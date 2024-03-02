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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Дукла Банска-Бистрица
1:0
Перерыв
Кошице
0'
1:0
4' Гол
Рымаренко Мартин
42' Желтая карточка
Годал Борис
45' Желтая карточка
Хочко Дени

Ход матча

4'
Рымаренко Мартин
1:0
42'
Годал Борис
 
45'
 
Хочко Дени
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Дукла Банска-Бистрица
Ничья
Кошице
4.15
6.80
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Все Коэффициенты
22
Грушка
Матуш
21
Lukas
Migala
33
Годал
Борис
41
Lubomir
Willweber
28
Пишоя
Марьян
44
Загуменски
Тимотей
88
Глинка
Марек
10
Branislav
Luptak
76
Маркинью
Аурелиу
11
Рымаренко
Мартин
17
Полиевка
Роберт
13
Перрейра
Криштиану
18
Шинделарж
Мартин
24
Кружляк
Доминик
90
Инносенти
Нассим
19
Фабиш
Лукаш
31
Дэвис
Эрик
23
Фашко
Михал
28
Хочко
Дени
8
Галлович
Давид
77
Oбуне
Жереми
Суссанго
55
Медвед
Жан
Дукла Банска-Бистрица
3-4-1-2
Кошице
5-3-2

История личных встреч

Дукла Банска-Бистрица
Кошице

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

28 матчей

42.9%
17.9%
39.2%
12 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

39.3%
32.1%
28.6%
11 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
7 побед 14 ничьих 7 побед

История матчей

С
2:4
ТМК
4:1
ВЛ
3:1
С
2:1
С
2:1
С
0:2
С
1:2
С
0:1
С
3:1
С
1:0
С
1:0
С
1:2
С
1:0
CL
3:1
CL
4:0
CL
2:1
CL
4:1
CL
1:1
CL
2:2
К
1:0
К
0:2
CL
0:5
CL
0:0
CL
0:0
CL
0:0
CL
0:1
CL
3:0
CL
1:3

Голы

Всего голов

23
22

Голов в среднем за матч

1.64
1.57

Среднее время на гол

54
57

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.36
0.79

Среднее время на гол

66
114

Всего голов

42
33

Голов в среднем за матч

1.5
1.18

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

60
76

Бомбардиры внутри турнира

Дукла Банска-Бистрица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полиевка Роберт 11 (1) 0.5
Рымаренко Мартин 8 (1) 0.36
Enzo Arevalo 4 0.18
Глинка Марек 4 0.18
Загуменски Тимотей 2 0.09
Депетрис Давид 2 0.09
Jakub Uhrincat 2 0.09
Пишоя Марьян 1 0.05
Lubomir Willweber 1 0.05
Поважанец Якуб 0 0
Маркинью Аурелиу 0 0
Branislav Luptak 0 0
Рихтарех Давид 0 0
Lukas Migala 0 0
Кошице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Медвед Жан 7 (1) 0.32
Пачинда Эрик 2 0.09
Фашко Михал 1 0.05
Фабиш Лукаш 1 0.05
Галлович Давид 1 0.05
Лачны Милош 1 0.05
Грессак Лукас 1 0.05
Петрак Бернард 1 0.05
Анаане Тиджани 1 0.05
Marcel Vasil 1 0.05
Boris Turcak 0 0
Шинделарж Мартин 0 0
Miroslav Sovic 0 0

