
|9
|7
|11
|35 - 41
|34
|11.
|1:1
|27
|8
|9
|10
|31 - 30
|33
|12.
|0:1
|27
|7
|12
|8
|27 - 31
|33
|13.
|27
|8
|8
|11
|34 - 37
|32
|14.
|27
|6
|14
|7
|30 - 33
|32
|15.
|26
|7
|9
|10
|31 - 33
|30
|16.
|1:1
|27
|6
|9
|12
|31 - 35
|27
|17.
|27
|6
|9
|12
|27 - 33
|27
|18.
|26
|5
|11
|10
|25 - 38
|26
|19.
|26
|5
|6
|15
|27 - 42
|21
|20.
|0:2
|27
|5
|6
|16
|27 - 51
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|14
|8
|6
|0
|25 - 13
|30
|2.
|13
|8
|3
|2
|28 - 19
|27
|3.
|1:0
|14
|8
|3
|3
|28 - 20
|27
|4.
|1:1
|14
|8
|2
|4
|27 - 16
|26
|5.
|2:0
|13
|7
|4
|2
|20 - 14
|25
|6.
|14
|7
|2
|5
|22 - 18
|23
|7.
|1:1
|14
|6
|5
|3
|18 - 10
|23
|8.
|0:1
|13
|5
|6
|2
|15 - 13
|21
|9.
|13
|5
|4
|4
|14 - 13
|19
|10.
|13
|4
|5
|4
|12 - 12
|17
|11.
|1:1
|13
|4
|4
|5
|21 - 17
|16
|12.
|1:1
|14
|4
|4
|6
|17 - 20
|16
|13.
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|14.
|1:1
|14
|3
|6
|5
|13 - 12
|15
|15.
|14
|2
|9
|3
|14 - 17
|15
|16.
|13
|3
|5
|5
|13 - 13
|14
|17.
|13
|3
|5
|5
|16 - 17
|14
|18.
|12
|2
|6
|4
|10 - 11
|12
|19.
|13
|3
|3
|7
|17 - 19
|12
|20.
|0:2
|13
|3
|1
|9
|14 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|13
|8
|2
|3
|25 - 14
|26
|2.
|1:1
|13
|7
|4
|2
|18 - 10
|25
|3.
|2:0
|14
|7
|3
|4
|16 - 15
|24
|4.
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|5.
|1:1
|13
|5
|6
|2
|21 - 16
|21
|6.
|1:0
|13
|5
|3
|5
|15 - 17
|18
|7.
|1:1
|13
|5
|3
|5
|18 - 21
|18
|8.
|14
|4
|6
|4
|15 - 14
|18
|9.
|13
|4
|5
|4
|16 - 16
|17
|10.
|14
|4
|5
|5
|19 - 20
|17
|11.
|1:1
|14
|4
|5
|5
|10 - 13
|17
|12.
|13
|4
|4
|5
|15 - 16
|16
|13.
|13
|3
|7
|3
|16 - 20
|16
|14.
|14
|3
|5
|6
|15 - 27
|14
|15.
|12
|3
|4
|5
|11 - 17
|13
|16.
|14
|3
|4
|7
|14 - 20
|13
|17.
|1:1
|13
|3
|3
|7
|18 - 23
|12
|18.
|0:1
|14
|2
|6
|6
|12 - 18
|12
|19.
|0:2
|14
|2
|5
|7
|13 - 26
|11
|20.
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|14 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|13 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|13 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|11 (2)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 12
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 11
|Бьянко Алессандро
|12
|Пиза
|Марин Мариус
|1 10