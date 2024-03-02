Тур: 22. Стадион: Narodny Atleticky Stadion.
1:0
Перерыв
Ход матча
4'
1:0
42'
45'
22
Грушка
Матуш
21
Lukas
Migala
33
Годал
Борис
28
Пишоя
Марьян
88
Глинка
Марек
19
Фабиш
Лукаш
31
Дэвис
Эрик
23
Фашко
Михал
28
Хочко
Дени
55
Медвед
Жан
- Основной состав
-
22 Грушка МатушВратарь
-
21 Lukas MigalaЗащитник
-
33 Годал БорисЗащитник
- Защитник
-
28 Пишоя МарьянЗащитник
- Защитник
-
88 Глинка МарекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
25 Ivan Mensah
-
16 Adam Hanes
-
-
Главный тренер: Mario Auxt
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
-
31 Дэвис ЭрикЗащитник
-
23 Фашко МихалПолузащитник
-
28 Хочко ДениПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
55 Медвед ЖанНападающий
- Запасные игроки
-
22 Кира МатушВратарь
- Защитник
-
33 Michal JonecЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
10 Zyen Jones
-
Главный тренер: Козак Ян
История личных встреч
Дукла Банска-Бистрица
Кошице
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
28 матчей
42.9%
17.9%
39.2%
12 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
39.3%
32.1%
28.6%
11 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
7 побед 14 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
22
Голов в среднем за матч
1.64
1.57
Среднее время на гол
54
57
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.36
0.79
Среднее время на гол
66
114
Всего голов
42
33
Голов в среднем за матч
1.5
1.18
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
60
76
Бомбардиры внутри турнира
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полиевка Роберт
|11 (1)
|0.5
|Рымаренко Мартин
|8 (1)
|0.36
|Enzo Arevalo
|4
|0.18
|Глинка Марек
|4
|0.18
|Загуменски Тимотей
|2
|0.09
|Депетрис Давид
|2
|0.09
|Jakub Uhrincat
|2
|0.09
|Пишоя Марьян
|1
|0.05
|Lubomir Willweber
|1
|0.05
|Поважанец Якуб
|0
|0
|Маркинью Аурелиу
|0
|0
|Branislav Luptak
|0
|0
|Рихтарех Давид
|0
|0
|Lukas Migala
|0
|0
Кошице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Медвед Жан
|7 (1)
|0.32
|Пачинда Эрик
|2
|0.09
|Фашко Михал
|1
|0.05
|Фабиш Лукаш
|1
|0.05
|Галлович Давид
|1
|0.05
|Лачны Милош
|1
|0.05
|Грессак Лукас
|1
|0.05
|Петрак Бернард
|1
|0.05
|Анаане Тиджани
|1
|0.05
|Marcel Vasil
|1
|0.05
|Boris Turcak
|0
|0
|Шинделарж Мартин
|0
|0
|Miroslav Sovic
|0
|0
Карточки
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годал Борис
|9
|1
|Рихтарех Давид
|5
|0
|Lukas Migala
|5
|0
|Полиевка Роберт
|4
|0
|Рымаренко Мартин
|2
|1
|Загуменски Тимотей
|3
|0
|Lubomir Willweber
|3
|0
|Jakub Uhrincat
|3
|0
|Branislav Luptak
|2
|0
|Слебодник Тибор
|2
|0
|Маркинью Аурелиу
|1
|0
|Депетрис Давид
|1
|0
|Пишоя Марьян
|1
|0
|Joao Guimaraes
|1
|0
Кошице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голиков Александр
|6
|2
|Jan Mizerak
|5
|0
|Шинделарж Мартин
|4
|0
|Фашко Михал
|1
|1
|Boris Turcak
|2
|0
|Кесе Кристи
|2
|0
|Фабиш Лукаш
|2
|0
|Медвед Жан
|2
|0
|Галлович Давид
|2
|0
|Пачинда Эрик
|1
|0
|Перрейра Криштиану
|1
|0
|erik Liener
|1
|0
|Хочко Дени
|1
|0
|Кира Матуш
|1
|0
|Peter Varga
|1
|0
|Кривак Ян
|1
|0
|Инносенти Нассим
|1
|0
|Miroslav Sovic
|1
|0
Результаты матчей
Дукла Банска-Бистрица
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Кошице
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
6
8
Дукла Банска-Бистрица
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Кошице
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
5
13
Упущенные победы
20
7
Дукла Банска-Бистрица
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
33% (7)
38% (8)
Кошице
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (5)
24% (5)
52% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
8
14
Упущенные победы
26
15
Голы по времени матча
Забито
14
9
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 16
3
21%
2
22%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
2
14%
2
22%
61-75
3
21%
2
22%
76-90
Пропущено
16
25
5 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
6%
7
28%
1-15
1
6%
3
12%
16-30
3
19%
4
16%
31-45
5
31%
2
8%
46-60
1
6%
4
16%
61-75
5
31%
5
20%
76-90
Забито
21
11
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 15
3
14%
3
27%
1-15
3
14%
4
36%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
6
29%
2
18%
61-75
3
14%
2
18%
76-90
Пропущено
15
17
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
3
20%
3
18%
1-15
2
13%
4
24%
16-30
3
20%
1
6%
31-45
4
27%
4
24%
46-60
3
20%
3
18%
61-75
0
0%
2
12%
