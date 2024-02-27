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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Парма
1:1
Второй тайм: 57'
Козенца
0'
1:0
2' Гол
Сиприен Вилан
30' Желтая карточка
Вентури Майкл
1:1
40' Гол
Кампорезе Микеле

Ход матча

2'
Сиприен Вилан
1:0
30'
 
Вентури Майкл
40'
1:1
Кампорезе Микеле
(Кало Джакомо)
46'
Камара Дрисса
Партипило Антони
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Лучшие коэффициенты
Парма
Ничья
Козенца
3.95
6.25
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6.20
Все Коэффициенты
1
Чичисола
Леандро
26
Кулибали
Войо
4
Болог
Ботонд
3
Осорио
Йордан
77
Ди
Кьяра
Джанлука
27
Эрнани
Азеведо
64
Сиприен
Вилан
21
Партипило
Антони
28
Михэйлэ
Валентин
98
Ман
Деннис
7
Бенедычак
Адриан
1
Микай
Алессандро
18
Гьямфи
Брайт
5
Кампорезе
Микеле
23
Вентури
Майкл
99
Фработта
Джанлука
42
Вока
Идриз
14
Кало
Джакомо
26
Прашелик
Матеуш
7
Маррас
Мануэль
9
Тутино
Дженнаро
16
Антонуччи
Мирко
Парма
4-2-3-1
Козенца
4-3-3

История личных встреч

Парма
Козенца

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

СB
0:0
СB
1:0
СB
1:0
СB
1:3
СB
1:1
К
2:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Среднее время на гол

135
135

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1
0.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
108

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ман Деннис 10 (2) 0.37
Бенедычак Адриан 9 (5) 0.33
Бернабе Адриан 6 0.22
Шарпантье Габриэль 3 0.11
Михэйлэ Валентин 3 0.11
Партипило Антони 3 0.11
Чолак Антонио-Мирко 3 0.11
Бонни Анж-Йоан 2 0.07
Эрнани Азеведо 2 0.07
Эстевес Науэль 2 0.07
Сиприен Вилан 2 0.07
Дель Прато Энрико 1 0.04
Камара Дрисса 1 0.04
Чиркати Алессандро 1 0.04
Зом Симон 0 0
Кулибали Войо 0 0
Ансальди Кристиан 0 0
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Бегич Тьяс 0 0
Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тутино Дженнаро 12 (3) 0.44
Маццокки Симоне 3 0.11
Вока Идриз 3 0.11
Фработта Джанлука 3 0.11
Маррас Мануэль 2 0.07
Форте Франческо 2 0.07
Вентури Майкл 2 0.07
Кампорезе Микеле 1 0.04
Канотто Луиджи 1 0.04
Ариоли Алессандро 1 0.04
Massimo Zilli 1 0.04
Кало Джакомо 0 0
Дзуккон Федерико 0 0
Рисполи Андреа 0 0
Д'Урсо Кристиан 0 0
Гьямфи Брайт 0 0
Baldovino Cimino 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнани Азеведо 4 1
Эстевес Науэль 5 0
Кулибали Войо 3 1
Дель Прато Энрико 4 0
Чиркати Алессандро 4 0
Ди Кьяра Джанлука 3 0
Чичисола Леандро 3 0
Михэйлэ Валентин 3 0
Бенедычак Адриан 3 0
Бернабе Адриан 3 0
Камара Дрисса 3 0
Бонни Анж-Йоан 3 0
Зом Симон 1 1
Эно Антони 1 1
Партипило Антони 2 0
Болог Ботонд 2 0
Загаритис Василиос 2 0
Осорио Йордан 1 0
Ман Деннис 1 0
Шарпантье Габриэль 1 0
Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вентури Майкл 11 0
Прашелик Матеуш 9 1
Д'Орацио Томмазо 9 0
Флоренци Альдо 8 0
Маррас Мануэль 4 1
Кало Джакомо 4 1
Тутино Дженнаро 5 0
Фонтанаросса Алессандро 5 0
Канотто Луиджи 4 0
Вока Идриз 4 0
Дзуккон Федерико 4 0
Микай Алессандро 3 0
Маццокки Симоне 3 0
Фработта Джанлука 3 0
Вивиани Маттиа 3 0
Сгарби Филиппо 1 1
Кампорезе Микеле 2 0
Baldovino Cimino 2 0
Гьямфи Брайт 1 0
Мерони Андреа 1 0
Ариоли Алессандро 1 0
Pietro Martino 1 0
Valerio Crespi 1 0