Карточки

Дукла Банска-Бистрица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годал Борис 9 1
Рихтарех Давид 5 0
Lukas Migala 5 0
Полиевка Роберт 4 0
Рымаренко Мартин 2 1
Загуменски Тимотей 3 0
Lubomir Willweber 3 0
Jakub Uhrincat 3 0
Branislav Luptak 2 0
Слебодник Тибор 2 0
Маркинью Аурелиу 1 0
Депетрис Давид 1 0
Пишоя Марьян 1 0
Joao Guimaraes 1 0
Кошице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голиков Александр 6 2
Jan Mizerak 5 0
Шинделарж Мартин 4 0
Фашко Михал 1 1
Boris Turcak 2 0
Кесе Кристи 2 0
Фабиш Лукаш 2 0
Медвед Жан 2 0
Галлович Давид 2 0
Пачинда Эрик 1 0
Перрейра Криштиану 1 0
erik Liener 1 0
Хочко Дени 1 0
Кира Матуш 1 0
Peter Varga 1 0
Кривак Ян 1 0
Инносенти Нассим 1 0
Miroslav Sovic 1 0

Результаты матчей

Дукла Банска-Бистрица
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Кошице
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

6
8
Дукла Банска-Бистрица
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Кошице
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

5
13

Упущенные победы

20
7
Дукла Банска-Бистрица
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
33% (7)
38% (8)
Кошице
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (5)
24% (5)
52% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

8
14

Упущенные победы

26
15

Голы по времени матча

Забито

14
9
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 16
3
21%
2
22%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
2
14%
2
22%
61-75
3
21%
2
22%
76-90

Пропущено

16
25
5 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
6%
7
28%
1-15
1
6%
3
12%
16-30
3
19%
4
16%
31-45
5
31%
2
8%
46-60
1
6%
4
16%
61-75
5
31%
5
20%
76-90

Забито

21
11
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 15
3
14%
3
27%
1-15
3
14%
4
36%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
6
29%
2
18%
61-75
3
14%
2
18%
76-90

Пропущено

15
17
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
3
20%
3
18%
1-15
2
13%
4
24%
16-30
3
20%
1
6%
31-45
4
27%
4
24%
46-60
3
20%
3
18%
61-75
0
0%
2
12%
76-90

Забито

35
20
17 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 8
3 Не забивали 10
6
17%
5
25%
1-15
7
20%
4
20%
16-30
4
11%
2
10%
31-45
4
11%
1
5%
46-60
8
23%
4
20%
61-75
6
17%
4
20%
76-90

Пропущено

31
42
13 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 18
4
13%
10
24%
1-15
3
10%
7
17%
16-30
6
19%
5
12%
31-45
9
29%
29%
6
14%
46-60
4
13%
7
17%
61-75
5
16%
7
17%
76-90

Результаты последних матчей

Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 1:1 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Погронье 5:2
МТК Будапешт - Дукла Банска-Бистрица 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Дьёр 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Спишска-Нова-Вес 8:0 Дукла Банска-Бистрица - Поважска-Бистрица 3:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 3:1 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 0:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:4 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Погронье - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 2:4 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Подконице - Дукла Банска-Бистрица 0:3
Кошице
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Кошице - Скалица 2:1 Кошице - Железярне Подбрезова 0:0 Тренчин - Кошице 4:1 Кошице - Спартак Трнава 2:3
Казинцбарцика - Кошице 1:2 Мезёкёвешд - Кошице 1:2 Ньиредьхаза - Кошице 1:0 Кошице - Ружомберок 2:2 Злате Моравце - Кошице 1:1 Кошице - Михаловце 2:1 Жилина - Кошице 1:0 Кошице - Спартак Трнава 0:2 Кошице - ДАК 0:3 Слован Братислава - Кошице 4:0 СТК-1914 Саморин - Кошице 0:2 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 2:4 Списский Стьявник - Кошице 0:6 Скалица - Кошице 1:0 Железярне Подбрезова - Кошице 5:3 Спартак Трнава - Кошице 3:0

Результаты матчей

Дукла Банска-Бистрица
Кошице

Точный счет

1:1
3 раза 30%
1:4
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:3
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
0
6 раз 55%
2
4 раза 36%
1
1 раз 9%

