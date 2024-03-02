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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Ворскла
1:1
Второй тайм: 79'
Верес
0'
3' Желтая карточка
Банада Евгений
10' Желтая карточка
Хрипчук Даниил
23' Желтая карточка
Кане Ибрахим
0:1
41' Гол
Мрвалевич Марко
1:1
48' Гол
Мякушко Сергей
55' Желтая карточка
Скляр Александр
64' Желтая карточка
Сезар Жулио
74' Желтая карточка
Iago Siqueira
7
Исенко
Павел
4
Пердута
Игорь
18
Павлюк
Евгений
29
Бацула
Андрей
44
Хрипчук
Даниил
92
Сиссоко
Самбу
50
Кане
Ибрахим
6
Скляр
Александр
95
Родригес
Фелипе
II
33
Мякушко
Сергей
11
Степанюк
Руслан
47
Когут
Богдан
99
Морозко
Евгений
23
Кучеренко
Александр
6
Сезар
Жулио
95
Evgeny
Shevchenko
III
30
Шастал
Дмитрий
74
Банада
Евгений
29
Кучеров
Валерий
11
Дахновский
Виталий
20
Iago
Siqueira
87
Мрвалевич
Марко
Ворскла
Верес

История личных встреч

Ворскла
Верес

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

9 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
К
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
К
0:1

Голы

Всего голов

2
9

Голов в среднем за матч

0.67
1.5

Среднее время на гол

135
60

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

0.89
1.22

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

101
73

Бомбардиры внутри турнира

Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Степанюк Руслан 5 (2) 0.26
Юрченко Владлен 3 0.16
Скляр Александр 2 (2) 0.11
Родригес Фелипе II 2 0.11
Челядин Артём 2 0.11
Нестеренко Иван 2 0.11
Мякушко Сергей 1 0.05
Корниенко Виктор 1 0.05
Пердута Игорь 0 0
Кане Ибрахим 0 0
Крупский Илья 0 0
Бацула Андрей 0 0
Павлюк Евгений 0 0
Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарай Станислав 2 0.11
Iago Siqueira 2 (1) 0.11
Evgeny Shevchenko III 2 0.11
Шарай Владислав 2 0.11
Гайдучик Николай 1 0.06
Дахновский Виталий 1 (1) 0.06
Балан Денис 1 0.06
Близниченко Андрей 1 0.06
Шестаков Михаил 1 0.06
Мрвалевич Марко 1 0.06
Вовченко Семён 1 0.06
Кучеров Валерий 1 (1) 0.06
Марусич Максим 0 0
Roman Kovalyuk 0 0
Сезар Жулио 0 0
Denys Svityukha 0 0
Vasyl Gakman 0 0

Карточки

Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 9 1
Челядин Артём 6 0
Tiago Santana 6 0
Крупский Илья 4 1
Кане Ибрахим 4 0
Степанюк Руслан 2 1
Пердута Игорь 3 0
Павлюк Евгений 3 0
Хрипчук Даниил 1 1
Якубу Наджиб 2 0
Корниенко Виктор 2 0
Исенко Павел 2 0
Нестеренко Иван 2 0
Thiago Cunha 1 0
Бацула Андрей 1 0
Родригес Фелипе II 1 0
Ковталюк Николай 1 0
Сиссоко Самбу 1 0
Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балан Денис 5 1
Evgeny Shevchenko III 5 0
Кухарук Андрей 5 0
Шарай Владислав 3 1
Шестаков Михаил 4 0
Вовченко Семён 4 0
Iago Siqueira 4 0
Vasyl Gakman 4 0
Сезар Жулио 3 0
Кучеров Валерий 3 0
Марусич Максим 1 1
Близниченко Андрей 2 0
Шарай Станислав 2 0
Гайдучик Николай 2 0
Паст Евгений 1 0
Банада Евгений 1 0
Кучеренко Александр 1 0
Курко Василий 1 0

Результаты матчей

Ворскла
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Верес
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
3
Ворскла
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Верес
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

6
10
Ворскла
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Верес
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

13
13

Голы по времени матча

Забито

11
3
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
11 Не забивали 14
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
67%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
1
33%
76-90

Пропущено

15
9
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
2
13%
3
33%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
4
27%
2
22%
76-90

Забито

8
14
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
13 Не забивали 11
1
13%
2
14%
1-15
2
25%
1
7%
16-30
2
25%
4
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
3
21%
61-75
1
13%
4
29%
76-90

Пропущено

10
17
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
3
30%
3
18%
1-15
1
10%
2
12%
16-30
2
20%
4
24%
31-45
2
20%
2
12%
46-60
1
10%
2
12%
61-75
1
10%
4
24%
76-90

Забито

19
17
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
2
11%
2
12%
1-15
4
21%
1
6%
16-30
4
21%
6
35%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
16%
3
18%
61-75
4
21%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