Результаты матчей

Парма
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
38% (5)
0% (0)
Козенца
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

5
2
Парма
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Козенца
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

9
11

Упущенные победы

20
16
Парма
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
42% (11)
19% (5)
Козенца
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
15% (4)
54% (14)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

15
12

Упущенные победы

25
18

Голы по времени матча

Забито

23
10
8 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 20
5
22%
2
20%
1-15
2
9%
1
10%
16-30
1
4%
2
20%
31-45
5
22%
1
10%
46-60
2
9%
1
10%
61-75
8
35%
3
30%
76-90

Пропущено

13
11
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
15%
2
18%
1-15
3
23%
2
18%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
3
27%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
3
23%
3
27%
76-90

Забито

24
21
14 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
5
21%
4
19%
1-15
4
17%
7
33%
16-30
5
21%
0
0%
31-45
4
17%
3
14%
46-60
3
13%
4
19%
61-75
3
13%
3
14%
76-90

Пропущено

15
17
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
3
18%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
3
20%
3
18%
46-60
2
13%
5
29%
29%
61-75
3
20%
4
24%
76-90

Забито

47
31
22 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 15
16 Забивали первыми 14
5 Не забивали 8
10
21%
6
19%
1-15
6
13%
8
26%
16-30
6
13%
2
6%
31-45
9
19%
4
13%
46-60
5
11%
5
16%
61-75
11
23%
6
19%
76-90

Пропущено

28
28
13 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 17
4
14%
2
7%
1-15
6
21%
5
18%
16-30
3
11%
2
7%
31-45
6
21%
6
21%
46-60
3
11%
6
21%
61-75
6
21%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Комо - Парма 1:1 Парма - Пиза 3:2 Читтаделла - Парма 1:2 Парма - Венеция 2:1
Модена - Парма 3:0 Сампдория - Парма 0:3 Парма - Асколи 1:1 Брешия - Парма 0:2 Парма - Тернана 3:1 Козенца - Парма 0:0 Парма - Палермо 3:3 Фиорентина - Парма 2:2 Специя - Парма 0:1 Парма - Модена 1:1 Лекко - Парма 3:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Лечче - Парма 2:4 Асколи - Парма 1:3 Парма - Комо 2:1 Венеция - Парма 3:2
Козенца
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Козенца - Сампдория 1:2 Лекко - Козенца 1:3 Модена - Козенца 1:1 Козенца - Пиза 1:1
Зюйдтироль - Козенца 0:1 Козенца - Венеция 4:2 Кремонезе - Козенца 1:0 Козенца - Комо 1:2 Бари - Козенца 0:0 Козенца - Парма 0:0 Читтаделла - Козенца 2:0 Козенца - Тернана 1:3 Катанзаро - Козенца 2:0 Козенца - Реджана 2:0 Козенца - ФералпиСало 1:1 Специя - Козенца 0:0 Сампдория - Козенца 2:0 Козенца - Лекко 3:0 Пиза - Козенца 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2

