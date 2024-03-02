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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Зюйдтироль
1:0
Конец матча
Лекко
0'
8' Желтая карточка
Гульелмотти Давиде
12' Желтая карточка
Simone Davi
44' Желтая карточка
Ионице Артур
45' Желтая карточка
Скалья Филиппо
79' Желтая карточка
Арригони Томмазо
82' Желтая карточка
Лунетта Габриэль
85' Желтая карточка
Тайт Фабиан
1:0
90' Гол
Тайт Фабиан
90'+7
1
Полуцци
Джакомо
30
Джорджини
Андреа
2
Скалья
Филиппо
55
Мазиелло
Андреа
79
Молина
Сальваторе
21
Тайт
Фабиан
4
Арригони
Томмазо
27
Куртич
Ясмин
24
Simone
Davi
17
Казираги
Даниэль
23
Раути
Никола
1
Мельграти
Рикардо
44
Гульелмотти
Давиде
13
Капрадосси
Элио
68
Ерарди
Марио
32
Лепоре
Франко
27
Ионице
Артур
5
Дельи
Инноченти
Дуччо
21
Крочата
Джованни
14
Париджини
Витторио
45
Инглезе
Роберто
99
Бузо
Николо
Зюйдтироль
3-5-1-1
Лекко
4-3-3

История личных встреч

Зюйдтироль
Лекко

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
2:1
СC
1:1
СC
0:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казираги Даниэль 13 (9) 0.46
Одогву Рафаэль 5 0.18
Emanuele Pecorino 4 0.14
Тайт Фабиан 3 0.11
Silvio Merkaj 3 0.11
Мазиелло Андреа 2 0.07
Киерво Риккардо 1 0.04
Раути Никола 1 0.04
Куртич Ясмин 1 0.04
Винетот Кевин 1 0.04
Simone Davi 0 0
Арригони Томмазо 0 0
Джорджини Андреа 0 0
Лекко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новакович Андрия 6 0.21
Бузо Николо 6 0.21
Лепоре Франко 3 (2) 0.11
Ионице Артур 3 0.11
Alessandro Caporale 1 0.04
Ди Стефано Лоренцо 1 0.04
Крочата Джованни 1 0.04
Серсанти Алессандро 1 0.04
Эусепи Умберто 1 0.04
Бьянкони Алессандро 1 0.04
Mattia Tordini 1 0.04
Лемменс Матс 1 0.04
Ерарди Марио 0 0
Джудичи Лука 0 0
Дельи Инноченти Дуччо 0 0

Карточки

Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мазиелло Андреа 8 1
Simone Davi 7 0
Тайт Фабиан 6 0
Казираги Даниэль 5 0
Арригони Томмазо 4 0
Петерс Дауда 4 0
Emanuele Pecorino 4 0
Джорджини Андреа 4 0
Куомо Джузеппе 2 1
Скалья Филиппо 3 0
Одогву Рафаэль 3 0
Раути Никола 3 0
Каньяно Андреа 3 0
Silvio Merkaj 3 0
Гирингелли Лука 2 0
Полуцци Джакомо 2 0
Чиско Андреа 2 0
Куртич Ясмин 1 0
Винетот Кевин 1 0
Сьега Николас 1 0
Бро Жереми 1 0
Ровер Маттео 1 0
Эль-Кауакиби Хамза 1 0
Малламо Алессандро 1 0
Raphael Kofler 1 0
Лекко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крочата Джованни 10 0
Серсанти Алессандро 10 0
Лемменс Матс 6 1
Alessandro Caporale 5 0
Дельи Инноченти Дуччо 5 0
Марроне Лука 4 0
Лепоре Франко 4 0
Гульелмотти Давиде 4 0
Новакович Андрия 3 0
Бьянкони Алессандро 3 0
Mattia Tordini 3 0
Цельяк Ведран 2 0
Ионице Артур 2 0
Ерарди Марио 2 0
Баттистини Маттео 2 0
Лунетта Габриэль 2 0
Джорджио Галли 2 0
Бузо Николо 2 0
Эусепи Умберто 1 0
Капрадосси Элио 1 0
Мельграти Рикардо 1 0
Сальседо Эдди 1 0
Фриджерио Марко 1 0
Ди Стефано Лоренцо 1 0