25
26
14 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 14
5
20%
6
23%
1-15
3
12%
3
12%
16-30
6
24%
4
15%
31-45
5
20%
2
8%
46-60
1
4%
5
19%
61-75
5
20%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ворскла
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Заря - Ворскла 1:0 Ворскла - Согдиана 3:1 Ворскла - Брук-Бет Термалица 1:0 Арка Гдыня - Ворскла 2:3
Ворскла - КФ Лапи 0:2 Ворскла - Кайсар 4:1 Сабах Баку - Ворскла 0:3 Ворскла - Рух Львов 1:1 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0 Оболонь - Ворскла 0:1 Минай - Ворскла 0:0 Оболонь - Ворскла 0:3 Ворскла - Металлист-1925 2:2 Ворскла - Днепр-1 2:3 Ворскла - Полесье 0:3 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0 Шахтёр Донецк - Ворскла 1:2 Металлист-1925 - Ворскла 0:3 Ворскла - Кривбасс 1:4
Верес
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Верес - Колос Ковалёвка 0:2 Верес - Ауда 2:0 Верес - Лиепая 1:0 Сигма Оломоуц Б - Верес 2:2
Верес - Люнгбю 0:0 Яблонец - Верес 2:2 Верес - Злате Моравце 0:0 Верес - Брера Струмица 3:2 Шахтёр Донецк - Верес 2:0 Полесье - Верес 1:1 Верес - Металлист-1925 4:3 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Александрия - Верес 1:0 Верес - Заря 2:2 Минай - Верес 0:0 Верес - Рух Львов 2:5 Днепр-1 - Верес 2:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0 Верес - Шахтёр Донецк 0:3 Оболонь - Верес 0:0

Результаты матчей

Ворскла
Верес

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:2
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
6 раз 75%
1
2 раза 25%

Точный счет

1:2
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
6 раз 33%
0
9 раз 53%
1
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ворскла
Верес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
2
6
3
6
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
8
9
6
12
1.5
4
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 18 11 4 3 34 - 17 37
2.
Днепр-1
 18 10 5 3 27 - 17 35
3.
Динамо Киев
 1:0 16 11 1 4 38 - 20 34
4.
Полесье
 19 9 6 4 25 - 14 33
5.
Шахтёр Донецк
 16 9 5 2 26 - 13 32
6.
Рух Львов
 18 6 9 3 26 - 20 27
7.
Колос Ковалёвка
 17 5 9 3 13 - 10 24
8.
Ворскла
 1:1 19 6 6 7 19 - 27 24
9.
Черноморец Од
 0:1 18 7 2 9 26 - 26 23
10.
ЛНЗ Черкассы
 18 6 5 7 18 - 21 23
11.
Александрия
 17 4 5 8 12 - 20 17
12.
Заря
 15 3 6 6 16 - 19 15
13.
Оболонь
 17 3 6 8 11 - 23 15
14.
Металлист-1925
 19 4 3 12 19 - 34 15
15.
Верес
 1:1 18 2 7 9 16 - 29 13
16.
Минай
 17 1 7 9 9 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 1:0 9 7 0 2 19 - 7 21
2.
Днепр-1
 10 5 3 2 15 - 9 18
3.
Кривбасс
 9 5 2 2 16 - 12 17
4.
Шахтёр Донецк
 8 5 1 2 12 - 6 16
5.
Черноморец Од
 0:1 8 5 1 2 13 - 8 16
6.
Полесье
 9 4 3 2 12 - 9 15
7.
Колос Ковалёвка
 9 3 4 2 7 - 6 13
8.
Рух Львов
 10 2 7 1 12 - 10 13
9.
Александрия
 8 3 2 3 5 - 10 11
10.
Металлист-1925
 8 3 1 4 9 - 14 10
11.
Ворскла
 1:1 10 2 4 4 11 - 17 10
12.
Верес
 1:1 9 2 3 4 13 - 18 9
13.
ЛНЗ Черкассы
 9 2 2 5 9 - 14 8
14.
Оболонь
 8 1 4 3 6 - 10 7
15.
Минай
 9 1 4 4 5 - 11 7
16.
Заря
 7 1 2 4 3 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 9 6 2 1 18 - 5 20
2.
Полесье
 10 5 3 2 13 - 5 18
3.
Днепр-1
 8 5 2 1 12 - 8 17
4.
Шахтёр Донецк
 8 4 4 0 14 - 7 16
5.
ЛНЗ Черкассы
 9 4 3 2 9 - 7 15
6.
Рух Львов
 8 4 2 2 14 - 10 14
7.
Ворскла
 1:1 9 4 2 3 8 - 10 14
8.
Динамо Киев
 1:0 7 4 1 2 19 - 13 13
9.
Колос Ковалёвка
 8 2 5 1 6 - 4 11
10.
Заря
 8 2 4 2 13 - 12 10
11.
Оболонь
 9 2 2 5 5 - 13 8
12.
Черноморец Од
 0:1 10 2 1 7 13 - 18 7
13.
Александрия
 9 1 3 5 7 - 10 6
14.
Металлист-1925
 11 1 2 8 10 - 20 5
15.
Верес
 1:1 9 0 4 5 3 - 11 4
16.
Минай
 8 0 3 5 4 - 14 3
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 9 (4)
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (5)
Кривбасс Кожушко Олег 7 (1)
Черноморец Од Штогрин Андрей 7 (1)
Днепр-1 Филиппов Александр 6 (2)
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Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 8
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 6
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 6
Металлист-1925 Жичиков Максим 1 5
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  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Дахновский Виталий сделал результативную передачу.
  • 41'
    Г О О О О Л - Мрвалевич Марко бьет в цель!
  • 23'
    Кане Ибрахим получил желтую карточку от судьи
  • 10'
    Хрипчук Даниил получил желтую карточку от судьи
  • 3'
    Банада Евгений получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 56% завершится победой Ворскла.
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