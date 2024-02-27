Тур: 27. Стадион: Эннио Тардини.
0'
1:0
2' ГолСиприен Вилан
30' Желтая карточкаВентури Майкл
1:1
40' ГолКампорезе Микеле
63' Желтая карточкаБолог Ботонд
67' Желтая карточкаКамара Дрисса
69' Желтая карточкаБенедычак Адриан
69' Желтая карточкаАнтонуччи Мирко
73' Вторая желтая карточкаБолог Ботонд
89' Желтая карточкаМаццокки Симоне
90'+7
Ход матча
2'
1:0
30'
40'
1:1
63'
67'
69'
69'
73'
89'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 3
-
7 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
467 Количество передач 491
-
48 Владение мячом, % 52
98
Ман
Деннис
18
Гьямфи
Брайт
42
Вока
Идриз
14
Кало
Джакомо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Турк МартинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Эно АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Бегич ТьясПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Гьямфи БрайтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
-
14 Кало ДжакомоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Касерта Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Парма
Козенца
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.67
Среднее время на гол
135
135
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1
0.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
90
108
Бомбардиры внутри турнира
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ман Деннис
|10 (2)
|0.37
|Бенедычак Адриан
|9 (5)
|0.33
|Бернабе Адриан
|6
|0.22
|Шарпантье Габриэль
|3
|0.11
|Михэйлэ Валентин
|3
|0.11
|Партипило Антони
|3
|0.11
|Чолак Антонио-Мирко
|3
|0.11
|Бонни Анж-Йоан
|2
|0.07
|Эрнани Азеведо
|2
|0.07
|Эстевес Науэль
|2
|0.07
|Сиприен Вилан
|2
|0.07
|Дель Прато Энрико
|1
|0.04
|Камара Дрисса
|1
|0.04
|Чиркати Алессандро
|1
|0.04
|Зом Симон
|0
|0
|Кулибали Войо
|0
|0
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Бегич Тьяс
|0
|0
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тутино Дженнаро
|12 (3)
|0.44
|Маццокки Симоне
|3
|0.11
|Вока Идриз
|3
|0.11
|Фработта Джанлука
|3
|0.11
|Маррас Мануэль
|2
|0.07
|Форте Франческо
|2
|0.07
|Вентури Майкл
|2
|0.07
|Кампорезе Микеле
|1
|0.04
|Канотто Луиджи
|1
|0.04
|Ариоли Алессандро
|1
|0.04
|Massimo Zilli
|1
|0.04
|Кало Джакомо
|0
|0
|Дзуккон Федерико
|0
|0
|Рисполи Андреа
|0
|0
|Д'Урсо Кристиан
|0
|0
|Гьямфи Брайт
|0
|0
|Baldovino Cimino
|0
|0
Карточки
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнани Азеведо
|4
|1
|Эстевес Науэль
|5
|0
|Болог Ботонд
|3
|1
|Кулибали Войо
|3
|1
|Дель Прато Энрико
|4
|0
|Бенедычак Адриан
|4
|0
|Камара Дрисса
|4
|0
|Чиркати Алессандро
|4
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|3
|0
|Чичисола Леандро
|3
|0
|Михэйлэ Валентин
|3
|0
|Бернабе Адриан
|3
|0
|Бонни Анж-Йоан
|3
|0
|Зом Симон
|1
|1
|Эно Антони
|1
|1
|Партипило Антони
|2
|0
|Загаритис Василиос
|2
|0
|Осорио Йордан
|1
|0
|Ман Деннис
|1
|0
|Шарпантье Габриэль
|1
|0
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вентури Майкл
|11
|0
|Прашелик Матеуш
|9
|1
|Д'Орацио Томмазо
|9
|0
|Флоренци Альдо
|8
|0
|Маррас Мануэль
|4
|1
|Кало Джакомо
|4
|1
|Тутино Дженнаро
|5
|0
|Фонтанаросса Алессандро
|5
|0
|Канотто Луиджи
|4
|0
|Маццокки Симоне
|4
|0
|Вока Идриз
|4
|0
|Дзуккон Федерико
|4
|0
|Микай Алессандро
|3
|0
|Фработта Джанлука
|3
|0
|Вивиани Маттиа
|3
|0
|Сгарби Филиппо
|1
|1
|Кампорезе Микеле
|2
|0
|Baldovino Cimino
|2
|0
|Гьямфи Брайт
|1
|0
|Мерони Андреа
|1
|0
|Ариоли Алессандро
|1
|0
|Pietro Martino
|1
|0
|Valerio Crespi
|1
|0
Результаты матчей
Парма
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
Козенца
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
