Тур: 28. Стадион: Либеро Либерати.
0'
0:1
7' ГолБонни Анж-Йоан
0:2
19' ПенальтиБенедычак Адриан
30' Желтая карточкаПартипило Антони
34' Желтая карточкаКапуано Марко
42' Желтая карточкаБонни Анж-Йоан
0:2
45' Не забитый пенальтиРаймондо Антонио
1:2
48' ГолЛуперини Грегорио
1:3
59' Гол в свои воротаКасасола Тиаго
65' Желтая карточкаСиприен Вилан
66' Желтая карточкаДе Бур Кес
87' Желтая карточкаЧиркати Алессандро
89' Желтая карточкаЯннарилли Энтони
90' Желтая карточкаМихэйлэ Валентин
90'+6
Ход матча
7'
19'
0:2
30'
34'
42'
45'
0:2
48'
59'
1:3
65'
66'
89'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 8
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
456 Количество передач 453
-
51 Владение мячом, % 49
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Франчи ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бреда Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Турк МартинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Эно АнтониЗащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
-
11 Бегич ТьясПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
История личных встреч
Тернана
Парма
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.67
1.75
Среднее время на гол
54
51
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
2.25
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
2
1.43
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
45
63
Бомбардиры внутри турнира
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раймондо Антонио
|9
|0.32
|Ди Стефано Филиппо
|4
|0.14
|Касасола Тиаго
|4
|0.14
|Диаките Салим
|3
|0.11
|Луперини Грегорио
|2
|0.07
|Перейро Гастон
|2
|0.07
|Lorenzo Lucchesi
|2
|0.07
|Соренсен Фредерик
|2
|0.07
|Фалетти Сесар
|1 (1)
|0.04
|Пююхтя Никлас
|1
|0.04
|Дионизи Федерико
|1
|0.04
|Челли Алессандро III
|1
|0.04
|Сгарби Филиппо
|1
|0.04
|Карбони Франко
|1
|0.04
|Де Бур Кес
|0
|0
|Мантовани Валерио
|0
|0
|Лабойко Якуб
|0
|0
|Коррадо Никколо
|0
|0
|Фатиканти Джакомо
|0
|0
|Фавазули Костантино
|0
|0
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ман Деннис
|10 (2)
|0.36
|Бенедычак Адриан
|10 (6)
|0.36
|Бернабе Адриан
|6
|0.21
|Бонни Анж-Йоан
|3
|0.11
|Шарпантье Габриэль
|3
|0.11
|Михэйлэ Валентин
|3
|0.11
|Партипило Антони
|3
|0.11
|Чолак Антонио-Мирко
|3
|0.11
|Эрнани Азеведо
|2
|0.07
|Эстевес Науэль
|2
|0.07
|Сиприен Вилан
|2
|0.07
|Дель Прато Энрико
|1
|0.04
|Камара Дрисса
|1
|0.04
|Чиркати Алессандро
|1
|0.04
|Зом Симон
|0
|0
|Кулибали Войо
|0
|0
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Чичисола Леандро
|0
|0
|Бегич Тьяс
|0
|0
Карточки
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лабойко Якуб
|8
|0
|Диаките Салим
|7
|0
|Де Бур Кес
|5
|1
|Фалетти Сесар
|6
|0
|Луперини Грегорио
|6
|0
|Капуано Марко
|3
|1
|Яннарилли Энтони
|4
|0
|Раймондо Антонио
|4
|0
|Lorenzo Lucchesi
|4
|0
|Фавилли Андреа
|2
|1
|Челли Алессандро III
|3
|0
|Ди Стефано Филиппо
|3
|0
|Коррадо Никколо
|1
|1
|Дионизи Федерико
|2
|0
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|Касасола Тиаго
|2
|0
|Пююхтя Никлас
|2
|0
|Маргинеан Юлиус
|2
|0
|Карбони Франко
|2
|0
|Фавазули Костантино
|2
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Перейро Гастон
|1
|0
|Пройетти Маттиа
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Аматуччи Лоренцо
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнани Азеведо
|4
|1
|Эстевес Науэль
|5
|0
|Чиркати Алессандро
|5
|0
|Болог Ботонд
|3
|1
|Кулибали Войо
|3
|1
|Дель Прато Энрико
|4
|0
|Бенедычак Адриан
|4
|0
|Камара Дрисса
|4
|0
|Бонни Анж-Йоан
|4
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|3
|0
|Чичисола Леандро
|3
|0
|Партипило Антони
|3
|0
|Михэйлэ Валентин
|3
|0
|Бернабе Адриан
|3
|0
|Зом Симон
|1
|1
|Эно Антони
|1
|1
|Загаритис Василиос
|2
|0
|Сиприен Вилан