76-90
Забито
35
20
17 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 8
3 Не забивали 10
6
17%
5
25%
1-15
7
20%
4
20%
16-30
4
11%
2
10%
31-45
4
11%
1
5%
46-60
8
23%
4
20%
61-75
6
17%
4
20%
76-90
Пропущено
31
42
13 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 18
4
13%
10
24%
1-15
3
10%
7
17%
16-30
6
19%
5
12%
31-45
9
29%
29%
6
14%
46-60
4
13%
7
17%
61-75
5
16%
7
17%
76-90
Результаты последних матчей
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 1:1 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Погронье 5:2
МТК Будапешт - Дукла Банска-Бистрица 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Дьёр 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Спишска-Нова-Вес 8:0 Дукла Банска-Бистрица - Поважска-Бистрица 3:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 3:1 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 0:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:4 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Погронье - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 2:4 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Подконице - Дукла Банска-Бистрица 0:3
Кошице
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Кошице - Скалица 2:1 Кошице - Железярне Подбрезова 0:0 Тренчин - Кошице 4:1 Кошице - Спартак Трнава 2:3
Казинцбарцика - Кошице 1:2 Мезёкёвешд - Кошице 1:2 Ньиредьхаза - Кошице 1:0 Кошице - Ружомберок 2:2 Злате Моравце - Кошице 1:1 Кошице - Михаловце 2:1 Жилина - Кошице 1:0 Кошице - Спартак Трнава 0:2 Кошице - ДАК 0:3 Слован Братислава - Кошице 4:0 СТК-1914 Саморин - Кошице 0:2 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 2:4 Списский Стьявник - Кошице 0:6 Скалица - Кошице 1:0 Железярне Подбрезова - Кошице 5:3 Спартак Трнава - Кошице 3:0
Результаты матчей
Дукла Банска-Бистрица
Кошице
Точный счет
1:1
3 раза 30%
1:4
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:3
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
0
6 раз 55%
2
4 раза 36%
1
1 раз 9%
Точный счет
0:3
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
1:0
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
1
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:4
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
1:0
4 раза 19%
0:3
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 33%
2
5 раз 24%
3
4 раза 19%
0
3 раза 14%
4
2 раза 10%
0
11 раз 52%
2
6 раз 29%
1
3 раза 14%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Дукла Банска-Бистрица
Кошице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
56
37
47
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
55
83
37
47
19
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
1011
1110
714
615
120
219
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|22
|18
|3
|1
|56 - 16
|57
|2.
|1:0
|22
|13
|4
|5
|40 - 29
|43
|3.
|0:1
|22
|12
|3
|7
|31 - 21
|39
|4.
|1:0
|22
|10
|6
|6
|38 - 29
|36
|5.
|0:1
|22
|10
|6
|6
|30 - 21
|36
|6.
|0:1
|22
|10
|4
|8
|39 - 33
|34
|7.
|0:0
|22
|9
|7
|6
|31 - 23
|34
|8.
|1:0
|22
|9
|7
|6
|27 - 30
|34
|9.
|0:0
|22
|6
|5
|11
|19 - 25
|23
|10.
|0:1
|22
|4
|4
|14
|18 - 45
|16
|11.
|1:1
|22
|0
|8
|14
|16 - 42
|8
|12.
|1:1
|22
|0
|5
|17
|14 - 45
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|11
|9
|2
|0
|28 - 9
|29
|2.
|1:0
|11
|8
|1
|2
|27 - 19
|25
|3.
|1:0
|11
|7
|2
|2
|12 - 7
|23
|4.
|0:1
|11
|6
|3
|2
|21 - 16
|21
|5.
|0:0
|11
|6
|2
|3
|19 - 10
|20
|6.
|0:1
|11
|6
|2
|3
|19 - 11
|20
|7.
|0:1
|11
|6
|1
|4
|16 - 10
|19
|8.
|0:0
|11
|5
|3
|3
|11 - 8
|18
|9.
|1:0
|11
|4
|4
|3
|15 - 16
|16
|10.
|0:1
|11
|3
|3
|5
|9 - 19
|12
|11.
|1:1
|11
|0
|5
|6
|7 - 20
|5
|12.
|1:1
|11
|0
|3
|8
|8 - 22
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|11
|9
|1
|1
|28 - 7
|28
|2.
|1:0
|11
|6
|2
|3
|23 - 13
|20
|3.
|0:1
|11
|6
|2
|3
|15 - 11
|20
|4.
|1:0
|11
|5
|3
|3
|13 - 10
|18
|5.
|0:1
|11
|4
|4
|3
|11 - 10
|16
|6.
|0:0
|11
|3
|5
|3
|12 - 13
|14
|7.
|0:1
|11
|4
|1
|6
|18 - 17
|13
|8.
|1:0
|11
|2
|5
|4
|15 - 23
|11
|9.
|0:0
|11
|1
|2
|8
|8 - 17
|5
|10.
|0:1
|11
|1
|1
|9
|9 - 26
|4
|11.
|1:1
|11
|0
|3
|8
|9 - 22
|3
|12.
|1:1
|11
|0
|2
|9
|6 - 23
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|11 (7)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|9 (4)
|Жилина
|Дурис Давид
|9 (2)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|8 (10)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (8)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 9
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|8
|Ружомберок
|Жигмунд Марек
|6