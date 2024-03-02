  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Тернана
1:3
Конец матча
Парма
0'
0:1
7' Гол
Бонни Анж-Йоан
0:2
19' Пенальти
Бенедычак Адриан
30' Желтая карточка
Партипило Антони
34' Желтая карточка
Капуано Марко
42' Желтая карточка
Бонни Анж-Йоан
0:2
45' Не забитый пенальти
Раймондо Антонио
1:2
48' Гол
Луперини Грегорио
1:3
59' Гол в свои ворота
Касасола Тиаго
65' Желтая карточка
Сиприен Вилан
66' Желтая карточка
Де Бур Кес
87' Желтая карточка
Чиркати Алессандро
89' Желтая карточка
Яннарилли Энтони
90' Желтая карточка
Михэйлэ Валентин
90'+6
1
Яннарилли
Энтони
32
Сгарби
Филиппо
19
Капуано
Марко
6
Далле
Мура
Кристиан
72
Аматуччи
Лоренцо
15
Касасола
Тиаго
71
Луперини
Грегорио
66
Пююхтя
Никлас
79
Карбони
Франко
10
Перейро
Гастон
9
Раймондо
Антонио
1
Чичисола
Леандро
15
Дель
Прато
Энрико
3
Осорио
Йордан
39
Чиркати
Алессандро
26
Кулибали
Войо
64
Сиприен
Вилан
27
Эрнани
Азеведо
21
Партипило
Антони
8
Эстевес
Науэль
7
Бенедычак
Адриан
13
Бонни
Анж-Йоан
Тернана
3-1-4-2
Парма
4-2-3-1

История личных встреч

Тернана
Парма

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

СB
3:1
СB
1:1
СB
2:3
СB
2:3
СB
3:1
СB
2:0
СB
1:1

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.67
1.75

Среднее время на гол

54
51

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

2.25
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

2
1.43

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

45
63

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раймондо Антонио 9 0.32
Ди Стефано Филиппо 4 0.14
Касасола Тиаго 4 0.14
Диаките Салим 3 0.11
Луперини Грегорио 2 0.07
Перейро Гастон 2 0.07
Lorenzo Lucchesi 2 0.07
Соренсен Фредерик 2 0.07
Фалетти Сесар 1 (1) 0.04
Пююхтя Никлас 1 0.04
Дионизи Федерико 1 0.04
Челли Алессандро III 1 0.04
Сгарби Филиппо 1 0.04
Карбони Франко 1 0.04
Де Бур Кес 0 0
Мантовани Валерио 0 0
Лабойко Якуб 0 0
Коррадо Никколо 0 0
Фатиканти Джакомо 0 0
Фавазули Костантино 0 0
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ман Деннис 10 (2) 0.36
Бенедычак Адриан 10 (6) 0.36
Бернабе Адриан 6 0.21
Бонни Анж-Йоан 3 0.11
Шарпантье Габриэль 3 0.11
Михэйлэ Валентин 3 0.11
Партипило Антони 3 0.11
Чолак Антонио-Мирко 3 0.11
Эрнани Азеведо 2 0.07
Эстевес Науэль 2 0.07
Сиприен Вилан 2 0.07
Дель Прато Энрико 1 0.04
Камара Дрисса 1 0.04
Чиркати Алессандро 1 0.04
Зом Симон 0 0
Кулибали Войо 0 0
Ансальди Кристиан 0 0
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Чичисола Леандро 0 0
Бегич Тьяс 0 0