|1
|0
|Осорио Йордан
|1
|0
|Ман Деннис
|1
|0
|Шарпантье Габриэль
|1
|0
Результаты матчей
Тернана
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Парма
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (6)
57% (8)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
5
5
Тернана
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Парма
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
15
0
Упущенные победы
16
24
Тернана
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (8)
52% (14)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
Парма
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
44% (12)
37% (10)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
17
5
Упущенные победы
21
29
Голы по времени матча
Забито
13
24
5 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
2
15%
5
21%
1-15
2
15%
4
17%
16-30
1
8%
5
21%
31-45
2
15%
4
17%
46-60
3
23%
3
13%
61-75
3
23%
3
13%
76-90
Пропущено
12
15
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
3
25%
3
20%
76-90
Забито
21
24
6 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
4
19%
6
25%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
2
10%
1
4%
31-45
3
14%
5
21%
46-60
6
29%
2
8%
61-75
6
29%
8
33%
76-90
Пропущено
23
14
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
3
13%
2
14%
1-15
4
17%
3
21%
16-30
5
22%
2
14%
31-45
4
17%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
7
30%
3
21%
76-90
Забито
34
48
11 В 1-м тайме 23
23 Во 2-м тайме 25
12 Забивали первыми 17
8 Не забивали 5
6
18%
11
23%
1-15
2
6%
6
13%
16-30
3
9%
6
13%
31-45
5
15%
9
19%
46-60
9
26%
5
10%
61-75
9
26%
11
23%
76-90
Пропущено
35
29
17 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 8
23 Не пропускали 19
4
11%
4
14%
1-15
5
14%
6
21%
16-30
8
23%
4
14%
31-45
5
14%
6
21%
46-60
3
9%
3
10%
61-75
10
29%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Тернана
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Палермо - Тернана 2:3 Тернана - Лекко 0:0 Реджана - Тернана 0:2 Тернана - Специя 1:1
Тернана - Комо 0:1 Венеция - Тернана 1:0 Тернана - Читтаделла 3:1 Бари - Тернана 3:1 Тернана - Пиза 1:1 Парма - Тернана 3:1 Лекко - Тернана 2:3 Тернана - ФералпиСало 2:1 Козенца - Тернана 1:3 Тернана - Палермо 1:1 Специя - Тернана 2:2 Тернана - Венеция 0:1 Модена - Тернана 2:1 Тернана - Брешия 0:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Тернана - Реджана 3:0
Парма
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Парма - Козенца 1:1 Комо - Парма 1:1 Парма - Пиза 3:2 Читтаделла - Парма 1:2
Парма - Венеция 2:1 Модена - Парма 3:0 Сампдория - Парма 0:3 Парма - Асколи 1:1 Брешия - Парма 0:2 Парма - Тернана 3:1 Козенца - Парма 0:0 Парма - Палермо 3:3 Фиорентина - Парма 2:2 Специя - Парма 0:1 Парма - Модена 1:1 Лекко - Парма 3:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Лечче - Парма 2:4 Асколи - Парма 1:3 Парма - Комо 2:1
Результаты матчей
Тернана
Парма
Точный счет
0:1
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
6 раз 46%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 37%
0
8 раз 30%
3
5 раз 19%
2
4 раза 15%
2
12 раз 44%
1
6 раз 22%
3
5 раз 19%
0
3 раза 11%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Тернана
Парма
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
131
311
95
212
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
112
67
94
310
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
198
Больше Меньше
243
918
189
522
621
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|14 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|13 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|13 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|12 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 12
|Бьянко Алессандро
|12
|Пиза
|Марин Мариус
|1 10