6
3
Парма
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Козенца
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
9
11
Упущенные победы
20
16
Парма
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
44% (12)
19% (5)
Козенца
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
15% (4)
56% (15)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
15
12
Упущенные победы
26
19
Голы по времени матча
Забито
24
11
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 20
6
25%
2
18%
1-15
2
8%
1
9%
16-30
1
4%
3
27%
31-45
5
21%
1
9%
46-60
2
8%
1
9%
61-75
8
33%
3
27%
76-90
Пропущено
14
12
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
14%
3
25%
1-15
3
21%
2
17%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
3
25%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
3
21%
3
25%
76-90
Забито
24
21
14 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
5
21%
4
19%
1-15
4
17%
7
33%
16-30
5
21%
0
0%
31-45
4
17%
3
14%
46-60
3
13%
4
19%
61-75
3
13%
3
14%
76-90
Пропущено
15
17
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
3
18%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
3
20%
3
18%
46-60
2
13%
5
29%
29%
61-75
3
20%
4
24%
76-90
Забито
48
32
23 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 15
17 Забивали первыми 14
5 Не забивали 8
11
23%
6
19%
1-15
6
13%
8
25%
16-30
6
13%
3
9%
31-45
9
19%
4
13%
46-60
5
10%
5
16%
61-75
11
23%
6
19%
76-90
Пропущено
29
29
14 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 18
4
14%
3
10%
1-15
6
21%
5
17%
16-30
4
14%
2
7%
31-45
6
21%
6
21%
46-60
3
10%
6
21%
61-75
6
21%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Парма
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Комо - Парма 1:1 Парма - Пиза 3:2 Читтаделла - Парма 1:2 Парма - Венеция 2:1
Модена - Парма 3:0 Сампдория - Парма 0:3 Парма - Асколи 1:1 Брешия - Парма 0:2 Парма - Тернана 3:1 Козенца - Парма 0:0 Парма - Палермо 3:3 Фиорентина - Парма 2:2 Специя - Парма 0:1 Парма - Модена 1:1 Лекко - Парма 3:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Лечче - Парма 2:4 Асколи - Парма 1:3 Парма - Комо 2:1 Венеция - Парма 3:2
Козенца
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Козенца - Сампдория 1:2 Лекко - Козенца 1:3 Модена - Козенца 1:1 Козенца - Пиза 1:1
Зюйдтироль - Козенца 0:1 Козенца - Венеция 4:2 Кремонезе - Козенца 1:0 Козенца - Комо 1:2 Бари - Козенца 0:0 Козенца - Парма 0:0 Читтаделла - Козенца 2:0 Козенца - Тернана 1:3 Катанзаро - Козенца 2:0 Козенца - Реджана 2:0 Козенца - ФералпиСало 1:1 Специя - Козенца 0:0 Сампдория - Козенца 2:0 Козенца - Лекко 3:0 Пиза - Козенца 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2
Результаты матчей
Парма
Козенца
Точный счет
1:1
4 раза 29%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:2
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
1
7 раз 54%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
1:2
5 раз 19%
2:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
12 раз 44%
1
6 раз 22%
3
5 раз 19%
0
3 раза 11%
5
1 раз 4%
1
12 раз 44%
0
8 раз 30%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Парма
Козенца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
121
95
58
311
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
77
94
212
310
113
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
243
Больше Меньше
198
189
720
621
423
126
126
126
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|14 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|13 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|13 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|11 (4)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 12
|Бьянко Алессандро
|12
|Пиза
|Марин Мариус
|1 10