Результаты матчей

Зюйдтироль
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Лекко
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

7
9
Зюйдтироль
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Лекко
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
24

Упущенные победы

15
6
Зюйдтироль
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (6)
50% (14)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)
Лекко
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (11)
32% (9)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
32% (9)
39% (11)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

12
26

Упущенные победы

22
15

Голы по времени матча

Забито

16
13
3 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
19 Не забивали 20
1
6%
1
8%
1-15
1
6%
5
38%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
8
50%
3
23%
76-90

Пропущено

17
27
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
3
18%
2
7%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
4
24%
1
4%
31-45
3
18%
6
22%
46-60
2
12%
6
22%
61-75
5
29%
29%
7
26%
76-90

Забито

19
13
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 2
16 Не забивали 21
2
11%
0
0%
1-15
1
5%
2
15%
16-30
3
16%
2
15%
31-45
5
26%
2
15%
46-60
4
21%
3
23%
61-75
4
21%
4
31%
76-90

Пропущено

20
27
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 11
3
15%
4
15%
1-15
3
15%
2
7%
16-30
2
10%
3
11%
31-45
3
15%
8
30%
30%
46-60
4
20%
5
19%
61-75
5
25%
5
19%
76-90

Забито

35
26
9 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 6
7 Не забивали 13
3
9%
1
4%
1-15
2
6%
7
27%
16-30
4
11%
3
12%
31-45
8
23%
3
12%
46-60
6
17%
5
19%
61-75
12
34%
7
27%
76-90

Пропущено

37
54
15 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 37
16 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 23
6
16%
6
11%
1-15
3
8%
7
13%
16-30
6
16%
4
7%
31-45
6
16%
14
26%
46-60
6
16%
11
20%
61-75
10
27%
12
22%
76-90

Результаты последних матчей

Зюйдтироль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Реджана - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Бари 1:0 Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3
Асколи - Зюйдтироль 1:2 Зюйдтироль - Козенца 0:1 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Бари - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Тироль 0:0
Лекко
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Лекко - Комо 0:3 Тернана - Лекко 0:0 Лекко - Козенца 1:3 Бари - Лекко 3:1
Лекко - Кремонезе 0:1 ФералпиСало - Лекко 5:1 Лекко - Пиза 1:3 Катанзаро - Лекко 5:3 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Лекко 2:2 Лекко - Тернана 2:3 Сампдория - Лекко 2:0 Лекко - Бари 1:0 Комо - Лекко 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Лекко - Парма 3:2 Лекко - Специя 0:0 Реджана - Лекко 1:1 Палермо - Лекко 1:2 Пиза - Лекко 1:2

Результаты матчей

Зюйдтироль
Лекко

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:3
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

2:1
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
2
4 раза 29%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:1
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:0
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 46%
0
6 раз 21%
2
5 раз 18%
3
4 раза 14%
0
12 раз 43%
1
8 раз 29%
2
5 раз 18%
3
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Зюйдтироль
Лекко

