Тур: 28. Стадион: Марко Друсо.
1:0
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаГульелмотти Давиде
12' Желтая карточкаSimone Davi
44' Желтая карточкаИонице Артур
45' Желтая карточкаСкалья Филиппо
79' Желтая карточкаАрригони Томмазо
82' Желтая карточкаЛунетта Габриэль
85' Желтая карточкаТайт Фабиан
1:0
90' ГолТайт Фабиан
90'+7
Ход матча
12'
44'
45'
79'
82'
85'
90'
1:0
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 0
-
10 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
529 Количество передач 226
-
69 Владение мячом, % 31
21
Тайт
Фабиан
27
Куртич
Ясмин
24
Simone
Davi
23
Раути
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Тайт ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
-
24 Simone DaviПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Раути НиколаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Чиско АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бро ЖеремиПолузащитник
-
42 Петерс ДаудаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Federico Valente
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
68 Ерарди МариоЗащитник
- Защитник
-
27 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Бузо НиколоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
83 Лемменс МатсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
История личных встреч
Зюйдтироль
Лекко
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казираги Даниэль
|13 (9)
|0.46
|Одогву Рафаэль
|5
|0.18
|Emanuele Pecorino
|4
|0.14
|Тайт Фабиан
|3
|0.11
|Silvio Merkaj
|3
|0.11
|Мазиелло Андреа
|2
|0.07
|Киерво Риккардо
|1
|0.04
|Раути Никола
|1
|0.04
|Куртич Ясмин
|1
|0.04
|Винетот Кевин
|1
|0.04
|Simone Davi
|0
|0
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Джорджини Андреа
|0
|0
Лекко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новакович Андрия
|6
|0.21
|Бузо Николо
|6
|0.21
|Лепоре Франко
|3 (2)
|0.11
|Ионице Артур
|3
|0.11
|Alessandro Caporale
|1
|0.04
|Ди Стефано Лоренцо
|1
|0.04
|Крочата Джованни
|1
|0.04
|Серсанти Алессандро
|1
|0.04
|Эусепи Умберто
|1
|0.04
|Бьянкони Алессандро
|1
|0.04
|Mattia Tordini
|1
|0.04
|Лемменс Матс
|1
|0.04
|Ерарди Марио
|0
|0
|Джудичи Лука
|0
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|0
|0
Карточки
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мазиелло Андреа
|8
|1
|Simone Davi
|7
|0
|Тайт Фабиан
|6
|0
|Казираги Даниэль
|5
|0
|Арригони Томмазо
|4
|0
|Петерс Дауда
|4
|0
|Emanuele Pecorino
|4
|0
|Джорджини Андреа
|4
|0
|Куомо Джузеппе
|2
|1
|Скалья Филиппо
|3
|0
|Одогву Рафаэль
|3
|0
|Раути Никола
|3
|0
|Каньяно Андреа
|3
|0
|Silvio Merkaj
|3
|0
|Гирингелли Лука
|2
|0
|Полуцци Джакомо
|2
|0
|Чиско Андреа
|2
|0
|Куртич Ясмин
|1
|0
|Винетот Кевин
|1
|0
|Сьега Николас
|1
|0
|Бро Жереми
|1
|0
|Ровер Маттео
|1
|0
|Эль-Кауакиби Хамза
|1
|0
|Малламо Алессандро
|1
|0
|Raphael Kofler
|1
|0
Лекко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крочата Джованни
|10
|0
|Серсанти Алессандро
|10
|0
|Лемменс Матс
|6
|1
|Alessandro Caporale
|5
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|5
|0
|Марроне Лука
|4
|0
|Лепоре Франко
|4
|0
|Гульелмотти Давиде
|4
|0
|Новакович Андрия
|3
|0
|Бьянкони Алессандро
|3
|0
|Mattia Tordini
|3
|0
|Цельяк Ведран
|2
|0
|Ионице Артур
|2
|0
|Ерарди Марио
|2
|0
|Баттистини Маттео
|2
|0
|Лунетта Габриэль
|2
|0
|Джорджио Галли
|2
|0
|Бузо Николо
|2
|0
|Эусепи Умберто
|1
|0
|Капрадосси Элио
|1
|0
|Мельграти Рикардо
|1
|0
|Сальседо Эдди
|1
|0
|Фриджерио Марко
|1
|0
|Ди Стефано Лоренцо
|1
|0
Результаты матчей
Зюйдтироль
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Лекко
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
7
9
Зюйдтироль
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Лекко
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
24
Упущенные победы
15
6
Зюйдтироль
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (6)
50% (14)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)
Лекко
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (11)
32% (9)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
32% (9)
39% (11)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
12
26
Упущенные победы
22
15
Голы по времени матча
Забито
16
13
3 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
19 Не забивали 20
1
6%
1
8%
1-15
1
6%
5
38%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
8
50%
3
23%
76-90
Пропущено
17
27
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
3
18%
2
7%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
4
24%
1
4%
31-45
3
18%
6
22%
46-60
2
12%
6
22%
61-75
5
29%
29%
7
26%
76-90
Забито
19
13
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 2
16 Не забивали 21
2
11%
0
0%
1-15
1
5%
2
15%
16-30
3
16%
2
15%
31-45
5
26%
2
15%
46-60
4
21%
3
23%
61-75
4
21%
4
31%
76-90
Пропущено
20
27
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 11
3
15%
4
15%
1-15
3
15%
2
7%
16-30
2
10%
3
11%
31-45
3
15%
8
30%
30%
46-60
4
20%
5
19%
61-75
5
25%
5
19%
76-90
Забито
35
26
9 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 6
7 Не забивали 13
3
9%
1
4%
1-15
2
6%
7
27%
16-30
4
11%
3
12%
31-45
8
23%
3
12%
46-60
6
17%
5
19%
61-75
12
34%
7
27%
76-90
Пропущено
37
54
15 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 37
16 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 23
6
16%
6
11%
1-15
3
8%
7
13%
16-30
6
16%
4
7%
31-45
6
16%
14
26%
46-60
6
16%
11
20%
61-75
10
27%
12
22%
76-90
Результаты последних матчей
Зюйдтироль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Реджана - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Бари 1:0 Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3
Асколи - Зюйдтироль 1:2 Зюйдтироль - Козенца 0:1 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Бари - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Тироль 0:0
Лекко
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Лекко - Комо 0:3 Тернана - Лекко 0:0 Лекко - Козенца 1:3 Бари - Лекко 3:1
Лекко - Кремонезе 0:1 ФералпиСало - Лекко 5:1 Лекко - Пиза 1:3 Катанзаро - Лекко 5:3 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Лекко 2:2 Лекко - Тернана 2:3 Сампдория - Лекко 2:0 Лекко - Бари 1:0 Комо - Лекко 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Лекко - Парма 3:2 Лекко - Специя 0:0 Реджана - Лекко 1:1 Палермо - Лекко 1:2 Пиза - Лекко 1:2
Результаты матчей
Зюйдтироль
Лекко
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:3
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
2:1
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
2
4 раза 29%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:1
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:0
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 46%
0
6 раз 21%
2
5 раз 18%
3
4 раза 14%
0
12 раз 43%
1
8 раз 29%
2
5 раз 18%
3
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Зюйдтироль
Лекко
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
85
410
49
311
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
87
59
411
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
226
Больше Меньше
1612
919
820
424
325
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|14 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|13 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|13 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|12 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 12
|Бьянко Алессандро
|12
|Пиза
|Марин Мариус
|1 10