Тур: 19. Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского.
0'
3' Желтая карточкаБанада Евгений
10' Желтая карточкаХрипчук Даниил
23' Желтая карточкаКане Ибрахим
0:1
41' ГолМрвалевич Марко
1:1
48' ГолМякушко Сергей
55' Желтая карточкаСкляр Александр
64' Желтая карточкаСезар Жулио
74' Желтая карточкаIago Siqueira
2:1
81' ГолМякушко Сергей
90' Желтая карточкаЧелядин Артём
90' Желтая карточкаИсенко Павел
90'+4
Ход матча
10'
23'
41'
48'
1:1
55'
64'
74'
81'
2:1
90'
90'
50
Кане
Ибрахим
47
Когут
Богдан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Толи АрдитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
57 Taras Galas
-
-
-
-
-
Главный тренер: Доланский Сергей
- Основной состав
-
47 Когут БогданВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
71 Vasyl Gakman
-
Главный тренер: Олег Шендрук
История личных встреч
Ворскла
Верес
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
9 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
9
Голов в среднем за матч
0.67
1.5
Среднее время на гол
135
60
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
0.89
1.22
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
101
73
Бомбардиры внутри турнира
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Степанюк Руслан
|5 (2)
|0.26
|Юрченко Владлен
|3
|0.16
|Скляр Александр
|2 (2)
|0.11
|Родригес Фелипе II
|2
|0.11
|Мякушко Сергей
|2
|0.11
|Челядин Артём
|2
|0.11
|Нестеренко Иван
|2
|0.11
|Корниенко Виктор
|1
|0.05
|Пердута Игорь
|0
|0
|Кане Ибрахим
|0
|0
|Крупский Илья
|0
|0
|Бацула Андрей
|0
|0
|Павлюк Евгений
|0
|0
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шарай Станислав
|2
|0.11
|Iago Siqueira
|2 (1)
|0.11
|Evgeny Shevchenko III
|2
|0.11
|Шарай Владислав
|2
|0.11
|Гайдучик Николай
|1
|0.06
|Дахновский Виталий
|1 (1)
|0.06
|Балан Денис
|1
|0.06
|Близниченко Андрей
|1
|0.06
|Шестаков Михаил
|1
|0.06
|Мрвалевич Марко
|1
|0.06
|Вовченко Семён
|1
|0.06
|Кучеров Валерий
|1 (1)
|0.06
|Марусич Максим
|0
|0
|Roman Kovalyuk
|0
|0
|Сезар Жулио
|0
|0
|Denys Svityukha
|0
|0
|Vasyl Gakman
|0
|0
Карточки
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|9
|1
|Челядин Артём
|7
|0
|Tiago Santana
|6
|0
|Крупский Илья
|4
|1
|Кане Ибрахим
|4
|0
|Степанюк Руслан
|2
|1
|Пердута Игорь
|3
|0
|Исенко Павел
|3
|0
|Павлюк Евгений
|3
|0
|Хрипчук Даниил
|1
|1
|Якубу Наджиб
|2
|0
|Корниенко Виктор
|2
|0
|Нестеренко Иван
|2
|0
|Thiago Cunha
|1
|0
|Бацула Андрей
|1
|0
|Родригес Фелипе II
|1
|0
|Ковталюк Николай
|1
|0
|Сиссоко Самбу
|1
|0
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балан Денис
|5
|1
|Evgeny Shevchenko III
|5
|0
|Кухарук Андрей
|5
|0
|Iago Siqueira
|5
|0
|Шарай Владислав
|3
|1
|Шестаков Михаил
|4
|0
|Вовченко Семён
|4
|0
|Vasyl Gakman
|4
|0
|Сезар Жулио
|3
|0
|Кучеров Валерий
|3
|0
|Марусич Максим
|1
|1
|Близниченко Андрей
|2
|0
|Шарай Станислав
|2
|0
|Гайдучик Николай
|2
|0
|Паст Евгений
|1
|0
|Банада Евгений
|1
|0
|Кучеренко Александр
|1
|0
|Курко Василий
|1
|0
Результаты матчей
Ворскла
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Верес
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
4
Ворскла
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Верес
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
10
Упущенные победы
6
10
Ворскла
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
26% (5)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
Верес
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
7
10
Упущенные победы
13
14
Голы по времени матча
Забито
13
4
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
11 Не забивали 14
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
3
75%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
1
25%
76-90
Пропущено
16
11
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
13%
3
27%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
3
19%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
4
25%
3
27%
76-90
Забито
8
14
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
14 Не забивали 12
1
13%
2
14%
1-15
2
25%
1
7%
16-30
2
25%
4
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
3
21%
61-75
1
13%
4
29%
76-90
Пропущено
10
17
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
3
30%
3
18%
1-15
1
10%
2
12%
16-30
2
20%
4
24%
31-45
2
20%
2
12%
46-60
1
10%
2
12%