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
8
5
4
10
1.5
4
9
3
11
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
8
7
5
9
1.5
4
11
1
13
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
6
0.5
Больше Меньше
16
12
9
19
1.5
8
20
4
24
2.5
3
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 28 17 8 3 53 - 28 59
2.
Венеция
 27 15 6 6 49 - 32 51
3.
Кремонезе
 27 14 8 5 37 - 20 50
4.
Комо
 27 14 7 6 37 - 29 49
5.
Палермо
 28 13 7 8 51 - 38 46
6.
Катанзаро
 27 13 6 8 44 - 37 45
7.
Брешия
 28 9 11 8 31 - 28 38
8.
Читтаделла
 27 10 6 11 33 - 37 36
9.
Модена
 27 8 12 7 32 - 35 36
10.
Зюйдтироль
 28 9 8 11 35 - 37 35
11.
Сампдория
 27 9 6 12 35 - 42 33
12.
Козенца
 27 8 9 10 31 - 30 33
13.
Бари
 27 7 12 8 27 - 32 33
14.
Реджана
 27 6 14 7 30 - 33 32
15.
Пиза
 27 7 10 10 33 - 35 31
16.
Тернана
 28 7 8 13 34 - 39 29
17.
Асколи
 27 6 9 12 27 - 33 27
18.
Специя
 27 5 11 11 25 - 40 26
19.
ФералпиСало
 27 6 6 15 29 - 42 24
20.
Лекко
 28 5 6 17 27 - 53 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 14 9 3 2 30 - 19 30
2.
Парма
 14 8 6 0 25 - 13 30
3.
Катанзаро
 14 8 3 3 29 - 20 27
4.
Комо
 13 7 4 2 20 - 14 25
5.
Палермо
 14 8 1 5 28 - 18 25
6.
Читтаделла
 14 7 2 5 22 - 18 23
7.
Кремонезе
 14 6 5 3 18 - 10 23
8.
Бари
 13 5 6 2 15 - 13 21
9.
Брешия
 14 5 5 4 16 - 14 20
10.
Модена
 13 5 4 4 14 - 13 19
11.
Зюйдтироль
 14 5 3 6 16 - 17 18
12.
Козенца
 13 4 4 5 21 - 17 16
13.
Сампдория
 14 4 3 7 17 - 21 15
14.
Пиза
 14 3 6 5 18 - 19 15
15.
Реджана
 14 2 9 3 14 - 17 15
16.
Тернана
 15 3 6 6 14 - 15 15
17.
Асколи
 13 3 5 5 13 - 13 14
18.
ФералпиСало
 13 3 3 7 17 - 19 12
19.
Специя
 13 2 6 5 10 - 13 12
20.
Лекко
 13 3 1 9 14 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 14 9 2 3 28 - 15 29
2.
Кремонезе
 13 8 3 2 19 - 10 27
3.
Комо
 14 7 3 4 17 - 15 24
4.
Венеция
 13 6 3 4 19 - 13 21
5.
Палермо
 14 5 6 3 23 - 20 21
6.
Катанзаро
 13 5 3 5 15 - 17 18
7.
Сампдория
 13 5 3 5 18 - 21 18
8.
Брешия
 14 4 6 4 15 - 14 18
9.
Реджана
 13 4 5 4 16 - 16 17
10.
Зюйдтироль
 14 4 5 5 19 - 20 17
11.
Козенца
 14 4 5 5 10 - 13 17
12.
Модена
 14 3 8 3 18 - 22 17
13.
Пиза
 13 4 4 5 15 - 16 16
14.
Тернана
 13 4 2 7 20 - 24 14
15.
Специя
 14 3 5 6 15 - 27 14
16.
Читтаделла
 13 3 4 6 11 - 19 13
17.
Асколи
 14 3 4 7 14 - 20 13
18.
ФералпиСало
 14 3 3 8 12 - 23 12
19.
Бари
 14 2 6 6 12 - 19 12
20.
Лекко
 15 2 5 8 13 - 27 11
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 14 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 13 (6)
Кремонезе Кода Массимо 13 (2)
Палермо Брунори Маттео 12 (4)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 2 11
Бари Ди Чезаре Валерио 1 12
Читтаделла Бранка Симоне 1 12
Бьянко Алессандро 12
Пиза Марин Мариус 1 10
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Скалья Филиппо получил желтую карточку от судьи
    • 44'
      Ионице Артур получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Симона Дави получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Гульелмотти Давиде получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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