Результаты матчей

Парма
Козенца

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:2
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
1
7 раз 54%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:2
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
12 раз 46%
1
5 раз 19%
3
5 раз 19%
0
3 раза 12%
5
1 раз 4%
1
11 раз 42%
0
8 раз 31%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Парма
Козенца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
12
1
9
4
1.5
5
8
3
10
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
6
7
9
4
1.5
2
11
3
10
2.5
1
12
1
12
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
3
0.5
Больше Меньше
18
8
18
8
1.5
7
19
6
20
2.5
4
22
1
25
3.5
1
25
1
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 1:1 27 16 8 3 50 - 27 56
2.
Комо
 2:0 27 14 7 6 36 - 29 49
3.
Венеция
 26 14 6 6 47 - 32 48
4.
Кремонезе
 1:1 27 13 9 5 36 - 20 48
5.
Палермо
 1:1 27 13 8 6 48 - 32 47
6.
Катанзаро
 1:0 27 13 6 8 43 - 37 45
7.
Читтаделла
 26 10 6 10 33 - 35 36
8.
Модена
 26 8 11 7 30 - 33 35
9.
Брешия
 27 8 11 8 27 - 26 35
10.
Сампдория
 1:1 27 9 7 11 35 - 41 34
11.
Козенца
 1:1 27 8 9 10 31 - 30 33
12.
Бари
 0:1 27 7 12 8 27 - 31 33
13.
Зюйдтироль
 27 8 8 11 34 - 37 32
14.
Реджана
 27 6 14 7 30 - 33 32
15.
Пиза
 26 7 9 10 31 - 33 30
16.
Тернана
 1:1 27 6 9 12 31 - 35 27
17.
Асколи
 27 6 9 12 27 - 33 27
18.
Специя
 26 5 11 10 25 - 38 26
19.
ФералпиСало
 26 5 6 15 27 - 42 21
20.
Лекко
 0:2 27 5 6 16 27 - 51 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 1:1 14 8 6 0 25 - 13 30
2.
Венеция
 13 8 3 2 28 - 19 27
3.
Катанзаро
 1:0 14 8 3 3 28 - 20 27
4.
Палермо
 1:1 14 8 2 4 27 - 16 26
5.
Комо
 2:0 13 7 4 2 20 - 14 25
6.
Читтаделла
 14 7 2 5 22 - 18 23
7.
Кремонезе
 1:1 14 6 5 3 18 - 10 23
8.
Бари
 0:1 13 5 6 2 15 - 13 21
9.
Модена
 13 5 4 4 14 - 13 19
10.
Брешия
 13 4 5 4 12 - 12 17
11.
Козенца
 1:1 13 4 4 5 21 - 17 16
12.
Сампдория
 1:1 14 4 4 6 17 - 20 16
13.
Зюйдтироль
 13 4 3 6 15 - 17 15
14.
Тернана
 1:1 14 3 6 5 13 - 12 15
15.
Реджана
 14 2 9 3 14 - 17 15
16.
Асколи
 13 3 5 5 13 - 13 14
17.
Пиза
 13 3 5 5 16 - 17 14
18.
Специя
 12 2 6 4 10 - 11 12
19.
ФералпиСало
 13 3 3 7 17 - 19 12
20.
Лекко
 0:2 13 3 1 9 14 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 1:1 13 8 2 3 25 - 14 26
2.
Кремонезе
 1:1 13 7 4 2 18 - 10 25
3.
Комо
 2:0 14 7 3 4 16 - 15 24
4.
Венеция
 13 6 3 4 19 - 13 21
5.
Палермо
 1:1 13 5 6 2 21 - 16 21
6.
Катанзаро
 1:0 13 5 3 5 15 - 17 18
7.
Сампдория
 1:1 13 5 3 5 18 - 21 18
8.
Брешия
 14 4 6 4 15 - 14 18
9.
Реджана
 13 4 5 4 16 - 16 17
10.
Зюйдтироль
 14 4 5 5 19 - 20 17
11.
Козенца
 1:1 14 4 5 5 10 - 13 17
12.
Пиза
 13 4 4 5 15 - 16 16
13.
Модена
 13 3 7 3 16 - 20 16
14.
Специя
 14 3 5 6 15 - 27 14
15.
Читтаделла
 12 3 4 5 11 - 17 13
16.
Асколи
 14 3 4 7 14 - 20 13
17.
Тернана
 1:1 13 3 3 7 18 - 23 12
18.
Бари
 0:1 14 2 6 6 12 - 18 12
19.
Лекко
 0:2 14 2 5 7 13 - 26 11
20.
ФералпиСало
 13 2 3 8 10 - 23 9
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 14 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 13 (6)
Кремонезе Кода Массимо 13 (2)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Асколи Мендеш Педру 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 2 11
Читтаделла Бранка Симоне 1 12
Бари Ди Чезаре Валерио 1 11
Бьянко Алессандро 12
Пиза Марин Мариус 1 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Партипило Антони уходит с поля. Камара Дрисса выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 63% завершится ничьей.
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Парма
Ничья
Козенца
3.95
6.25
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