61-75
1
10%
4
24%
76-90
Забито
21
18
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
2
10%
2
11%
1-15
4
19%
1
6%
16-30
4
19%
7
39%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
3
17%
61-75
5
24%
5
28%
76-90
Пропущено
26
28
15 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 15
5
19%
6
21%
1-15
3
12%
3
11%
16-30
7
27%
4
14%
31-45
5
19%
3
11%
46-60
1
4%
5
18%
61-75
5
19%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ворскла
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Заря - Ворскла 1:0 Ворскла - Согдиана 3:1 Ворскла - Брук-Бет Термалица 1:0 Арка Гдыня - Ворскла 2:3
Ворскла - КФ Лапи 0:2 Ворскла - Кайсар 4:1 Сабах Баку - Ворскла 0:3 Ворскла - Рух Львов 1:1 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0 Оболонь - Ворскла 0:1 Минай - Ворскла 0:0 Оболонь - Ворскла 0:3 Ворскла - Металлист-1925 2:2 Ворскла - Днепр-1 2:3 Ворскла - Полесье 0:3 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0 Шахтёр Донецк - Ворскла 1:2 Металлист-1925 - Ворскла 0:3 Ворскла - Кривбасс 1:4
Верес
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Верес - Колос Ковалёвка 0:2 Верес - Ауда 2:0 Верес - Лиепая 1:0 Сигма Оломоуц Б - Верес 2:2
Верес - Люнгбю 0:0 Яблонец - Верес 2:2 Верес - Злате Моравце 0:0 Верес - Брера Струмица 3:2 Шахтёр Донецк - Верес 2:0 Полесье - Верес 1:1 Верес - Металлист-1925 4:3 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Александрия - Верес 1:0 Верес - Заря 2:2 Минай - Верес 0:0 Верес - Рух Львов 2:5 Днепр-1 - Верес 2:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0 Верес - Шахтёр Донецк 0:3 Оболонь - Верес 0:0
Результаты матчей
Ворскла
Верес
Точный счет
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:2
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
6 раз 67%
1
3 раза 33%
Точный счет
1:2
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 37%
0
6 раз 32%
1
6 раз 32%
0
9 раз 50%
1
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ворскла
Верес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
63
46
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
36
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
99
712
414
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|4
|3
|34 - 17
|37
|2.
|18
|10
|5
|3
|27 - 17
|35
|3.
|16
|11
|1
|4
|38 - 20
|34
|4.
|19
|9
|6
|4
|25 - 14
|33
|5.
|16
|9
|5
|2
|26 - 13
|32
|6.
|1:0
|19
|7
|9
|3
|27 - 20
|30
|7.
|19
|7
|5
|7
|20 - 27
|26
|8.
|0:1
|18
|5
|9
|4
|13 - 11
|24
|9.
|18
|7
|2
|9
|26 - 26
|23
|10.
|18
|6
|5
|7
|18 - 21
|23
|11.
|17
|4
|5
|8
|12 - 20
|17
|12.
|15
|3
|6
|6
|16 - 19
|15
|13.
|17
|3
|6
|8
|11 - 23
|15
|14.
|19
|4
|3
|12
|19 - 34
|15
|15.
|18
|2
|6
|10
|16 - 30
|12
|16.
|17
|1
|7
|9
|9 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|19 - 7
|21
|2.
|10
|5
|3
|2
|15 - 9
|18
|3.
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|4.
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|5.
|8
|5
|1
|2
|13 - 8
|16
|6.
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|7.
|0:1
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|8.
|1:0
|10
|2
|7
|1
|12 - 10
|13
|9.
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|10.
|8
|3
|2
|3
|5 - 10
|11
|11.
|8
|3
|1
|4
|9 - 14
|10
|12.
|9
|2
|3
|4
|13 - 18
|9
|13.
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|14.
|8
|1
|4
|3
|6 - 10
|7
|15.
|9
|1
|4
|4
|5 - 11
|7
|16.
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|18 - 5
|20
|2.
|10
|5
|3
|2
|13 - 5
|18
|3.
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|4.
|1:0
|9
|5
|2
|2
|15 - 10
|17
|5.
|8
|4
|4
|0
|14 - 7
|16
|6.
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|7.
|9
|4
|2
|3
|8 - 10
|14
|8.
|7
|4
|1
|2
|19 - 13
|13
|9.
|0:1
|8
|2
|5
|1
|6 - 4
|11
|10.
|8
|2
|4
|2
|13 - 12
|10
|11.
|9
|2
|2
|5
|5 - 13
|8
|12.
|10
|2
|1
|7
|13 - 18
|7
|13.
|9
|1
|3
|5
|7 - 10
|6
|14.
|11
|1
|2
|8
|10 - 20
|5
|15.
|8
|0
|3
|5
|4 - 14
|3
|16.
|9
|0
|3
|6
|3 - 12
|3
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|9 (4)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (1)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (1)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|6 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 8
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6
|Ворскла
|Челядин Артём
|7