Карточки

Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лабойко Якуб 8 0
Диаките Салим 7 0
Де Бур Кес 5 1
Фалетти Сесар 6 0
Луперини Грегорио 6 0
Капуано Марко 3 1
Яннарилли Энтони 4 0
Раймондо Антонио 4 0
Lorenzo Lucchesi 4 0
Фавилли Андреа 2 1
Челли Алессандро III 3 0
Ди Стефано Филиппо 3 0
Коррадо Никколо 1 1
Дионизи Федерико 2 0
Соренсен Фредерик 2 0
Касасола Тиаго 2 0
Пююхтя Никлас 2 0
Маргинеан Юлиус 2 0
Карбони Франко 2 0
Фавазули Костантино 2 0
Вивиани Федерико 1 0
Перейро Гастон 1 0
Пройетти Маттиа 1 0
Богдан Лука 1 0
Аматуччи Лоренцо 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнани Азеведо 4 1
Эстевес Науэль 5 0
Чиркати Алессандро 5 0
Болог Ботонд 3 1
Кулибали Войо 3 1
Дель Прато Энрико 4 0
Бенедычак Адриан 4 0
Камара Дрисса 4 0
Бонни Анж-Йоан 4 0
Ди Кьяра Джанлука 3 0
Чичисола Леандро 3 0
Партипило Антони 3 0
Михэйлэ Валентин 3 0
Бернабе Адриан 3 0
Зом Симон 1 1
Эно Антони 1 1
Загаритис Василиос 2 0
Сиприен Вилан 1 0
Осорио Йордан 1 0
Ман Деннис 1 0
Шарпантье Габриэль 1 0

Результаты матчей

Тернана
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Парма
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (6)
57% (8)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

5
5
Тернана
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Парма
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

15
0

Упущенные победы

16
24
Тернана
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (8)
52% (14)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
Парма
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
44% (12)
37% (10)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

17
5

Упущенные победы

21
29

Голы по времени матча

Забито

13
24
5 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
2
15%
5
21%
1-15
2
15%
4
17%
16-30
1
8%
5
21%
31-45
2
15%
4
17%
46-60
3
23%
3
13%
61-75
3
23%
3
13%
76-90

Пропущено

12
15
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
3
25%
3
20%
76-90

Забито

21
24
6 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
4
19%
6
25%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
2
10%
1
4%
31-45
3
14%
5
21%
46-60
6
29%
2
8%
61-75
6
29%
8
33%
76-90

Пропущено

23
14
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
3
13%
2
14%
1-15
4
17%
3
21%
16-30
5
22%
2
14%
31-45
4
17%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
7
30%
3
21%
76-90

Забито

34
48
11 В 1-м тайме 23
23 Во 2-м тайме 25
12 Забивали первыми 17
8 Не забивали 5
6
18%
11
23%
1-15
2
6%
6
13%
16-30
3
9%
6
13%
31-45
5
15%
9
19%
46-60
9
26%
5
10%
61-75
9
26%
11
23%
76-90

Пропущено

35
29
17 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 8
23 Не пропускали 19
4
11%
4
14%
1-15
5
14%
6
21%
16-30
8
23%
4
14%
31-45
5
14%
6
21%
46-60
3
9%
3
10%
61-75
10
29%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Тернана
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Палермо - Тернана 2:3 Тернана - Лекко 0:0 Реджана - Тернана 0:2 Тернана - Специя 1:1
Тернана - Комо 0:1 Венеция - Тернана 1:0 Тернана - Читтаделла 3:1 Бари - Тернана 3:1 Тернана - Пиза 1:1 Парма - Тернана 3:1 Лекко - Тернана 2:3 Тернана - ФералпиСало 2:1 Козенца - Тернана 1:3 Тернана - Палермо 1:1 Специя - Тернана 2:2 Тернана - Венеция 0:1 Модена - Тернана 2:1 Тернана - Брешия 0:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Тернана - Реджана 3:0
Парма
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Парма - Козенца 1:1 Комо - Парма 1:1 Парма - Пиза 3:2 Читтаделла - Парма 1:2
Парма - Венеция 2:1 Модена - Парма 3:0 Сампдория - Парма 0:3 Парма - Асколи 1:1 Брешия - Парма 0:2 Парма - Тернана 3:1 Козенца - Парма 0:0 Парма - Палермо 3:3 Фиорентина - Парма 2:2 Специя - Парма 0:1 Парма - Модена 1:1 Лекко - Парма 3:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Лечче - Парма 2:4 Асколи - Парма 1:3 Парма - Комо 2:1