Точный счет

0:3
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
1:0
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
1
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:4
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
1:0
4 раза 19%
0:3
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 33%
2
5 раз 24%
3
4 раза 19%
0
3 раза 14%
4
2 раза 10%
0
11 раз 52%
2
6 раз 29%
1
3 раза 14%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Дукла Банска-Бистрица
Кошице

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
5
6
3
7
1.5
4
7
2
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
5
5
8
3
1.5
3
7
4
7
2.5
1
9
2
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
3
0.5
Больше Меньше
10
11
11
10
1.5
7
14
6
15
2.5
1
20
2
19
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 1:0 22 18 3 1 56 - 16 57
2.
Жилина
 1:0 22 13 4 5 40 - 29 43
3.
Спартак Трнава
 0:1 22 12 3 7 31 - 21 39
4.
Дукла Банска-Бистрица
 1:0 22 10 6 6 38 - 29 36
5.
ДАК
 0:1 22 10 6 6 30 - 21 36
6.
Железярне Подбрезова
 0:1 22 10 4 8 39 - 33 34
7.
Тренчин
 0:0 22 9 7 6 31 - 23 34
8.
Ружомберок
 1:0 22 9 7 6 27 - 30 34
9.
Скалица
 0:0 22 6 5 11 19 - 25 23
10.
Кошице
 0:1 22 4 4 14 18 - 45 16
11.
Михаловце
 1:1 22 0 8 14 16 - 42 8
12.
Злате Моравце
 1:1 22 0 5 17 14 - 45 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 1:0 11 9 2 0 28 - 9 29
2.
Жилина
 1:0 11 8 1 2 27 - 19 25
3.
Ружомберок
 1:0 11 7 2 2 12 - 7 23
4.
Железярне Подбрезова
 0:1 11 6 3 2 21 - 16 21
5.
Тренчин
 0:0 11 6 2 3 19 - 10 20
6.
ДАК
 0:1 11 6 2 3 19 - 11 20
7.
Спартак Трнава
 0:1 11 6 1 4 16 - 10 19
8.
Скалица
 0:0 11 5 3 3 11 - 8 18
9.
Дукла Банска-Бистрица
 1:0 11 4 4 3 15 - 16 16
10.
Кошице
 0:1 11 3 3 5 9 - 19 12
11.
Михаловце
 1:1 11 0 5 6 7 - 20 5
12.
Злате Моравце
 1:1 11 0 3 8 8 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 1:0 11 9 1 1 28 - 7 28
2.
Дукла Банска-Бистрица
 1:0 11 6 2 3 23 - 13 20
3.
Спартак Трнава
 0:1 11 6 2 3 15 - 11 20
4.
Жилина
 1:0 11 5 3 3 13 - 10 18
5.
ДАК
 0:1 11 4 4 3 11 - 10 16
6.
Тренчин
 0:0 11 3 5 3 12 - 13 14
7.
Железярне Подбрезова
 0:1 11 4 1 6 18 - 17 13
8.
Ружомберок
 1:0 11 2 5 4 15 - 23 11
9.
Скалица
 0:0 11 1 2 8 8 - 17 5
10.
Кошице
 0:1 11 1 1 9 9 - 26 4
11.
Михаловце
 1:1 11 0 3 8 9 - 22 3
12.
Злате Моравце
 1:1 11 0 2 9 6 - 23 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 11 (7)
Слован Братислава Чаврич Александр 9 (4)
Жилина Дурис Давид 9 (2)
Слован Братислава Барсегян Тигран 8 (10)
Слован Братислава Стрелец Давид 8 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 9
Тренчин Rahim Ibrahim 1 8
Кошице Голиков Александр 2 6
Тренчин Бариш Дамьян 8
Ружомберок Жигмунд Марек 6
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Хочко Дени получил желтую карточку от судьи
  • 42'
    Годал Борис получил желтую карточку от судьи
  • 4'
    Г О О О О Л - Рымаренко Мартин бьет в цель!
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Дукла Банска-Бистрица
Ничья
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4.15
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