Результаты матчей

Тернана
Парма

Точный счет

0:1
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
6 раз 46%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 37%
0
8 раз 30%
3
5 раз 19%
2
4 раза 15%
2
12 раз 44%
1
6 раз 22%
3
5 раз 19%
0
3 раза 11%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Тернана
Парма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
13
1
3
11
1.5
9
5
2
12
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
2
6
7
1.5
9
4
3
10
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
8
0.5
Больше Меньше
24
3
9
18
1.5
18
9
5
22
2.5
6
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 28 17 8 3 53 - 28 59
2.
Венеция
 27 15 6 6 49 - 32 51
3.
Кремонезе
 27 14 8 5 37 - 20 50
4.
Комо
 27 14 7 6 37 - 29 49
5.
Палермо
 28 13 7 8 51 - 38 46
6.
Катанзаро
 27 13 6 8 44 - 37 45
7.
Брешия
 28 9 11 8 31 - 28 38
8.
Читтаделла
 27 10 6 11 33 - 37 36
9.
Модена
 27 8 12 7 32 - 35 36
10.
Зюйдтироль
 28 9 8 11 35 - 37 35
11.
Сампдория
 27 9 6 12 35 - 42 33
12.
Козенца
 27 8 9 10 31 - 30 33
13.
Бари
 27 7 12 8 27 - 32 33
14.
Реджана
 27 6 14 7 30 - 33 32
15.
Пиза
 27 7 10 10 33 - 35 31
16.
Тернана
 28 7 8 13 34 - 39 29
17.
Асколи
 27 6 9 12 27 - 33 27
18.
Специя
 27 5 11 11 25 - 40 26
19.
ФералпиСало
 27 6 6 15 29 - 42 24
20.
Лекко
 28 5 6 17 27 - 53 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 14 9 3 2 30 - 19 30
2.
Парма
 14 8 6 0 25 - 13 30
3.
Катанзаро
 14 8 3 3 29 - 20 27
4.
Комо
 13 7 4 2 20 - 14 25
5.
Палермо
 14 8 1 5 28 - 18 25
6.
Читтаделла
 14 7 2 5 22 - 18 23
7.
Кремонезе
 14 6 5 3 18 - 10 23
8.
Бари
 13 5 6 2 15 - 13 21
9.
Брешия
 14 5 5 4 16 - 14 20
10.
Модена
 13 5 4 4 14 - 13 19
11.
Зюйдтироль
 14 5 3 6 16 - 17 18
12.
Козенца
 13 4 4 5 21 - 17 16
13.
Сампдория
 14 4 3 7 17 - 21 15
14.
Пиза
 14 3 6 5 18 - 19 15
15.
Реджана
 14 2 9 3 14 - 17 15
16.
Тернана
 15 3 6 6 14 - 15 15
17.
Асколи
 13 3 5 5 13 - 13 14
18.
ФералпиСало
 13 3 3 7 17 - 19 12
19.
Специя
 13 2 6 5 10 - 13 12
20.
Лекко
 13 3 1 9 14 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 14 9 2 3 28 - 15 29
2.
Кремонезе
 13 8 3 2 19 - 10 27
3.
Комо
 14 7 3 4 17 - 15 24
4.
Венеция
 13 6 3 4 19 - 13 21
5.
Палермо
 14 5 6 3 23 - 20 21
6.
Катанзаро
 13 5 3 5 15 - 17 18
7.
Сампдория
 13 5 3 5 18 - 21 18
8.
Брешия
 14 4 6 4 15 - 14 18
9.
Реджана
 13 4 5 4 16 - 16 17
10.
Зюйдтироль
 14 4 5 5 19 - 20 17
11.
Козенца
 14 4 5 5 10 - 13 17
12.
Модена
 14 3 8 3 18 - 22 17
13.
Пиза
 13 4 4 5 15 - 16 16
14.
Тернана
 13 4 2 7 20 - 24 14
15.
Специя
 14 3 5 6 15 - 27 14
16.
Читтаделла
 13 3 4 6 11 - 19 13
17.
Асколи
 14 3 4 7 14 - 20 13
18.
ФералпиСало
 14 3 3 8 12 - 23 12
19.
Бари
 14 2 6 6 12 - 19 12
20.
Лекко
 15 2 5 8 13 - 27 11
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 14 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 13 (6)
Кремонезе Кода Массимо 13 (2)
Палермо Брунори Маттео 12 (4)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 2 11
Бари Ди Чезаре Валерио 1 12
Читтаделла Бранка Симоне 1 12
Бьянко Алессандро 12
Пиза Марин Мариус 1 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Тернана 1:3 Парма онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный